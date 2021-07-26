Украинская идеология годится только для концлагеря

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26 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:16  |  vz.ru
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Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...

Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
Обсуждение: 53 комментария

Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
Обсуждение: 92 комментария
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Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

НАТО доверят женщине

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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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В Токио в условиях пандемии стартовала Олимпиада-2020

В Токио открылась Олимпиада-2020, которую пришлось перенести из-за пандемии. Впервые Игры пройдут без иностранных болельщиков, а сборная России выступит под нейтральным белым флагом. Саму церемонию открытия наблюдатели назвали скромной, а некоторые – даже «медленной и унылой»
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Андрей Манчук

    Украинская идеология годится только для концлагеря

    Андрей Манчук
    политолог
    		26 июля 2021, 16:25

    На львовском Холме Славы окончательно демонтировали монумент в честь воинов Красной Армии, освободивших Украину от гитлеровцев. Уничтожением мемориального комплекса совместно занимались местные власти, либеральная общественность и нацисты. Однако памятник был большим, строился капитально. И его разрушали долго, расчленяли по частям, постепенно снимая статуи, отбивая бронзовые буквы и выламывая монументальные барельефы.

    Каждый раз это становилось поводом для глумления и пиара. Ультраправые активисты селфились на фоне поверженных гигантов – солдат, матросов и партизан, женщин и мужчин. Дольше всего продержалась статуя Родины-матери с протянутыми вперед руками. Но этот просительный жест не помог. Львовскую Родину-мать снесли с помощью автокрана, накинув ей на шею веревку. И в этом нельзя не видеть знаковый символизм – учитывая, что возле разрушенного памятника лежат деды многих современных украинских погромщиков.

    Да, это неудобная правда, в которой не любят признаваться сами националисты. Современная украинская пропаганда называет мемориал чужим оккупационным памятником, подчеркивая, что возле него захоронен прах легендарного партизана и разведчика Николая Кузнецова – которого сейчас считают большевистским шпионом и диверсантом. Его могилу не раз оскверняли, но львовские власти отказываются передавать прах Кузнецова проживающим в России потомкам. А мэр города Андрей Садовый предложил обменять его на попавших в плен солдат ВСУ. Хотя торговля мертвыми осуждалась в Европе даже в средневековые времена.

    Однако на Холме Славы захоронено множество украинцев, которые героически боролись с нацизмом в рядах РККА. Среди них много Героев Советского Союза – танкист Анатолий Ковалевский, погибший при освобождении узников концлагеря Аушвиц, артиллерист Степан Крамарь, кавалерист Даниил Шингирий, летчики-истребители Константин Вишневецкий, Василий Шаренко и Михаил Лиховид. А также гвардии майор пехоты, крымский татарин Тейфук Абдуль, про которого иногда вспоминают современные украинские власти. Именно эти борцы с фашизмом стали прототипами для статуй и барельефов, которые повалили на землю зигующие эпигоны.

    Наконец, здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин.

    Фото: кадр из видео

    Уничтоженный советский мемориал тоже возводили не понаехавшие откуда-то чужаки. Его скульптурные композиции создали в 1970 году известные львовские художники – Эммануил Мисько, Дмитрий Крвавич и Ярослав Мотыка. Монументы прекрасно вписались в исторический облик Львова и не вызывали неприятия у его жителей, которые искренне считали мемориал своим.

    Многие львовяне откровенно недовольны погромом на Холме Славы, и это мнение иногда пробивается через мерный шум украинского патриотического мейнстрима. Однако противники националистов полностью лишены после Майдана политического представительства и субъектности. Их возмущение не значит для власти практически ничего – такую диссидентскую позицию в лучшем случае, игнорируют, или наказывают за нее жестокой системной травлей. Процесс формирования политики памяти целиком сосредоточен в руках у националистов, которые зачищают общественное сознание от всего, что хоть как-то связано с «советским историческим нарративом». И миллионы украинских красноармейцев, освобождавших свою родину от агрессора, априори становятся для патриотов чужими – невольными или осознанными пособниками поработившего Украину Кремля. Хотя это их деды и прадеды, не какие-то посторонние люди. Абсолютное большинство современных украинских нацистов – потомки красноармейцев, а никаких не «бандеровцев», просто в силу того, что подавляющее большинство украинцев во время Великой Отечественной воевали именно за Советскую родину и не были коллаборантами.

    Эти зияющие провалы в исторической памяти целиком заполняет ультраправая пропаганда. Национализм, в его самых крайних и людоедских изводах, становится главной скрепой украинского общества, которое иронизировало по поводу «духовных скреп» за поребриком. Запрещая победителей нацизма, украинские власти де-факто реабилитируют сам нацизм – потому что он начинает рассматриваться чем-то вроде меньшего зла на фоне предельно демонизированной Москвы. Все лидеры Организации украинских националистов служили Рейху – на том или ином этапе своей карьеры. А значит, современным украинским историкам приходится обелять нацистский режим, чтобы защитить от критики его туземных прислужников.

    «Депутаты Хмельницкого горсовета приняли решение переименовать следующие улицы: улица имени Героя Советского Союза солдата Александра Матросова теперь будет называться именем нацистского коллаборанта – антисемита, идеолога национализма Дмитра Донцова. Своими «трудами» Донцов разжигал ненависть к евреям, русским, полякам, тем самым способствуя уничтожению невинных людей.

    Улица Героя Советского Союза летчика Алексея Маресьева теперь будет называться именем нацистского коллаборанта, издателя антисемитской газеты «Волынь» Уласа Самчука. Самчук – соучастник массового уничтожения более 20 тысяч евреев в Ровно.

    Переулок Степана Разина переименован в переулок имени нацистского коллаборанта, соучастника уничтожения евреев Киева Олега Ольжича (Кандыбы)», – написал на днях глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, визуализируя масштабный процесс переписывания украинской истории.

    Плоды этой политики видны буквально повсюду. Достаточно поднять хронику последней недели. На соревнованиях по случаю дня города в Новомиргороде выступила подростковая стритбольная команда под названием «Гитлеровцы» – причем организаторы турнира поначалу отнеслись к этому совершенно спокойно. В Херсоне суд отпустил на волю двух молодых нацистов, которые пытались поджечь по случаю дня рождения Гитлера местную синагогу. Поджигатели отделались условным сроком, хотя известно, что они готовили очередную провокацию по случаю 9 Мая. В окрестностях Умани погромщики избили учителя еврейской школы, которому едва удалось спастись бегством. Причем такие инциденты проходят в этом городе с пугающей регулярностью.

    А на днях в Киеве нацисты весело зиговали на камеру в окружении полицейских, которые не обращали на это никакого внимания. Ведь ультраправая символика полностью нормализована в украинском общественном пространстве после победы Евромайдана. Хотя полицейские регулярно задерживают людей за «коммунистическую символику» на одежде – от Львова до Одессы. 

    Страна, где разрушили советский Мемориал Славы, пропагандирует бесславную историю проигравших войну нацистов – наплевав на жертвы немецкой оккупации, отказавшись от ветеранов-красноармейцев, которые были в каждой украинской семье.

    Но эта убийственная идеология не скрепляет, а разделяет. А на ее основании нельзя построить ничего, кроме очередного концлагеря.

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