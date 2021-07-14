Предприниматели вынуждены увольнять непривитых сотрудников

Завтра будет тяжелый день – мне придется отстранять от работы сотрудников, которые не привились. Это фактически означает увольнение, и это очень трудно пережить – со многими из них мы работаем несколько лет, есть среди них и очень хорошие сотрудники. Но что мне делать-то?

Цифра вакцинации 60% – она просто ориентировочная, если внимательно прочитать постановление Роспотребнадзора, мы просто не можем допускать до работы сотрудников, не прошедших вакцинацию. Тут позиция санитарных врачей понятна: заболевший продавец может заразить и убить несколько десятков, а то и сотен человек. Поэтому извольте, дорогие предприниматели, обеспечить стопроцентную вакцинацию. Некоторые рынки уже объявили, что не допустят наших продавцов без сертификатов на рабочие места.

Мы что делаем? Правильно, мы начинаем давить на сотрудников и уже сейчас потеряли несколько человек. Люди увольняются. В чем причина? Да она очень простая – они банально боятся. Хотя я сам личным примером показал, что это безопасно, да и в офисе уже большая часть сотрудников вакцинировалась. Мы не только убеждали примерами, но и объясняли на пальцах: вот ты, Ваня, не хочешь прививаться, заболеешь, придешь домой и заразишь свою 80-летнюю бабушку и убьешь ее. Начали выплачивать стимулирующие выплаты по пять тысяч рублей и разыгрывать путевки на отдых, чтобы хоть как-то сподвигнуть людей.

Но нет, наши отказники начитались пабликов Вконтакте и Одноклассниках, наслушались соседей, и в результате — ну, ни в какую. Что только не делают: кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро — я реально их видел, они очень смешные, даже без печати врача, кто-то сидит и судорожно ищет, где намутить сертификат с QR-кодом. Это с одной стороны смешно, с другой стороны грустно: поймают кого-то с такой «липой» и дадут года 3-4 тюрьмы за подделку документов.

А мы, предприниматели, оказались крайними в сложной ситуации: с одной стороны, в Трудовом кодексе нет статьи «Увольнение за отказ от вакцинации» (и поменять его не могут — у нас Госдума до выборов распущена), а с другой, с нас требуют отстранять сотрудников от работы без сохранения заработной платы. Я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо, просто такое постановление есть, и мы БУДЕМ его выполнять. Правда, тут выяснился правовой казус — вот мы отстраним человека от работы, а списочный состав предприятия у нас не изменится. Мне уже человек пять коллег позвонили с вопросом, что с этим делать? А я и сам до конца не знаю.

Рассказывал, что мы делали, как показали личным примером, разговаривали, писали приказы по предприятию, отдавали их на подпись. И всё равно всех не смогли убедить. И дальше понятно, что придется отстранять — у нас прямо сейчас идёт плановая проверка предприятия Роспотребнадзором (они с этого года возобновились)— и как думаете, что первым делом спросят? Ну, конечно, статус вакцинации. Не будет — просто закроют нас на 90 дней, а мы этого не переживём и больше уже не откроемся.

Вот поэтому завтрашний день будет сложным с принятием трудных решений.