России пора «бить» Запад первой

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НОВОСТЬ ЧАСА

Кремль прокомментировал передвижения военных в Ростовской области

5 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Европа неистово скупает российский газ даже весной

Газпром настроен на новый рекорд экспорта в 2021 году Zamir Usmanov/Global Look Press
Потепление не стало помехой для роста спроса на российский газ в Европе. В первый месяц весны экспорт Газпрома оказался выше, чем в феврале. Это крайне необычная ситуация. Она напоминает холода 2018 года, когда российская компания поставила рекорд по поставкам топлива в Европу. Получится ли теперь этот рекорд побить? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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В Благовещенске под огнем врачи явили русское чудо

Хирург Александр Филиппов обнимает жену после операции и успешной эвакуации Владимир Воропаев, "Амурская правда",
специально для газеты ВЗГЛЯД
Клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии теперь известна всей стране. В пятницу днем в ней произошел большой пожар – как раз в то время, когда бригада врачей оперировала пациента. Эвакуировать его было невозможно – и операцию провели до конца, явив всей стране русское чудо. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД побывал на месте событий и познакомился с героической бригадой. Подробности...
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«Зеленая» реформа провоцирует новый энергетический кризис в США

США делают ставку на зеленую энергетику Siegfried Kuttig/
Global Look Press
В США начинают запрещать подключение газопроводов к малоэтажным домам. Это лишь одна из многих примет крупнейшего поворота этой страны к так называемой зеленой энергетике. На реформу планируется потратить огромные деньги из госбюджета. Почему Америка так увлечена солнечными панелями и ветряками – и откуда берутся сомнения в надежности такого энергоснабжения? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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А про любовь кина нет

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Ну вы снимите кино про любовь. Такое, чтобы женщины плакали у экрана, а мужики бежали за цветами. Нет, будет про страсти и истерики. Я представляю, как бы снимали в СССР с таким подходом! Подробности...

России пора «бить» Запад первой

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Россия начала жестко отвечать Западу. Сергей Лавров признал, что классическая дипломатия с Европой и США больше не работает. Однако теперь пора переходить от жестких ответов к тому, чтобы поставить на поток критику действий Запада и даже вводить санкции первой. Подробности...
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Путь к сердцу – увидеть шайбу

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
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    Вадим Трухачёв

    России пора «бить» Запад первой

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		5 апреля 2021, 11:54

    На протяжении многих лет в отношениях России с Европой и США наша страна выступала в роли «ведомой». Условия игры и обсуждаемые темы в 99% случаев диктовал современный Запад. И даже в тех случаях, когда Россия давала жесткий ответ (будь то война в Южной Осетии или присоединение Крыма), речь всё равно шла об ответных мерах. Контрсанкции, введенные в 2014 году – весьма жесткий, но всё же ответ на ограничения, опять же сначала введенные Западом.

    И каждый раз перед введением санкций американцы и европейцы или просто не собирались «снизойти» до обсуждения своих действий с Россией (например, по евроассоциации Украины), или же вели с нами диалог менторским, ультимативным тоном. Но, кажется, такое положение вещей уже переполнило чашу терпения российского руководства. И 22 марта глава российской дипломатии Сергей Лавров подверг западные подходы последних лет резкой критике.

    «Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования – это не дипломатия. Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям», – сказал Лавров. Он добавил, что страны Запада «по большому счету разучились применять классическую дипломатию».

    И теперь уже Россия не старается замять скандалы, как это постоянно случалось раньше. Лучший пример тому – ответ на откровенное хамство президента США Джозефа Байдена в отношении Владимира Путина. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уже вернулся в Москву для консультаций, а сам российский президент дал понять, что наша страна будет разговаривать с США по тем вопросам, которые интересны нам, а не американцам.

    Наверняка следующая за США «в очереди» на отзыв посла стоит Британия, официально признавшая Россию главной угрозой. Российский посол в Лондоне Андрей Келин признал, что политические отношения между двумя государствами почти мертвы. Если Россия поступит так – это действительно будет выглядеть как «первый удар». А уж если из России вышлют американского и британского послов – это будет как раз то действие, которое и покажет, что с нами нельзя говорить на языке ультиматумов.

    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал отношения с ЕС «конфликтом сосуществования». «Евросоюз на самом деле не оказался готов к равноправному сотрудничеству. Все схемы, с которыми мы не соглашались, они предусматривали механистическое следование России в фарватере европейских стандартов, принципов и так далее…», – сказал Грушко. То есть речь идет всё о том же менторском тоне, несовместимом с дипломатией.

    Как видно, смена тональности на более жесткую уже налицо. Россия перестала сглаживать углы и тоже начала называть вещи своими именами. Да, это уже твердые, решительные действия, но всё же – ответные. Опять американский президент сказал первым, опять британцы первыми опубликовали документ, опять ЕС ввел новые ограничительные меры… Мы ответили жестко, но пора уже самим определять повестку дня.

    И следующее действие России – как раз нанесение дипломатических ударов на упреждение. И формы таких «ударов» могут быть самыми разными, и места – тоже. Для того, чтобы изобличать действия Запада, надо использовать и традиционную двустороннюю дипломатию, и площадку ООН и ее дочерних организаций, и возможности Россотрудничества с его представительствами во многих государствах, и парламентскую дипломатию. В общем, задействовать все возможные органы власти.

    Но это – опять же деятельность по линии только официальной власти. Надо подключать СМИ на самых разных языках в самых разных государствах, чтобы доносить свою точку зрения. Надо работать через сетевые ресурсы, донося свое мнение как на текущие события, так и на историю. Необходимо организовывать научные конференции, где бы выступали представители науки, и от лица науки доносили бы нашу точку зрения и подрывали западную «машину», весьма эффективно работающую на данном поприще.

    Однако организовать мероприятие мало, нужно его еще наполнить нужным содержанием. И здесь у России – огромное поле действий. Если говорить о США и Британии, то они ведут и вели слишком много войн и совершили слишком много преступлений, о которых прекрасно известно. Просто надо об этом на постоянной основе напоминать и не дожидаться, пока очередные Байден или Борис Джонсон обвинят Россию или назовут ее президента грубым словом.

    С Евросоюзом картина выглядит несколько сложнее. ЕС – не военная организация, она предпочитает работать иными средствами. Однако неблаговидные страницы как в прошлом, так и в настоящем найдутся буквально у каждого государства, туда входящего. И по каждой памятной исторической дате, в преддверии каждой встречи глав государств ЕС, из России должна доноситься очередная «порция» обвинений, которая заставляла бы европейских политиков оправдываться, а молчание выставляло бы их в невыгодном свете. Первая из таких тем – собственно «русская» и «российская». Она подразумевает напоминание о том, как нынешний коллективный Запад грубо вмешивается во внутренние дела России, кого поддерживает на Украине, как закрывает глаза на удушение противников нынешней киевской власти. Напомнить о входящей в ЕС и НАТО Прибалтике, где, вопреки европейским нормам, осуществляется апартеид в отношении русскоязычного населения и действует откровенная цензура против российских СМИ.

    Второй сюжет – условно «сербский». Здесь ключевой вопрос – Косово. Именно с косовской истории началось бесконечное попрание международного права со стороны Запада. Надо трубить о сербских беженцах, о попытках посягнуть на положение Республики Сербской в Боснии, напомнить о притеснениях сербов в современной Хорватии, о государственной сербофобии в Черногории. Говорить о балканских сюжетах многие в Европе очень не любят, и понятно почему. Третий сюжет – собственно «европейский». Надо напомнить о том, как никем не избираемая евробюрократия присвоила себе право принимать ключевые решения, а сомнительное голосование на выборах по почте только набирает обороты. Как в странах ЕС не пускают в эфир или ограничивают деятельность «неправильных» правых или левых партий. Как верующих там буквально загоняют в гетто, а человек, выступающий против ЛГБТ-пропаганды, немедленно подвергается травле.

    Отдельная тема – BLM и мультикультурализм. Как попытки построить в Европе общество, где органично уживаются представители разных культур, откровенно провалились, а преступления иммигрантов откровенно скрывают (или того хуже, покрывают). И как в США (а местами – уже и в Европе) на смену белому расизму приходит черный. Как нарушения самых разных групп населения приобрели космические масштабы, а коронавирус стал только дополнительным прикрытием для подобных нарушений. И каждый из этих вопросов можно использовать как повод для введения санкций. Первым шагом здесь стало предупреждение о блокировке Twitter в России. Так же можно поступить и с другими компаниями, пренебрегающими российским законодательством. Наконец, можно прибегнуть и к «адресной» блокировке – она работает еще лучше «сплошной». Надо расширить список нежелательных НКО. Такую же практику распространить на официальных лиц западных стран, занимающих высокие посты.

    Не надо бояться «бить» первыми. У России есть не просто то, чем ответить на западные выпады. Кроме вышеозначенных тем, можно придумать еще десятки сюжетов, по которым она сможет выступить в роли стороны, формирующей повестку дня. И раз в отношениях с Западом классическая дипломатия больше не работает – пора включать «неклассическую недипломатию». Вероятно, такой разговор нынешним западным поборникам ценностей будет ближе и понятнее.

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