Каким будет мир после Google

Выступая в октябре перед экспертами Валдайского клуба, президент России Владимир Путин заявил, что «существующая модель капитализма исчерпала себя». Этот тезис находит множество фактических подтверждений в современных экономических реалиях. Корень проблем – в принципиальном несовершенстве цифровых механизмов обеспечения контакта спроса и предложения, которое создает глобальные монополии невиданных доселе масштабов.

Чуть больше 20 лет назад контекстная реклама – главное изобретение Google – открыла миллионам предпринимателей самый дешевый на тот момент доступ к потребителям и фактически создала новые рынки. С тех пор всё радикально изменилось.

Сейчас Google определяющим образом влияет на потребительский выбор в абсолютном большинстве стран, включая Россию, и контролирует более 93% глобального поискового бизнеса, – ключевого источника данных для рекламного таргетинга (для сравнения: Яндекс занимает лишь 0,53%). Фактически, это прямое управление спросом и предложением. Теперь экономика любой страны работает по правилам глобальных цифровых монополий. Под влиянием транснациональных интернет-гигантов окружающий мир изменился для всех слоев общества самым драматическим образом.

Для обычных людей цифровой мир, управляемый международными гигантами, проник во все сферы жизни. Теперь вместо приватности – назойливая таргетированная реклама, вместо новостей – иллюзорная реальность «пост-правды», вместо свободы – «управляемый выбор» по Канеману и Талеру, а вместо рабочих мест и права на самореализацию – автоматизация и безусловный базовый доход.

Для большинства производителей доступ к рынкам превратился в борьбу за выживание на рекламных аукционах цифровых монополий, где «победитель получает всё» и где глобальные бренды отнимают у национальных компаний жизненное пространство.

Для ритейлеров и торговых предприятий также нет поводов для оптимизма. Потребители активно уходят в цифровой формат (в Китае уже 48% товаров продается через онлайн-платформы). Большие цифровые игроки строят свои маркетплейсы и забирают под себя весь трафик. Пандемия и взрывное развитие сервисов доставки только ускорили этот процесс.

Бизнес медиа в эпоху Google испытал двойной удар. Их основной источник дохода, традиционный формат рекламы, стремительно проигрывает таргетингу цифровых монополий. Их основной продукт, профессиональный медиаконтент, в борьбе за внимание аудитории вытесняется в цифровое гетто и замещается миллионами бесплатных пользовательских видео и постов (только на YouTube каждый час загружается более 30 000 новых видеороликов). В результате традиционные медиа-империи рушатся или трансформируются по правилам владельцев трафика.

Для инноваторов мир Большой Цифры превратился в пространство 16-битной игры Moth Trap («Ловушка для мотыльков»). Там мотыльки-шелкопряды завороженно летят к источнику света, но сами являются для игроков не более чем источниками шелковых нитей – их гибель после отдачи ресурса запрограммирована. Привлеченные яркими медийными историями успеха, миллионы светлых голов со всего мира обогащают экосистемы Google и Apple своими приложениями, сервисами, играми. Но результат один и тот же: распиаренная Кремниевая долина превратилась в Долину смерти, убивающую 99% стартапов. Выжившие единицы становятся пищей на рынке поглощений цифровых монополий.

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Даже для крупнейших промышленных групп и госкорпораций в последние годы произошел серьезный перекос межотраслевого баланса. Речь не просто о снижении котировок акций традиционных промышленных компаний, сокращающем состояния акционеров. Разрушается возможность привлекать инвестиции и финансировать программы развития в реальном секторе экономики.

Для национальных правительств давление глобальных цифровых монополий представляет особый вызов. Американские цифровые гиганты демонстрируют кто тут власть даже внутри США – достаточно вспомнить блокирование аккаунтов действующего на тот момент президента США Трампа в период подведения итогов выборов. На международном уровне транснациональные интернет-корпорации игнорируют национальные законы, стимулируя процесс «балканизации» сети Интернет. Российские власти во взаимоотношениях с IT-гигантами стремительно теряют поле для маневра в виде терпеливых предупреждений и незначительных штрафов. Исковые претензии Роскомнадзора и ФАС к Google и Facebook выросли на порядки, а стремление ответчиков спрятаться от выплат в материнской юрисдикции ставит вопрос о блокировке сервисов Google и Facebook в нашей стране ребром.

Для большинства инвесторов возможность сохранить капитал и достойно заработать в условиях монополизации Большой Цифры разрушается практически на всех рынках. Большая Пятерка (крупнейшие цифровые компании мира – Google (Alphabet), Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) стала настоящим ночным кошмаром для традиционного бизнеса и его акционеров. Каждый раз, когда цифровые монополии вторгаются в любую отрасль, происходит обвал курса акций традиционных компаний. Реальный сектор, связанный с прямыми инвестициями, сталкивается с ростом рисков и падением доходности. Венчурных инвесторов лишают справедливой доходности, соответствующей рискам стартапов. Большие мультипликаторы достаются только узкому кругу бенефициаров. YouTube, Gmail, WhatsApp, Skype, Excel и десятки других топовых сервисов, составляющих сегодня основу могущества «Большой Пятерки», были созданы другими талантливыми командами. Таким командам отказано в праве самостоятельного развития.

Монополия на успех

В результате полной монополизации цифровой среды ускорилось социальное расслоение. Состояние каждого из глобальных цифровых мультимиллиардеров, возглавляющих мировой список Forbes, превышает суммарное состояние сотен миллионов человек. Гордость и опора западных демократий, средний класс, тает прямо на глазах. Быстро растущее неравенство доходов вызывает огромное социальное напряжение во всем мире. Отсюда французские «Желтые жилеты» и американские «Black Lives Matter».

В каждой стране правительства ищут способ выпустить пар, сбросить это социальное давление. Но в большинстве случаев люди, недовольные текущим положением дел, – не оппозиция. Это те, кто вынужденно стали заложниками «монополии на успех». Квалифицированные пассионарии. Их энергия может и должна быть использована в экономике. Пар нужно не выпускать, а использовать.

Слабость национальных чемпионов

Россия отличается от большинства государств. У нас есть сильные «национальные чемпионы» практически в каждом сегменте отечественного цифрового рынка, где они составляют реальную конкуренцию глобальным игрокам. В России появились свои поисковики, соцсети, мессенджеры и маркетплейсы. Но отечественные цифровые компании построили свой бизнес по образу и подобию международных монополий. Такие же продукты, те же бизнес-модели, аналогичные технологии и механизмы сбора персональных данных. Те же самые цели и ценности в основе, требующие постоянного расширения бизнеса и захвата новых рынков.

Но даже местным цифровым чемпионам становится все тяжелее сохранять за собой лидирующие позиции в собственной стране. Яндекс уступил Google лидерство в родном Рунете (всего за несколько лет Яндекс потерял более 20% в поисковом бизнесе). Компании-копии не могут обеспечить цифровой суверенитет страны и не способны поддержать выход отечественных производителей на внешние рынки. Все попытки серьезного выхода на рынки за рубежом (например, Яндекс в Турции или Mail.ru в США – My.com) всегда сталкивались с одной и той же проблемой. Масштабировать копии на рынках, где доминируют оригиналы, бессмысленно: у пользователей просто нет веского мотива для перехода.

Альтернативная цифровая ДНК

Признанные авторитеты современной экономической мысли Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон называют современную капиталистическую модель развития «экстрактивной», то есть «отжимающей». В ней отсутствуют принципы природного баланса. Основатели цифровых гигантов развивали свои компании так, как было принято в окружающей их среде. На заре существования Google Сергей Брин и Ларри Пейдж были против рекламы в своей поисковой системе. Сейчас Google – рекламный монстр №1 в мире.

Сегодня с самых высоких трибун мы слышим призывы лидеров стран и ведущих экономистов к созданию инклюзивной экономики, то есть экономики, учитывающей интересы всех слоев общества. Речь президента России Владимира Путина на форуме в Давосе в этом году тоже была посвящена инклюзивности. Но создать на практике такие условия пока ни у кого не получилось. Старые принципы не могут создать новые институты. Цифровые монополии не могут отказаться от управления выбором и рекламы, которая составляет их основной доход. Не могут перестать извлекать сверхприбыль, ведь это и есть их главная цель. Не могут удержаться от захвата других компаний и поглощения целых отраслей – им же надо куда-то расти.

Но миру остро нужен новый виток спирали развития. Он станет возможным, только если в его основе будет лежать альтернативная спираль цифровой ДНК. Мир после Google должен быть построен на новой ценностной платформе. Цифра должна стать по-настоящему общедоступной.

На пороге новой Цифры

Парадигму цифровых монополистов – победитель получает весь рынок – пора менять вместе с поддерживающими ее старыми технологиями. Google сделал свое дело. Пора сказать ему спасибо и начать строить на плечах гигантов новую экономику. Мир после Google – не фантастика, не утопия и не отдаленное будущее. Это наше общее завтра.

Мир после Google будет другим. В отличие от мира глобальных монополий, которые изменили мир к лучшему для себя, в мире после Google появится настоящая инклюзивная цифровая территория с новой, суперэффективной моделью экономического развития и справедливого распределения социальных благ. В России уже есть принципиально новые технологии с альтернативной цифровой ДНК, способные обеспечить инклюзивный экономический уклад, при котором даже последние станут первыми.

Устранение барьеров, созданных глобальными цифровыми монополистами, ускорит рост общего экономического пирога. И люди, и бизнес, и государства получат то, в чем они больше всего нуждаются. Что это даст людям? Вернет каждому право на успех. Новые институты на новой цифровой территории вернут в экономику талант и энергию миллионов людей – без передела собственности и социальных потрясений.

Что это даст бизнесу? Создаст доступные рынки. Рынки с прямым доступом к целевым аудиториям, без сверхзатрат на маркетинг и рекламу. К производителям товаров и услуг вернется основная часть маржи, которую они сейчас теряют в виде транзакционных издержек. Это восстановит инвестиционную привлекательность и капитализацию реального сектора. Что это даст странам? Ускорит экономический рост.

Инклюзивная экономическая модель со очень низкими транзакционными издержками может долгосрочно обеспечить серьезные темпы роста ВВП. Появится фундамент для настоящего цифрового суверенитета, социальной стабильности и высокой скорости развития инноваций. На текущем историческом этапе наиболее подходящим местом для создания новой цифровой территории, основанной на принципах социального баланса, представляется именно Россия – единственная страна в мире, обладающая всеми необходимыми ресурсами, базовым набором ценностей, интегрированным в национальный культурный код, и реальным, а не мнимым суверенитетом.