В Донбассе может начаться большая война

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Упавшую британскую экономику ждут новые неприятности

Лондон показал рекордное падение экономики как минимум со времен Второй мировой войны REUTERS/Sukree Sukplang
Одна из крупнейших экономик мира – британская – не выдержала тяжести прошлого года. ВВП страны рухнул на рекордный за последние 100, а по некоторым данным – и все 300 лет, уровень. 2020 год не прошел бесследно ни для кого, но почему Великобритания пострадала больше остальных и сможет ли Россия извлечь из этого пользу для себя? Подробности...
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Лавров предупредил Европу о санкциях

«Хочешь мира – готовься к войне», – заявил Лавров «Соловьев LIVE»/Youtube
Россия готова разорвать отношения с ЕС в случае введения новых санкций – такое заявление сделал в интервью Сергей Лавров. Очередные санкции против Москвы Евросоюз намерен рассмотреть 22 февраля. Стоит ли расценивать слова министра исключительно как предупреждение Брюсселю накануне рассмотрения нового санкционного пакета и как будет выглядеть заморозка связей между Москвой и Брюсселем? Подробности...
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Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам CNSA
Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта. Аналогичный проект есть и у США. Причем Вашингтон продвинулся достаточно далеко в его реализации: появление американской базы на Луне – дело относительно ближайшего будущего. Как будет идти освоение естественного спутника Земли и зачем вообще нужна Луна супердержавам? Подробности...
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Бомбардировщики США нацелились на российские подводные лодки

Б-1Б – заслуженная, но еще очень эффективная военная машина U.S. Air Force/
Staff Sgt. Aaron Allmon/
wikipedia
Норвегия пытается оправдаться по поводу прибытия в страну американских стратегических бомбардировщиков: по словам министра обороны Норвегии, у России «нет причин для возмущения». Опасность для нашей страны, с его слов, также отсутствует. Почему же в таком случае МИД России крайне резко отреагировал на это событие и в чем угроза этих самолетов для безопасности России? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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В Донбассе может начаться большая война

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. Подробности...

Пусть соседи сами созреют до изучения русского

Андрей Сорокин
Андрей Сорокин, Публицист
Русский язык сегодня – это язык продвижения прагматичных интересов российского национального государства и национального капитала, а не всякого возвышенного. Это не хорошо и не плохо – это так есть. Подробности...
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России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

Изгнали из «Звездных войн» за Холокост

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Белорусы опять полюбили Россию

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Москву накрыл снежный циклон

В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-балльных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Взрыв газа разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Сергей Миркин

    В Донбассе может начаться большая война

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		15 февраля 2021, 09:02

    Украинская армия усилила обстрелы территории Донбасса, представители ЛДНР заявляют о применении ВСУ тяжелых вооружений. На территории ЛНР повреждено здание школы. А представитель Украины в Минской переговорной группе экс-президент Леонид Кравчук заявил, что в случае обстрела в Донбассе украинские военные должны отвечать зеркально.

    Учитывая, что именно солдаты ВСУ первые открывают огонь, а потом пытаются обвинить в эскалации конфликта ополченцев Донбасса, по сути, господин Кравчук призвал украинских военных обстреливать территорию ЛДНР. Парадоксальная ситуация. Ведь будучи главным переговорщиком Украины в Минске, экс-президент должен быть самым большим сторонником мира в Донбассе.

    В этой ситуации Леонид Кравчук напоминает адвоката, который требует для своего подзащитного более сурового наказания, чем попросил прокурор. Кроме того, недавно он заявил, что вопрос Донбасса должен быть решен на всеукраинском референдуме. То есть экс-президент предлагает, чтобы судьбу жителей Донбасса решали жители Львова, Киева, Житомира, но не Донецка и Луганска. Такие идеи – это путь к эскалации войны.

    Но Кравчук опытный политик и чувствует, куда дует политический ветер, и раз он делает такие агрессивные заявления – значит, они соответствуют настроению тех людей, на которых экс-президент работает. А служит сегодня Кравчук офису президента Украины.

    Слова политического пенсионера Кравчука звучали бы не так угрожающе, если бы не политическая атмосфера на Украине сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата, члена фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. В результате три новостных канала NewsOne, Zik и 112, принадлежащих ему, были лишены права на телевизионный эфир. Президент Украины нарушил конституцию и законы страны – санкции можно вводить только против иностранных граждан. Ряд западных стран и прежде всего США поддержали это деяние украинского лидера.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    ОПЗЖ по рейтингам опережает политическую силу Зеленского «Слуга народа» (СН), в стране проходят акции против поднятия тарифов на коммуналку, в СН нет единства, из фракции по приказу Зеленского изгнали депутата Александра Дубинского, который неугоден американцам, что ухудшило отношения ЗЕкоманды с олигархом.

    На Украине нет вакцины от ковида, а закупать российскую ЗЕкоманда отказалась. На фоне этого Зеленский решил закрыть оппозиционные телеканалы, потому что они доносили до людей альтернативную точку зрения. И можно предположить, что это только начало репрессий на Украине. Что в этой ситуации важно для Донбасса? Во-первых, Зеленский сделает все, чтобы стать «своим парнем» для администрации Джо Байдена. Ради того, чтобы угодить Белому дому, он пошел на разжигание конфликта в собственной партии. И если в Вашингтоне от него потребуют начать широкомасштабную войну в Донбассе, Зеленский это сделает, тем более что взаимоотношения Украины с Германией ухудшаются.

    Посол Украины в Берлине Андрей Мельник публично раскритиковал заявления президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за то, что тот высказался за достройку «Северного потока – 2» и сохранение отношений Германии с Россией. Поведение посла означает, что влияние Германии на Украину значительно ослабло, документы и созданные ими механизмы играли роль «защитного клапана» от большой войны. Если Берлин и Париж полностью утратили свое влияние на Киев, то Минские соглашения скоро будут окончательно обесценены.

    Во-вторых, Зеленский продемонстрировал, что для сохранения своей власти он готов пойти против юридических и моральных законов. А значит, если ему будет выгодно, он «пойдет по трупам», он способен начать большую войну с Донбассом образца 2014-2015 годов. История знала немало случаев, когда власть имущие развязывали войну, чтобы отвлечь население от текущих проблем.

    Геополитическая составляющая является важным элементом войны в Донбассе. «Майданная Украина» получает политическую, военную и финансовую помощь стран Запада, а ЛДНР не смогли бы выжить без помощи России. С 2015 года в Донбассе установился статус-кво, который в целом не устраивает ни Киев, ни Донецк с Луганском, ни Москву, ни Брюссель с Вашингтоном, но этот статус является альтернативой большой войне. И прежде всего эту ситуацию ни мира, ни войны удавалось поддерживать благодаря взаимодействию Москвы с Берлином и Парижем.

    Но сейчас международная ситуация меняется. Новая американская администрация, по информации СМИ, хочет, чтобы США стали участниками нормандского формата, что будет иметь деструктивные последствия, так как США полностью поддерживают политику Украины. Отношения между Россией и ЕС ухудшились в последние дни. Кроме того, думается, еще больше усложнятся отношения России с Украиной.

    В Москве долго оказывали поддержку Виктору Медведчуку и ОПЗЖ. А некоторые российские эксперты высказывали мнение, что нужно подождать, и на Украине к власти придут силы, дружественные России. Но ситуация с закрытием телеканалов продемонстрировала, что несмотря на высокий рейтинг, украинская оппозиция не имеет ресурса, чтобы защитить себя. А киевская власть идет по пути правового и политического беспредела. Такая ситуация практически исключает победу оппозиции путем победы на выборах.

    Возможно, данное обстоятельство приведет к тому, что в Кремле пересмотрят стратегию относительно Украины. Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет. 

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