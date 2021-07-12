Цивилизацией владеют старики

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12 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:40  |  vz.ru
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Украина выбивает щедрую компенсацию за «Северный поток – 2»

Украина требует денег от Германии за российский газопровод Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press
Накануне встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского появился целый список вариантов компенсаций за «Северный поток – 2». Либо останавливайте стройку, либо платите отступные – третий вариант Киев не рассматривает. На что в реальности могут рассчитывать украинские политические элиты? Подробности...
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Талибы пообещали Москве не переходить границ

Новое поколение талибов оказалось способно договариваться с Москвой Allauddin Khan/AP/ТАСС
Талибы с боем вошли в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Развивают они наступление и в других провинциях. В таком темпе уже через полгода под их контролем окажется вся страна. Одновременно «Талибан» прислал делегацию на переговоры в Москву. Стоит ли искать с ними общий язык и о чем нам вообще договариваться? Подробности...
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Раскрыты загадки гибели советского флота в 1941-м

Водолазам удалось найти останки кораблей, судьба которых ранее оставалось неизвестной Разведывательно-водолазная команда/Facebook
«Сомневаюсь, что со времен окончания войны кому-то приходилось видеть такое количество людей, погибших в одном месте – там лежат тысячи человек». Такими словами газете ВЗГЛЯД описали увиденное на дне Балтийского моря участники уникальной подводной экспедиции. Им удалось приоткрыть тайну одной из самых трагических страниц Великой Отечественной – т. н. Таллинского перехода. Подробности...
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Израиль нашел для собственной экономики «новую нефть»

Израиль из сельскохозяйственной страны стремительно превращается в высокотехнологичную unesco.org
Маленький Израиль стал одним из мировых центров IT-индустрии и хай-тека: в стране настоящий бум технологий, в отрасль идут огромные деньги и инвестиции. С чем связан впечатляющий успех Израиля в цифровой экономике, как это явление помогло стране справиться с коронавирусным кризисом и можно ли эти рецепты применить где-либо еще?  Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Цивилизацией владеют старики

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Полет Брэнсона – это действительно памятник и символ нового мира. Мира, существующего ради богатых пенсионеров. У них были детские мечты – человечество поможет их реализовать. Подробности...

Почему для России мораль важнее выгоды

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
В возникающей вокруг Афганистана международной ситуации России будет необходимо сохранить баланс между своими интересами и моральным долгом в отношении соседей. Подробности...
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У вакцины эффективность – 90%, а у чиновников – ноль без палочки

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Президент призывает всех вакцинироваться, а бюрократия буквально выпихивает людей с вакцино-участков. Тогда зачем нам ваш СНИЛС, Госуслуги и загранпаспорт, по которому можно отсюда уехать, а вакцинироваться нельзя? Разве вы не должны прививать вообще всех, кто изъявил желание? Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Зеленский вернул любовь народа

Обсуждение: 9 комментариев

Коронавирус с нами навсегда

Лукашенко ответил Европе

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В Калифорнии бушуют лесные пожары

Бушующие в Калифорнии пожары в этом году значительно превысили показатели сожженных земель 2020 года. Из-за засушливой зимы и ранней жары ландшафт покрыт чрезвычайно сухой растительностью, что привело к быстрому распространению огня
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Умер Владимир Меньшов

Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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Названа самая красивая девушка Москвы

23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В каком случае Россия должна вмешаться в ситуацию в Афганистане в связи с захватом власти талибами в этой стране?
  • Должна вмешаться в любом случае

  • Только в случае нападения талибов на бывшие республики СССР

  • Не должна вмешиваться ни при каком раскладе
Считаете ли вы правильной отставку тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова?
  • Да, это обоснованное решение после Евро-2020

  • Нет, сборная при нем добивалась больших успехов, в том числе на ЧМ-2018
Какой фильм Владимира Меньшова у вас самый любимый?
  • «Розыгрыш»

  • «Любовь и голуби»

  • «Москва слезам не верит»

  • «Ширли-мырли»
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    Глеб Кузнецов

    Цивилизацией владеют старики

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		12 июля 2021, 11:10

    Полет дедушки Брэнсона на высоту 80 км – это крутая история. В годы, непосредственно до и после его рождения, полеты на такую высоту были, конечно, не обыденностью, но и не совсем передним краем прогресса. По модифицированным технологиям «Фау-2» суборбитальные полеты были любимой затеей и в СССР, и в США в 40-е – начале 50-х (Брэнсон 50-го как раз года). Мухи, обезьяны, собаки – все побывали на 100 км тогда (а некоторые даже вернулись).

    Очевидно, комфорта и безопасности для мощных дедов, которые хотят реализовать детские мечты, сейчас существенно больше, чем для дворняг Дезика и Цыгана, не говоря уж о безымянных дрозофилах. Но на самом деле полет Брэнсона – это действительно памятник и символ нового мира.

    Мира, существующего ради богатых пенсионеров. У них были детские мечты – человечество поможет их реализовать. Волатильность на рынках делает неустойчивыми их пенсионные вложения – центробанки напечатают ровно столько денег, чтобы рынки даже не думали падать. (А что бедные не смогут купить из-за инфляции морковку, а средние – квартиру, так плевать же, главное, чтобы акции вверх).

    Это удивительно перекликается с радикальной озабоченностью именно «передовых» стран ковидом. Ведь он угрожает самому дорогому, что есть – нашим дорогим старикам. Десятки, если не сотни раз читал за последний год рассуждения про «детей – биобомб» и изучал меры, которые по этому поводу применялись, вроде обязательного нахождения детей в классах в масках по 8-10 часов в день. И сегодняшние инициативы по их вакцинации – в эту же копилку.

    Ну и что, что вакцины для них очевидно обладают бОльшими рисками, чем вероятность тяжело заболеть. Они сами – и есть риск для хозяев жизни, который нужно профилактировать. Хозяевам же еще в космос лететь! А тут ковидные биореакторы галдят, как такое стерпеть.

    Фото: VIRGIN GALACTIC/Reuters

    Главные и самые дорогие исследования медицинские – на какую тему? Нейро-дегенеративные заболевания. На изучение Альцгеймера и аналогичных болезней тратится больше денег, чем на все инфекционные болезни, вместе взятые. А потом человечеству объясняют про феномен антибиотико-резистентности и невозможности достичь прогресса в борьбе с инфекциями. Хоть с гонореей, хоть с ковидом. Действительно, зачем думать об инфекциях молодых, когда миллиардеры стареют и страдают по этому поводу? 

    Не видел такого даже в литературе фантастической толком. Мечта в очередной раз опередила жизнь. Цивилизация, которой владеют старики. Они развлекаются. Они получают удовольствие. Их жизнь и статус – смысл существования человечества. Средние – обслуга, проводники интересов, «руки». И страх перед детьми – «биореакторами» неопределенности.

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    Источник: блог Глеба Кузнецова


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