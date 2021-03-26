Пармезан окончательно станет русским

Хитрые итальянцы требуют, чтобы с пармезана сняли санкции. Меня особенно позабавил хитрый ход с технической ошибкой: мол, этот сыр – безлактозный, а потому не должен входить в контрсанкционный список.

Объясняю для несведущих – любой сыр, пролежавший в погребе больше шести недель, практически не содержит лактозы, и его можно есть большинству людей с непереносимостью лактозы. Так что тут итальянский посол Паскуале Терраччано, который об этом заявил, просто хитрит. Зачем они это делают? Они понимают, что навсегда теряют российский рынок и пытаются хоть как-то на него вернуться.

Несмотря на хайп в интернете, Россия успешно реализует программу импортозамещения. Производство молока за шесть лет контрсанкций выросло почти на 25 процентов. Это рекорд, которого даже у Советского Союза не было. Импортозамещение по сырам также идет очень успешно. Оно в целом совершенно удалось уже по фермерским сырам (тут вообще бум проектов), по моцарелле и буратте, по сырам с плесенью, сейчас уже подходит к полному замещению по полутвердым сырам.

Для понимания: одна только моя родная Московская область, которая по итогам первых месяцев этого года вышла на первое место в России по производству сыра, запустила больше 200 сыроварен. С нуля! При этом мы, сыровары Подмосковья, не то что занимаемся развитием, а еще и активно смотрим на экспортные рынки.

У нас пока остается не взятой самая непростая ниша – с пармезаном. Она реально сложная и долгая – нужно строить сначала фермы под особый рацион для коровок, потом запускать гигантские дорогостоящие погреба, а потом закладывать сыр на несколько лет. Здесь есть и еще одна проблема – технология производства пармезана долго отлаживается: сварил сыр, заложил в погреб, а через пару лет узнаешь, где ошибся. И начинаешь заново. У нас этот процесс идет – первый пармезан был вкусный, но мясистый, похожий на швейцарский сбринц, и мы его поправили. Отлаживаем.

Это действительно самое сложное и дорогое, что есть в переработке молока, да и вообще один из самых сложных процессов в сельском хозяйстве – это его венец. Это, примерно, как авиастроение и автомобилестроение в промышленности.

Нам нужно еще лет пять-семь, чтобы окончательно решить вопрос с пармезаном. Разрешение на ввоз импортного пармезана просто остановит инвестиции и сделает бессмысленными колоссальные вложения необходимые для этого. А вот после этого срока мы не только будем его производить, а еще и активно экспортировать начнем. Нам просто нужно время. Не могут девять женщин за месяц родить одного ребенка, примерно так же и мы с пармезаном.

Источник: блог Олега Сироты