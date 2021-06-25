Что ждет Донбасс после встречи Путина и Байдена

Один из вопросов, который поднимался на встрече в Женеве президентов России и США, – судьба Минских соглашений. Об этом на пресс-конференции сказал Путин. Он сообщил, что американский лидер согласен с тем, что в основе урегулирования конфликта в Донбассе должен лежать Минск-2. Затем и Байден сказал, что нужно усилить дипломатию по вопросам Минских соглашений. После этого заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, отвечая на вопросы журналистов о судьбе Минска-2, заметил: «Кажется, да. Есть надежда».

Он уточнил, что если американцам удастся оказать воздействие на Украину, то Минский процесс может сдвинуться с мертвой точки. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила журналистам, что США начнут серьезные консультации с Украиной о том, как в Киеве видят Минские соглашения и их реализацию. Затем американским СМИ стало известно, что Белый дом заморозил выделение Украине 100 млн долларов на армию. Американское правительство это подтвердило и объяснило свое деяние тем, что Россия сейчас не представляет непосредственной угрозы для Украины.

США надавят на Украину, и та выполнит Минск-2? Не факт. Уже после встречи российского и американского президентов секретарь украинского СНБО Алексей Данилов назвал Минские соглашения полным абсурдом и заявил, что Украина их не денонсирует, но и выполнять в том виде, в каком они существуют, не будет. А еще ранее в своем интервью западным СМИ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести диалог с ЛДНР, и пригрозил, что если Запад оставит Украину без поддержки, та создаст самую мощную армию в Европе для решения донбасского вопроса.

Существует мнение, что на слова майданных политиков не стоит обращать внимание – все сделают, как прикажут из США. Но не все так просто. Когда экс-президент Украины Петр Порошенко не хотел создавать антикоррупционный суд, он так его и не организовал, несмотря на мощное давление Запада. Зеленский уволил Андрея Коболева с должности руководителя «Нафтогаза», хотя знал, что его поддерживают США. А это локальные вопросы в сравнении с реализацией Минских соглашений.

Верховная рада должна принять целый пакет законов, согласованных с представителями ЛДНР. Самый проблемный момент в документе – проведение местных выборов в Донбассе. В Киеве и Донецке по-разному представляют, как они должны проходить. Любые движения Зеленского на пути к миру украинские радикалы тут же объявят предательством. А «ЗЕкоманда» боится радикальных националистов и не раз «прогибалась» под них.

В условиях империи видна зависимость колонии от метрополии, но и метрополия всегда зависима от колонии, хоть это часто и не заметно. Нечто похожее получилось между США и Украиной. С 2014 года представители Демократической партии настраивали общественное мнение США в пользу Украины, демонизируя Россию и Путина, а майданных политиков выставляя светочами демократии. В 2019 году украинский вопрос стал внутриполитическим для США, когда была начата процедура импичмента президента Дональда Трампа по причине того, что он якобы шантажировал Зеленского.

А сейчас администрация Байдена пожинает плоды этой политики. Республиканцы обвиняют его в мягкой позиции относительно достройки газопровода «Северный поток – 2». Один из их аргументов – что этим наносится удар по Украине. Думается, если Белый дом будет сильно давить на Киев, заставляя его выполнить Минск-2, то политические оппоненты обвинят нынешнего президента и его команду в предательстве американских ценностей, что ударит по рейтингу Байдена и демократов.

Виктория Нуланд в интервью сделала оговорку: «Если мы действительно почувствуем, что есть основания увидеть реализацию Минских соглашений как безопасного и приемлемого для Украины способа восстановления ее суверенитета и территориальной целостности в Донбассе...» И тут возникает вопрос. А Виктория Нуланд с 2015 года не удосужилась прочитать текст соглашений? Там все пошагово прописано, как они должны выполняться. И эта оговорка, скорей всего, свидетельствует, что Вашингтон поддерживает идею Киева об изменении Минских соглашений. Там хорошо осведомлены о позиции майданных политиков.

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Эксперты, которые полагают, что Вашингтон принудит Киев к исполнению Минска-2, аргументируют свою позицию тем, что для США сейчас главный геополитический противник Китай. И в Белом доме очень боятся еще большего сближения Пекина и Москвы. С большой вероятностью это так. Но главный вопрос, чем готовы пожертвовать американцы для достижения этой цели? «Слить» майданную Украину? Вряд ли. Она им нужна в геополитическом плане, да и это будет иметь плохие последствия для популярности Демпартии в США. Если Белый дом будет сильно давить на Киев, настаивая на исполнении Минска-2, то неустойчивый майданный режим может рухнуть.

Падение проамериканского режима будет плохим сигналом для других союзников и зависимых от США стран, в том числе в Юго-Восточной Азии. Кроме того, американцы заморозили 100 млн, но все равно выделят Украине 275 млн долларов в этом году. Также США и страны НАТО намерены провести совместные с Украиной военно-морские учения Sea Breeze. Посольство России в США охарактеризовало это как «поощрение милитаристских амбиций Киева».

Конечно, майданные политики будут делать все, чтобы не исполнять Минск-2. Сейчас они нагнетают ситуацию на фронте. Так, 11 июня в преддверии встречи Путина с Байденом украинские диверсанты убили пятерых бойцов милиции ЛНР. А 21 июня в результате артиллерийского обстрела погибли трое солдат милиции ДНР и один был ранен. Когда его попытались эвакуировать, ВСУ обстреляли санитарную машину, в результате чего еще один человек погиб. И нет никакой публичной реакции ни США, ни Франции и Германии. Хотя там не могут не понимать, что это явные провокации Киева. В свете этого представляется сомнительным, что США будут принуждать Украину к исполнению Минских договоренностей.