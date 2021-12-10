Франция запуталась в сетях США

30 ноября французский публицист Эрик Земмур объявил, что выдвигает свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в апреле будущего года. В десятиминутном видеоролике на своем канале в YouTube Земмур, которого уже называют «французским Трампом», заявил о намерении «спасти Францию» и «вернуть ей суверенитет, отобранный Брюсселем».

63-летний Земмур записал свое видео в рабочем кабинете на фоне книжных стеллажей перед винтажным микрофоном времен Второй мировой войны и стопкой исписанных листов бумаги на массивном бюро. Этот антураж создавал отсылку на историческое выступление Шарля де Голля 18 июня 1940 года. Тогда лидер «Сражающейся Франции» обратился к французам из Лондона с призывом бороться с нацистской оккупацией. Считается, что именно то выступление де Голля стало толчком к созданию движения Сопротивления.

На этот раз Земмур лишь косвенно затронул главную тему всех своих предыдущих выступлений – иммиграцию. «Иммиграция не является источником всех наших проблем, даже если она усугубляет их», – сказал он. Главный враг, по его словам, политики – как левые, так и правые, которые готовы ради сохранения своих привилегий «подчинить, завоевать, колонизировать» Францию, вытеснить французов, после чего неизбежно последует «исчезновение нашей цивилизации».

Видео Земмура сопровождает Седьмая симфония Бетховена, написанная в 1812 году, когда Наполеон вторгся в Россию, а Германия готовилась к освободительной войне. Заявление Земмура было сделано вовремя и должно дать ему существенный прирост электорального рейтинга, как считают социологи. Однако лидером общественного мнения по-прежнему остается действующий президент Эммануэль Макрон, который держит ухо востро и набирает очки на поле реальной политики, что Земмуру пока недоступно.

26 ноября президент Франции и глава правительства Италии Марио Драги, активный сторонник НАТО и США, подписали соглашение об углубленном и расширенном сотрудничестве двух стран. Соглашение получило название «Квиринальского договора» по месту его подписания – в Квиринальском дворце, резиденции итальянского президента Серджо Маттареллы, и в его присутствии. Договор подобного типа – об особом, расширенном партнерстве и интеграции – у Франции существовал до сих пор только с Германией. Это Елисейский договор, заключенный в 1963 году президентом Шарлем де Голлем и канцлером Конрадом Аденауэром, который в 2019 году Эммануэль Макрон и Ангела Меркель «обновили» подписанием Ахенского договора.

На торжественной церемонии подписания «Квиринальского договора» в Риме французский президент назвал «почти аномальным» тот факт, что между Францией и Италией до сих пор не было соглашения об углубленном партнерстве. Макрон, который остро чувствует политическую конъюнктуру, начал набирать очки за счет внешнеполитических инициатив. После ухода из политики Ангелы Меркель, президент Франции стремится возглавить интеграцию «Каролингского ядра» Европы. Отсюда аллюзии с Ахеном – столицей империи Карла Великого.

Опубликованный на сайте французского МИД «Квиринальский договор» встревожил французских правых. Известный политолог Валери Бюго открыто называет это соглашение о теснейшей интеграции Франции и Италии на фоне уже идущей на всех парах интеграции с Германией «предательством и преступлением», предупреждая, что правящая элита Пятой республики готовит «приход Четвертого европейского рейха и развязывание Третьей и последней мировой войны», стремясь с этой целью создать мощный европейский военно-промышленный комплекс. «Не заблуждайтесь: сейчас мы движемся форсированным маршем к интенсивным приготовлениям к войне», – пишет Валери Бюго.

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Еще один внешнеполитический блицкриг Макрона – подписанный во время его визита в Абу-Даби контракт на поставку Эмиратам 80 французских многоцелевых истребителей Rafale и 12 многоцелевых вертолетов Caracal на сумму 17 млрд евро – принесет ему голоса французской оборонки. Президентские выборы во Франции уже не за горами, а конкуренты Макрона – как слева, так и справа – разобщены и лишь отнимают друг у друга голоса избирателей. Так, на днях прошли праймериз правой партии «Республиканцы». Их выиграла глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. «Впервые в истории партия де Голля, Жоржа Помпиду, Жака Ширака и Николя Саркози выдвинет в президенты женщину», – отметила сама Валери Пекресс.

Как отмечают французские СМИ, главной целью Валери Пекресс считает объединение вокруг ее кандидатуры всех правых сил страны, тем самым бросая вызов Эрику Земмуру и Марин Ле Пен. Но это благое пожелание повисает в воздухе, так как эти политики, в свою очередь, призвали избирателей «Республиканцев», недовольных Пекресс, присоединиться к ним. У французских правых есть еще один джокер, который может выстрелить в любой момент. Харизматичный генерал Пьер де Вилье, которого очень многие во Франции хотели бы видеть во главе государства, уволился из американской компании Boston Consalting «на фоне слухов о своем выдвижении в кандидаты в президенты Франции», пишет Politico.

Если кумир правых генерал де Вилье объявит о своем выдвижении, то без сомнения получит финансовую и электоральную поддержку. И еще больше разобщит избирателей правого лагеря. Та же самая картина среди левых политиков. Главный левый кандидат – глава «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон, лидер «Зеленых» Янник Жадо и мэр Парижа Анн Идальго отнимают голоса друг у друга, распыляя и без того изрядно сократившийся в последние годы социалистический электорат. При этом большой вопрос – насколько самостоятельны и правые, и левые.

Как сообщают французские СМИ, в 2012 году ЦРУ и АНБ поручили ведущим мировым консалтинговым компаниям McKinsey и Boston Consalting Group «внимательно следить за президентской кампанией во Франции». «Архитектором Макрона стала группа McKinsey, которая совершила настоящий подвиг», сделав его президентом Франции», – пишет PressTV. McKinsey и Boston Consalting Group за последние годы стали практически монопольными консультантами правительств Франции и Германии по логистике государственных программ в оборонной, климатической и миграционной политике, а также в разработке пандемийной стратегии.

«Макрон и генерал Пьер де Вилье – не ведая того или вполне сознательно, сотрудничают с организациями, созданными специально для того, чтобы служить заменой ЦРУ», – констатирует Reseau International. Для поиска и подготовки лояльных США французских политиков глава французского филиала американского Института Аспена Жан-Пьер Жуйе создал аналитический центр Les Graques («Гракхи»), который вел Макрона на протяжении его президентской кампании – и поддерживает сейчас.

Аналитики Les Graques разработали развернутую программу возрождения французской промышленности, которую, по сути, и реализует Макрон. «Социально-либеральный левый мозговой центр немного разочарован реформаторской работой» своего выдвиженца, но все же готов вновь его поддержать», – пишет Le Nouvel Observateur. Не отрицая стремления большинства французских политиков – как левых, так и правых – добиваться большей независимости от внешних акторов, реальные политические расклады не позволяют считать их интенции реализуемыми на практике.

«Мягкая сила» единственного на сегодняшний день субъекта глобального стратегического планирования не позволяет тем, кого эта сила поднимает на политический Олимп, играть по своим нотам. Это касается не только Макрона, но и набирающего голоса избирателей Земмура. Кто бы ни стал новым президентом Пятой республики, он будет на коротком поводке у США. Ну или произойдет какое-нибудь чудо.