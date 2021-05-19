Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

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НОВОСТЬ ЧАСА

МИД выразил надежду на достижение договоренностей по встрече Путина и Байдена

19 мая, среда  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
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Президентская кампания на Украине началась с битвы за Киев

В Киеве Кличко гораздо популярнее Зеленского Sergei Chuzavkov/АР/ТАСС
Украинские силовики начали давление на киевского мэра Виталия Кличко. В кабинетах столичной администрации идут обыски, оперативники наведались даже к соседям градоначальника. Формально речь идет о расследовании коррупции, но аналитики уверены – дело в президентских амбициях Кличко. На стороне Зеленского силовой блок, но у Кличко есть влиятельные покровители в США. Каковы шансы сторон в этой схватке? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Ходить по городу стало просто опасно. Все эти прекрасные граждане на своих современных средствах передвижения реально могут убить, как минимум – покалечить. И у этих прекрасных граждан, заметим, нет ни малейшего представления о безопасности, они не сдавали никаких экзаменов. Подробности...
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Американское общество превратит Билла Гейтса в чудовище

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
Публичная metoo-расправа над Биллом Гейтсом затмит собой все, что мы видели до сих пор – и Кевина Спейси, и Пласидо Доминго, и даже губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, тем более что последнего либеральные однопартийцы не сдают. Подробности...
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В Берлине снова требуют «убить евреев»

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Каждый день по немецким городам теперь проходят демонстрации, которые уже не только требуют уничтожить Израиль, как государство, но и просто уничтожить каждого еврея. То есть такого тут не было, собственно, лет восемьдесят. Все лицемерие европейской политики вылезло во всей красе. Подробности...
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В НАТО покаялись перед сербами

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Секретная армия США

Болгары опять переходят на сторону Гитлера

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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: МИД выразил надежду на достижение договоренностей по встрече Путина и Байдена
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    Дмитрий Михайлин

    Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

    Дмитрий Михайлин
    медиаменеджер
    		19 мая 2021, 09:30

    В Шуваловском парке в Петербурге велосипедист, летящий на огромной скорости, насмерть сбил шестилетнего ребенка. В Муринском парке в том же Петербурге велосипедист сбил подростка – открытый перелом со смещением.

    Солистом Мариинского театра Давид Залеев, опять же в Петербурге, получил тяжелые травмы, упав с электросамоката, пострадавший находится в больнице в состоянии искусственной комы. Это первое, что выдает «Яндекс» по запросу «велосипедист сбил». Почему-то в этом антирейтинге лидирует Петербург, но проблема носит очевидно системный характер и касается любого крупного города страны.

    Мы создали моду на ЗОЖ, открыли кучу (очень удобных) прокатов велосипедов и самокатов, понастроили кучу велодорожек, разрешили эксплуатацию различных новых транспортных средств – электровелосипедов, электросамокатов, гироскутеров и прочего модного – но не сделали главное. А именно – никак не отрегулировали эту сферу.

    Я это понял, когда теплым майским вечером прогулялся по центру столицы Российской Федерации. Вернее, пытался прогуляться. Потому что процесс прогулки состоял в том, чтобы удачно увернуться от сограждан, рассекающих по тротуарам на всех видах перечисленных транспортных средств, а также на некоторых неопознанных.

    В общем, пора регулировать не только автомобильное, но и все остальное движение в наших городах – не только в смысле права, но и в смысле правоприменения. Потому что ходить по городу стало просто опасно. Все эти прекрасные граждане на своих современных средствах передвижения реально могут убить, как минимум – покалечить. И у этих прекрасных граждан, заметим, нет ни малейшего представления о безопасности, они не сдавали никаких экзаменов, у них нет номеров и вообще никаких способов идентификации, случись что.

    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

    Хотя вообще-то на велосипеды, мопеды и прочие подобные транспортные средства (а это именно транспортные средства, юридически мало отличающиеся от автомобиля) распространяются почти все правила дорожного движения, предусмотренные для автомобилей.

    Водитель ОБЯЗАН проверить исправность своего ТС перед началом движения, запрещено садиться на велосипед в нетрезвом виде, водитель обязан подавать сигналы поворота, остановки и прочих действий на дорогах – если не поворотниками, то хотя бы руками (и, кстати, на велосипеде обязаны быть передняя и задняя фары), и так далее. Но, главное, есть пункт 24.1 Правил дорожного движения, сообщающий, где именно взрослым людям можно ездить на велосипеде:

    «Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов». Если нет велодорожки – то по правой стороне проезжей части, по обочине дороги, проще говоря. И только в крайнем случае, если все эти варианты полностью отсутствуют, велосипедист может выехать на тротуар.

    Ну и кто у нас соблюдает эти правила? Толпы курьеров и праздных граждан рассекают по тротуарам, заставляя прохожих в ужасе отскакивать на обочины. А главное, кто следит за соблюдением этих правил? Да никто не следит. И это мы говорим только про велосипеды и велосипеды с двигателем. А прочие транспортные средства типа самокатов вообще никак не регулируются законом. А если самокат с мотором? На котором можно развить скорость до 50 километров в час, а это смертельно опасная скорость при столкновении. А на его пути – трехлетний ребенок?

    Логика должна быть простая. Тротуар – для пешеходов. Только для пешеходов. Ни для кого, кроме пешеходов. Хочешь по тротуару – стань пешеходом, то есть слезь с велосипеда и веди его рядом. Хочешь ехать – для этого есть проезжая часть, движение по которой регулируется ПДД, и велодорожки. А на управление любым транспортом, у которого иной привод, чем человеко-физический, на все эти электровелосипеды, вообще надо ввести права, как на скутер, потому что, по сути, это и есть скутер. И человек как минимум должен осознавать все риски управления этим ТС. 

    Что толку от широких тротуаров, если на них едва ли не опаснее, чем на Кутузовском? Я хочу гулять по своему городу, а не уворачиваться от этих курьеров и хипстеров – потенциальных убийц. В городе главный – пешеход. Не автомобилист, не велосипедист, не самокатист (есть такое слово?) – а пешеход. Комфортно должно быть прежде всего ему, а уже потом – всем остальным. Если останется место.

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