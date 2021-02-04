Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

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Газпрому надоело тянуть проблемы Северного Кавказа

Газпром пытается избавиться от приносящего убытки региона на Северном Кавказе Дмитрий Рогулин/ТАСС
Ситуация в самом проблемном для Газпрома регионе – Дагестане, судя по всему, совсем перестала устраивать госкомпанию. Два года назад дагестанская проблема воровства и неоплаты долгов по газу вышла даже на уровень главы государства. Однако кардинально решить проблему так и не удалось. Теперь госкомпания нашла способ избавиться от региона-неплательщика. Но получится ли это у нее? Подробности...
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«Спутник V» готовится спасти Европу

Российское средство борьбы с ковидом взяли на вооружение медики в 18 странах мира Ulan/Pool/Latin America News Agency/Reuters
Авторитетное медицинское издание The Lancet подтвердило высокую эффективность и безопасность вакцины «Спутник V». О возможности применения российского препарата в своих странах заявили лидеры Франции и Германии. Первую партию вакцины уже получила Венгрия. К ней могут присоединиться Чехия и Словакия. Преодолела ли российская вакцина недоверие Запада и что может помешать ей выйти на рынок Европы? Подробности...
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Как избавиться от смертельных ДТП на российских дорогах

Высокая смертность на российских дорогах сохраняется из-за слабой подготовки водителей МЧС России/ТАСС
Полиция расследует очередную трагедию на дорогах России – сразу 12 человек погибли в результате аварии с участием рейсового автобуса и грузовика. В последние годы число погибших в ДТП в нашей стране неуклонно снижается, однако все еще остается гораздо выше по сравнению с Западной Европой или Японией. Как можно сделать российские дороги более безопасными? Подробности...
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Китай допустил ошибку, которую удалось избежать России

Лишить Пекин Олимпиады потребовали 180 правозащитных организаций Wang Muqing/XinHua/Global Look Press
Десятки правозащитных организаций потребовали от МОК перенести зимнюю Олимпиаду 2022 года из Китая в другую страну. Один из поводов – скандальные лагеря для «перевоспитания» мусульман-уйгур. Пекин действительно наделал ошибок в своей национальной политике, избежать которых ему мог бы помочь опыт России, застраховавшей себя от сепаратизма лучше, чем Китай. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Владимира Зеленского ставят на привычную триаду «армія, мова, віра». Подробности...

Протест молодых так же естественен, как любовь стариков к дивану

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Я не могу осуждать тех, кто по возрасту не успел стать консерватором. Как быть, если биологический ритм твоей жизни решительно не совпадает с ритмом жизни большой страны? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Свобода хороша только по сходной цене

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
У нас ведь принято «не рефлексировать, а распространять»; попытки сомнений делают инакомыслящих париями в «прогрессивной» среде. Всем нужно моральное обоснование своей правоты – в том числе и для эмоциональных манипуляций. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Импичмент Зеленского: главное

Как снять санкции с «Северного потока – 2»

Казаки против мата в интернете

Обсуждение: 45 комментариев
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Андрей Манчук

    Возмущение украинцев подавят черные отряды Зеленского

    Андрей Манчук
    политолог
    		4 февраля 2021, 17:21

    Украинский президент Владимир Зеленский санкционировал отключение трех нелояльных телеканалов – 112-го, ZIK и NewsOne. Они связываются с именем политика Виктора Медведчука, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая как раз накануне обошла в рейтингах популярности правящую президентскую партию «Слуга народа». И неожиданное решение главы украинского государства может стать вехой на плохо заасфальтированной дороге современной украинской истории.

    Важно понимать – оппозиционность заблокированных каналов была весьма и весьма условной. Пресловутые «рупоры Медведчука и Кремля» на самом деле послушно повторяли официальные нарративы украинской государственной пропаганды. Однако, они все-таки позволяли себе умеренную критику власти – рассказывая про повышение коммунальных тарифов, дискриминацию русского языка и заигрывание с наиболее одиозными ультраправыми. А также высказывались против внешнего вмешательства во внутреннюю политику, которое бесцеремонно позволяют себе старшие западные «партнеры» Зеленского.

    Этот цензурный акт стал беспрецедентным для тридцатилетней истории независимой Украины. Офис президента проигнорировал все возможные нормы конституции и действующих законов. Ликвидация каналов объясняется санкциями против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, на которого зарегистрированы оппозиционные медиа. У Зеленского даже не посчитали нужным заручиться обязательным в таких случаях решением суда – потому что не располагали сколько-нибудь реальными обоснованиями для блокировки телеканалов.

    Постановление о санкциях оперативно провели через послушную структуру Совбеза – причем, его членам раздали на подпись заранее приготовленное решение. А журналист Алексей Романов быстро установил, что этот документ был подготовлен Службой безопасности Украины.  

    Владимир Зеленский сделал то, на что так ни разу и не решились его предшественники – не только трусоватый нерешительный Янукович, но даже изображавший из себя ястреба Порошенко. При этом «слуга народа» не посчитал нужным объясниться с украинским избирателями, которые обнаружили на привычных частотах темный телеэкран. Его первое послание на тему запрета телеканалов было демонстративно написано на английском и напрямую адресовалось покровителям из Вашингтона.

    Фото: Стрингер/РИА Новости

    «Украина решительно поддерживает свободу слова. Не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает Украину на пути к ЕС и евроатлантической интеграции. Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности» – написал у себя в «Твиттере» украинский президент.

    Посольство США на Украине тут же одобрило эти меры репрессивной цензуры – заявив, что Вашингтон выступает за решительное противодействие «злонамеренному влиянию России». А дипломаты из украинского представительства в Евросоюзе доверительно сообщили, что официальный Брюссель тоже относится к этой ситуации с пониманием и сочувствием. Так что Зеленскому не грозят никакие санкции за нарушение свободы слова или притеснения оппозиции.

    «Зеленский сделал то, что почему-то не сделал Петр Порошенко. Наконец то пророссийские каналы в Украине получили то, что они давно заслужили. Это – враги, это – агенты России. Призываю коллег не принимать на работу никого из тех, кто работал на Россию, Слава Соединенным Штатам Америки! Смерть всем врагам!» – радостно комментирует события бывший российский журналист Айдер Муждабаев, особо подчеркивая, что за подавлением украинских каналов стоят усилия новой американской администрации.  

    Мощная поддержка со стороны Запада практически открыто направляет антиконституционные действия Зеленского, который прекрасно знает, что американское посольство является основным источником власти в унизительно зависимом постмайданном государстве. Украинскому президенту нечего терять – его вчерашние избиратели массово разочаровались в «слуге народа», который сумел обмануть их буквально по каждому пункту своих предвыборных обещаний. А попытки переломить эти настроения с помощью хорошо поставленного самопиара больше не приносят бывшему шоумену желательных результатов.

    Согласно только что опубликованным данным всеукраинских опросов Киевского международного института социологии, 91% украинцев поддерживают вспыхнувшие сейчас протестные акции против повышения коммунальных тарифов, свыше 55% жителей Украины выступают за роспуск правительства и парламента, а 47% респондентов требуют отставки не оправдавшего доверия президента. И у Зеленского пытаются выправить положение за счет узурпации властных полномочий – привычно игнорируя мнение обманутого народного большинства.

    Помимо внешней поддержки, президент опирается на спецслужбы и тесно связанные с ними ультраправые группировки, которые помогают преследовать и подавлять представителей оппозиции. Служба безопасности Украины приступила к зачистке и дискредитации оппозиционных каналов в «Телеграме», дежурно обвиняя их в работе на российскую пропаганду. А представители «Национального корпуса» блокировали офис одного из закрытых телеканалов, раздавая бесчисленные угрозы «совкам» и «вате».

    Член ультраправой организации С14 Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины, вообще поблагодарил президента Зеленского за блокировку «пророссийских» телеканалов. «Мы – черный отряд Зеленского» – написал он, перефразируя цитату из популярной немецкой песни тридцатых годов прошлого века. На днях Медведько открыл в пригороде Киева кафе для националистов, и чувствует себя при нынешней власти даже лучше, чем при Петре Порошенко.

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    Все это лишь начало. Растеряв прежнюю популярность, на которой выстраивалась общественная легитимность президента Зеленского, украинские власти сделали ставку на введение тотальной цензуры в информационном пространстве Украины, зачищая ее от критики, которая будет приравниваться к преступной пропаганде Кремля. Украинское правительство обратилось к сервису Youtube с требованием заблокировать аккаунты запрещенных телеканалов – и есть информация о том, что подобные меры могут быть предприняты против популярного медиаэксперта Анатолия Шария. А в парламенте поставят на голосование скандальный закон о СМИ, который позволит власти заблокировать последние оппозиционные сайты и социальные сети – вдобавок к уже запрещенным «Одноклассникам» и «ВКонтакте».

    Сворачивание демократических свобод сопровождается оголтелой травлей инакомыслящих, которая заметно усилилась с начала этого года. Все это очевидно направлено на обострение политической ситуации. В условиях прогрессирующего кризиса у Зеленского ставят на привычную триаду «армія, віра, мова», рассчитывая погасить социальное недовольство с помощью национализма. Что создает реальные предпосылки для новой эскалации насилия на востоке страны, с самыми непредсказуемыми последствиями для будущего Украины.


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