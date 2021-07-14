Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Взгляд
14 июля, среда  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
Разделы

Какие продукты подешевеют в ближайшее время

Разгон цен на продукты удалось прервать Алексей Майшев/РИА Новости
Впервые за время пандемии цены на продукты питания пошли вниз. Мировой индекс цен упал на растительные масла, зерновые и молочные продукты. Первое снижение цен фиксируется и в России – на подсолнечное масло. На подходе удешевление еще ряда продуктов питания в российских магазинах, говорят эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Путин ответил на русско-украинский вопрос

Путин опубликовал статью, которую он обещал написать во время «Прямой линии» Алексей Никольский/РИА Новости
Запад шаг за шагом втягивал Украину в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить часть русского мира в плацдарм против нашей страны. Идеологов такой трансформации больше не устраивает концепция «Украина – не Россия», им нужно превратить соседнее государство в «анти-Россию». Аргументы, которые разбивают эти русофобские построения, собрал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в понедельник. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Россия не может побороть бедность

По-прежнему не менее 12% россиян можно назвать бедными Павел Лисицын/РИА «Новости»
Средняя зарплата в России должна в этом году вырасти, а уровень бедности – опуститься ниже показателей до коронакризиса. Но это не снимает более масштабную проблему. По доле граждан, чей уровень жизни далек от достойного, мы по-прежнему не приближаемся к уровню Европы. Чем объяснить большое число бедных в России и как преодолеть этот порок? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской

Разговоры о фашизации Украины начались задолго до 2014 года и вышли на пик после Евромайдана Sergey Dolzhenko/EPA/ТАСС
Утверждение о том, что Украина превращается в фашистское государство, может прозвучать парадоксально. С точки зрения одних, она стала им уже давно. С точки зрения других, в принципе не может им стать, особенно под руководством русскоязычного комика. Однако именно при Владимире Зеленском правящий класс Украины перешагнул через «красную черту», сделав фашизм частью государственного правления.  Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Наши отказники начитались пабликов в «ВКонтакте» и в «Одноклассниках», наслушались соседей, и в результате – ни в какую не хотят прививаться. Кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро. Подробности...

России пора выйти из Совета Европы

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Для того, чтобы вести диалог на равных и с равными, существует Совет Безопасности ООН. Организация, созданная по итогам выигранной нами Второй мировой войны. А Совет Европы — это место позора и унижения. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Как Румыния вытесняет Россию из Молдавии

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Если на вызов Румынии вовремя не ответить, то российское влияние останется лишь в Приднестровье и Гагаузии. Кишинёв и иные города собственно Молдавии (Бессарабии) станут румынскими. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

«Цветная революция» на Кубе

Зеленский вернул любовь народа

Обсуждение: 9 комментариев

Коронавирус с нами навсегда

Перейти в раздел…

Грабят банкоматы и магазины: массовые беспорядки в ЮАР

Больше недели не стихают в Южно-Африканской Республике (ЮАР) массовые беспорядки. Они вспыхнули в ответ на вынесение приговора экс-президенту Джейкобу Зуме. После всплеска насилия убиты по крайней мере 32 человека, подскочила преступность – совершаются грабежи и поджоги машин
Подробности...

Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу

Финальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии в Лондоне завершился победой итальянской команды в серии пенальти. Италия стала чемпионом Европы во второй раз
Подробности...

В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

  • «Ширли-мырли»
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и США начали консультации по борьбе с киберпреступностью
    Путин дал совет руководству «сегодняшней Украины» Берлин заявил о прогрессе в переговорах с США по «Северному потоку – 2» Мужчину задержали на Кубани после видео с оплеухами «пьяному майору» Выявлены особенности распространения новой волны COVID в России
    Сотрудник олимпийской сборной России заразился коронавирусом в Токио В Польше официально заявили о закупке 250 американских танков Нарушивший ПДД тобольский депутат сбил сотрудника ГИБДД Производители предупредили о резком росте цен на соль
    Путин отреагировал на идею Зеленского обсудить транзит газа в нормандском формате Пушков отреагировал на признание Кучмы об обманутых украинцах В Германии объяснили нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Навальному Биржевая цена бензина Аи-92 второй день подряд побила исторический рекорд

    Главная тема


    Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской

    главред «Эха Москвы»


    Венедиктов анонсировал электронное голосование об обязательной вакцинации в Москве

    межнациональный конфликт


    Задержанные после драки в Москве мигранты устроили скандал в полиции

    борьба с коронавирусом


    Вирусолог оспорил позицию ВОЗ о ревакцинации против COVID-19

    Видео

    контроль Афганистана


    Чем закончится борьба талибов с Турцией

    особый случай


    Зачем мигранты устроили массовую драку в Москве

    уровень жизни


    Почему Россия не может побороть бедность

    внезапное решение


    Отставка Авакова будет иметь для Украины большие последствия

    проблемы добрососедства


    Путин ответил на русско-украинский вопрос

    латыш и не латыш


    Юрий Алексеев: В Латвии все не латыши автоматически становятся русскими

    общее пространство


    Андрей Манчук: Украинский народ разделен по социальному положению

    вирус «Шиндагара»


    Сергей Козлов: Лжегерои среди нас

    на ваш взгляд


    В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане?
    Олег Сирота

    Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

    Олег Сирота
    фермер, предприниматель
    		14 июля 2021, 16:11

    Завтра будет тяжелый день – мне придется отстранять от работы сотрудников, которые не привились. Это фактически означает увольнение, и это очень трудно пережить – со многими из них мы работаем несколько лет, есть среди них и очень хорошие сотрудники. Но что мне делать-то?

    Цифра вакцинации 60% – она просто ориентировочная, если внимательно прочитать постановление Роспотребнадзора, мы просто не можем допускать до работы сотрудников, не прошедших вакцинацию. Тут позиция санитарных врачей понятна: заболевший продавец может заразить и убить несколько десятков, а то и сотен человек. Поэтому извольте, дорогие предприниматели, обеспечить стопроцентную вакцинацию. Некоторые рынки уже объявили, что не допустят наших продавцов без сертификатов на рабочие места.

    Мы что делаем? Правильно, мы начинаем давить на сотрудников и уже сейчас потеряли несколько человек. Люди увольняются. В чем причина? Да она очень простая – они банально боятся. Хотя я сам личным примером показал, что это безопасно, да и в офисе уже большая часть сотрудников вакцинировалась. Мы не только убеждали примерами, но и объясняли на пальцах: вот ты, Ваня, не хочешь прививаться, заболеешь, придешь домой и заразишь свою 80-летнюю бабушку и убьешь ее. Начали выплачивать стимулирующие выплаты по пять тысяч рублей и разыгрывать путевки на отдых, чтобы хоть как-то сподвигнуть людей.

    Но нет, наши отказники начитались пабликов Вконтакте и Одноклассниках, наслушались соседей, и в результате — ну, ни в какую. Что только не делают: кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро — я реально их видел, они очень смешные, даже без печати врача, кто-то сидит и судорожно ищет, где намутить сертификат с QR-кодом. Это с одной стороны смешно, с другой стороны грустно: поймают кого-то с такой «липой» и дадут года 3-4 тюрьмы за подделку документов.

    А мы, предприниматели, оказались крайними в сложной ситуации: с одной стороны, в Трудовом кодексе нет статьи «Увольнение за отказ от вакцинации» (и поменять его не могут — у нас Госдума до выборов распущена), а с другой, с нас требуют отстранять сотрудников от работы без сохранения заработной платы. Я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо, просто такое постановление есть, и мы БУДЕМ его выполнять. Правда, тут выяснился правовой казус — вот мы отстраним человека от работы, а списочный состав предприятия у нас не изменится. Мне уже человек пять коллег позвонили с вопросом, что с этим делать? А я и сам до конца не знаю.

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Рассказывал, что мы делали, как показали личным примером, разговаривали, писали приказы по предприятию, отдавали их на подпись. И всё равно всех не смогли убедить. И дальше понятно, что придется отстранять — у нас прямо сейчас идёт плановая проверка предприятия Роспотребнадзором (они с этого года возобновились)— и как думаете, что первым делом спросят? Ну, конечно, статус вакцинации. Не будет — просто закроют нас на 90 дней, а мы этого не переживём и больше уже не откроемся.

    Вот поэтому завтрашний день будет сложным с принятием трудных решений.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •