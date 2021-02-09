Украине может помочь только «страна-агрессор»

Украина в очередной, уже будничный раз оказалась перед угрозой блэкаута. Энергосистема страны работает на честном слове: она полностью разбалансирована, запас прочности исчерпан, и любые пиковые нагрузки становятся для нее стрессом.

В этот раз разразился почти идеальный шторм. Запасы угля на теплоэлектростанциях были практически исчерпаны уже в январе. Сказался затянувшийся ремонт 5 из 15 энергоблоков украинских АЭС. Атомная энергетика страны в глубокой депрессии – большинство энергоблоков исчерпали свой даже продленный ресурс, и остановок на ремонт будет все больше. Сравнительно дешевую атомную энергию пришлось заменить тепловой – запасы угля таяли ускоренными темпами.

В начале феврале ситуация стала критической. На двух крупных украинских ТЭС – Запорожской и Кураховской – произошли аварии. А на Русскую равнину, включая большую часть Украины, пришли самые настоящие февральские морозы. Страна оказалась перед угрозой веерных отключений электричества. 2–3 февраля оператор украинской энергосистемы запросил экстренную помощь в поставках электроэнергии из Белоруссии, и помощь была оказана.

Ранее Украина уже закупала электроэнергию в Белоруссии и России, и каждый раз этот вопрос был предметом олигархического торга. Лоббистами импорта выступали крупные потребители электроэнергии вроде ферросплавных заводов Игоря Коломойского, противниками – внутренние производители, компания «ДТЭК» Рината Ахметова. Теперь уже не до олигархических баталий. Электроэнергия закупается просто потому, что серьезный дефицит грозит коллапсом всей энергосистемы, и веерные отключения покажутся меньшим из зол.

Экстренные закупки в Белоруссии, к которым прибегла украинская власть, происходили на фоне критического ухудшения отношений между Минском и Киевом. В ноябре 2020 года Украина вслед за Евросоюзом ввела санкции против высокопоставленных белорусских чиновников, причастных, по мнению Запада, к фальсификации президентских выборов. Владимир Зеленский неоднократно позволял себе выпады в сторону белорусских властей и лично Александра Лукашенко. «Лучший друг Украины», которым Лукашенко слыл еще при предшественнике Зеленского Петре Порошенко, вдруг перестал быть таковым. Зеленский и вовсе отказался называть Лукашенко «президентом» под тем предлогом, что в прошлом году истек его предыдущий президентский срок.

И все же в критический момент за помощью обратились к соседу – просто потому, что оказать ее больше некому. Энергосистемы Украины, Белоруссии и России связаны воедино. Более того, даже закупки энергосырья Украина делает у «агрессора» и его ближайшего союзника.

Например, в феврале прошлого года импорт энергетического угля из Белоруссии (которая, к слову, его почти не производит) подскочил в сотни раз. Понятно, что речь шла об опосредованных поставках российского угля, а также, вероятно, угля с неподконтрольных территорий Донбасса. Но когда речь идет о необходимости и деньгах, непримиримый «патриотизм» отступает. К 2023 году Украина планирует объединить свою энергосистему с европейской, что автоматически означает, что она будет разъединена с российской и белорусской. Вряд ли энергодефицитная Европа будет поставлять Украине электроэнергию так же, как она делает с реверсными поставками газа. А если и будет, то цена таких экстренных поставок будет запредельной. Эксперимент украинских властей над украинцами может закончиться печально, если отключения от электричества зимой станут системными. Большие и малые коммунальные катастрофы – с обесточенными больницами и школами, замерзающими городами – станут обыденностью.

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Вся эта история происходит на фоне жесткого торга вокруг судьбы «Северного потока – 2». Судя по всему, США не имеют возможности остановить его строительство, а Германия – желания его блокировать. Однако «Северный поток – 2» может окончательно осушить украинскую газовую трубу, лишив ее транзита и 2,5–3 млрд долларов, а это 6–8% доходной части годового бюджета Украины. Свой лимит долгосрочных кредитов Украина уже исчерпала: иностранные инвесторы дают деньги в долг ненадолго и под высокие проценты. Тогда как МВФ не спешит продлевать, а тем более увеличивать программу помощи.

В этой ситуации обсуждается компромиссное решение: строительство «Северного потока – 2» будет продолжено, но условием его эксплуатации должно стать продолжение прокачки газа через Украину. Иными словами, с точки зрения Запада, Россия для Украины, конечно, враг, но обеспечивать Киев доходами от транзита газа, решать проблемы ее энергосистемы должна именно Москва. Цинизм зашкаливает.

В Кремле решили сыграть в эту игру. На днях в парламенте Крыма заявили о готовности поставить на Украину электроэнергию в случае восстановления технических возможностей. В конце 2015 года в результате подрыва опор ЛЭП энергосообщение Украины и Крыма было прервано. На полуострове начались массовые отключения электричества, было объявлено чрезвычайное положение. Сейчас Крым полностью обеспечен электроэнергией и даже может экспортировать излишки из общей системы на Украину. Понятно, что украинское правительство на это не пойдет. Восстановив энергосообщение с Крымом, оно не только признает ущербность политики блокады, но, более того, признает субъектность «оккупированного» полуострова, вступив в переговоры с местными властями. А эта тема на Украине – табу.

Но на другой чаше весов – проблема дефицита электроэнергии на самой Украине и угроза массовых отключений. На фоне ухудшения экономической ситуации, тарифных протестов населения коллапс коммунальной системы – последнее, что нужно властям. Ведь в отсутствие электричества гражданам уже не посмотреть видеороликов бывшего комика Зеленского, который, играя президента, рассказывает украинцам о том, почему жить становится все хуже, но «пишатися» (гордиться) мифическими достижениями перестать никак нельзя.