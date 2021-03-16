На бродячих собак тратятся огромные деньги из бюджета

В Новосибирске произошло очередное чудовищное нападение стаи бродячих собак на ребенка. Детишек чудом отбили взрослые. Так дальше нельзя! Нам нужно как-то решить проблему с бродячими собаками. Проблема не решена и с каждым днем становится всё сложнее.

Несколько лет назад был принят «Закон о бережном обращении с бродячими собаками». Что это означает? Их должны ловить и помещать в приют, некоторые там остаются навсегда, а часть стерилизуется и выпускается на улицу. На их содержание тратятся огромные деньги из бюджета. Причем это гораздо большие деньги, чем пособие на ребенка.

Приведу пример: наше предприятие платит примерно 15 млн налогов, на которые можно всем детям нашего сельского поселения обеспечить бесплатное допобразование, профинансировать все детские секции, однако 12 млн тратится на «собачий приют», из которого собак выпускают обратно в нашу деревню – и они нападают на наших детей, скот и диких животных. Такие собаки-парии страшнее волков, потому что они хитрые и совершенно не боятся людей.

И проблема не решается – их количество растет в геометрической прогрессии! Вот, например, в прошлом году у нас бродячие собаки задрали почти всех наших кур, а у нашей соседки подрали десяток коз. Это я уже молчу про диких животных и то, как страдает наша фауна. У меня друг Иван Андрюков работает директором Бронницкого охотничьего хозяйства – у них потери самого большого стада благородных оленей в Подмосковье от браконьеров – 15-20 голов в год, а потери от собак – 30-40 голов в год.

Это не милые домашние животные, а самый настоящий подвид диких животных. Вредительский подвид! Что нужно делать? Я уже даже не прошу, как в Ирландии, разрешить фермерам отстреливать диких собак. Но нам действительно проблему надо решить!

Нужно изменить закон. И сделать так, что если приют не пристроил бродячих животных за месяц, то нужно гуманно их усыплять, а не содержать всю жизнь за государственный счет – и уж точно не выпускать обратно. Если кто-то хочет содержать таких собак всю жизнь, пожалуйста, только не за счет наших налогов.

Источник: блог Олега Сироты