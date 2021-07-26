Украинская идеология годится только для концлагеря

На львовском Холме Славы окончательно демонтировали монумент в честь воинов Красной Армии, освободивших Украину от гитлеровцев. Уничтожением мемориального комплекса совместно занимались местные власти, либеральная общественность и нацисты. Однако памятник был большим, строился капитально. И его разрушали долго, расчленяли по частям, постепенно снимая статуи, отбивая бронзовые буквы и выламывая монументальные барельефы.

Каждый раз это становилось поводом для глумления и пиара. Ультраправые активисты селфились на фоне поверженных гигантов – солдат, матросов и партизан, женщин и мужчин. Дольше всего продержалась статуя Родины-матери с протянутыми вперед руками. Но этот просительный жест не помог. Львовскую Родину-мать снесли с помощью автокрана, накинув ей на шею веревку. И в этом нельзя не видеть знаковый символизм – учитывая, что возле разрушенного памятника лежат деды многих современных украинских погромщиков.

Да, это неудобная правда, в которой не любят признаваться сами националисты. Современная украинская пропаганда называет мемориал чужим оккупационным памятником, подчеркивая, что возле него захоронен прах легендарного партизана и разведчика Николая Кузнецова – которого сейчас считают большевистским шпионом и диверсантом. Его могилу не раз оскверняли, но львовские власти отказываются передавать прах Кузнецова проживающим в России потомкам. А мэр города Андрей Садовый предложил обменять его на попавших в плен солдат ВСУ. Хотя торговля мертвыми осуждалась в Европе даже в средневековые времена.

Однако на Холме Славы захоронено множество украинцев, которые героически боролись с нацизмом в рядах РККА. Среди них много Героев Советского Союза – танкист Анатолий Ковалевский, погибший при освобождении узников концлагеря Аушвиц, артиллерист Степан Крамарь, кавалерист Даниил Шингирий, летчики-истребители Константин Вишневецкий, Василий Шаренко и Михаил Лиховид. А также гвардии майор пехоты, крымский татарин Тейфук Абдуль, про которого иногда вспоминают современные украинские власти. Именно эти борцы с фашизмом стали прототипами для статуй и барельефов, которые повалили на землю зигующие эпигоны.

Наконец, здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин.

Уничтоженный советский мемориал тоже возводили не понаехавшие откуда-то чужаки. Его скульптурные композиции создали в 1970 году известные львовские художники – Эммануил Мисько, Дмитрий Крвавич и Ярослав Мотыка. Монументы прекрасно вписались в исторический облик Львова и не вызывали неприятия у его жителей, которые искренне считали мемориал своим.

Многие львовяне откровенно недовольны погромом на Холме Славы, и это мнение иногда пробивается через мерный шум украинского патриотического мейнстрима. Однако противники националистов полностью лишены после Майдана политического представительства и субъектности. Их возмущение не значит для власти практически ничего – такую диссидентскую позицию в лучшем случае, игнорируют, или наказывают за нее жестокой системной травлей. Процесс формирования политики памяти целиком сосредоточен в руках у националистов, которые зачищают общественное сознание от всего, что хоть как-то связано с «советским историческим нарративом». И миллионы украинских красноармейцев, освобождавших свою родину от агрессора, априори становятся для патриотов чужими – невольными или осознанными пособниками поработившего Украину Кремля. Хотя это их деды и прадеды, не какие-то посторонние люди. Абсолютное большинство современных украинских нацистов – потомки красноармейцев, а никаких не «бандеровцев», просто в силу того, что подавляющее большинство украинцев во время Великой Отечественной воевали именно за Советскую родину и не были коллаборантами.

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Эти зияющие провалы в исторической памяти целиком заполняет ультраправая пропаганда. Национализм, в его самых крайних и людоедских изводах, становится главной скрепой украинского общества, которое иронизировало по поводу «духовных скреп» за поребриком. Запрещая победителей нацизма, украинские власти де-факто реабилитируют сам нацизм – потому что он начинает рассматриваться чем-то вроде меньшего зла на фоне предельно демонизированной Москвы. Все лидеры Организации украинских националистов служили Рейху – на том или ином этапе своей карьеры. А значит, современным украинским историкам приходится обелять нацистский режим, чтобы защитить от критики его туземных прислужников.

«Депутаты Хмельницкого горсовета приняли решение переименовать следующие улицы: улица имени Героя Советского Союза солдата Александра Матросова теперь будет называться именем нацистского коллаборанта – антисемита, идеолога национализма Дмитра Донцова. Своими «трудами» Донцов разжигал ненависть к евреям, русским, полякам, тем самым способствуя уничтожению невинных людей.

Улица Героя Советского Союза летчика Алексея Маресьева теперь будет называться именем нацистского коллаборанта, издателя антисемитской газеты «Волынь» Уласа Самчука. Самчук – соучастник массового уничтожения более 20 тысяч евреев в Ровно.

Переулок Степана Разина переименован в переулок имени нацистского коллаборанта, соучастника уничтожения евреев Киева Олега Ольжича (Кандыбы)», – написал на днях глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, визуализируя масштабный процесс переписывания украинской истории.

Плоды этой политики видны буквально повсюду. Достаточно поднять хронику последней недели. На соревнованиях по случаю дня города в Новомиргороде выступила подростковая стритбольная команда под названием «Гитлеровцы» – причем организаторы турнира поначалу отнеслись к этому совершенно спокойно. В Херсоне суд отпустил на волю двух молодых нацистов, которые пытались поджечь по случаю дня рождения Гитлера местную синагогу. Поджигатели отделались условным сроком, хотя известно, что они готовили очередную провокацию по случаю 9 Мая. В окрестностях Умани погромщики избили учителя еврейской школы, которому едва удалось спастись бегством. Причем такие инциденты проходят в этом городе с пугающей регулярностью.

А на днях в Киеве нацисты весело зиговали на камеру в окружении полицейских, которые не обращали на это никакого внимания. Ведь ультраправая символика полностью нормализована в украинском общественном пространстве после победы Евромайдана. Хотя полицейские регулярно задерживают людей за «коммунистическую символику» на одежде – от Львова до Одессы.

Страна, где разрушили советский Мемориал Славы, пропагандирует бесславную историю проигравших войну нацистов – наплевав на жертвы немецкой оккупации, отказавшись от ветеранов-красноармейцев, которые были в каждой украинской семье.

Но эта убийственная идеология не скрепляет, а разделяет. А на ее основании нельзя построить ничего, кроме очередного концлагеря.