Нация без аристократов не имеет потолка

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НОВОСТЬ ЧАСА

Погиб тушивший «Невскую мануфактуру» в Петербурге пожарный

12 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 15:09  |  vz.ru
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На срочное расширение БАМа пришлось бросить армию

Военные железнодорожники оказались куда исполнительнее гражданских Игорь Агеенко/РИА Новости
Начавшиеся работы по строительству второй ветки БАМа силами Железнодорожных войск совпали с одной из самых знаменательных дат в истории отечественных путей сообщения – 130 лет назад, 11 апреля 1891 года, император Александр III издал указ о закладке Транссиба. Почему расширение БАМа критически важно для промышленности России и зачем к этой работе привлекли военных?  Подробности...
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Эрдоган унизил Евросоюз по личным причинам

В зал входят трое – сам Эрдоган, председатель Евросовета и глава Еврокомиссии, но стульев только два Mustafa Kaya/Global Look Press
Беспрецедентный дипломатический скандал между Турцией и Евросоюзом. Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен унизили во время официального визита в Анкару, не предложив даже стула. «Диктатор», – кипятятся в ЕС, имея в виду президента Турции Эрдогана. Но зачем турецкому лидеру такое беспардонное хамство? Подробности...
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Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
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От гражданской войны в США ждут повторения

Война началась из-за подозрений, что Вашингтон хочет установить однопартийную диктатуру общественное достояние
Ровно 160 лет назад в США началась гражданская война – самый кровавый конфликт в истории континента, унесший американских жизней больше, чем Вторая мировая. Этот юбилей американское государство встречает в расколотом состоянии, когда сопоставимые по силам противники – республиканцы и демократы – хронически не доверяют друг другу. Означает ли это, что война может повториться?  Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Нация без аристократов не имеет потолка

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Нация, не имеющая святых, была бы забыта Богом. Но это невозможно, и они есть везде, канонизированные или неизвестные. Нация, потерявшая монархию и аристократию, – это нация с несчастной судьбой. Подробности...

Гагарин с улыбкой смотрит на нас из будущего

Андрей Самохин
Андрей Самохин, журналист
Человечество уверенно идет не к коллективному «миру полдня», а к «часу быка» и оруэлловским кошмарам. И никакой гений-одиночка вроде Илона Маска не переключит этот тумблер. Подробности...

Русские были связаны с космосом всегда

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Само это стремление русского духа, столь грандиозный замысел, все же не могут не восхищать. Особенно в сравнении с современным западным трансгуманизмом, озабоченным лишь вечным сохранением жалкой индивидуальной жизни, хотя бы даже и в виде записанной на флешку матрицы сознания. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 6 комментариев

Зачем Украине новая война

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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Кто должен заниматься сексуальным просвещением детей?
  • Родители

  • Школа

  • Узнают сами (улица, интернет и т.д.)
Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
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Потребление говядины в России снизилось. А какой продукт преобладает в вашем рационе?
  • Говядина

  • Свинина

  • Мясо птицы

  • Рыба

  • Овощи

  • Иное (указать в комментариях)
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Погиб тушивший «Невскую мануфактуру» в Петербурге пожарный
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    Дмитрий Ольшанский

    Нация без аристократов не имеет потолка

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		12 апреля 2021, 14:44

    Подобно тому, как святой – это нравственный образец человека, аристократ – это эстетический образец. В семье Маунтбеттенов, как и последних Романовых (а они, как известно, родственники, но еще и отчасти потомки Пушкина, о чем говорят реже), то и другое удивительным образом соединилось: принц Филипп, проживший такую огромную и такую красивую жизнь при всем параде двадцатого века, и его мать – замечательная юродивая, монахиня в миру и настоящая православная святая, племянница и ученица преподобной мученицы Елизаветы Федоровны, похороненная рядом с ней на Елеонской горе.

    Нация, не имеющая святых, была бы забыта Богом. Но это невозможно, и они есть везде, канонизированные или неизвестные. Нация, потерявшая монархию и аристократию – это нация с несчастной судьбой. Это народ-сирота, у которого вместо родителей, старших, вместо долгой памяти – казенные стены детдома, где вахтеры празднуют юбилей советской милиции и прочее досааф-гоэлро, нелепо и убого заменившее стране ее большую историю, ее подлинную социальную архитектуру, как это было в старых домах, где заколачивали «лишние» двери, замазывали окна со сложным и прекрасным расстеклением и перегораживали комнаты картонными стенками.

    Впрочем, детство самого принца Филиппа тоже было не слишком сладким, хоть и не таким горьким, как судьба многих его русских родственников. Его отец был изгнан из Греции, мать, как и положено святым, не слишком жаловала домашних, беременная сестра погибла, другие сестры были связаны с немецкой стороной войны, что создало многолетнюю драму.

    И тем не менее в эпоху быстрой девальвации почти всех престолов, а теперь и позорного митушно-бээлэмного цирка, производимого горе-актрисами с репертуаром скандальных семейных ролей, – он идеально соответствовал всем уволенным вчерашним ценностям. Он пожертвовал свою столетнюю жизнь моряка, летчика, красавца etc – этикету.

    А это, если кто не знает, и есть главная национальная идея английской культуры (той, которую еще не сменил передовой Пакистан): этикет, правила, хороший тон – важнее, чем что-либо. Важнее, чем все. Политруки, старательно замазавшие России ненужные окна, давно отправившие на помойку ее стройные деревянные двери, камины, паркет – не надо нам этого, господа все в Париже, а тут будет ГБОУ СОШ и «население проинформировано о мероприятиях по укреплению», – сейчас привычно рыгают: какие-такие Филиппы, о чем это все, знаем-знаем, они хрустели булкой и пороли бурлаков на конюшне.

    Фото: Yunus Dalgic/Global Look Press

    А я скажу, о чем это все и зачем – и чему можно теперь только завидовать, глядя на прощание с чужим принцем. Дому нужен высокий потолок. Казалось бы, какая от него польза? На потолке же не будешь хранить лыжи, к нему не приделаешь ящики, заполненные мусором, да и вообще – есть над головой уверенные два сорок, вот и хорошо, и вполне достаточно.

    Но он, потолок, создает объем жизни. И эта жизнь, когда вам есть куда смотреть, если вы смотрите вверх, – она уже не совсем та, что при грустных два сорок. Вы уже не «население», когда вы можете смотреть вверх. И даже ГБОУ СОШ не сумеет как следует вас испортить. Монархия и аристократия – это высокий потолок своего народа. Ненужный, но очень нужный, и если возможно не быть сиротой, то лучше не быть сиротой, и хоть России с этим не повезло – счастлив тот, кому повезло больше. А выше потолка только Бог, как выше принцев – святые. И хотя бы этого – у нас никто уже не отнимет.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского


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