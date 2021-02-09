Украине может помочь только «страна-агрессор»

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9 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Как научить россиян работать эффективнее

Российские заводы повышают производительность труда Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Несмотря на пандемию, Россия целенаправленно повышает непростой для себя показатель – производительность труда. А это главный резерв для роста российской экономики. За счет чего различные российские предприятия, от молочного производства до оборонки, смогли увеличить выработку – и почему темпы роста производительности не могут достигнуть уровня нулевых годов? Подробности...
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Чем Явлинский разгневал сторонников Навального

Во время белоленточных протестов Явлинский и Навальный стояли плечом к плечу Александр Вильф/РИА Новости
Программная публикация Григория Явлинского, в которой он резко критикует Навального, вызвала бурю негодования в среде российской оппозиции. Основателю «Яблока» досталось даже от однопартийцев. По мнению политологов, Явлинский своим заявлением подал сигнал, что теперь только он остался единственным лидером действующих в законном поле либеральных сил. Причем сигнал этот был направлен не только внутрь страны. Подробности...
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Как советские адмиралы сами устроили себе авиакатастрофу

Памятник погибшим в катастрофе Ту-104 SerSem/Wikipedia.org
Трагическая история сорокалетней давности, когда во время авиакатастрофы погибло все командование Тихоокеанского флота СССР, до сих пор остается загадкой. Помимо версии перегрузки самолета и плохих погодных условий, за кадром остается очевидная причина – высокое начальство приказало летчикам взлетать в нарушение всех служебных инструкций. Возможно ли подобное сегодня в военной авиации России?  Подробности...
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США придумали ответ на российские Су-30 и Су-35

F-15EX получился по-настоящему грозной машиной Weapons of The World/YouTube
В США совершил первый полет F-15EX – новая модификация давно известного истребителя четвертого поколения. Для Америки это, на первый взгляд, шаг назад, ведь на вооружении ВВС США состоят аж два истребителя пятого поколения. Почему американцы были вынуждены возродить производство старой машины и какую опасность она может представлять для России?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Украине может помочь только «страна-агрессор»

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина уже закупала электроэнергию в Белоруссии и России, и каждый раз этот вопрос был предметом олигархического торга. Электроэнергия закупается просто потому, что серьезный дефицит грозит коллапсом всей энергосистемы, и веерные отключения покажутся меньшим из зол. Подробности...

Титов предложил решение двух ключевых проблем для ИП

Антон Любич
Антон Любич, экономист
Полтора миллиона человек узаконили свои доходы, избавились от рисков налогового и уголовного преследования, открыли для себя доступ к кредитованию, ипотеке. Теперь Борис Титов заговорил о необходимости реформировать правовой институт ИП. И снова в его адрес звучат проклятия. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Абсолютные праведники ввергают в ад целые страны

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Полное отсутствие нравственной (и просто интеллектуальной) рефлексии – это та цена, которую приходится платить за чувство своей непогрешимой праведности, и случись нынешним борцам с режимом действительно прийти к власти, они неизбежно построят режим несравненно худший. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев
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Зеленский или вакцина: кто сильнее?

Россия заплатит за всё

Обсуждение: 6 комментариев

Как воссоединить Грузию

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Германию затопило после снегопадов и резкого потепления

В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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Названа «Мисс Татарстан – 2021»

В Казани прошел XXIII республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан – 2021», в котором победила 18-летняя студентка КФУ Дина Юнусова. Она обошла 29 соперниц и получила право участвовать в финале конкурса «Мисс Россия»
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Умер Василий Лановой

28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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    Глеб Простаков

    Украине может помочь только «страна-агрессор»

    Глеб Простаков
    бизнес-аналитик
    		9 февраля 2021, 17:17

    Украина в очередной, уже будничный раз оказалась перед угрозой блэкаута. Энергосистема страны работает на честном слове: она полностью разбалансирована, запас прочности исчерпан, и любые пиковые нагрузки становятся для нее стрессом.

    В этот раз разразился почти идеальный шторм. Запасы угля на теплоэлектростанциях были практически исчерпаны уже в январе. Сказался затянувшийся ремонт 5 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Атомная энергетика страны в глубокой депрессии – большинство энергоблоков исчерпали свой даже продленный ресурс, и остановок на ремонт будет все больше. Сравнительно дешевую атомную энергию пришлось заменить тепловой – запасы угля таяли ускоренными темпами.

    В начале феврале ситуация стала критической. На двух крупных украинских ТЭС – Запорожской и Кураховской – произошли аварии. А на Русскую равнину, включая большую часть Украины, пришли самые настоящие февральские морозы. Страна оказалась перед угрозой веерных отключений электричества. 2–3 февраля оператор украинской энергосистемы запросил экстренную помощь в поставках электроэнергии из Белоруссии, и помощь была оказана.

    Ранее Украина уже закупала электроэнергию в Белоруссии и России, и каждый раз этот вопрос был предметом олигархического торга. Лоббистами импорта выступали крупные потребители электроэнергии вроде ферросплавных заводов Игоря Коломойского, противниками – внутренние производители, компания «ДТЭК» Рината Ахметова. Теперь уже не до олигархических баталий. Электроэнергия закупается просто потому, что серьезный дефицит грозит коллапсом всей энергосистемы, и веерные отключения покажутся меньшим из зол.

    Экстренные закупки в Белоруссии, к которым прибегла украинская власть, происходили на фоне критического ухудшения отношений между Минском и Киевом. В ноябре 2020 года Украина вслед за Евросоюзом ввела санкции против высокопоставленных белорусских чиновников, причастных, по мнению Запада, к фальсификации президентских выборов. Владимир Зеленский неоднократно позволял себе выпады в сторону белорусских властей и лично Александра Лукашенко. «Лучший друг Украины», которым Лукашенко слыл еще при предшественнике Зеленского Петре Порошенко, вдруг перестал быть таковым. Зеленский и вовсе отказался называть Лукашенко «президентом» под тем предлогом, что в прошлом году истек его предыдущий президентский срок.

    Фото: Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

    И все же в критический момент за помощью обратились к соседу – просто потому, что оказать ее больше некому. Энергосистемы Украины, Белоруссии и России связаны воедино. Более того, даже закупки энергосырья Украина делает у «агрессора» и его ближайшего союзника.

    Например, в феврале прошлого года импорт энергетического угля из Белоруссии (которая, к слову, его почти не производит) подскочил в сотни раз. Понятно, что речь шла об опосредованных поставках российского угля, а также, вероятно, угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Но когда речь идет о необходимости и деньгах, непримиримый «патриотизм» отступает. К 2023 году Украина планирует объединить свою энергосистему с европейской, что автоматически означает, что она будет разъединена с российской и белорусской. Вряд ли энергодефицитная Европа будет поставлять Украине электроэнергию так же, как она делает с реверсными поставками газа. А если и будет, то цена таких экстренных поставок будет запредельной. Эксперимент украинских властей над украинцами может закончиться печально, если отключения от электричества зимой станут системными. Большие и малые коммунальные катастрофы – с обесточенными больницами и школами, замерзающими городами – станут обыденностью.

    Вся эта история происходит на фоне жесткого торга вокруг судьбы «Северного потока – 2». Судя по всему, США не имеют возможности остановить его строительство, а Германия – желания его блокировать. Однако «Северный поток – 2» может окончательно осушить украинскую газовую трубу, лишив ее транзита и 2,5–3 млрд долларов, а это 6–8% доходной части годового бюджета Украины. Свой лимит долгосрочных кредитов Украина уже исчерпала: иностранные инвесторы дают деньги в долг ненадолго и под высокие проценты. Тогда как МВФ не спешит продлевать, а тем более увеличивать программу помощи.

    В этой ситуации обсуждается компромиссное решение: строительство «Северного потока – 2» будет продолжено, но условием его эксплуатации должно стать продолжение прокачки газа через Украину. Иными словами, с точки зрения Запада, Россия для Украины, конечно, враг, но обеспечивать Киев доходами от транзита газа, решать проблемы ее энергосистемы должна именно Москва. Цинизм зашкаливает.

    В Кремле решили сыграть в эту игру. На днях в парламенте Крыма заявили о готовности поставить на Украину электроэнергию в случае восстановления технических возможностей. В конце 2015 года в результате подрыва опор ЛЭП энергосообщение Украины и Крыма было прервано. На полуострове начались массовые отключения электричества, было объявлено чрезвычайное положение. Сейчас Крым полностью обеспечен электроэнергией и даже может экспортировать излишки из общей системы на Украину. Понятно, что украинское правительство на это не пойдет. Восстановив энергосообщение с Крымом, оно не только признает ущербность политики блокады, но, более того, признает субъектность «оккупированного» полуострова, вступив в переговоры с местными властями. А эта тема на Украине – табу.

    Но на другой чаше весов – проблема дефицита электроэнергии на самой Украине и угроза массовых отключений. На фоне ухудшения экономической ситуации, тарифных протестов населения коллапс коммунальной системы – последнее, что нужно властям. Ведь в отсутствие электричества гражданам уже не посмотреть видеороликов бывшего комика Зеленского, который, играя президента, рассказывает украинцам о том, почему жить становится все хуже, но «пишатися» (гордиться) мифическими достижениями перестать никак нельзя.

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