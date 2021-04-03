Кудрин опять посчитал бюджетников

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В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса

3 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 14:13  |  vz.ru
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Нефть поверила в коллективный иммунитет

Рост цен на нефть выглядит необычным после решения ОПЕК+ REUTERS/Lucy Nicholson
Решение ОПЕК увеличить добычу нефти привело к необъяснимой реакции нефти: вместо логичного падения черное золото, наоборот, выросло в цене. Почему так произошло, о чем саудиты говорили с США во время заседания ОПЕК и как последние события на рынке нефти отразятся на России? Подробности...
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Как обломки российских «Искандеров» оказались в Карабахе

В Баку утверждают, что нашли в Карабахе обломки «Искандера-М» – не экспортного варианта комплекса Минобороны России/ТАСС
Азербайджанские саперы предъявили найденные в Карабахе осколки ракет. В Баку утверждают, что залпы были сделаны армянами из «Искандеров», причем не в экспортном, а внутрироссийском варианте этих комплексов. Москва настаивает на том, что армянская сторона не использовала «Искандеры», в то время как Ереван хранит молчание. Если находка обломков ракет была постановкой, то кому она выгодна? Подробности...
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Как заурядный русский князь был обессмертен русской литературой

«Слово о полку Игореве» сохранило память о заурядном в целом русском князе Б. Лапшин/РИА «Новости»
870 лет назад, 2 апреля 1151 года, на свет появился будущий князь удельного Новгорода-Северского Игорь Святославович. Личность этого человека могла бы полностью затеряться во тьме веков, если бы он не стал главным героем великого литературного произведения. «Слово о полку Игореве» является одним из главных украшений русской литературы – и раз за разом находятся люди, объявляющие «Слово» фальшивкой и новоделом. Подробности...
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США поощряют Киев к новой авантюре в Донбассе

В Москве предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США Сергей Аверин/РИА Новости
Министры обороны Украины и США провели второй за полтора месяца разговор, касающийся ситуации в Донбассе. По словам Андрея Тарана, американцы пообещали Киеву «меры поддержки» в случае прямого военного конфликта между Украиной и Россией. О каких именно мерах поддержки может идти речь и чем грозит властям в Киеве повторение ошибки Саакашвили 2008 года? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Кудрин опять посчитал бюджетников

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
«Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях. Подробности...
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Вместо благодарности нам наносят ущерб

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Дело полковника запаса российской армии Юрия Меля – едва ли не самый яркий пример того, как Европа переворачивает с ног на голову исторические события. Попирает важнейшие принципы юриспруденции. И вместе с ними – извращает логику отношений между Москвой и Брюсселем. Подробности...
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Россия – это добрая сила, а не мягкая

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, экс-советник премьер-министра Киргизии, экономист
Сопоставляя с киргизскими проектами Запада или арабских стран, можно сказать, что именно Россия очень хорошо понимает нужды и потребности своего друга в Центральной Азии и точечно работает по ключевым направлениям сотрудничества на настоящих, не выдуманных принципах взаимовыгодного сотрудничества. Подробности...
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    Максим Соколов

    Кудрин опять посчитал бюджетников

    Максим Соколов
    публицист
    		3 апреля 2021, 12:20

    Глава Счетной палаты А.Л. Кудрин объяснил, почему в России зарплаты трудящихся в бюджетной сфере учителей и врачей столь низкие, тогда как на Западе учителя (тем более врачи) хотя, может быть, и не катаются, как сыр в масле, и у них жемчуг мелок, но все же не на грани прожиточного минимума.

    Вопрос задается властителям и экспертам давно и регулярно, и казалось бы, ответ должен был отстояться. Например, в том роде, что все это горько, нужды и чаяния бюджетников понятны, скорбим вместе с ними, будем делать, что можем, но казна не резиновая и нельзя сразу устроить всеобщее вожделенье. См. также ленинское «Мы экономим на всем, даже на школах» и признание «Шкрабы голодают».

    Совет, некогда данный Д.А. Медведевым, а именно, если денег не хватает, искать иное поприще, например, предпринимательское (с тем подтекстом, очевидно, что дети в школе – да и Аллах с ними), мы, конечно, отвергаем, потому что ничего, кроме раздражения, он вызвать не может. А.Л. Кудрин, несмотря на его сложные отношения с Д.А. Медведевым, в данном вопросе пошел по его стопам, т.е. не побоялся раздражающей правды.

    Он объяснил: «Вы ссылаетесь на западные страны: там, допустим, на 25% в ВВП доля зарплат бюджетников больше. Но производительность труда в среднем одного занятого в два раза выше в Европе и в 2,5 раза выше в США, чем у нас. Это другая отдача, это связано со структурой рабочих мест, которые более производительны». И подчеркнул, что «Нельзя просто повысить зарплаты, оставив саму систему образования или здравоохранения без изменений. У нас очень низкие в среднем компетенции после выхода из школы по сравнению с сопоставимыми образцами в других странах. В этом смысле над качеством наших компетенций, влиянием их на экономику и производительностью в конечном счете тоже нужно говорить. Просто повышение и выравнивание не решит полностью проблем».

    Выдающийся пример того, как спрашивают про Фому, а отвечают про Ерему. «Производительность труда в среднем на одного занятого» в передовых странах действительно выше – с этим никто не спорит. Здесь только есть слово «в среднем», что сильно меняет дело, когда речь идет именно об учителях.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Например, в авиапроме на одного нашего работника приходится в несколько раз меньше продукции, чем в «Боинге» или «Аэробусе». Хоть в натуральных, хоть в денежных показателях. И если бы только в авиапроме. Причины тому многообразны: более низкая квалификация работников, менее эффективная организация производства, хуже налаженный сбыт продукции etc. Это наша беда и наша печаль.

    Однако какое все это отношение имеет к учительнице начальных классов Марь Иванне? Она учит детей грамоте, арифметике, родной речи и природоведению. Может, лучше, может, хуже, но учит. Спрашивается, как ей поднять производительность труда в два раза – что предлагает сделать А.Л. Кудрин? Проходить с детьми четырехлетку в два года? Удвоить свою часовую нагрузку? Слить первый «А» и первый «Б» в один класс?

    То же относится и к учителям-предметникам старших классов. Как удвоить их производительность? Конечно, один способ есть – снизить бумажную нагрузку, чтобы меньше писать планы и отчеты про траектории и компетенции. Но это никак не возможно, ибо, согласно А.Л. Кудрину, компетенции – наше все, и следовательно, бумажную работу надо еще усилить – «Удвой удой, утрой удой, не то пойдешь ты на убой».

    При это мы еще не касались реального положения дел в зарубежной школе, говорили только об отечественной. Между тем и в высокопроизводительной (как полагает А.Л. Кудрин) иностранной школе все очень разнообразно. Где-то (все больше в странах Дальнего Востока) в самом деле и учат, и учатся не за страх, а за совесть. Муштра, зубрежка, учеба. Где-то (например, в Израиле и США) школа не для зубрежки, школа есть камера хранения, куда сдают детей, а собственно учеба начинается с нуля в высшей школе. Исчислять производительность труда здесь довольно сложно.

    Говорить о высокопроизводительной медицине тоже непонятно как. «Уж мы их оптимизировали, оптимизировали», а потом пришло моровое поветрие и выяснилось, что как-то с ним удается справиться лишь потому, что успехи производительной оптимизации оказались недостаточны. А странам капитала и вовсе оказалось особенно нечем хвалиться. Как считать производительность врачебного труда? По числу покойников? Или еще как?

    Но такова уже судьба начетчика и талмудиста – в данном случае А.Л. Кудрина. Он знает сутры и мантры не хуже, чем М.А. Суслов знал ленинские цитаты. И приводит их к месту и не к месту (последнее чаще). Если мантры не касаются предметов совсем уже чувствительных, талмудизм тоже раздражает, но не всех. Но если их произносят по поводу предметов, которые занимают всех – а здравоохранение и образование именно таковы – тогда упорный талмудизм нервирует гораздо больше. Ибо становится видно, что в данной предметной области начетчик не понимает ничего.

    Шефу-идеологу М.А. Суслову было проще. Всепобеждающее учение и он сам, как верховный жрец это учения были вне зоны критики. А.Л. Кудрин со своим всепобеждающим учением не пользуется таким 150%-м иммунитетом – только частичным, и потому его идеологемы все же иногда обсуждаются. Вызывая удивление.

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