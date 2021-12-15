Международные саммиты нужны не только для селфи

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Рекордные цены на газ зависят от трех причин

Уходящий 2021 год стал уникальным для Европы с точки зрения цен на газ Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла – тысяча кубометров стоит уже дороже 1400 долларов. Почему газ так резко вырос и к чему готовится европейцам этой зимой? Подробности...
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Москву и Киев ждет новый передел собственности

К моменту своего распада СССР накопил долгов почти на 100 миллиардов долларов Машков Юрий/ТАСС
Украинский МИД отказался признать правомочность претензий президента России, напомнившего, что Украина так и не передала РФ советские зарубежные активы, хотя должна была это сделать по договору о долговых обязательствах СССР. Тем временем двум странам грозит новый передел активов и целых зданий, потому что некоторые долги Украине все-таки придется отдавать.  Подробности...
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Плоское сопло даст БПЛА «Охотник» важнейшее преимущество

пресс-служба ОАК
Россия совершила важнейший технологический прорыв – третьей в мире разработала плоское сопло для боевого самолета. И не просто самолета, а новейшего БПЛА «Охотник» С-70, который должен стать, как говорят эксперты, «серьезным оружием, обладающим выдающимися характеристиками». Какое значение имеет плоское сопло для боевых качеств воздушной машины и почему это важно именно для «Охотника»? Подробности...
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Прибалтика неудачно отказалась от российского электричества

Между Россией и Прибалтикой пока остаются важнейшие связи - энергетические REUTERS/Ints Kalnins
Цены на электричество в бывших Прибалтийских республиках СССР бьют все новые рекорды. И это при том, что прямо по соседству имеется мощный источник дешевого электричества – Россия. Наша страна могла бы спасти Прибалтику от энергетического кризиса, но есть кое-что, что сильно мешает прибалтийским политикам принять столь выгодное решение. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Международные саммиты нужны не только для селфи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Очередной саммит «Большой семерки» привел к очередному провалу. Никаких решений, никаких ответов на кризисы, никакого конструктива – одни лишь бессмысленные разговоры и позерство. Причем позерство в то время, когда миру действительно нужно лидерство. Подробности...

Кто такие соотечественники

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Русский мир – это не только Отечество, готовое принять тех, кто собирается связать с ним свою дальнейшую судьбу, но и русская культурно-цивилизационная экспансия. Подробности...

QR-код не расскажет рептилоидам ничего нового

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Пусть наша жизнь – электронный концлагерь, но даже если и так, странно бегать по электронному концлагерю и кричать: а-а-а, нас отправляют в электронный концлагерь! Ку-ку, мы уже давно там. Подробности...
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Что Украина должна России

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В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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Разрушительные торнадо на востоке США унесли жизни более ста человек

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Международные саммиты нужны не только для селфи

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 декабря 2021, 09:00

    «Саммит для селфи» – так в свое время китайцы назвали встречи «Большой семерки» (G7). Конечно, многие на Западе не согласятся с этим тезисом. Для тамошних экспертов и журналистов G7 – это если уж не глобальное правительство, то как минимум глобальный совет директоров. Орган, который ведет наш мир к большому и светлому будущему. Однако, как говорилось в Евангелии, «по плодам их узнаете их». У G7 плодов нет. Никаких.

    Так, 11 и 12 декабря министры иностранных дел стран – членов «Большой семерки» провели очередную встречу в Ливерпуле. Казалось бы, они должны обсуждать борьбу с коронавирусом, сотрудничество в деле глобальной вакцинации, восстановление экономик после пандемии, энергетический кризис в Европе, преодоление идеологических разногласий между великими державами. Однако вместо этого саммит «Большой семерки» решал, как сдерживать Китай и, самое главное, Россию.

    Если посмотреть заголовки западных СМИ, то возникает впечатление, что лидеры стран G7 устроили соревнование – кто жестче выскажется о «недопустимости российской агрессии против Украины». Жестче – и при этом беспредметнее относительно конкретных мер, которые будут приняты против России (поскольку решать это будет не «маленькая шестерка», а все-таки США). Безответственность такого соревнования не столько в том, что лидеры G7 пугают мир страшилками, сколько в том, что они сами превращают страшилку в реальность. Не тем, что Москва устанет от бессмысленных обвинений и из принципа сделает так, чтобы бессмысленное обрело смысл. Просто ситуацией может воспользоваться Киев – напасть на Донбасс, получить ответный ввод российских войск в ДНР и ЛНР для защиты российских граждан, после чего обратиться к западным партнерам: «Ну вы ж обещали действовать в случае российской агрессии? Вот вам агрессия – действуйте».

    Ошибка на ошибке

    Если бы на G7 собрались ответственные лидеры, то украинская тема звучала бы по-иному. Прежде всего, была бы произведена работа над ошибками. Их, по словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, накопилось немало. Это и «вмешательство во внутренние дела Украины, которое привело к фатальному расколу в обществе; ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом; нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений Минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло; переваливание ответственности на Россию за собственную халтуру», – говорит Захарова.

    Примерно такая же ситуация сложилась и вокруг «Северного потока – 2» и европейской энергетики в целом. Вместо того, чтобы признать собственные ошибки в виде срыва российских энергетических проектов и призвать к максимально быстрой сертификации СП-2, стороны устроили своего рода «селфи антироссийских ястребов». Например, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс (та самая, что позировала на танке, проезжающем возле российско-эстонской границы) призвала сделать все для того, чтобы «свободные европейские нации имели альтернативу российскому газу». И это при том, что Великобритания сделала все возможное, чтобы этой альтернативы не было. Ведь именно Лондон (на пару с Парижем) уничтожил режим Муаммара Каддафи в Ливии, превратив ливийскую территорию в очаг нестабильности и тем самым резко снизив надежность поставок тамошнего газа в ЕС. И именно Лондон активно поддерживает внешнеполитические инициативы турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который пытается стать транзитером для всех альтернативных российским поставок газа в ЕС с восточного направления – не только ради получения транзитных доходов, но и для того, чтобы использовать свое положение в политических целях.

    Немецкая коллега госпожи Трасс – Анналена Бербок – не отставала в полете фантазий. Глава МИД Германии (страны – лидера ЕС, а также основного европейского бенефициара «Северного потока – 2») говорила об отказе от сертификации в случае «нападения России на Украину». Видимо, эти слова стали большим сюрпризом для канцлера ФРГ Олафа Шольца, который (см. «лидер ЕС» и «бенефициар») обычно избегал привязывать судьбу СП-2 к возможной войне на Украине.

    Фото: Anthony Devlin/Pool/REUTERS

    Заменить некем

    Перечень главных тем и стиль их обсуждения показывает, что G7 больше не может считаться даже номинальным «советом директоров». В лучшем случае это клуб по интересам, в котором собрались политические пенсионеры и за чашкой кофе делятся своими фантазиями и страхами от окружающей действительности. И в этой связи возникает два типично русских вопроса: «кто виноват» и «что делать».

    С «кто виноват» все очевидно. Проблемы «семерки» не столько в силе стран, в эту семерку не входящих, сколько в слабости тех, кто туда входит. Слабости не стран, а лидеров. У власти в европейских государствах сейчас находятся крайне нерешительные политики, способные лишь управлять функционирующей системой, но не имеющие никакого навыка «кризисного менеджмента» (которым славились европейские лидеры 70-х, 80-х и даже 90-х). Воспитанные в период 90-х и нулевых (в бесконкурентном однополярном мире, где США все за всех решали), эти политики боятся проявлять ответственность и тем более идти на какие-то прорывные прагматичные решения. Что же касается США, то там сейчас наступил момент, когда внешнеполитические желания уже не совпадают с политическими и экономическими возможностями, поэтому в Америке активно занимаются «оптимизацией» внешнеполитических расходов.

    Куда более важным является второй вопрос – что с этим делать? Окружающий мир отнюдь не похож на маленький древнегреческий полис, где ответственные граждане могут принимать решения через прямую демократию. Странам нужен орган управления – не полицай, но шериф (обладающий куда большей легитимностью в глазах «граждан»). Не посиделка пенсионеров, а эффективный совет директоров, способный быстро отвечать на все вызовы, которые создает государствам окружающая их действительность.

    К сожалению, такого совета директоров пока нет и не предвидится. Ни Совбез ООН, ни БРИКС, ни мифическая «Большая двойка» (когда решения принимают коллегиально Китай и США – была такая концепция) по разным причинам не способны брать на себя глобальную ответственность. А значит, мир в лучшем случае будет регионализироваться (где в каждой его части будет свой «совет директоров» из местных держав), а в худшем уйдет в неуправляемое пике кризисов и региональных конфликтов. И тогда все мы будем с ностальгией вспоминать о «саммитах для селфи».

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