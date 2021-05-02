Воскресение Христово – фундамент нашей цивилизации

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Страны G7 начали разрабатывать механизмы борьбы с «российской пропагандой»

2 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
Разделы

Что ждет цены на бензин этим летом

Из-за каникул и сельхозработ Россия переживает пиковый спрос на бензин Александр Рюмин/ТАСС
Избежать топливного кризиса поможет запрет экспорта бензина из России. Таким жестким методом предлагает воспользоваться уже этим летом Минэнерго РФ. Ведомство переживает, что Россия может столкнуться с дефицитом топлива и всплеском цен на него. А это ударит абсолютно по всей экономике страны. Чем порождены опасения Минэнерго и помогут ли новые методы? Подробности...
Перейти в раздел…

Что могут обсудить Путин и Зеленский

Лидеры России и Украины могут обсудить большой блок вопросов IAN LANGSDON/POOL/EPA/ТАСС
В Кремле ждут от Киева конкретных предложений к возможной встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. В Москва подчеркивают, что если Киев хочет начать восстановление двусторонних отношений, то Россия будет это только приветствовать. Какие темы могли бы стоять на повестке переговоров президентов, если такие состоялись бы?  Подробности...
Перейти в раздел…

Где россиянам искать защиты своих прав на работе

Больше 50% россиян уверены, что их право на труд должно защитить государство Виктор Толочко/РИА Новости
Международные структуры, отнюдь не дружественные России, признали – наша страна надлежащим образом защищает права работников. В соответствующем рейтинге мы обгоняем США и Австралию. Но опрос россиян в канун 1 Мая выявил неоднозначную закономерность: за помощью в решении конфликтных ситуаций на работе россияне практически не обращаются к профсоюзам. Нужны ли перемены в сфере труда? Подробности...
Перейти в раздел…

Эстонию лишили возможности снова нахамить России

Президент Эстонии слишком часто выступает с антироссийскими заявлениями Mihkel Maripuu/imago images/Scanpix/ТАСС
В Эстонии остались очень недовольны решением России игнорировать конгресс угро-финских народов. Мероприятие должно вскоре пройти в эстонском Тарту, и приглашение участвовать в нем было отправлено в том числе в Москву. Однако винить в происходящем Эстония может только собственные власти. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
Перейти в раздел…

Воскресение Христово – фундамент нашей цивилизации

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Отрицать значение Воскресения для всей нашей истории невозможно – его также невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Четыре заблуждения о взятии Берлина

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Берлинская операция была одним из важнейших успехов РККА. Последним в этой самой кровопролитной войне. Операцией, которая положила конец кровопролитию. Через неделю мы отметим ее прямой результат. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Россия ставит условия Центральной Азии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Отгородиться от Центральной Азии Россия не может физически. Пустыня и степь начинаются уже за Волгой и продолжаются вплоть до предгорий Памира и Тянь-Шаня – именно там, не ближе, мы находим настоящие естественные границы. Географическая открытость неизбежно делает страны Центральной Азии внутренней частью российского периметра безопасности. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
Перейти в раздел…

Россия приучает Зеленского к трем мыслям

Таджики против киргизов: новая война?

Список врагов России

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Стали известны лауреаты 93-й премии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
Подробности...

В Великобритании похоронили принца Филиппа

В субботу в королевской усыпальнице в Виндзоре был похоронен супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп, который умер 9 апреля в 99-летнем возрасте. Траурная процессия прошла в соответствии с военными и королевскими традициями, но в урезанном формате. Перед тем, как гроб был доставлен в часовню Святого Георгия, в Великобритании была объявлена минута молчания в честь Филиппа
Подробности...

Пожар уничтожил здание «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Санкт-Петербурге после пожара на «Невской мануфактуре», где погиб пожарный, задержали гендиректора предприятия и его заместителя. По данным правоохранительных органов, в здании мануфактуры ранее выявили нарушения требований пожарной безопасности
Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
  • С радостью

  • С огорчением

  • С безразличием
Как нужно решать проблему с бездомными бродячими собаками?
  • Стерилизовать животных

  • Уничтожать животных

  • Не принимать никаких мер
Вы пойдете в этом году в церковь на Пасху?
  • Да

  • Нет, опасаюсь коронавируса

  • Нет, я не православный
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Страны G7 начали разрабатывать механизмы борьбы с «российской пропагандой»
    В московском театре сорвали премьеру спектакля о протестах в Белоруссии В Facebook объяснили блокировку страницы проекта RT Redfish В Одессе возбудили дело из-за использования коммунистической символики Голикова объяснила необходимость сдавать ПЦР привитым от COVID
    Washington Post исправила статью о Джулиани и «российской операции влияния» В Крыму заявили о существенном пополнении водохранилищ Житель Обнинска решил подать в суд на Мясникова Заподозренную в поножовщине звезду «Пацанок» отстранили от эфиров
    Диетолог назвала неожиданную причину набора лишнего веса Стало известно число привившихся от коронавируса россиян В Магадане рыбаки сняли видео, как руками собирают навагу в бухте Замаскированный под таксиста Киркоров узнал мнение россиян о себе

    Главная тема


    Угрожает ли Казахстану дерусификация

    Дом профсоюзов


    Оппозиция Украины потребовала признать трагедию в Одессе тяжелейшим преступлением в истории страны

    чемпионат мира


    Российские хоккеисты разгромили команду Чехии со счетом 11:1

    здоровье и долголетие


    Названы способные вызывать тромбоз, инсульт и инфаркт продукты

    Видео

    «победа в XXI веке»


    Сто дней Байдена прошли лучше, чем кажется

    международная платежная система


    Пять способов обойти отключение от SWIFT

    ввод санкций


    Евросоюз шантажирует Сербию Россией

    американские санкции


    Нефтяной удар США по Белоруссии затронет Украину

    Иранский скандал


    Дмитрий Дробницкий: Кто подставил Джона Керри

    правила въезда


    Глеб Простаков: Европа де-факто отменила безвиз для украинцев

    Партнеры


    Тимофей Бордачев: Россия ставит условия Центральной Азии

    особое мнение


    Американский политолог: Отношения России и США находятся при смерти

    на ваш взгляд


    Как вы восприняли информацию об отмене выдачи виз в США?
    Сергей Худиев

    Воскресение Христово – фундамент нашей цивилизации

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		2 мая 2021, 14:50

    В эти дни, когда в церквях – огромных соборах и маленьких больничных храмах, старинных и недавно построенных – раздается ликующее возвещение «Христос Воскресе!», хочется поговорить о том, что оно может означать для всех нас  – верующих и неверующих. Можно, конечно, отрицать сам факт Воскресения – но тогда мы окажемся в парадоксальной ситуации: в таком случае наибольшее влияние на человеческую цивилизацию оказало событие, которого никогда не происходило.

    Потому что отрицать значение этого события для всей нашей истории невозможно – его также невозможно выдернуть из истории, как из человека невозможно выдернуть скелет. Даже решительно неверующие люди, даже те, кто будет кривиться в ответ на «Христос Воскресе!» живут в мире, сформированном именно этим возвещением, более того – они сами, как люди, неизбежно сложились под его влиянием.

    Даже воинствующий атеист может изгнать из себя христианство не больше, чем он мог бы изгнать из себя родной язык и культуру. Даже упреки и обвинения, которые бросают Церкви, опираются исключительно на этику, сформированную христианством.

    Те ценности, которые мы привыкли считать уже само собой разумеющимися – достоинство человека независимо от его этнической принадлежности или социального статуса, милосердие к тем, кому не повезло в жизни, сострадание к слабому – все это коренится в картине мира, где каждый человек создан по образу Божию, и Бог призовет каждого из нас к ответу за то, как мы обращались со своими ближними. Вера в то, что люди равны – в том смысле, что другой человек обладает такой же ценностью, как и я сам, и те, кого я признаю своими – плод именно христианства. Это представление глубоко контринтуитивно – чисто эмпирически бросается в глаза, что люди, а также сословные и этнические группы резко отличаются по своим возможностям и уровню развития. Заблуждение расистов было не в том, что они не следовали имеющимся данным – а как раз в том, что они им следовали.

    Между английской и африканской деревней – и даже английской и ирландской – была бросающаяся в глаза разница. Чтобы принять, что туземец в набедренной повязке равен «цивилизованному человеку», нужна была именно вера в то, что тот и другой созданы по образу Божию. Как и для того, чтобы признать крестьянина равным аристократу. Даже сейчас, когда расизм или сословный снобизм повсюду подвергнуты заслуженному осуждению, некоторые люди – например, страдающие синдромом Дауна – считаются настолько менее ценными человеческими существами, что их успешное уничтожение еще в утробах матерей считается похвальным достижением.

    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

    Более того, в мире, в котором мы остаемся, когда исключаем из него Бога – где разум и совесть, как предполагается, появились на свет в качестве побочного продукта бесконечной эволюционной грызни за еду и самок – требования равенства, как и любые нравственные требования вообще, оказываются не более чем сотрясением воздуха. С какой стати один примат должен признавать за другим приматом – причем часто даже не из его стаи – какую бы то ни было ценность, не говоря уже о том, чтобы считать его равным себе? Вера в то, что люди обладают неотъемлемым достоинством и мы обязаны признавать его – «уважать их права», говоря современным языком – может сохраняться, по инерции, и там, где уже не верят в Бога. Но она, лишившись своих оснований, неизбежно выветривается, и пример великих идеологических диктатур ХХ века показывает, к чему это ведет.

    Даже наука – от лица которой позитивисты XIX века и тоталитарные режимы ХХ любили нападать на христианскую веру – может существовать только там, где люди верят в упорядоченность, разумность, логичность мира и способность человеческого разума эту логичность постигать. Само понятие законов природы – как отмечает К.С. Льюис – предполагает Законодателя. Неслучайно деятели великой научной революции, ученые мужи из наших школьных учебников физики и химии, были не просто людьми христианской культуры, но и глубокой личной веры. Цивилизация стоит на провозглашении ценностей – а эти ценности возможны только в картине мира, где человеческая жизнь имеет сверхъестественное измерение, мы является кем–то бесконечно большим, чем просто высшими приматами, и наша судьба бесконечно значительнее, чем просто умереть и быть съеденными червями.

    И вот наша цивилизация – и европейская в целом, и русская, стоит на той картине мироздания, которая связана с христианским возвещением «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоан 3:16). Каждый из нас создан Богом из любви и искуплен им для вечной жизни – которую мы принимаем покаянием и верой. Конечно, вы можете считать это мифом – но это, в таком случае, основополагающий миф нашей цивилизации. И европейской, и, конкретно, русской. Попытки избавиться от него и строить жизнь на других основаниях – наиболее масштабными из таких попыток были коммунизм и национал–социализм – приводят к глубокому провалу в темное дохристианское язычество и культ обожествленного правителя.

    Однако эти попытки не прекратились. Мир меняется на наших глазах – Запад, особенно США, все больше сползает в идеологическое помешательство, напоминающее наш большевизм или китайскую «культурную революцию» – при, конечно, гораздо меньшем уровне насилия (пока, во всяком случае), но воспроизводя вполне узнаваемые черты – принуждение к идеологическому правоверию, навязывание очевидно разрушительной (и поразительно идиотской) повестки под предлогом «справедливости» и «защиты угнетенных», чистки научных, образовательных и корпоративных структур от людей, замеченных в идеологических прегрешениях.

    Само понятие равенства, защиты угнетенных, и, особенно, покаяния в прошлых несправедливостях, отражает именно христианское наследие Запада; однако без Бога эти добродетели быстро извращаются и сходят с рельсов. Мы видим сворачивание тех свобод, которые Запад считал фундаментальными для самой своей идентичности – таких, как свобода слова, свобода вероисповедания и свобода научных исследований.

    Под раздачу попадают уже далеко не только религиозные консерваторы – но и те вполне прогрессивные и либеральные авторы, которые не колеблются вместе с линией партии достаточно чутко. Феминистки, которые начинают возражать против явного нарушения прав женщин, когда «трансгендерные женщины» (то, есть, на самом деле, мужчины, которые «идентифицируют себя как женщины») ломятся в женские душевые и раздевалки, и биологи (вроде пламенного атеиста Ричарда Докинза), которые пытаются заикнуться о том, что биологически существуют только два пола. В физике, математике и музыке разворачивается борьба с «белым супрематизмом», образовательные стандарты объявляются «дискриминационными» и специально понижаются.

    Чем это все кончится – мы не знаем; мы имеем основания полагать, что за этим движением стоят люди отнюдь не угнетенные, но, напротив, обладающие огромными финансовыми и политическими ресурсами. И нам важно понять – хотим ли мы воспротивиться, на мировоззренческом и ценностном уровне, глобалистким элитам, и если да – то во имя чего. Когда ветер усиливается до ураганного, мусор – в том числе, крупный – носится туда и сюда, деревья, корни которых оказались недостаточно глубоки, валятся, перегораживая дороги, и только те, чьи корни уходят достаточно глубоко, стоят несмотря ни на что.

    Когда мир меняется – и меняется пугающим и непредсказуемым образом – нам важно понять, где наши корни как страны, как народа, как цивилизации. И это вполне очевидно – наша идентичность наша история и культура, наше место в мире определяется нашим христианским наследием. Вы можете верить или не верить возвещению апостолов – но оно глубоко вплетено в ткань нашего языка, нашей литературы и музыки, архитектурного облика наших городов. Мы можем принять это наследие, и, вместе с многими поколениями наших предков, воскликнуть «Христос воскресе – воистину воскресе!».

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •