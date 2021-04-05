России пора «бить» Запад первой

На протяжении многих лет в отношениях России с Европой и США наша страна выступала в роли «ведомой». Условия игры и обсуждаемые темы в 99% случаев диктовал современный Запад. И даже в тех случаях, когда Россия давала жесткий ответ (будь то война в Южной Осетии или присоединение Крыма), речь всё равно шла об ответных мерах. Контрсанкции, введенные в 2014 году – весьма жесткий, но всё же ответ на ограничения, опять же сначала введенные Западом.

И каждый раз перед введением санкций американцы и европейцы или просто не собирались «снизойти» до обсуждения своих действий с Россией (например, по евроассоциации Украины), или же вели с нами диалог менторским, ультимативным тоном. Но, кажется, такое положение вещей уже переполнило чашу терпения российского руководства. И 22 марта глава российской дипломатии Сергей Лавров подверг западные подходы последних лет резкой критике.

«Когда разговор на дипломатическом, политическом уровне приобретает характер ультиматумов, и от партнера ждут исключительно «признания своих ошибок» и согласия на выдвигаемые требования – это не дипломатия. Как только наши западные партнеры, которые такими методами пользуются, встречают вежливый отпор, они тут же переходят к санкциям», – сказал Лавров. Он добавил, что страны Запада «по большому счету разучились применять классическую дипломатию».

И теперь уже Россия не старается замять скандалы, как это постоянно случалось раньше. Лучший пример тому – ответ на откровенное хамство президента США Джозефа Байдена в отношении Владимира Путина. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов уже вернулся в Москву для консультаций, а сам российский президент дал понять, что наша страна будет разговаривать с США по тем вопросам, которые интересны нам, а не американцам.

Наверняка следующая за США «в очереди» на отзыв посла стоит Британия, официально признавшая Россию главной угрозой. Российский посол в Лондоне Андрей Келин признал, что политические отношения между двумя государствами почти мертвы. Если Россия поступит так – это действительно будет выглядеть как «первый удар». А уж если из России вышлют американского и британского послов – это будет как раз то действие, которое и покажет, что с нами нельзя говорить на языке ультиматумов.

Со своей стороны, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал отношения с ЕС «конфликтом сосуществования». «Евросоюз на самом деле не оказался готов к равноправному сотрудничеству. Все схемы, с которыми мы не соглашались, они предусматривали механистическое следование России в фарватере европейских стандартов, принципов и так далее…», – сказал Грушко. То есть речь идет всё о том же менторском тоне, несовместимом с дипломатией.

Как видно, смена тональности на более жесткую уже налицо. Россия перестала сглаживать углы и тоже начала называть вещи своими именами. Да, это уже твердые, решительные действия, но всё же – ответные. Опять американский президент сказал первым, опять британцы первыми опубликовали документ, опять ЕС ввел новые ограничительные меры… Мы ответили жестко, но пора уже самим определять повестку дня.

И следующее действие России – как раз нанесение дипломатических ударов на упреждение. И формы таких «ударов» могут быть самыми разными, и места – тоже. Для того, чтобы изобличать действия Запада, надо использовать и традиционную двустороннюю дипломатию, и площадку ООН и ее дочерних организаций, и возможности Россотрудничества с его представительствами во многих государствах, и парламентскую дипломатию. В общем, задействовать все возможные органы власти.

На эту тему

Но это – опять же деятельность по линии только официальной власти. Надо подключать СМИ на самых разных языках в самых разных государствах, чтобы доносить свою точку зрения. Надо работать через сетевые ресурсы, донося свое мнение как на текущие события, так и на историю. Необходимо организовывать научные конференции, где бы выступали представители науки, и от лица науки доносили бы нашу точку зрения и подрывали западную «машину», весьма эффективно работающую на данном поприще.

Однако организовать мероприятие мало, нужно его еще наполнить нужным содержанием. И здесь у России – огромное поле действий. Если говорить о США и Британии, то они ведут и вели слишком много войн и совершили слишком много преступлений, о которых прекрасно известно. Просто надо об этом на постоянной основе напоминать и не дожидаться, пока очередные Байден или Борис Джонсон обвинят Россию или назовут ее президента грубым словом.

С Евросоюзом картина выглядит несколько сложнее. ЕС – не военная организация, она предпочитает работать иными средствами. Однако неблаговидные страницы как в прошлом, так и в настоящем найдутся буквально у каждого государства, туда входящего. И по каждой памятной исторической дате, в преддверии каждой встречи глав государств ЕС, из России должна доноситься очередная «порция» обвинений, которая заставляла бы европейских политиков оправдываться, а молчание выставляло бы их в невыгодном свете. Первая из таких тем – собственно «русская» и «российская». Она подразумевает напоминание о том, как нынешний коллективный Запад грубо вмешивается во внутренние дела России, кого поддерживает на Украине, как закрывает глаза на удушение противников нынешней киевской власти. Напомнить о входящей в ЕС и НАТО Прибалтике, где, вопреки европейским нормам, осуществляется апартеид в отношении русскоязычного населения и действует откровенная цензура против российских СМИ.

Второй сюжет – условно «сербский». Здесь ключевой вопрос – Косово. Именно с косовской истории началось бесконечное попрание международного права со стороны Запада. Надо трубить о сербских беженцах, о попытках посягнуть на положение Республики Сербской в Боснии, напомнить о притеснениях сербов в современной Хорватии, о государственной сербофобии в Черногории. Говорить о балканских сюжетах многие в Европе очень не любят, и понятно почему. Третий сюжет – собственно «европейский». Надо напомнить о том, как никем не избираемая евробюрократия присвоила себе право принимать ключевые решения, а сомнительное голосование на выборах по почте только набирает обороты. Как в странах ЕС не пускают в эфир или ограничивают деятельность «неправильных» правых или левых партий. Как верующих там буквально загоняют в гетто, а человек, выступающий против ЛГБТ-пропаганды, немедленно подвергается травле.

Отдельная тема – BLM и мультикультурализм. Как попытки построить в Европе общество, где органично уживаются представители разных культур, откровенно провалились, а преступления иммигрантов откровенно скрывают (или того хуже, покрывают). И как в США (а местами – уже и в Европе) на смену белому расизму приходит черный. Как нарушения самых разных групп населения приобрели космические масштабы, а коронавирус стал только дополнительным прикрытием для подобных нарушений. И каждый из этих вопросов можно использовать как повод для введения санкций. Первым шагом здесь стало предупреждение о блокировке Twitter в России. Так же можно поступить и с другими компаниями, пренебрегающими российским законодательством. Наконец, можно прибегнуть и к «адресной» блокировке – она работает еще лучше «сплошной». Надо расширить список нежелательных НКО. Такую же практику распространить на официальных лиц западных стран, занимающих высокие посты.

Не надо бояться «бить» первыми. У России есть не просто то, чем ответить на западные выпады. Кроме вышеозначенных тем, можно придумать еще десятки сюжетов, по которым она сможет выступить в роли стороны, формирующей повестку дня. И раз в отношениях с Западом классическая дипломатия больше не работает – пора включать «неклассическую недипломатию». Вероятно, такой разговор нынешним западным поборникам ценностей будет ближе и понятнее.