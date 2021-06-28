Украинцам затягивают на шее долговую петлю

Недавно председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан сообщил в Верховной раде, что объем совокупного долга Украины достиг 92 млрд долларов. Поскольку, по данным официальной статистики, численность населения Украины составляет 41,5 млн человек, это значит, что на сегодня долг каждого ее гражданина превысил 2 210 долларов. Наряду с этим в Национальном банке Украины сообщили, что к началу июня объем золотовалютных резервов (ЗВР) государства, по предварительным данным, составил 27,84 млрд долларов. А это значит, что, согласно той же логике, сейчас каждый гражданин страны располагает ресурсом в размере чуть более 670 долларов. Из чего следует, что если бы нынче государственный долг Украины должны были погашать граждане этой страны, то каждый из них был бы вынужден либо стать ее кредитором на сумму 1 540 долларов, либо – объявить себя банкротом.

Напомню, что – вследствие всех событий 2014 года – в 2015 год Украина вошла в состоянии фактического банкротства. На тот момент объем ее совокупного долга превысил 69,8 млрд долларов и достиг 70,2% от валового внутреннего продукта (ВВП). Наряду с этим в период с начала 2014 года и до весны 2015 года объем его ЗВР сократился почти в 4 раза – с 20,42 долларов млрд до 5,625 млрд долларов.

И именно при таких обстоятельствах уже в 2015-2019 годах Украина должна была выплатить 43,63 млрд долларов или 62,5% всех своих долгов, что, разумеется, полностью выходило за пределы ее возможностей. А потому – ей пришлось вступить в переговоры со своими кредиторами, в результате которых к концу лета 2015 года была достигнута договоренность о реструктуризации ее долгов по еврооблигациям на сумму 19,3 млрд долларов. В соответствии с ней Украине списали 20% этой суммы, а срок выплаты оставшейся части перенесли на 2019-2027 годы. Вследствие этого к началу 2016 года объем долга сократился до 65,5 млрд долларов, но составил уже 79,4% ВВП.

В то же время, как в 2015, так и в 2016 годах Украина – исключительно ради пополнения оскудевших резервов – осуществляла новые заимствования. В результате чего к началу 2017 года объем ее долга вновь увеличился – уже до 71 млрд долларов и достиг рекордной отметки в 81% ВВП. Однако при этом ей удалось нарастить объем собственных ЗВР более чем в 3 раза – до 17,2 млрд долларов.

В последующие годы оформившаяся тенденция лишь набирала силу. Единственным позитивным моментом в ней оказалось то, что в это время объем ВВП Украины рос опережающими темпами по отношению к росту объема ее долга. Так, к началу 2018 года объем долга страны достиг 76,3 млрд долларов, 71,8% ВВП; к началу 2019 – 78,3 долларов, 60,9% ВВП; к началу прошлого года – 84,4 млрд долларов, 50,3% ВВП, и, наконец, к началу нынешнего – 90,3 долларов, 60,8% ВВП. Вместе с тем, к 1 января 2021 года объем ЗВР государства достиг 29,1 млрд долларов.

Таким образом, в период с января 2015 года по июнь 2021 года объем совокупного госдолга Украины вырос на 22,2 млрд долларов. При этом, примерно в то же время – с февраля 2015 по май 2021, объем ее ЗВР увеличился почти на такую же сумму – на 22,215 млрд долларов. Однако, в эти же годы объем долга страны никогда не опускался ниже отметки в 50,3% ВВП и составлял в среднем 65,65% ВВП. А это – почти вдвое больше того показателя госдолга, а именно – 35% ВВП, который специалисты Международного валютного фонда (МВФ) считают безопасным для государства. То есть – таким, при котором оно своевременно и в полном объеме может выполнять свои долговые обязательства, не прибегая к новым заимствованиям. Иначе говоря – таким, при котором оно не создает финансовую пирамиду, логическим завершением которой является дефолт.

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В общем, именно потому, что Украина использовала займы не для повышения эффективности собственной экономики и, соответственно, роста ВВП, с одной стороны, а ЗВР пополняла не за счет этого самого роста ВВП, а за счет тех самых займов, с другой, ко второму полугодию этого года она подошла в состоянии очередного платежного кризиса. Впрочем, пока не столь масштабного, как кризис 2015 года. Так, в третьем квартале ей предстоит выплатить кредиторам 5,73 млрд долларов, а в четвертом – еще 2,32 млрд долларов, то есть, всего – 8,05 млрд долларов. И достаточными ресурсами для этого страна пока не располагает.

На сегодня достаточно ясно, что вероятность получения Украиной очередного транша МВФ – в рамках принятой 10 июня 2020-го программы Stand-by со сроком действия 18 месяцев и общим объемом финансирования 5 млрд долларов в форме 4 траншей – ничтожно мала. Дело в том, что после поступления тогда же, в июне, первого транша в размере 2,1 млрд долларов, запланированные на сентябрь и декабрь 2020 года пересмотры программы, по итогам которых страна должна было получить еще 2 транша в размере 700 млн долларов каждый, так и не состоялись. Последовавшие за этим ее переговоры с МВФ в январе-феврале 2021 года оказались безрезультатными.

Формально такая возможность у Украины еще есть. Однако на деле и в силу безысходной предыстории вопроса, и в силу крайне ограниченных сроков, это едва ли может быть.

В значительно большей степени Украина может рассчитывать на рассматриваемую ныне в МВФ возможность дополнительной эмиссии так называемых специальных прав заимствований, в рамках которой она, если соответствующее решение будет принято, может получить 2,7 млрд долларов. Однако, наиболее вероятно, что эти средства поступят уже после сентября. Но даже если это и произойдет, а также – даже если страна затянет поясок до последнего предела возможного, ей все равно придется изыскать еще не менее 1 млрд долларов.

Из этого следует, что, скорее всего, в ближайшее время Украине для преодоления платежного кризиса таки придется прибегнуть к тому самому способу заимствований, по поводу которого она просила о реструктуризации в 2015 году. То есть – разместить на необходимую сумму евробонды. И поскольку она будет осуществлять их эмиссию на фоне замороженного сотрудничества с МВФ, этот заем – и без того более дорогой, чем кредиты международных институтов, – обойдется ей еще дороже. Что, разумеется, не только увеличит размер совокупного долга государства, но еще и усложнит ситуацию с его обслуживанием.

В конечном счете, все это значит, что даже если сейчас Украина все еще достаточно далека от банкротства, то, двигаясь в нынешнем русле, она неминуемо рано или поздно к нему придет. И, да, платить по счетам, не так, так иначе, придется рядовым гражданам.