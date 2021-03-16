На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

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НОВОСТЬ ЧАСА

Британия признала Россию «наиболее острой прямой угрозой»

16 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:16  |  vz.ru
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Сможет ли рубль взять реванш над долларом

От рубля ждут новых высот Виталий Тимкив/РИА Новости
Дорогая нефть подтолкнула рубль к новым высотам – за доллар дают уже 73. Но это может быть далеко не предел. Справедливая цена рубля при такой нефти составляет 69, а не 73 к доллару, оценивают эксперты. Сможет ли российская валюта избавиться от этой недооцененности и вернуться к справедливой оценке?  Подробности...
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На войне вакцин Запад готовит удар по России

«Спутник V» пока на втором месте в мире по популярности среди вакцин от COVID Sandor Ujvari/АР/ТАСС
Против вакцины «Спутник V» готовится провокация, сообщают информагентства. Чтобы показать опасность российского препарата, ведущие мировые СМИ прибегнут даже к инсценировке гибели людей – якобы после инъекции. Удивительно, но провокация планируется в тот момент, когда «Спутник V» на фоне проблем у своих западных конкурентов может стать самой распространенной в мире вакциной от COVID. Подробности...
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Лед Байкала даст возможность прочесть историю Вселенной

Российские ученые готовы поймать «нейтрино за бороду» Алексей Кушниренко/ТАСС
На Байкале заработал уникальный глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Он стал крупнейшим в Северном полушарии. С его помощью ученые узнают секреты Вселенной, лучше поймут ее устройство. Событие уже называют очередным триумфом российских ученых и международного научного сотрудничества, а главную роль в работе телескопа будет играть лед Байкала. Подробности...
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Юбилей «арабской весны» в Сирии ставит перед Россией новые задачи

Победив терроризм, Сирии пора восстанавливать экономику и инфраструктуру Министерство обороны РФ/РИА «Новости»
Ровно десять лет назад в Дамаск пришла «арабская весна», которая обернулась для Сирии кровопролитной гражданской войной и развалом экономики. Но при поддержке России Дамаску удалось восстановить контроль над большей частью республики и одержать победу над ИГИЛ. Однако теперь Дамаску и его союзникам надо справиться с новой, не менее сложной задачей. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Если приют не пристроил бродячих животных за месяц, то нужно гуманно их усыплять, а не содержать всю жизнь за государственный счет – и уж точно не выпускать обратно. Если кто-то хочет содержать таких собак всю жизнь, пожалуйста, только не за счет наших налогов. Подробности...

России надо учиться воевать с британцами в Арктике

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Сообщения о том, что британский фрегат намерен присутствовать в Арктике – это мастер-класс британской пропаганды. И фрегат Британия направит, и за открытость Северного морского пути планирует бороться. Но на самом деле британцам не надо начинать присутствовать в Арктике – они всегда там были. Просто под водой. Подробности...

До запрета Библии на Западе остался всего один шаг

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Само существование Церкви, как сообщества людей, которые верят во что-то свое, а не во что прикажут, является проблемой для любого тоталитарного проекта. Этой цели тоталитарной идеологии – форматировать людям мозги и приводить их в полное повиновение – Библия неизбежно мешает. Подробности...
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В США предложили отдать Украину России

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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    Олег Сирота

    На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

    Олег Сирота
    фермер, предприниматель
    		16 марта 2021, 14:34

    В Новосибирске произошло очередное чудовищное нападение стаи бродячих собак на ребенка. Детишек чудом отбили взрослые. Так дальше нельзя! Нам нужно как-то решить проблему с бродячими собаками. Проблема не решена и с каждым днем становится всё сложнее.

    Несколько лет назад был принят «Закон о бережном обращении с бродячими собаками». Что это означает? Их должны ловить и помещать в приют, некоторые там остаются навсегда, а часть стерилизуется и выпускается на улицу. На их содержание тратятся огромные деньги из бюджета. Причем это гораздо большие деньги, чем пособие на ребенка.

    Приведу пример: наше предприятие платит примерно 15 млн налогов, на которые можно всем детям нашего сельского поселения обеспечить бесплатное допобразование, профинансировать все детские секции, однако 12 млн тратится на «собачий приют», из которого собак выпускают обратно в нашу деревню – и они нападают на наших детей, скот и диких животных. Такие собаки-парии страшнее волков, потому что они хитрые и совершенно не боятся людей.

    И проблема не решается – их количество растет в геометрической прогрессии! Вот, например, в прошлом году у нас бродячие собаки задрали почти всех наших кур, а у нашей соседки подрали десяток коз. Это я уже молчу про диких животных и то, как страдает наша фауна. У меня друг Иван Андрюков работает директором Бронницкого охотничьего хозяйства – у них потери самого большого стада благородных оленей в Подмосковье от браконьеров – 15-20 голов в год, а потери от собак – 30-40 голов в год.

    Это не милые домашние животные, а самый настоящий подвид диких животных. Вредительский подвид! Что нужно делать? Я уже даже не прошу, как в Ирландии, разрешить фермерам отстреливать диких собак. Но нам действительно проблему надо решить!

    Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

    Нужно изменить закон. И сделать так, что если приют не пристроил бродячих животных за месяц, то нужно гуманно их усыплять, а не содержать всю жизнь за государственный счет – и уж точно не выпускать обратно. Если кто-то хочет содержать таких собак всю жизнь, пожалуйста, только не за счет наших налогов.

    Источник: блог Олега Сироты


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