В Нидерландах организовали избирательный «Макдональдс»

Парламентские выборы в Нидерландах, завершившиеся 17 марта, стали важным событием в политической жизни страны. Правящая Народная партия за свободу и демократию, судя по предварительным данным, одержала победу, что дает действующему премьер-министру Марку Рютте серьезные шансы вновь возглавить правительство. Вместо 33 имевшихся депутатских мест партия, скорее всего, получит 36. На второе место вышли «Демократы-66» (D66), их представительство, увеличится с 19 до 27 мандатов. Леволибералы сумели потеснить правопопулистов из Партии Свободы, чье представительство сократилось с 20 до 17 депутатов.

Однако для специалистов, наблюдающих за развитием института выборов, интересны не внутриполитические расклады, а механизмы организации и проведения выборов. Выборы в Нидерландах в марте 2021 проходили в условиях пандемии COVID-19. Избирательный совет Нидерландов предусмотрел целый ряд мер, направленных на обеспечение безопасности избирателей на участках и недопущение излишнего скопления граждан на участках.

Можно отметить такие, уже ставшие повсеместно обязательными меры, как соблюдение дистанции и ношение масок, использование защитных пластиковых экранов между членами комиссии и избирателями, проверку здоровья – в том числе и путем «самотестирования» перед походом на участок. Последнее наиболее интересно, поскольку Избирательный совет в своих рекомендациях указывал: «Если вы ответите «да» один или несколько раз, вы не пойдете на избирательный участок». Но это не означало лишения избирательных прав – были предложены альтернативные способы голосования.

Голосование по доверенности предполагало, что избиратель, не имеющий возможности прийти на участок лично, передавал такую возможность другому избирателю – через передачу пропуска (stempas) для голосования или через форму авторизации (письменная доверенность).

Первое для наших граждан выглядит совершенно немыслимо. Алгоритм примерно следующий:

– заполнить обратную сторону stempas: вы и лицо, которое будет голосовать за вас, поставите свою подпись на обратной стороне;

– человек, который будет голосовать за вас, имеет на руках ваше удостоверение личности или его копию, в том числе на смартфоне или планшете;

– человек, который будет голосовать за вас, должен проголосовать за вас и за себя одновременно.

При этом если избиратель передумал, он мог отозвать частную доверенность, запросить обратно свой пропуск для голосования и проголосовать сам, даже если на обратной стороне написана доверенность. Доверенность через авторизацию осуществлялась путем заполнения формы, которая была размещена на сайте правительства Нидерландов.

Второй мерой стало широкое применение голосование по почте. Оно было рассчитано на людей в возрасте 70+. При этом «почтовым» его можно назвать весьма условно. По почте избиратель с первым письмом получал пропуск и опросник на проверку здоровья. Со вторым письмом - «почтовый» бюллетень, пояснение о голосовании по почте, конверт для «почтового» бюллетеня и обратный конверт. Если избиратель заявлял, что письмо не дошло или он его потерял, новые документы для голосования по почте можно было запросить и получить в муниципалитете. В результате из около 13,2 млн избирателей на выборах в Палату представителей по почте могли проголосовать более 2,4 млн человек.

Проголосовать можно было, отправив обратное письмо, но не только. В муниципалитете А-эн-Хюнзе конверты можно было сдать на пункт выдачи в церкви. В Аалсмере – «после пятницы, 12 марта 2021 года, в 17:00, вы сдаете конверт в пункте выдачи в ратуше». И так далее. Самое интересное для нас в выборах в Нидерландах – это опыт применение многодневного голосования. Голландцы реализовывали корейский сценарий открытия части избирательных участков, до дня голосования досрочно в понедельник, 15 марта, и вторник, 16 марта 2021 года. Например, в Роттердаме из 400 участков досрочно работали 40. Как указывали нидерландские официальные органы, возможность досрочного голосования предоставлялась в основном избирателям из группы риска по Ковид. Но «частные» объяснения подразумевали более широкий вариант досрочки «для избирателей, которые считают себя слабыми и предпочитают избегать скопления людей... Но, конечно, любой желающий может им воспользоваться».

Где располагались участки для многодневного голосования? Например, в А-эн-Хюнзе с понедельника, 15 марта 2021 г., с 7:30 до 21:00 можно было проголосовать в Ратуше городского совета, Большом кафе Hofsteenge, Ролде; Деревенском доме Анен. В Маарссене – в муниципальном офисе, церковном центре, Римско-католической общине воскресения. Многодневное голосование по-нидерландски – некий промежуточный вариант между привычным нам досрочным голосованием и полноценным многодневным голосованием на всех участках.

Из других мер повышения электорального комфорта в Нидерландах стоит отметить мобильные избирательные участки. Роттердам использовал 13 временных мест в качестве избирательных участков: 2 мобильных автобуса, 2 автострады (autostemstraten), 3 палатки и 24 передвижных домика. Муниципалитет Харлеммермер сообщал: «17 марта также будет работать мобильный избирательный участок. Этот мобильный избирательный участок проходит через Хофддорп, Лейнден, Бадхеведорп и Ньив-Веннеп и останавливается в 4 местах. Посмотрите ниже, когда избирательный участок находится в определенном месте». С расписанием, как поезд. И очень вежливыми извинениями: «Мобильный избирательный участок недоступен для инвалидных колясок. К сожалению, нет и средств для людей с нарушением зрения. Маршрут в таблице все еще может измениться. Так что проверьте эту страницу непосредственно перед голосованием. Тогда вы можете быть уверены, что располагаете верной информацией о мобильном избирательном участке».

Ну и там же – Stemstraat – улица для голосования. «Во время выборов в Палату представителей вы также можете проголосовать на «улице для голосования» 15, 16 или 17 марта. Это избирательный участок, где вы можете проголосовать, не выходя из машины. Таким образом, вы можете быть уверены, что держитесь на хорошем расстоянии от других во время «короны». Улица для голосования находится в Expo Haarlemmermeer в Vijfhuizen».

Это реально выглядело как «избирательный макдональдс»! Разнообразие избирательных участков обусловило и особенности подсчета голосов. Преимущественно он проводился на стационарных избирательных участках, но с ряда участков бюллетени для подсчета свозились в определенные центры. Так в Харлеммермер бюллетени свозились для подсчета преимущественно в ратушу. Участки, бюллетени с которых везли считать в ратушу, имели адреса весьма любопытные для российского специалиста по выборам. Например «Детская площадка De Toverbal, Jan van Gentstraat 117 в Бадхеведорпе» или «Общественный центр De Stoep, Liedeweg 55-A в Харлеммерлиде», «Центр ухода De Meerstede, 260 Burgemeester Pabstlaan в Хофддорпе», «Детский сад Op Stoom, Burchtpoort 35 в Ньив-Веннепе», «Центр обслуживания Вестерким, Заайрстраат 1 в Ньив-Веннепе», «Кафе-ресторан Wink, Schipholdijk 270 в Аудемеере» и собственно «Мобильный избирательный участок». В ратуше считали и «почтовые» бюллетени.

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Следует отметить, что в официальную электоральную статистику отдельно включаются только результаты всех (почтовых) избирательных участков в муниципалитете – они заносятся в официальные отчеты (N10, E-1 и E-2). Почтовое голосование, как и следовало ожидать, вызвало скандалы. 16 марта министр внутренних дел и по делам королевства обратился в Избирательный совет с просьбой срочно дать совет относительно инструкций по вскрытию конвертов для голосования по почте.

Как выяснилось, в муниципалитетах от 5 до 10% предварительно вскрытых конвертов было отложено, потому что был найден только конверт для голосования с приглашением-stempas, без бюллетеня. Предварительное вскрытие – процедура, предназначенная для проверки полноты поступивших избирательных документов – Избирательный совет указывал, что в соответствии с Законом о временных выборах COVID-19 для «почтовых» избирательных участков оправдано вскрывать конверт с бюллетенем для голосования, чтобы проверить, содержит ли он как приглашение-stempas, так и бюллетень для голосования. Однако сразу после вскрытия сложенный почтовый бюллетень нужно положить в урну для голосования, не просматривая. Именно эта норма и не была прописана в нидерландском избирательном процессе и появилась лишь 16 марта 2021 года – на второй день уже проводимого голосования.

Сам совет заявил, что не следует вскрывать конверты «легкомысленно» (niet lichtvaardig mag worden gedaan) и выпустил «Срочную консультацию по неучету голосования по почте» («Spoedadvies over de terzijdelegging van briefstemmen»). Тем не менее вопрос – были ли в этих конвертах бюллетени или нет, а если были, то, где они? – так и остался открытым.

Муниципалитет Роттердама сообщил о незаконном присвоении 195 избирательных бюллетеней в районе Блумхоф. Избиратели на трех улицах Блумхофа не получили свои бюллетени, а внутреннее расследование почтовой компании показало, что курьер не доставил карточки вместе с другой почтой указанным избирателям. Куда он их дел – непонятно, но голландцам рекомендуется: «Любой, у кого окажется два бюллетеня для голосования, должен принести их оба на избирательный участок во время выборов. Работники избирательных участков в курсе».

Опыт кампании 2021 в Нидерландах в очередной раз показывает, что голосование по почте – весьма уязвимая процедура. Меньше вопросов в Нидерландах вызывает голосование по доверенности. Существующие ограничения, по которым лицо, уполномоченное голосовать за кого-то еще, может голосовать максимум по трем доверенностям и только одновременно со своим собственным голосованием, пока устраивают нидерландскую общественность. Важно отметить, что инициатива доверить свой голос должна исходить от избирателя, не имеющего возможности прийти на участок. Однако не следует забывать, что ограничения и упорядочение этой формы голосования стали следствием серьезных разбирательств и корректировки правоприменения.

Напротив, впервые примененное в стране многодневное голосование во всех формах не вызвало у избирателей, представителей политических партий каких-либо вопросов. Как и обычное голосование, которое в некоторых городах Нидерландов мало чем отличалось от российских. Хотя отличия все же были – кабинки для голосования с защитными экранами больше напоминают кассу универмага.

В ряде случаев понять логику, например, переноса избирательного участка, нам достаточно сложно. Так в квартале Званенкамп в Маарссенбруке, местные власти решили в этом году проводить выборы не в школе, а в соседнем бильярдном зале, обосновывая это удобством: «В 't Schuurtje есть достаточно места для безопасного голосования, а волонтер на входе тщательно выстраивает очередь для входа и выхода из числа избирателей. Четкий пешеходный маршрут и дружелюбные люди, которые гарантируют, что избиратели смогут отпраздновать свой праздник демократии». Ну и бонус «Приятное дополнение для счетчиков голосов сегодня вечером: они могут использовать крытые бильярдные столы, чтобы развернуть бюллетени».

Что можно сказать о результатах? Следует отметить, что официальные протоколы подробных данных, например, по многодневному досрочному голосованию не дают. Например, из протокола по Муниципалитету Barendrecht, мы можем узнать: количество избирателей в муниципалитете – 36760 человек. Количество действительных голосов за кандидатов, пустых и недействительных бюллетеней – 29727. Число избирателей, которым было разрешено голосовать по доверенности – 2915. Число избирателей, допущенных к голосованию на почтовых избирательных участках – 3037. Сколько из 26 тыс. избирателей проголосовало 15 и 16 марта – официальный протокол не скажет. Однако по некоторым муниципалитетам картину проясняют местные власти. Например, в Муниципалитете Стихтсе-Вехт на избирательные участки пришло 81,86% имеющих право голоса, что примерно на 3% ниже, чем в 2017-м. Всего было подано 40 676 голосов (из 49 687 избирателей).

В том числе 4 129 избирателей проголосовали по почте, досрочно (15 и 16 марта) – 9029 избирателей. Как сообщил мэр «на проходном избирательном участке в отеле Van der Valk в Брекелене избиратели могли безопасно и легко голосовать, не выходя из машины. Там было подано 854 голос». Итого более 14 тыс. избирателей на этих участках воспользовались предоставленными возможностями. Почти четверть от проголосовавших проголосовали в первые два дня, и это при том, что оно проводилось не на всех участках и официально декларировалось как голосование для людей, находящихся в группе риска при пандемии. Наверное, в Нидерландах люди тоже предпочитают удобные формы волеизъявления.