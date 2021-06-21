Нового президента Ирана может ждать карьерный рост

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии

21 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
Разделы

Стремительно дорожающая нефть опасна для России

У экспертов почти нет сомнений, что нефть снова будет дорогой долгие годы Егор Алеев/ТАСС
Нефть уже достигла двухлетнего максимума, но будет расти и дальше. Сомнений в том, что она может вернуться к 100, а то и 200 долларам за баррель, уже практически ни у кого нет. Международные и российские эксперты говорят о начале нового цикла дорогой нефти, третьего в мировой истории. Парадоксально, но и для России, и для других экспортеров столь дорогая нефть опасна. В их интересах сдержать ее рост. Подробности...
Перейти в раздел…

«Скучно не будет». Чего ждать от будущей Госдумы

Политологи предсказывают существенное обновление состава Госдумы после выборов facebook.com/CIKRussia
В России официально стартовала кампания по выборам в Госдуму. Она будет сильно отличаться от привычных избирательных кампаний. Среди причин – общий запрос избирателей на обновление и фактор пандемии. И хотя партии еще официально не озвучили списки своих кандидатов, политологи прогнозируют серьезное изменение «политического контура» в стране по итогам выборов. Подробности...
Перейти в раздел…

Как слава Витуса Беринга затмила подвиги его подчиненного

Алексей Чириков. Прижизненный портрет общественное достояние
280 лет назад, 20 июня 1741 года, разыгрался один из самых драматических моментов в истории 2-й Камчатской экспедиции. Шторм и туман разлучили пакетботы «Святой Петр» и «Святой Павел», шедшие под командованием капитан-командора Витуса Беринга и капитана Алексея Чирикова к неведомому северо-восточному побережью Америки. Чириков достиг Америки раньше. Почему же Беринг считается великим исследователем, а Чирикова помнят лишь специалисты-историки? Подробности...
Перейти в раздел…

Симпатии США к Германии принесут пользу России

Байден и Меркель будут восстанавливать отношения США и Германии REUTERS/Tobias Schwarz
Соединенные Штаты отчетливо меняют свое отношение к Европе – и острее всего это почувствовали на себе в Варшаве. Поляки жалуются, что Вашингтон больше не уделяет внимания ни им, ни тому накалу борьбы с Москвой, на который они рассчитывали. Почему Байден предпочитает выстраивать отношения с Германией и какую выгоду из этого может извлечь Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Крушение L-410 в Кузбассе вызывает вопросы

Самолет L-410 зарекомендовал себя надежной машиной, поэтому причины крушения установит только следствие Данил Айкин/ТАСС
В Кемеровской области разбился учебный самолет L-410 со спортсменами-парашютистами. По предварительным данным, погибли четыре человека. По одной из версий, после отказа правого двигателя самолет решил вернуться на аэродром, но задел деревья и рухнул. Машина недавно прошла техобслуживание, а двухмоторная компоновка предполагает, что самолет может сесть даже на одном двигателе. Почему этого не произошло? Подробности...
Перейти в раздел…

Нового президента Ирана может ждать карьерный рост

Борис Толчинский
Борис Толчинский, кандидат политических наук, писатель, публицист
Есть основания полагать, что новоизбранный президент Раиси окажется умнее и сильнее Махмуда Ахмадинежада. Пост президента в Иране – наиболее выгодная площадка для рывка к верховной власти. Подробности...

В Калифорнии математика уже не имеет значения

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
После резкого высказывания в Faсebook на тему BLM человека могут просто уволить с волчьим билетом. Все прекрасно понимают, о чем речь, а произносить вслух нельзя. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Политика – это поэзия издержек

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Нас так долго учили любить запретные плоды, что мы разучились пожинать собственные. Все познается в сравнении, а не копировании чужих образцов. Мы – такие, какие есть, а не такие, какими нас хотели бы видеть. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Футбол и «война напитков»

Обсуждение: 8 комментариев

Как запретить женщинам пить

Обсуждение: 10 комментариев

Встреча Путина и Байдена: главное

Перейти в раздел…

В Крыму из-за сильных ливней введен режим ЧС

В Крыму выпало полторы месячные нормы осадков из-за мощных ливней. На востоке Крыма, особенно в районе Керчи, оказались подтоплены почти 300 домовладений, больше сотни людей эвакуированы. На территории всего полуострова ввели режим ЧС
Подробности...

Переговоры лидеров России и США в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле Ла Гранж в Женеве. У входа на виллу лидеры обменялись улыбками и рукопожатием. Это первый российско-американский саммит с лета 2018 года, когда Путин встречался с Дональдом Трампом в Хельсинки
Подробности...

Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Дважды Герой Советского Союза, совершивший три космических полета, Владимир Шаталов ушел из жизни на 94-м году жизни. Во время одного из его полетов впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
  • Положительно

  • Отрицательно

  • Будет зависеть от его результатов
Как изменилось отношение к риску заболеть коронавирусом за период пандемии в вашем окружении?
  • Тревожность усилилась

  • Тревожность ослабла

  • Стабильно высокая тревожность

  • Стабильно низкая тревожность
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
  • Англия

  • Бельгия

  • Германия

  • Испания

  • Италия

  • Нидерланды

  • Португалия

  • Россия

  • Франция

  • Хорватия

  • Другая страна
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии
    Путин назвал главную задачу избирательной кампании на выборах в Госдуму ЕС включил в список санкций против Белоруссии российского бизнесмена Генштаб Франции заявил о ранении французских военных в результате атаки в Мали Turkish Airlines объявили о возобновлении полетов в Россию в полном объеме
    Путин: Угроза коронавируса не отступила, но самый жесткий удар удалось отбить Минздрав рассказал о рекомендациях по ревакцинации от коронавируса Крикалева оставили курировать пилотируемые программы в Роскосмосе Водитель фуры врезался в подземный переход в Москве
    Блок Кочаряна заявил о спланированной фальсификации голосов на выборах Беременную украинку затравили из-за русского языка Россия обсудит с Турцией тему затягивания Украины в НАТО В ООН анонсировали вступление в силу конвенции о запрете домогательств на работе

    Главная тема


    Симпатии США к Германии принесут пользу России

    признаки заболевания


    Названы характерные для индийского штамма COVID-19 симптомы

    выход из группы


    Нейросеть просчитала, как далеко сборная России сможет пройти на ЧЕ-2020

    «подумать дважды»


    Эксперт оценил угрозы Украины России турецкими «Байрактарами»

    Видео

    выборы после войны


    Армяне вернули власть Пашиняну

    атомная станция


    Битва с БелАЭС заставила Литву переплачивать за электричество

    после саммита в женеве


    Вашингтон позволил себе новую грубость по отношению к России

    борьба с пандемией


    Как изменится жизнь непривитых россиян

    Образование в США


    Юрий Алексеев: В Калифорнии математика уже не имеет значения

    Все познается в сравнении


    Алексей Алешковский: Политика – это поэзия издержек

    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Как вы отнесетесь к появлению представителя ЛГБТ в сборной России по футболу?
    Борис Толчинский

    Нового президента Ирана может ждать карьерный рост

    Борис Толчинский
    кандидат политических наук, писатель, публицист
    		21 июня 2021, 18:15

    В Иране состоялись очередные президентские выборы. Благодаря им, эта страна снова мелькнула в заголовках новостей – ненадолго, к сожалению. В отличие от времён СССР, общественность постсоветской России не очень-то интересуется иными странами. Даже если они были, остаются или естественным образом станут нашими ближайшими соседями, друзьями, недругами, союзниками, партнёрами. И даже если эти страны сами по себе необычайно интересны, а их огромная и удивительно богатая история – феноменальный сплав событий, мифов и героев, своего рода стартовая площадка человечества, испытательный полигон истории, где она «тестирует» различные модели мироустройства.

    Иран интересен вдвойне и втройне. Одна из древнейших мировых империй, единственная из древнейших, если не считать Японию и Китай, дожившая до наших дней. Родина зороастризма, древнейшей мировой религии, которая оказала исключительное влияние на все последующие – иудаизм, христианство, ислам. Бессменный исторический соперник цивилизаций европейского мира – сначала эллинов, потом римлян, ромеев (византийцев), османов и русских. Страна, многие традиции которой, даже не желая этого, впитали в себя соседние народы и державы.

    Ислам, как будто одолевший исторический Иран, на самом деле глубоко впитал его традиции и изменился сам под их влиянием. Не будет преувеличением сказать, что именно Иран придал захватившим его в VII веке арабам-магометанам государственность. До покорения Ирана они были неорганизованной армией фанатиков из аравийской пустыни, а после – стали Халифатом, который тотчас вышел в мировые игроки. Мечта о возрождение своей империи не оставляет Иран по сию пору – мы в этом с ним близки.

    И теперь, когда ислам, казалось бы, твёрдо удовольствовался третью человечества, шиитский Иран всё равно идёт собственным курсом, отличным от курса окружающих его суннитских держав. Это хорошо видно на примере Сирии. Иран – единственная из исламских стран, которая поддерживает светский режим Асада целиком и полностью, без холёных дипломатических оговорок. Иран может себе это позволить, даже вопреки всему остальному миру. Свою 2500-летнюю монархию Иран в себе убил, выжег калёной, страстной проповедью неистового имама Хомейни. Но лишь затем, чтобы на обломках светской монархии шахов возвести эпическое здание современной конституционной теократии.

    Действительно, в наше время Иран – единственная на планете государственная теократия, добровольно ограничившая себя писаной конституцией. Конечно, на Земле есть и другие теократические государства, от папского в Риме до саудовского на родине пророка Магомета – но те монархии абсолютные, не связанные основным законом. Иран сегодня – единственная теократия, которой удаётся уживаться с демократией.

    Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    К сожалению, многие наши соотечественники не вполне представляют, насколько удивителен и самобытен такой строй. Вот, например, закончились в Иране только что выборы президента. И люди думают: народ избрал себе лидера, этот новый лидер сменит (либо не сменит) те или иные направления политики страны. Подразумевается, что президент Иран – ровня по правам и по возможностям, к примеру, президенту Путину. Или Лукашенко. Или хотя бы Макрону, как ни сомнительно звучит теперь такая аналогия. О президентах ФРГ или Италии и речи нет, поскольку их выбирает не народ, а парламент, и президентствуют они в парламентской республике скорее для проформы, чем по сути. В действительности президент Ирана – должность вроде нашего премьер-министра. Или белорусского. Или хотя бы французского. Многие ли за границами Франции знают фамилию французского премьера? Но даже у французского премьера больше власти и устойчивости, чем у президента в Иране. Премьер-министр Франции обычно опирается на большинство в парламенте, поддержку всенародно избранного президента и, самое главное, на развитое гражданское общество.

    В Иране всё иначе. После исламской революции 1979 года там правит теократия – аятоллы, высшее шиитское духовенство. В Иране президент, даже и всенародно избранный, – не первое лицо, вовсе не глава, не лидер государства, а только исполнитель воли и генеральной линии истинного лидера.  

    Первое лицо и истинный правитель Исламской республики – рахбар, или вали-факих, верховный (духовный) лидер. Именно ему, согласно писаной Конституции, принадлежит практически неограниченная власть, какой не было даже у шахов. Рахбара избирает высшее духовенство, его должность пожизненная, над ним лишь Аллах. Отсюда неизбежно следует, что мы имеем перед собой вполне сложившуюся выборную монархию, которая, однако, функционирует в одеждах исламской республики.

    Поэтому нельзя сравнивать, как поступают некоторые наши блоггеры, иранского рахбара и патриарха Русской православной церкви. У патриарха Московского и всея Руси нет над Россией светской власти, и в Конституции РФ он не прописан. Патриарх не может сместить президента, приговорить отступника к смерти или объявить войну соседней стране, а рахбар – и может, и делает это. У духовного лидера Ирана не только власть духовная, но и светская, ему принадлежит последнее и решающее слово во всех делах государства.

    Нынешний рахбар Али Хаменеи находится у власти уже больше трёх десятилетий. При нём меняется пятый президент. Меняется путём демократических выборов, хотя все нити этой уникальной демократии находятся в руках рахбара. Вне или против его воли никто не может победить на президентских выборах. Если кандидат не устраивает духовного лидера, этого кандидата попросту не регистрируют. Если кандидата с реноме реформатора-прогрессиста, каким считался уходящий президент Хасан Рухани, всё-таки регистрируют и он тут же, с первого тура, побеждает на президентских выборах, значит, воля народа совпала с волей духовного лидера, и никак иначе. И теперь, когда на выборах побеждает глава судебной власти Ибрагим Раиси, которого обвиняют в казнях тысяч противников режима, эта воля тем более совпадает с волей рахбара Хаменеи.

    Новоизбранный президент получает сразу две легитимации: демократическую, от народа, и религиозную, от духовного лидера. Но, обратите внимание: не народ на выборах утверждает угодного рахбару кандидата в президенты, а рахбар – избранного народом президента. Может и не утвердить! Или отстранить, причём в любое время, под любым предлогом. Так уже случалось в 1981 году, на заре Исламской республики, когда лидер антишахской революции и первый рахбар Рухолла Хомейни снял с должности первого президента Абольхасана Банисадра.

    И уж, конечно, ни один «реформатор» не решится проводить какие бы то ни было реформы против воли всемогущего рахбара. А также духовенства, армии, спецслужб и прочих силовых структур, прямо подчинённых теократическому лидеру.

    Президент Махмуд Ахмадинежад, предшественник Хасана Рухани, будучи политиком своенравным и амбициозным, при этом сравнительно молодым, пытался как-то противостоять рахбару и в рамках куцых президентских полномочий проводить свою, особую политику. Но эту битву, как и следовало ожидать, вчистую проиграл. На выборах 2021 года его даже не включили в избирательный бюллетень.

    Есть основания полагать, что новоизбранный президент Раиси окажется умнее и сильнее. Пост президента в Иране – наиболее выгодная площадка для рывка к верховной власти. Нынешний рахбар Хаменеи в своё время, при имаме Хомейни, в самые сложные для страны 80-е годы, также служил президентом Ирана. После смерти Хомейни (1989) его избрали верховным лидером, хотя на тот момент он даже не был аятоллой. Хаменеи своим примером доказал, что умный, компетентный, осторожный, но при этом всецело преданный системе глава светской администрации в условиях развитой теократии вполне способен не только уверенно побеждать на выборах, но и выполнять куда более значимую роль – избранника и рупора единственного Бога. 60-летний Раиси вполне способен стать преемником 82-летнего рахбара.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •