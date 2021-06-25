Что ждет Донбасс после встречи Путина и Байдена

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НОВОСТЬ ЧАСА

Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным

25 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:30  |  vz.ru
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Санкции ЕС против Белоруссии сблизят Минск с Москвой

Европа впервые вводит экономические санкции против Белоруссии Karolis Kavolelis/Reuters
Евросоюз впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии. Основной удар европейцы пытаются нанести по поступлениям валюты в республику от экспорта двух главных товаров – калийных удобрений и нефтепродуктов. Речь может идти о потере Белоруссией 1,2 млрд долларов. Однако у Минска есть множество вариантов для обхода санкций. Правда, большинство из них требует участия России.  Подробности...
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Пандемия вмешалась в ход выборов в Госдуму

Система видеофиксации и наблюдатели защитят трехдневное голосование от подтасовок Юрий Смитюк/ТАСС
Старт думской кампании почти совпал с новой волной ковида в России. Однако это вряд ли приведет к падению явки избирателей на сентябрьских выборах. Пример Южной Кореи, Канады и других стран, проводивших выборы на фоне пандемии, говорит о том, что явка может быть даже выше, чем в обычные годы. По мнению экспертов, достичь такого результата помогли новые практики голосования. Подробности...
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Трагедия советских подводников опровергает миф о начале Великой Отечественной

Главными жертвами начала Великой Отечественной на море стали советские подводные лодки navy.su
Даже сейчас, в день 80-летия начала Великой Отечественной, ведутся споры о том, насколько внезапным было нападение Германии на СССР – и насколько были готовы советские вооруженные силы к его отражению. Крупные потери советского Балтийского флота уже в первые дни войны ставят под сомнение очень распространенный миф о начале Великой Отечественной. Подробности...
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России придется развязывать «афганский узел»

Американцы в точности повторяют ошибки СССР в Афганистане Будан В., Нетелев Р./ТАСС
Ситуация в Афганистане ухудшается с каждым днем – талибы уже захватили ряд ключевых районов и вышли на границу с Таджикистаном и Узбекистаном. В том, что нынешнее правительство в Кабуле не продержится долго после вывода войск США из страны, сомнений ни у кого нет. Какую опасность несет переход власти к талибам для окружающих Афганистан стран и что им делать в этой ситуации? Подробности...
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Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
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Что ждет Донбасс после встречи Путина и Байдена

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Даже если Вашингтон попробует принудить Киев к исполнению Минска-2, не факт, что он исполнит. Но Вашингтон и не будет пробовать. Подробности...

Задача власти в том, чтобы вы выжили

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Единственная возможность власти преодолеть форс-мажор и даже использовать его во благо – это вакцинировать население собственной хорошей вакциной. Но нет же, мы будем говорить «не верим властям»! Чему не верите-то? Подробности...
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Большая игра Британии – втравить Россию в войну

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Века проходят, но характер игроков, ведущих Большую игру, не меняется. Британия заняла традиционную и любимую свою роль надсмотрщика за Европой. Ее цель – сделать немыслимой саму возможность сближения России и Европы. А когда представится возможность, стравить их в новой войне. Подробности...
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Правила войны с Россией для украинца

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Москвичи спасаются от аномальной жары

В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
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Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Меркель рассказала, почему предложила лидерам ЕС организовать встречу с Путиным
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    Сергей Миркин

    Что ждет Донбасс после встречи Путина и Байдена

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		25 июня 2021, 16:50

    Один из вопросов, который поднимался на встрече в Женеве президентов России и США, – судьба Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции сказал Путин. Он сообщил, что американский лидер согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должен лежать Минск-2. Затем и Байден сказал, что нужно усилить дипломатию по вопросам Минских соглашений. После этого заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, отвечая на вопросы журналистов о судьбе Минска-2, заметил: «Кажется, да. Есть надежда».

    Он уточнил, что если американцам удастся оказать воздействие на Украину, то Минский процесс может сдвинуться с мертвой точки. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила журналистам, что США начнут серьезные консультации с Украиной о том, как в Киеве видят Минские соглашения и их реализацию. Затем американским СМИ стало известно, что Белый дом заморозил выделение Украине 100 млн долларов на армию. Американское правительство это подтвердило и объяснило свое деяние тем, что Россия сейчас не представляет непосредственной угрозы для Украины.

    США надавят на Украину, и та выполнит Минск-2? Не факт. Уже после встречи российского и американского президентов секретарь украинского СНБО Алексей Данилов назвал Минские соглашения полным абсурдом и заявил, что Украина их не денонсирует, но и выполнять в том виде, в каком они существуют, не будет. А еще ранее в своем интервью западным СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести диалог с ЛДНР, и пригрозил, что если Запад оставит Украину без поддержки, та создаст самую мощную армию в Европе для решения донбасского вопроса.

    Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Когда экс-президент Украины Петр Порошенко не хотел создавать антикоррупционный суд, он так его и не организовал, несмотря на мощное давление Запада. Зеленский уволил Андрея Коболева с должности руководителя «Нафтогаза», хотя знал, что его поддерживают США. А это локальные вопросы в сравнении с реализацией Минских соглашений.

    Верховная рада должна принять целый пакет законов, согласованных с представителями ЛДНР. Самый проблемный момент в документе – проведение местных выборов в Донбассе. В Киеве и Донецке по-разному представляют, как они должны проходить. Любые движения Зеленского на пути к миру украинские радикалы тут же объявят предательством. А «ЗЕкоманда» боится радикальных националистов и не раз «прогибалась» под них.

    Фото: Михаил Соколов/ТАСС

    В условиях империи видна зависимость колонии от метрополии, но и метрополия всегда зависима от колонии, хоть это часто и не заметно. Нечто похожее получилось между США и Украиной. С 2014 года представители Демократической партии настраивали общественное мнение США в пользу Украины, демонизируя Россию и Путина, а майданных политиков выставляя светочами демократии. В 2019 году украинский вопрос стал внутриполитическим для США, когда была начата процедура импичмента президента Дональда Трампа по причине того, что он якобы шантажировал Зеленского.

    А сейчас администрация Байдена пожинает плоды этой политики. Республиканцы обвиняют его в мягкой позиции относительно достройки газопровода «Северный поток – 2». Один из их аргументов – что этим наносится удар по Украине. Думается, если Белый дом будет сильно давить на Киев, заставляя его выполнить Минск-2, то политические оппоненты обвинят нынешнего президента и его команду в предательстве американских ценностей, что ударит по рейтингу Байдена и демократов.

    Виктория Нуланд в интервью сделала оговорку: «Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений как безопасного и приемлемого для Украины способа восстановления ее суверенитета и территориальной целостности в Донбассе...» И тут возникает вопрос. А Виктория Нуланд с 2015 года не удосужилась прочитать текст соглашений? Там все пошагово прописано, как они должны выполняться. И эта оговорка, скорей всего, свидетельствует, что Вашингтон поддерживает идею Киева об изменении Минских соглашений. Там хорошо осведомлены о позиции майданных политиков.

    Эксперты, которые полагают, что Вашингтон принудит Киев к исполнению Минска-2, аргументируют свою позицию тем, что для США сейчас главный геополитический противник Китай. И в Белом доме очень боятся еще большего сближения Пекина и Москвы. С большой вероятностью это так. Но главный вопрос, чем готовы пожертвовать американцы для достижения этой цели? «Слить» майданную Украину? Вряд ли. Она им нужна в геополитическом плане, да и это будет иметь плохие последствия для популярности Демпартии в США. Если Белый дом будет сильно давить на Киев, настаивая на исполнении Минска-2, то неустойчивый майданный режим может рухнуть.

    Падение проамериканского режима будет плохим сигналом для других союзников и зависимых от США стран, в том числе в Юго-Восточной Азии. Кроме того, американцы заморозили 100 млн, но все равно выделят Украине 275 млн долларов в этом году. Также США и страны НАТО намерены провести совместные с Украиной военно-морские учения Sea Breeze. Посольство России в США охарактеризовало это как «поощрение милитаристских амбиций Киева». 

    Конечно, майданные политики будут делать все, чтобы не исполнять Минск-2. Сейчас они нагнетают ситуацию на фронте. Так, 11 июня в преддверии встречи Путина с Байденом украинские диверсанты убили пятерых бойцов милиции ЛНР. А 21 июня в результате артиллерийского обстрела погибли трое солдат милиции ДНР и один был ранен. Когда его попытались эвакуировать, ВСУ обстреляли санитарную машину, в результате чего еще один человек погиб. И нет никакой публичной реакции ни США, ни Франции и Германии. Хотя там не могут не понимать, что это явные провокации Киева. В свете этого представляется сомнительным, что США будут принуждать Украину к исполнению Минских договоренностей.

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