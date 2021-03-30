Молоко неизбежно подорожает

Сегодня куча новостей про будущее подорожание молока из-за введения утильсбора на стеклянные и пластиковые бутылки. Это вызвано необходимостью внедрения вторичного использования и переработки тары, а также для снижения количества мусора.

Что тут можно сказать? Молоко и молочные продукты действительно будут дорожать в течение двух лет, несмотря на рост объемов производства внутри страны. В чём причина? Их две, и утильсбор не на первом месте.

В ближайший год главной причиной будет маркировка молочной продукции. Вкратце: необходимо будет на каждую бутылку (пачку, баночку и другую упаковку) лепить код типа акциза на алкоголь и забивать в систему, аналогичную ЕГАИС, а потом на кассе нужно будет этот код гасить.

Там две слагаемые «успеха» (в смысле сложности). Во-первых, сам код стоит денег. Потом нужно будет закупить специальную этикетку, которая непонятно насколько будет дороже обычной (но точно дороже), да и сам процесс сканирования всего этого добра и забивания в систему чрезвычайно сложный. На маленьком хозяйстве будет треш с ручным вводом, а на большом нужно будет сильно потратиться на дорогостоящее импортное оборудование. На мой взгляд, смысла в этом никакого нет (тут позиция всех молочников консолидированная), но нас заставляют это делать.

Вторая причина, наверное, это будет утильсбор. А вот здесь вопрос сложнее – мы на днях посчитали и поняли, что он, в принципе, не такой уж и страшный – для нас это 400 тысяч рублей в год. Сумма хоть и большая, но, для примера, это наш оборот по йогурту и молоку за пару дней. Так что пока вроде вполне подъёмно.

Правда, непонятно, как его начислять будут. Но в том или ином виде мы все равно к нему придем – в нашей стране слишком дешёвая тара и совсем мало финансовых стимулов для её вторичного использования.

Мы не хотим захламлять нашу же землю и сейчас уже потихоньку начинаем принимать тару обратно. Пока можно бесплатно на любой точке. Часть возвращаем в оборот второй и даже в третий раз, а часть сдаём на переработку. А после того, как найдем подходящую мойку со стерилизацией для банок и бутылок (тут, оказывается, есть нехватка оборудования), постараемся внедрить возврат стеклянной тары за деньги и использовать «вторичку» по-максимуму.

Хотел у вас уточнить, а вы готовы сдавать тару для вторичного использования?

Источник: блог Олега Сироты