Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

В Шуваловском парке в Петербурге велосипедист, летящий на огромной скорости, насмерть сбил шестилетнего ребенка. В Муринском парке в том же Петербурге велосипедист сбил подростка – открытый перелом со смещением.

Солистом Мариинского театра Давид Залеев, опять же в Петербурге, получил тяжелые травмы, упав с электросамоката, пострадавший находится в больнице в состоянии искусственной комы. Это первое, что выдает «Яндекс» по запросу «велосипедист сбил». Почему-то в этом антирейтинге лидирует Петербург, но проблема носит очевидно системный характер и касается любого крупного города страны.

Мы создали моду на ЗОЖ, открыли кучу (очень удобных) прокатов велосипедов и самокатов, понастроили кучу велодорожек, разрешили эксплуатацию различных новых транспортных средств – электровелосипедов, электросамокатов, гироскутеров и прочего модного – но не сделали главное. А именно – никак не отрегулировали эту сферу.

Я это понял, когда теплым майским вечером прогулялся по центру столицы Российской Федерации. Вернее, пытался прогуляться. Потому что процесс прогулки состоял в том, чтобы удачно увернуться от сограждан, рассекающих по тротуарам на всех видах перечисленных транспортных средств, а также на некоторых неопознанных.

В общем, пора регулировать не только автомобильное, но и все остальное движение в наших городах – не только в смысле права, но и в смысле правоприменения. Потому что ходить по городу стало просто опасно. Все эти прекрасные граждане на своих современных средствах передвижения реально могут убить, как минимум – покалечить. И у этих прекрасных граждан, заметим, нет ни малейшего представления о безопасности, они не сдавали никаких экзаменов, у них нет номеров и вообще никаких способов идентификации, случись что.

Хотя вообще-то на велосипеды, мопеды и прочие подобные транспортные средства (а это именно транспортные средства, юридически мало отличающиеся от автомобиля) распространяются почти все правила дорожного движения, предусмотренные для автомобилей.

Водитель ОБЯЗАН проверить исправность своего ТС перед началом движения, запрещено садиться на велосипед в нетрезвом виде, водитель обязан подавать сигналы поворота, остановки и прочих действий на дорогах – если не поворотниками, то хотя бы руками (и, кстати, на велосипеде обязаны быть передняя и задняя фары), и так далее. Но, главное, есть пункт 24.1 Правил дорожного движения, сообщающий, где именно взрослым людям можно ездить на велосипеде:

«Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов». Если нет велодорожки – то по правой стороне проезжей части, по обочине дороги, проще говоря. И только в крайнем случае, если все эти варианты полностью отсутствуют, велосипедист может выехать на тротуар.

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Ну и кто у нас соблюдает эти правила? Толпы курьеров и праздных граждан рассекают по тротуарам, заставляя прохожих в ужасе отскакивать на обочины. А главное, кто следит за соблюдением этих правил? Да никто не следит. И это мы говорим только про велосипеды и велосипеды с двигателем. А прочие транспортные средства типа самокатов вообще никак не регулируются законом. А если самокат с мотором? На котором можно развить скорость до 50 километров в час, а это смертельно опасная скорость при столкновении. А на его пути – трехлетний ребенок?

Логика должна быть простая. Тротуар – для пешеходов. Только для пешеходов. Ни для кого, кроме пешеходов. Хочешь по тротуару – стань пешеходом, то есть слезь с велосипеда и веди его рядом. Хочешь ехать – для этого есть проезжая часть, движение по которой регулируется ПДД, и велодорожки. А на управление любым транспортом, у которого иной привод, чем человеко-физический, на все эти электровелосипеды, вообще надо ввести права, как на скутер, потому что, по сути, это и есть скутер. И человек как минимум должен осознавать все риски управления этим ТС.

Что толку от широких тротуаров, если на них едва ли не опаснее, чем на Кутузовском? Я хочу гулять по своему городу, а не уворачиваться от этих курьеров и хипстеров – потенциальных убийц. В городе главный – пешеход. Не автомобилист, не велосипедист, не самокатист (есть такое слово?) – а пешеход. Комфортно должно быть прежде всего ему, а уже потом – всем остальным. Если останется место.