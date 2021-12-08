Рэп ведет молодежь в библиотеку

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8 декабря, среда  |  Последнее обновление — 17:41  |  vz.ru
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Зачем США накалили обстановку перед переговорами Путина и Байдена

Как новые санкции ударят по россиянам Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Общение Владимира Путина и Джо Байдена по видеосвязи изначально рассматривалось в мире как спокойное продолжение женевской встречи двух лидеров. Однако публикации в западных СМИ о якобы готовящихся США новых санкциях против Москвы для предотвращения войны на Украине существенно накалили обстановку перед переговорами. Зачем устроили утечку о новых санкциях, какова вероятность их введения и как они ударят по россиянам? Подробности...
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Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
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Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

Авторы «неполиткорректных» объявлений должны отредактировать их до 1 февраля Рюмин Александр/ТАСС
Объявления о сдаче жилья в духе «только славянам» на крупнейшем профильном сервисе ЦИАН будут переписаны. Также под запретом окажутся ограничения «по принципу гражданства», что горячо поддерживают в Федерации трудовых мигрантов. Так российский рынок арендного жилья попал в зависимость от западных представлений о том, что нужно считать дискриминацией. Подробности...
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США наносят удар в самое сердце Китая

Предстоящая Олимпиада имеет большое значение не только для Китая в целом, но и лично для председателя Си ROMAN PILIPEY/ЕРА/ТАСС
Австралия вслед за США объявила о дипломатическом бойкоте Пекинской Олимпиады. Почему бойкот носит столь странный характер, какие ответные меры предпримет против участников этого бойкота Китай – и почему Вашингтон в любом случае проиграет этот этап длительного противостояния с КНР? Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Рэп ведет молодежь в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...

Каким будет мир после Google

Эудард Стругов
Эудард Стругов, предприниматель, эксперт в сфере трансформации социально-экономических систем
Парадигму цифровых монополистов – победитель получает весь рынок – пора менять вместе с поддерживающими ее старыми технологиями. Google сделал свое дело. Пора сказать ему спасибо и начать строить на плечах гигантов новую экономику. Подробности...
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Свобода осталась только в России

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
«Этические кодексы» крупных компаний не оставляют пространства для вольнодумства в среднем и тем более высшем управленческом звене. Работник или лоялен либерал-глобалистскому идеологическому пакету, или никогда не поднимется выше уровня ничтожного клерка. Подробности...
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Квартиры «не только для славян»

Чоршанбиева высылают из России

Обсуждение: 14 комментариев

Порошенко готовит реванш

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Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократическая партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
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Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
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    Игорь Караулов

    Рэп ведет молодежь в библиотеку

    Игорь Караулов
    поэт, публицист
    		8 декабря 2021, 17:00

    Блогеру Дмитрию Якушеву удалось провернуть дерзкий розыгрыш. В полуживом «Живом журнале» он опубликовал якобы направленное в Следственный комитет России «обращение группы патриотов», в котором ведомству предлагалось «пресечь преступную деятельность» рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева). В обращении говорилось, что эти артисты порочат светлый образ российских силовиков, пропагандируют экстремистские организации и чуть ли не реабилитируют нацизм.

    Эффект шутки превзошел все ожидания: уже через три дня на сайте Следкома появилось сообщение о том, что глава ведомства поручил своим подчиненным «в рамках доследственной проверки» тщательно изучить доводы, изложенные «группой патриотов».

    На этом примере мы видим, с какой оперативностью наши правоохранительные органы готовы реагировать на претензии к процветающей отрасли российского рэпа, как и в случае с Алишером Моргенштерном, из которого сделали чуть ли не политического эмигранта. Возникает закономерный вопрос к подчиненным, готовившим аналитические материалы руководству СК: как можно было принять за чистую монету текст розыгрыша из соцсетей.

    Отрадно, что нынешнее поколение силовиков верит в силу слова. Но тут из каких-то глубин коллективного подсознания возникает священный ужас перед нехорошими, неправильными словами, звучащими со сцены или в эфире. Якобы рэперы «словом останавливают солнце, словом разрушают города» и словом же распространяют наркотики и повышают градус насилия. На мой взгляд, эти опасения сильно преувеличены. 

    Есть у нас рэп-евангелисты (так это, наверное, следует теперь называть), которые пропагандируют рэп как новую поэзию и чуть ли не новую народную философию. При всем уважении к жанру я смотрю на вещи более скептически.

    Фото: Сергей Петров/ТАСС

    Я не слышал вживую Oxxxymiron’а, но я был на концерте не менее популярного рэпера Хаски. В не очень большом открытом амфитеатре я сидел далеко не в последнем ряду, и мне понравилось то, что я видел и слышал. Всё было отлично у Хаски: образ, сценическое движение, драйв, в целом постановка шоу. Вот только слов было совсем не разобрать. Тех самых слов, из-за которой наши рэперы якобы и становятся кумирами молодежи. Но публика-то ликовала! Значит, работают все-таки в первую очередь не слова.

    Конечно, в записях, распространяемых в Сети, слова разобрать можно. И всё же новый альбом Oxxxymiron’а не только слушают, но и читают. Это новое явление: музыкальный альбом, который читают. Там много иностранных слов, заковыристых культурных отсылок («референсов», как сейчас говорят), так что люди молодые и не очень проводят познавательные вечера за дешифровкой текстов рэп-звезды с помощью Google. Вот таких, например:

    Бартер за лечение в Аркхеме – Пятый Картер
    Желтый символ на пиджаке – не эмблема     Carhartt
    Тьма египетская над бездной, крещение анхом
    Батя возвращается трезвый, в руке буханка.

    Не знаю, всё ли вам понятно в этом четверостишии (мне – только две с половиной строчки), но ясно одно: в тексте такого рода теряется, гасится любой призыв к действию, даже если бы он формально там был. Суть образа современного «умного рэпера с хорошими текстами» на примере и Мирона Фёдорова, и уже упоминавшегося Хаски – это дельфийская пифия, изрекающая загадочные и подчас не связанные друг с другом фразы, открытые для разнообразного толкования. Все умственные силы слушателя/читателя уходят на распутывание этого неструктурированного, ненаправленного, ризоматического текста.

    В конечном же счёте эти свойства текста закрепляют подчиненную, орнаментальную роль рэп-поэзии в рамках предлагаемого нам шоу. Не надо так сильно волноваться из-за текстов, которые ведут молодежь не на баррикады, а в библиотеку.

    Но главная ирония этого казуса и той тенденции, которую он отражает, состоит вот в чем. На словах радея за традиционные ценности, мы в действительности изо всех сил движемся в общемировом русле. Запад, который некогда заразил нас мечтой о гражданских свободах, в том числе о свободе слова, корчится в приступах оголтелой идейной полицейщины. Мы это видим на примере Facebook, где уже не первый раз блокируют пользователей за упоминание старинного Хохловского переулка в Москве. Мы видим, как людей подвергают гражданской казни за невинное предположение о том, что на свете существует лишь два пола.

    У нас, хвала Господу, нет организованного движения трансгендеров, которое было бы способно организовать моральный террор. Но у нас зато есть группы обиженных за якобы традиционные ценности, причем на практике получается, что хрен редьки не слаще. И что самое досадное – контролирующие инстанции постепенно привыкают к автоматическому реагированию на заявления этих групп, так что к делу подшиваются даже пародии и фейки.

    И всё становится как на Западе – едва мало-мальски популярный человек скажет неосторожное слово, как тут же по его следу идут проверяющие. Понятно, что есть случаи, когда всему обществу в лицо бросаются оскорбления, и тогда бывает обидно, если общество не в состоянии убедительно на это отреагировать. Но ведь сфера подозрительного постоянно расширяется.

    В нынешней мировой обстановке России, казалось бы, и карты в руки: репутация страны, в которой сохраняется свобода творчества и свобода высказывания, нам бы не помешала. Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира, и это могло бы стать основой ее «мягкой силы». Этим можно было бы привлечь в страну думающих людей со всего мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Осталось только принять, что всякое искусство по своей природе есть попытка выйти за устоявшиеся рамки, которые для кого-то освящены традицией. Но в итоге традиция развивается именно за счет этих попыток.

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