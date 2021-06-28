Украинцам затягивают на шее долговую петлю

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НОВОСТЬ ЧАСА

В Москве арестованы три офицера управления авиации ФСБ

28 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Как в Крыму спасались от большой воды

Ялта. Идет разбор завалов после потопа Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
Наводнение в Керчи, Ялте и других городах Крыма стало крупнейшим природным испытанием для полуострова с момента воссоединения с Россией. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал в зоне чрезвычайной ситуации, чтобы выяснить, кто и как помогает жителям пострадавших районов. Подробности...
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В США начали новый этап борьбы с «Северным потоком – 2»

США видят в «Северном потоке – 2» геополитического конкурента Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
США смирились с тем, что «Северный поток – 2» будет запущен, но теперь решили не допустить его превращения в «орудие принуждения» России. Именно об этом вел переговоры в Берлине госсекретарь США Энтони Блинкен. В Киеве уже выразили готовность получить материальное возмещение и сожалеют об отказе Вашингтона вводить новые санкции. На какие компенсации может рассчитывать Украина и придется ли России участвовать в этих процессах? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Украинцам затягивают на шее долговую петлю

Елена Герасимова
Елена Герасимова, Журналист, Донецк
Даже если сейчас Украина все еще достаточно далека от банкротства, то, двигаясь в нынешнем русле, она неминуемо рано или поздно к нему придет. И да, платить по счетам так или иначе придется рядовым гражданам. Подробности...

Война за спиной

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
– Вернулся, сынок? Кивнул ей, ответил: «Вернулся, мать». Она меня перекрестила, и я бодро пошел дальше. Никакие фильмы, никакие политинформации или встречи с ветеранами, ничто не сравнится с таким. Подробности...
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Американская идеология основана на сказках

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Простодушный американский президент продолжает нас учить основам своей американской декларации, словно это какое-то откровение. Не надо. Это не истина в последней инстанции. Это вообще никакая не истина. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
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Лукашенко разоряют

Правила войны с Россией для украинца

Кого в России чаще обманывают

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Елена Герасимова

    Украинцам затягивают на шее долговую петлю

    Елена Герасимова
    Журналист, Донецк
    		28 июня 2021, 09:30

    Недавно председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил в Верховной раде, что объем совокупного долга Украины достиг 92 млрд долларов. Поскольку, по данным официальной статистики, численность населения Украины составляет 41,5 млн человек, это значит, что на сегодня долг каждого ее гражданина превысил 2 210 долларов. Наряду с этим в Национальном банке Украины сообщили, что к началу июня объем золотовалютных резервов (ЗВР) государства, по предварительным данным, составил 27,84 млрд долларов. А это значит, что, согласно той же логике, сейчас каждый гражданин страны располагает ресурсом в размере чуть более 670 долларов. Из чего следует, что если бы нынче государственный долг Украины должны были погашать граждане этой страны, то каждый из них был бы вынужден либо стать ее кредитором на сумму 1 540 долларов, либо – объявить себя банкротом.

    Напомню, что – вследствие всех событий 2014 года – в 2015 год Украина вошла в состоянии фактического банкротства. На тот момент объем ее совокупного долга превысил 69,8 млрд долларов и достиг 70,2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Наряду с этим в период с начала 2014 года и до весны 2015 года объем его ЗВР сократился почти в 4 раза – с 20,42 долларов млрд до 5,625 млрд долларов.

    И именно при таких обстоятельствах уже в 2015-2019 годах Украина должна была выплатить 43,63 млрд долларов или 62,5% всех своих долгов, что, разумеется, полностью выходило за пределы ее возможностей. А потому – ей пришлось вступить в переговоры со своими кредиторами, в результате которых к концу лета 2015 года была достигнута договоренность о реструктуризации ее долгов по еврооблигациям на сумму 19,3 млрд долларов. В соответствии с ней Украине списали 20% этой суммы, а срок выплаты оставшейся части перенесли на 2019-2027 годы. Вследствие этого к началу 2016 года объем долга сократился до 65,5 млрд долларов, но составил уже 79,4% ВВП.

    В то же время, как в 2015, так и в 2016 годах Украина – исключительно ради пополнения оскудевших резервов – осуществляла новые заимствования. В результате чего к началу 2017 года объем ее долга вновь увеличился – уже до 71 млрд долларов и достиг рекордной отметки в 81% ВВП. Однако при этом ей удалось нарастить объем собственных ЗВР более чем в 3 раза – до 17,2 млрд долларов.

    В последующие годы оформившаяся тенденция лишь набирала силу. Единственным позитивным моментом в ней оказалось то, что в это время объем ВВП Украины рос опережающими темпами по отношению к росту объема ее долга. Так, к началу 2018 года объем долга страны достиг 76,3 млрд долларов, 71,8% ВВП; к началу 2019 – 78,3 долларов, 60,9% ВВП; к началу прошлого года – 84,4 млрд долларов, 50,3% ВВП, и, наконец, к началу нынешнего – 90,3 долларов, 60,8% ВВП. Вместе с тем, к 1 января 2021 года объем ЗВР государства достиг 29,1 млрд долларов.

    Таким образом, в период с января 2015 года по июнь 2021 года объем совокупного госдолга Украины вырос на 22,2 млрд долларов. При этом, примерно в то же время – с февраля 2015 по май 2021, объем ее ЗВР увеличился почти на такую же сумму – на 22,215 млрд долларов. Однако, в эти же годы объем долга страны никогда не опускался ниже отметки в 50,3% ВВП и составлял в среднем 65,65% ВВП. А это – почти вдвое больше того показателя госдолга, а именно – 35% ВВП, который специалисты Международного валютного фонда (МВФ) считают безопасным для государства. То есть – таким, при котором оно своевременно и в полном объеме может выполнять свои долговые обязательства, не прибегая к новым заимствованиям. Иначе говоря – таким, при котором оно не создает финансовую пирамиду, логическим завершением которой является дефолт.

    В общем, именно потому, что Украина использовала займы не для повышения эффективности собственной экономики и, соответственно, роста ВВП, с одной стороны, а ЗВР пополняла не за счет этого самого роста ВВП, а за счет тех самых займов, с другой, ко второму полугодию этого года она подошла в состоянии очередного платежного кризиса. Впрочем, пока не столь масштабного, как кризис 2015 года. Так, в третьем квартале ей предстоит выплатить кредиторам 5,73 млрд долларов, а в четвертом – еще 2,32 млрд долларов, то есть, всего – 8,05 млрд долларов. И достаточными ресурсами для этого страна пока не располагает.

    На сегодня достаточно ясно, что вероятность получения Украиной очередного транша МВФ – в рамках принятой 10 июня 2020-го программы Stand-by со сроком действия 18 месяцев и общим объемом финансирования 5 млрд долларов в форме 4 траншей – ничтожно мала. Дело в том, что после поступления тогда же, в июне, первого транша в размере 2,1 млрд долларов, запланированные на сентябрь и декабрь 2020 года пересмотры программы, по итогам которых страна должна было получить еще 2 транша в размере 700 млн долларов каждый, так и не состоялись. Последовавшие за этим ее переговоры с МВФ в январе-феврале 2021 года оказались безрезультатными.

    Формально такая возможность у Украины еще есть. Однако на деле и в силу безысходной предыстории вопроса, и в силу крайне ограниченных сроков, это едва ли может быть.

    В значительно большей степени Украина может рассчитывать на рассматриваемую ныне в МВФ возможность дополнительной эмиссии так называемых специальных прав заимствований, в рамках которой она, если соответствующее решение будет принято, может получить 2,7 млрд долларов. Однако, наиболее вероятно, что эти средства поступят уже после сентября. Но даже если это и произойдет, а также – даже если страна затянет поясок до последнего предела возможного, ей все равно придется изыскать еще не менее 1 млрд долларов.

    Из этого следует, что, скорее всего, в ближайшее время Украине для преодоления платежного кризиса таки придется прибегнуть к тому самому способу заимствований, по поводу которого она просила о реструктуризации в 2015 году. То есть – разместить на необходимую сумму евробонды. И поскольку она будет осуществлять их эмиссию на фоне замороженного сотрудничества с МВФ, этот заем – и без того более дорогой, чем кредиты международных институтов, – обойдется ей еще дороже. Что, разумеется, не только увеличит размер совокупного долга государства, но еще и усложнит ситуацию с его обслуживанием.

    В конечном счете, все это значит, что даже если сейчас Украина все еще достаточно далека от банкротства, то, двигаясь в нынешнем русле, она неминуемо рано или поздно к нему придет. И, да, платить по счетам, не так, так иначе, придется рядовым гражданам.

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