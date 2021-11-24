Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

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24 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
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Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

Почему Молдавия взялась за старое газовое поведение Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдовагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся. Подробности...
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Российских детей и пенсионеров атакуют из Днепропетровска

Украинские сетевые террористы избрали своими жертвами российских подростков Сергей Коньков/ТАСС
ФСБ предотвратила очередную школьную стрельбу в Казани. Установлено: готовивший расправу подросток действовал по указанию из-за границы. Через соцсети преступление курировал житель Днепропетровщины. В этом же регионе обосновались и кол-центры телефонных аферистов, ворующих деньги с карт российских пенсионеров. Эксперты уверены: атаки на молодежь и пожилых – элементы гибридной войны против России. Подробности...
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Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем. Подробности...
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Литву настигла расплата за «энергетическую независимость»

Счета за отопление шокируют жителей Литвы Imago/Global Look Press
«Мне стало плохо». «Боже, что произошло?» «Фильм ужасов…». Все это – примеры эмоциональной реакции жителей Литвы, получивших не так давно счета за услуги ЖКХ. Стоимость отопления резко выросла, и местные эксперты уже дружно винят за это Россию. В реальности же Литва продолжает пожинать плоды своей борьбы за «энергетическую независимость». Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади. Подробности...

США берут под контроль атомную энергетику Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова. Подробности...
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Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда. Подробности...
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Молдавию отключают за неуплату

Дети с Украины распространяют террор

Болгария потеплеет к России

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как часто на вашем столе присутствует красная икра?
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Где должен быть похоронен Сталин?
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  • С супругой на Новодевичьем кладбище

  • На родине в Грузии
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    Игорь Мальцев

    Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

    Игорь Мальцев
    писатель, журналист, публицист
    		24 ноября 2021, 17:10

    Я думал, что во всем виноваты велосипедисты. Но потом пришли электросамокатчики. Все это лето прошло под страхом смерти от самокатчика. И они не подвели. Потом пришли самокатчики с младенцами на руках, которые гордо разъезжали по дорогам общего пользования с новорожденными. У нормального человека от этого волосы встают дыбом. А им хоть бы хны. Но потом грянуло совсем невообразимое – нашествие автовидеоблогеров. Как и заложено в конструкции, четыре колеса более смертоносны, чем два. А если они ведомы человеком со смартфоном вместо мозга – то это становится смертельным оружием.

    Помните, еще недавно нашим самым страшным кошмаром была девушка Мара, которая ездила по Москве, как по трассе F-1, со своими «золотыми» дружками, ставя жизни десятков людей под угрозу, и отчего-то ни один полицейский с ней не мог ничего поделать? Но даже она не называла себя «автоблогером».

    Но природа и соцсети не терпят пустоты – на нашу голову возникли видеоблогеры на крутых тачках. Если вы думаете, что свои колеса ценой с дом под Питером они получили прямиком из рук YouТube – вы ошибаетесь. Тут как в случае с местными рэперами, которые хвастаются машинами и татуировкой Гуччи на лбу и заднице, уже выпустив свой первый убогий речитативчик и, следовательно, деньги у них с чего-то совсем другого. Не будем показывать пальцем в ту сторону – с чего. В Америке негритянские рэперы обычно сначала торгуют наркотиками, а потом их тянет на «творчество». Я уверен, что наши поднялись на пирожках и пельменях на вынос.

    Так и с этими всеми автовидеоблогерами, которые сначала обзаводятся дико дорогими тачками, а потом уже корчат из себя звезд медиа. Все эти эдварды били, саиды губденские, которые не знают элементарных правил дорожного движения, и вся их деятельность заключается только в том, как показать максимальному количеству подростков, как можно и нужно нарушать закон. Потому что ПДД – закон.

    И отчего-то им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади. Конечно, может, это судьба такая: вот есть люди, которые на три метра раньше пересекут сплошную выделенки при повороте направо на мост – и тут же: «Стоять!» – штраф, не оплатишь – не поедешь в свою Турцию с детьми. А есть «о, счастливчики», которые по 40 штрафов не платят – и хоть бы что. Плевать они хотели. И они старательно всё это транслируют в видеохостинги. Это называется «эрозия правового государства» в чистом виде. Присыпанная блестками тяжелого люкса для понта.

    Фото: Агентство «Москва»

    Мы уже видели, как люди, называющие себя автоблогерами, приехавшие из каких-то дыр и щелей мира типа Тернополя (путаю с Тирасполем), въезжают на полном ходу в четыре машины – как весело, просмотры, удача, клики, давим колокольчик, жамкаем теребоньку.

    Люди без профессии, работы, но отчего-то с машинами по цене хорошей квартиры заполонили интернет и улицы, превращая их в каменные джунгли, где выживает тот, у кого толще бампер. Не для того Сергей Семеныч тут нам делал лучший город Земли, чтобы превращать его в провинциальный американский пыльный town.

    Скорее, Москву превращают в обычный европейский город, по улицам которого ходят толпами молодые бородачи в дорогой одежке, не работавшие ни разу в жизни. Там, в каком-нибудь Берлине, именно они устраивают рейсерские заезды по Курфюрстендамм с убийством двух-трех немецких обывателей на их пожилом «Фольксвагене». А потом самые дорогие адвокаты города требуют, чтобы этих юных бородачей не называли «членами арабского преступного клана», хотя это именно они и есть.

    У нас тоже появилась эта прослойка, которую раньше в милицейских сводках определяли как «безработный москвич». Эта кодла вдруг оседлала заряженные BMW M4 Competition (102 тыс. евро) и гордо гоняет по столице то с фальшивыми номерами, то с «номерами» покруче – и опять, такие удачливые, за ними ни разу даже наряд не погнался. Так вот, теперь устроивший аварию со смертельным исходом на Кутузе Магомедсаид Зайнудинов, который Саид Губденский – уже не назывался «безработный москвич», он «маркетолог» и «автоблогер». И слава Богу, что люди в других машинах не погибли.

    Я как-то делал четыре года журнал «Коммерсантъ Автопилот» с отличными профессиональными ребятами автожурналистами, знаю коллег из других изданий – ни одному из них не пришло бы в голову гонять по Кутузе на летней резине с превышением скорости. Скорость – она на Нюрбургринге, на Поль Рикаре, на трассе F1 в Дубае, да хоть в Мячкове под Москвой – гоняй не хочу.

    Потому что всему свое время и место. Каждый из наших парней ездил в 100 раз круче, чем эти «блогеры», и именно поэтому им даже в голову не приходило по-хамски гонять по Москве. В этом вообще разница между журналистами и блогерами (и не только в автомобилизме) – ответ за базар. А соцсети всё провоцируют и провоцируют: толпа подписоты жаждет крови.

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