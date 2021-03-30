Молоко неизбежно подорожает

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НОВОСТЬ ЧАСА

Задержание открывшего стрельбу в Мытищах опровергли

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
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Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал

Суэцкий канал удалось открыть лишь спустя неделю Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press
Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

Норвежские подводные лодки – крайне опасный противник Agencja Gazeta/Reuters
Норвегия становится крупным поставщиком антироссийских новостей. Звучат заявления об «опасности российских систем оружия», бомбардировщики США проводят в Норвегии учения, российскому бизнесу запрещают приобретать заводы в Норвегии. Но почти незамеченной осталась еще одна новость, куда более серьезная – и она прямо касается и норвежских, и российских подводных лодок. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Молоко неизбежно подорожает

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Необходимо будет на каждую бутылку (пачку, баночку и другую упаковку) лепить код типа акциза на алкоголь. Во-первых, сам код стоит денег. Во-вторых, денег стоит специальная этикетка. На мой взгляд, смысла в этом никакого нет, но нас заставляют это делать. Подробности...

Три новых лидера Ближнего Востока

Константин Труевцев
Константин Труевцев, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай»
В начале «Арабской весны» и на стадии возгорания сирийского конфликта на доминирование в регионе претендовала Саудовская Аравия, однако затем ее влияние стало ослабевать, пока не ослабло совсем. Сейчас ни у одного из арабских государств нет экономических, политических, военных и духовных ресурсов, чтобы взять на себя эту роль. Подробности...
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Главный урок ковида – он никого ничему не научил

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Год назад – 30 марта 2020-го – в Москве и Московской области официально был введен режим самоизоляции для всех. Другие регионы сделали это чуть раньше или чуть позже. При нашей жизни такого еще не было. Подробности...
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Судьбу Украины обсудят без Украины

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Чемпионат по русофобии в Грузии

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Украина решила отказаться от «Донбасса»

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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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20:09
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Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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17:47
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    Олег Сирота

    Молоко неизбежно подорожает

    Олег Сирота
    фермер, предприниматель
    		30 марта 2021, 16:15

    Сегодня куча новостей про будущее подорожание молока из-за введения утильсбора на стеклянные и пластиковые бутылки. Это вызвано необходимостью внедрения вторичного использования и переработки тары, а также для снижения количества мусора.

    Что тут можно сказать? Молоко и молочные продукты действительно будут дорожать в течение двух лет, несмотря на рост объемов производства внутри страны. В чём причина? Их две, и утильсбор не на первом месте.

    В ближайший год главной причиной будет маркировка молочной продукции. Вкратце: необходимо будет на каждую бутылку (пачку, баночку и другую упаковку) лепить код типа акциза на алкоголь и забивать в систему, аналогичную ЕГАИС, а потом на кассе нужно будет этот код гасить.

    Там две слагаемые «успеха» (в смысле сложности). Во-первых, сам код стоит денег. Потом нужно будет закупить специальную этикетку, которая непонятно насколько будет дороже обычной (но точно дороже), да и сам процесс сканирования всего этого добра и забивания в систему чрезвычайно сложный. На маленьком хозяйстве будет треш с ручным вводом, а на большом нужно будет сильно потратиться на дорогостоящее импортное оборудование. На мой взгляд, смысла в этом никакого нет (тут позиция всех молочников консолидированная), но нас заставляют это делать.

    Вторая причина, наверное, это будет утильсбор. А вот здесь вопрос сложнее – мы на днях посчитали и поняли, что он, в принципе, не такой уж и страшный – для нас это 400 тысяч рублей в год. Сумма хоть и большая, но, для примера, это наш оборот по йогурту и молоку за пару дней. Так что пока вроде вполне подъёмно.

    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Правда, непонятно, как его начислять будут. Но в том или ином виде мы все равно к нему придем – в нашей стране слишком дешёвая тара и совсем мало финансовых стимулов для её вторичного использования.

    Мы не хотим захламлять нашу же землю и сейчас уже потихоньку начинаем принимать тару обратно. Пока можно бесплатно на любой точке. Часть возвращаем в оборот второй и даже в третий раз, а часть сдаём на переработку. А после того, как найдем подходящую мойку со стерилизацией для банок и бутылок (тут, оказывается, есть нехватка оборудования), постараемся внедрить возврат стеклянной тары за деньги и использовать «вторичку» по-максимуму.

    Хотел у вас уточнить, а вы готовы сдавать тару для вторичного использования?

    Источник: блог Олега Сироты

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