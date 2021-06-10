Как ограничить могущество искусственного интеллекта

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НОВОСТЬ ЧАСА

Суд вынес приговор ударившему Макрона мужчине

10 июня, четверг  |  Последнее обновление — 18:14  |  vz.ru
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Россия закрывает канал утечки русских денег на Запад

Налоговая оптимизация – общепринятая в мире практика Михаил Мордасов/РИА Новости
Россия приступила к радикальной деофшоризации экономики – именно так стоит понимать недавнее решение денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами. Результатом должно стать то, что крупнейшие компании станут уплачивать в российский бюджет гораздо больше налогов, а их доходы перестанут уходить из нашей страны на Запад. Однако есть у происходящего и свои подводные камни. Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Как накажут популярного блогера за оправдание терроризма

Хованский оправдал действия террористов в «Норд-Осте» yurykhovansky/Instagram
В отношении популярного видеоблогера Юрия Хованского возбуждено уголовное дело. Следственный комитет обвиняет его в оправдании терроризма. Основанием стала исполненная Хованским песня про мюзикл «Норд-Ост». Данная статья предусматривает наказание от штрафа до семи лет лишения свободы. Грозит ли блогеру реальный тюремный срок? Подробности...
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Украина досрочно потерпела политическое поражение на Евро-2020

Зеленский заявил, что форма сборной Украины может «шокировать». И она действительно шокировала функционеров УЕФА zelenskiy_official/Instagram
За день до начала чемпионата Европы по футболу УЕФА потребовал убрать с формы сборной Украины националистический слоган «Героям слава». Ранее решение Киева политизировать футбольный чемпионат вызвало острую дискуссию в России. Почему УЕФА выступил против лозунга украинских националистов, как на Украине отреагируют на запрет и какими последствиями это грозит Киеву? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Как ограничить могущество искусственного интеллекта

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Убийство дроном человека – предельный вариант недопустимого. Однако же существуют и более тонкие сферы. Например, где находятся пределы автоматизации, которые лишают человека работы? Подробности...

Белорусам в Латвии менее свободно, чем у Лукашенко

Юрий Алексеев
Юрий Алексеев, Журналист
Латышское агентство инвестиций выпускает победные релизы: продвинутые белорусы, уставшие от гнета Батьки, принесут к нам несказанный хайтек, который поднимет нашу коровью страну до уровня Кремниевой долины! Нет, не поднимет. Подробности...

Русский «Спутник» в Европу не пускают большие деньги

Владимир Веретенников
Владимир Веретенников, Журналист
Благодаря вакцинам от COVID-19 число миллиардеров в мире выросло на девять человек. Было бы странно, если бы «Большая фарма» легко впустила на рынок ЕС своих основных конкурентов – российские вакцины. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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«Литва краснеет от стыда»

Макрон получил по лицу от народа

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Байден унизил Зеленского

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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?
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    Глеб Простаков

    Как ограничить могущество искусственного интеллекта

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		10 июня 2021, 17:30

    Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев предложил запретить некоторые формы искусственного интеллекта (ИИ). Для этого необходимо определить позицию по этическим вопросам в области применения ИИ и проработать вопрос контроля за разработками. При этом Медведев отметил, что нельзя «перегнуть палку», запретив перспективные технологии, важные с точки зрения будущего России.

    Дискуссия об искусственном интеллекте заметно оживилась в последние полгода - год, причем не только в России. В декабре прошлого года президент Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey заявил, что искусственный интеллект – залог технологического рывка для всего человечества. Технологии и цифровизация были одной из главных тем на Петербургском международном экономическом форуме, они же вскоре будут обсуждаться на встрече «Большой семерки» в британском Корнуолле.

    В конце мая дискуссию о пределах распространения ИИ взорвала новость о том, что военный дрон впервые убил человека. В применении дронов на войне уже нет ничего необычного, но исключительность данного случая состоит в том, что решение об убийстве принималось самим дроном. Эпизод произошел еще в марте 2020 года, но известно об этом стало только сейчас благодаря исследованию ООН, на которое ссылается журнал New Scientist.

    Пандемия коронавируса стимулировала спрос на технологии, непосредственно вторгающиеся в жизнь человека – распознавание лиц, дистанционное считывание параметров функционирования человеческого тела и т.п. Контроль над только зарождающейся индустрией содержит в себе очевидное противоречие: этические ограничения против конкурентных преимуществ. Этические нормы должны лечь в основу законов, ограничивающих разработку и применение отдельных форм ИИ. Но и слишком строгие законы, а также законы, предполагающие слишком широкое трактование, могут поставить крест на перспективных разработках.

    Первой к регулированию ИИ подступилась Европа. В конце апреля текущего года Еврокомиссия вынесла на обсуждение правила, которые должны лечь в основу законодательного регулирования ИИ. Речь идет о риск-ориентированном подходе, имеющем четыре градации: неприемлемый риск, высокий, ограниченный, минимальный. Интересно, что высокий риск присвоен таким сферам, как кредитный скоринг, автоматизированная оценка тестов в сфере образования, программное обеспечение для найма сотрудников, роботизированная хирургия, а также использование алгоритмов ИИ в сферах юриспруденции и охране правопорядка. А ведь это именно те сферы, которых ИИ сейчас развивается ускоренными темпами.

    Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Кроме того, Еврокомиссия предложила запретить использовать распознавание лиц в общественных местах за исключением особых случаев как, например, поиск преступников, пропавших детей или предотвращение терактов.

    В Москве, например, распознавание лиц во время пандемии стало тотальным. Подключенные к общей системе камеры установлены не только на улицах и в транспорте, но и в подъездах и даже лифтах жилых домов. Иными словами, технология уже существует и широко распространена. Ограничение ее использования назрело, но здесь возникает вопрос о ее окупаемости. Допустима ли коммерческая составляющая в реализации дорогостоящих проектов идентификации личности? Большой вопрос.

    Сложно предсказать, каким путем двинется Россия в регулировании ИИ. Вероятно, первые шишки на этом пути набьет не наша страна, а именно Европа. Но чем чаще общество будет сталкиваться с негативными проявлениями ИИ (привет штрафам за несоблюдение самоизоляции), тем выше будет запрос на регулирование. Убийство дроном человека – предельный вариант недопустимого. Однако же существуют и более тонкие сферы. Например, где находятся пределы автоматизации, которые лишают человека работы? Ответ на этот важнейший вопрос является одним из стержневых элементов образа будущего России и всего мира.

    На ваш взгляд

     
    Как вы отнесетесь к идее в будущем заменить часть чиновников и депутатов искусственным интеллектом?


    Обсуждение:  75 комментариев

    Очевидный ответ – замена человека машиной на рутинных процессах перестает быть очевидным, поскольку влечет за собой перенастройку образования. Если промышленная революция сформулировала спрос на массовое базовое образование, то автоматизация и искусственный интеллект потребуют от человека совершено иных знаний и навыков, которые позволят ему быть и чувствовать себя занятым и нужным. Или их полного отсутствия. Зачем учиться и делать карьеру, если все за тебя делают машины?

    Альтернатива – уход значительной части людей в виртуальный мир – при помощи того же ИИ и технологий дополненной реальности. Что, конечно, недопустимо. Это как раз та сфера, где должны быть проложены «красные линии».

    Искусственный интеллект, таким образом, может быть инструментом конкуренции людей, корпораций и целых стран. Но не должен становиться инструментом еще большего расслоения общества – причем расслоения не только по объему доступных благ, но и качества жизни в самом широком смысле этого слова. В этом, пожалуй, главный критерий, которым должны руководствовать регуляторы ИИ в новом дивном мире.

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