Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

Я думал, что во всем виноваты велосипедисты. Но потом пришли электросамокатчики. Все это лето прошло под страхом смерти от самокатчика. И они не подвели. Потом пришли самокатчики с младенцами на руках, которые гордо разъезжали по дорогам общего пользования с новорожденными. У нормального человека от этого волосы встают дыбом. А им хоть бы хны. Но потом грянуло совсем невообразимое – нашествие автовидеоблогеров. Как и заложено в конструкции, четыре колеса более смертоносны, чем два. А если они ведомы человеком со смартфоном вместо мозга – то это становится смертельным оружием.

Помните, еще недавно нашим самым страшным кошмаром была девушка Мара, которая ездила по Москве, как по трассе F-1, со своими «золотыми» дружками, ставя жизни десятков людей под угрозу, и отчего-то ни один полицейский с ней не мог ничего поделать? Но даже она не называла себя «автоблогером».

Но природа и соцсети не терпят пустоты – на нашу голову возникли видеоблогеры на крутых тачках. Если вы думаете, что свои колеса ценой с дом под Питером они получили прямиком из рук YouТube – вы ошибаетесь. Тут как в случае с местными рэперами, которые хвастаются машинами и татуировкой Гуччи на лбу и заднице, уже выпустив свой первый убогий речитативчик и, следовательно, деньги у них с чего-то совсем другого. Не будем показывать пальцем в ту сторону – с чего. В Америке негритянские рэперы обычно сначала торгуют наркотиками, а потом их тянет на «творчество». Я уверен, что наши поднялись на пирожках и пельменях на вынос.

Так и с этими всеми автовидеоблогерами, которые сначала обзаводятся дико дорогими тачками, а потом уже корчат из себя звезд медиа. Все эти эдварды били, саиды губденские, которые не знают элементарных правил дорожного движения, и вся их деятельность заключается только в том, как показать максимальному количеству подростков, как можно и нужно нарушать закон. Потому что ПДД – закон.

И отчего-то им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади. Конечно, может, это судьба такая: вот есть люди, которые на три метра раньше пересекут сплошную выделенки при повороте направо на мост – и тут же: «Стоять!» – штраф, не оплатишь – не поедешь в свою Турцию с детьми. А есть «о, счастливчики», которые по 40 штрафов не платят – и хоть бы что. Плевать они хотели. И они старательно всё это транслируют в видеохостинги. Это называется «эрозия правового государства» в чистом виде. Присыпанная блестками тяжелого люкса для понта.

Мы уже видели, как люди, называющие себя автоблогерами, приехавшие из каких-то дыр и щелей мира типа Тернополя (путаю с Тирасполем), въезжают на полном ходу в четыре машины – как весело, просмотры, удача, клики, давим колокольчик, жамкаем теребоньку.

Люди без профессии, работы, но отчего-то с машинами по цене хорошей квартиры заполонили интернет и улицы, превращая их в каменные джунгли, где выживает тот, у кого толще бампер. Не для того Сергей Семеныч тут нам делал лучший город Земли, чтобы превращать его в провинциальный американский пыльный town.

Скорее, Москву превращают в обычный европейский город, по улицам которого ходят толпами молодые бородачи в дорогой одежке, не работавшие ни разу в жизни. Там, в каком-нибудь Берлине, именно они устраивают рейсерские заезды по Курфюрстендамм с убийством двух-трех немецких обывателей на их пожилом «Фольксвагене». А потом самые дорогие адвокаты города требуют, чтобы этих юных бородачей не называли «членами арабского преступного клана», хотя это именно они и есть.

На эту тему

У нас тоже появилась эта прослойка, которую раньше в милицейских сводках определяли как «безработный москвич». Эта кодла вдруг оседлала заряженные BMW M4 Competition (102 тыс. евро) и гордо гоняет по столице то с фальшивыми номерами, то с «номерами» покруче – и опять, такие удачливые, за ними ни разу даже наряд не погнался. Так вот, теперь устроивший аварию со смертельным исходом на Кутузе Магомедсаид Зайнудинов, который Саид Губденский – уже не назывался «безработный москвич», он «маркетолог» и «автоблогер». И слава Богу, что люди в других машинах не погибли.

Я как-то делал четыре года журнал «Коммерсантъ Автопилот» с отличными профессиональными ребятами автожурналистами, знаю коллег из других изданий – ни одному из них не пришло бы в голову гонять по Кутузе на летней резине с превышением скорости. Скорость – она на Нюрбургринге, на Поль Рикаре, на трассе F1 в Дубае, да хоть в Мячкове под Москвой – гоняй не хочу.

Потому что всему свое время и место. Каждый из наших парней ездил в 100 раз круче, чем эти «блогеры», и именно поэтому им даже в голову не приходило по-хамски гонять по Москве. В этом вообще разница между журналистами и блогерами (и не только в автомобилизме) – ответ за базар. А соцсети всё провоцируют и провоцируют: толпа подписоты жаждет крови.