Украинская армия усилила обстрелы территории Донбасса, представители ЛДНР заявляют о применении ВСУ тяжелых вооружений. На территории ЛНР повреждено здание школы. А представитель Украины в Минской переговорной группе экс-президент Леонид Кравчук заявил, что в случае обстрела в Донбассе украинские военные должны отвечать зеркально.

Учитывая, что именно солдаты ВСУ первые открывают огонь, а потом пытаются обвинить в эскалации конфликта ополченцев Донбасса, по сути, господин Кравчук призвал украинских военных обстреливать территорию ЛДНР. Парадоксальная ситуация. Ведь будучи главным переговорщиком Украины в Минске, экс-президент должен быть самым большим сторонником мира в Донбассе.

В этой ситуации Леонид Кравчук напоминает адвоката, который требует для своего подзащитного более сурового наказания, чем попросил прокурор. Кроме того, недавно он заявил, что вопрос Донбасса должен быть решен на всеукраинском референдуме. То есть экс-президент предлагает, чтобы судьбу жителей Донбасса решали жители Львова, Киева, Житомира, но не Донецка и Луганска. Такие идеи – это путь к эскалации войны.

Но Кравчук опытный политик и чувствует, куда дует политический ветер, и раз он делает такие агрессивные заявления – значит, они соответствуют настроению тех людей, на которых экс-президент работает. А служит сегодня Кравчук офису президента Украины.

Слова политического пенсионера Кравчука звучали бы не так угрожающе, если бы не политическая атмосфера на Украине сегодня. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против депутата, члена фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Тараса Козака. В результате три новостных канала NewsOne, Zik и 112, принадлежащих ему, были лишены права на телевизионный эфир. Президент Украины нарушил конституцию и законы страны – санкции можно вводить только против иностранных граждан. Ряд западных стран и прежде всего США поддержали это деяние украинского лидера.

ОПЗЖ по рейтингам опережает политическую силу Зеленского «Слуга народа» (СН), в стране проходят акции против поднятия тарифов на коммуналку, в СН нет единства, из фракции по приказу Зеленского изгнали депутата Александра Дубинского, который неугоден американцам, что ухудшило отношения ЗЕкоманды с олигархом.

На Украине нет вакцины от ковида, а закупать российскую ЗЕкоманда отказалась. На фоне этого Зеленский решил закрыть оппозиционные телеканалы, потому что они доносили до людей альтернативную точку зрения. И можно предположить, что это только начало репрессий на Украине. Что в этой ситуации важно для Донбасса? Во-первых, Зеленский сделает все, чтобы стать «своим парнем» для администрации Джо Байдена. Ради того, чтобы угодить Белому дому, он пошел на разжигание конфликта в собственной партии. И если в Вашингтоне от него потребуют начать широкомасштабную войну в Донбассе, Зеленский это сделает, тем более что взаимоотношения Украины с Германией ухудшаются.

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Посол Украины в Берлине Андрей Мельник публично раскритиковал заявления президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера за то, что тот высказался за достройку «Северного потока – 2» и сохранение отношений Германии с Россией. Поведение посла означает, что влияние Германии на Украину значительно ослабло, документы и созданные ими механизмы играли роль «защитного клапана» от большой войны. Если Берлин и Париж полностью утратили свое влияние на Киев, то Минские соглашения скоро будут окончательно обесценены.

Во-вторых, Зеленский продемонстрировал, что для сохранения своей власти он готов пойти против юридических и моральных законов. А значит, если ему будет выгодно, он «пойдет по трупам», он способен начать большую войну с Донбассом образца 2014-2015 годов. История знала немало случаев, когда власть имущие развязывали войну, чтобы отвлечь население от текущих проблем.

Геополитическая составляющая является важным элементом войны в Донбассе. «Майданная Украина» получает политическую, военную и финансовую помощь стран Запада, а ЛДНР не смогли бы выжить без помощи России. С 2015 года в Донбассе установился статус-кво, который в целом не устраивает ни Киев, ни Донецк с Луганском, ни Москву, ни Брюссель с Вашингтоном, но этот статус является альтернативой большой войне. И прежде всего эту ситуацию ни мира, ни войны удавалось поддерживать благодаря взаимодействию Москвы с Берлином и Парижем.

Но сейчас международная ситуация меняется. Новая американская администрация, по информации СМИ, хочет, чтобы США стали участниками нормандского формата, что будет иметь деструктивные последствия, так как США полностью поддерживают политику Украины. Отношения между Россией и ЕС ухудшились в последние дни. Кроме того, думается, еще больше усложнятся отношения России с Украиной.

В Москве долго оказывали поддержку Виктору Медведчуку и ОПЗЖ. А некоторые российские эксперты высказывали мнение, что нужно подождать, и на Украине к власти придут силы, дружественные России. Но ситуация с закрытием телеканалов продемонстрировала, что несмотря на высокий рейтинг, украинская оппозиция не имеет ресурса, чтобы защитить себя. А киевская власть идет по пути правового и политического беспредела. Такая ситуация практически исключает победу оппозиции путем победы на выборах.

Возможно, данное обстоятельство приведет к тому, что в Кремле пересмотрят стратегию относительно Украины. Совокупность как внутриукраинских, так и международных факторов может окончательно нивелировать Минские соглашения как «предохранительный клапан» от масштабной войны. Создается впечатление, что все к этому идет.