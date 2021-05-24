Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

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НОВОСТЬ ЧАСА

Авиаэксперт оценил обвинения в адрес Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции

24 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
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Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
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Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
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Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

Проекты новых авианосцев для ВМФ России активно обсуждаются в экспертной среде Алексей Даничев/РИА Новости
Строительство новых авианосцев для ВМФ России обретает, похоже, реальные очертания. Это действительно радостная новость – однако она все же вызывает массу вопросов. Хотя бы потому, что перед нами печальный пример того, в каком состоянии находится единственный действующий в ВМФ авианосец «Адмирал Кузнецов» и самое главное – его авиакрыло. Подробности...
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Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел facebook.com/pr0tez
Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены – Минск арестовал одного из создателей Telegram-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация с привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Не нужно пинать Манижу. «Фактор Манижи» – изначальная вторичность, подражательство на уровне идеи, неверие в себя – встречается у нас повсюду. Мы – как народ, как политическая нация – не верим сами в себя. Подробности...

Глобальный абсурд или новый мировой порядок

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Александр Лукашенко смог опять удивить всех и поставить в тупик своих противников на Западе – такой резкости от него явно не ожидали. Как всегда, то, что США легко позволяют себе и своим сателлитам, вызывает удивление в исполнении любого другого государства. Подробности...
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Русские мужчины ударились головами в потолок топовой еды

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В прошлое уходит парадигма «мы тут выловили рыбки, кинем щас на угольки», «всем шашлыков и водочки», вот вся эта традиционная самопальщина. Эпоха жрательного примитива в стране стремительно сменяется новой русской гастрономией. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

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Два года с Зеленским: итоги

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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Сергей Мардан

    Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

    Сергей Мардан
    публицист
    		24 мая 2021, 11:44

    Начнем с главного. «Евровидение» для России всегда было вопросом политическим. Для всех. И тех, кто бубнил про «просто шоу-бизнес» и его глобальные законы, и тех, кто орал про помойку, в которой России участвовать стыдно. На самом деле врали и те, и другие.

    Для нас не существует просто шоу-бизнеса, просто науки, просто литературы и просто бизнеса. Мы ни на секунду не можем вырваться из парадигмы «догнать и перегнать Америку», или хотя бы стать похожими на «нормальную страну». Нам постоянно нужно подтверждение, что мы – нормальные, такие же, как все. И в ряду этих нормальных занимаем первое или второе место.

    Кстати, этот момент тоже исключительно важен для понимания общественной депрессии, в которой Россия пребывает последние лет пятьдесят, включая двадцать последних советских.

    Наши национальные амбиции сегодня уже не простираются дальше того, чтобы остаться в тройке глобальных игроков. Мы пока что по инерции говорим про какие-нибудь переговоры с США, которые «определят новые контуры безопасности всего мира», но на самом деле уже смирились с тем, что наше второе место в геополитическом раскладе занял Китай.

    Мы просто пока стараемся не говорить об этом вслух. Нам больно. Но исторический бэкграунд, словно детская травма, преследует нас. Если не получается быть великой державой в экономике или науке, мы согласны даже на «Евровидение». В глубине души почти все надеялись на победу Манижи.

    Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

    Чтобы она ни пела, что бы ни говорила в телевизионные камеры, напротив ее имени стоял российский флаг, а мы, как та самая «собака Павлова», реагируем на него абсолютно прогнозируемо. Делаем торжественное выражение лица и «болеем за наших». Даже если эти «наши» – команда гомосексуалистов на гей-параде в Рио-де-Жанейро. 

    Это, кстати, очень хорошо. Это одна из тех вещей, которые удерживают нас на плаву. Имперское сознание, не подкрепленное никакой внятной идеологией, цепляется хотя бы за базовые символы. Символы делают нас единым организмом. Символ в этот раз оказался на девятом месте. Все усилия понравиться Западу, имитируя его актуальную повестку, снова пошли прахом. Вместо сомнительной победы мы получили стыдное поражение. Проект «Манижа» не просто карго-культ. Это карго-культ, подражание белым господам в самом позорном виде. Продюсеры, как им казалось, все точно рассчитали, взвесили и отмерили в идеальной пропорции каждого «тренда».

    Если у французов есть черный Омар Си и араб Сами Насери, мы выставим русскую таджичку. Хотите бодипозитив? – вот вам 15 килограммов лишнего веса. Нужно поговорить за права женщин? – расскажем басню про прабабушку, которая первая в Туркестане сняла паранджу. Проверить все равно нельзя. Немножко борьбы против семейного насилия, чуть-чуть личностного роста и все. Золотой ключик – у нас в кармане! Не получилось. Снова.

    Не нужно пинать Манижу. «Фактор Манижи» – изначальная вторичность, подражательство на уровне идеи, неверие в себя – встречается у нас повсюду. Мы – как народ, как политическая нация – не верим сами в себя. Наши олигархи для мировой экономики – игроки третьего-четвертого уровня. Из их нефти, алюминия, леса и стальных балок кто-то другой сделает новые двигатели, быстроходные корабли, оптические системы, новые материалы, построит сверхскоростные железные дороги и превратит пустыню в цветущий сад.

    Наше кино – бесконечное подражание Голливуду, что на фоне корейского, турецкого, немецкого, польского и иранского кинематографа давно уже превратилось в бесконечный позор, поддерживаемый из госбюджета. Наша поп-музыка даже не смеет мечтать о мировых чартах. Для нас даже потеря небольшого украинского музыкального рынка стала почти катастрофой.

    Наша литература по-прежнему известна в мире лишь благодаря Толстому, Достоевскому и Чехову. Современных русских авторов мы и сами не читаем, чего уж ждать от остальных семи миллиардов населения Земли?

    Наше телевидение застряло в нулевых и продолжает копировать западные форматы. Как ни странно, единственным оригинальным российским телевизионным продуктом остаются информационные программы. Да-да, та самая телепропаганда. Наша либеральная интеллигенция окончательно дезориентирована, поскольку Запад форсированно строит идеологическое общество, а мы там уже были и больше туда не хотим. А строить что-то свое, российское – это значит перестать быть оппозицией и вообще перестать быть либералом.

    России остро не хватает веры в себя. России не хватает амбиций и желания делать всё лучше всех. То, что Манижа оказалась на девятом месте на европейском конкурсе, это еще неплохо. Когда российские молочные продукты или отечественная мебель, или игрушки, автомобили, одежда и обувь займут на европейском рынке хотя бы девятое место, мы будем аплодировать им как бешеные и чествовать как национальных героев. Но для того, чтобы стать хотя бы девятыми, нужно обязательно мечтать быть первыми.

    Манижа хотя бы попыталась. Мы – нет. 

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