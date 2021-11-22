В русском языке все определяется условием уместности

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США неожиданно начали скупать в России еще один вид топлива

Интерес США к российским углеродам только усилился Виталий Тимкив/ТАСС
Одной рукой США вводят санкции против России и молятся на «зеленую» энергетику, а другой – закупают все больше российских традиционных углеводородов. До недавнего времени США возили из России в основном тяжелую нефть и мазут, а теперь фиксируется всплеск интереса еще и к дизельному топливу. Чем же объясняется этот неожиданный поворот? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Чем финская АЭС угрожает России

АЭС «Ловииса», построенная силами советских атомщиков, работает с 1977 года fortum.com
Российские экологи обратились к Финляндии с призывом закрыть АЭС в Ловиисе, которая стоит прямо на берегу Балтики. По их словам, объект в любой момент может стать масштабной радиационной угрозой для Петербурга. Опасение у них вызывает и российский аналог «Ловиисы» – Кольская АЭС. Насколько реальна угроза, почему финские власти намерены продлить работу своей атомной станции и чем объясняется активизация экологов? Подробности...
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Белая Америка обрела новый символ противостояния с черной

Кайл Риттенхаус стал символом справедливости для одних и «белого превосходства» – для других EyePress News/Reuters
Знаменитая американская «система правосудия сломана», заявляют в Конгрессе по итогам знакового процесса, завершившегося в США. 18-летний Кайл Риттенхаус оправдан по обвинению в двойном убийстве – он застрелил напавших на него BLM-погромщиков. Почему этот приговор вновь расколол Америку и теперь способен спровоцировать новые массовые беспорядки в Соединенных Штатах? Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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В русском языке все определяется условием уместности

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят? Подробности...

Центр тюркского мира – это Россия

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Пока Москва не спешит конкурировать с Турцией за «тюркский мир». Однако не исключено, что через какое-то время ситуация изменится – тем более, что бороться за умы и сердца «тюркского мира», а это 10 российских республик и пять стран бывшего СССР, нужно было еще вчера. Подробности...
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Война будет настоящая, а не только гибридная

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Америка «предостерегает» Россию. Украинские военные активизировались, прощупывают возможность снова напасть на Новороссию. А Вашингтон как бы дает им гарантию, что Москва не помешает. Вперед, гайдамаки! Подробности...
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Украину побили по огурцам

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Тихановская объедает Литву

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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Дмитрий Грунюшкин

    В русском языке все определяется условием уместности

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		22 ноября 2021, 12:04

    На федеральном портале проектов нормативных правовых актов появился документ, предлагающий изменить правила русского языка, которые были утверждены в 1956 году.

    Сетевые СМИ, новостные ленты и блогеры кинулись обсуждать новость. Как водится, стороны разделились на два непримиримых лагеря. Назовем их условно «охранителями» и «прогрессорами». Первые насмерть стоят на незыблемости правил, данных нам дедами и являющихся безусловными скрепами русского народа, вторые столь же яростно считают, что язык должен меняться в угоду даже сиюминутным тенденциям.

    Но есть у обеих сторон одно общее. Большинство из спорящих даже не открывало обсуждаемый документ, а если и открывало, то дальше трех страниц вводной части не ушло. Об этом исчерпывающе свидетельствуют примеры, которые приводятся в статьях и постах – все они приведены авторами документа именно во вводной части в качестве аргумента за то, что изменения нужны.

    А на самом деле документ вовсе не посягает на устои русского языка, не вводит новых слов и не прогибается под ситуацию. Дело в том, что в документе речь идет исключительно об орфографии. Морфология и словообразование не являются предметом рассмотрения. Документ рассматривает правила написания, а не наличие слов в словаре. А проблема действительно острая, это вам любой корректор скажет. В обиходе, причем официальном, сейчас столько слов, которые не фигурируют в словарях, что корректоры вынуждены руководствоваться своим здравым смыслом и «понятиями», выправляя рукописи и документы. Только сегодня минут 15 обсуждали с корректором, как нужно писать слово «Постзапад» в смысле «цивилизация, идущая на смену классической Западной» – с прописной буквы, со строчной или вовсе в форме «ПостЗапад»? К единому мнению так и не пришли, а проверить негде.

    В основном предлагаемый свод фиксирует уже сложившиеся правила, расширяя их за счет слов, пришедших в язык более чем за полвека с момента составления предыдущего свода. Хотя есть и разделы, которых раньше не было и без которых полноценность свода под вопросом. Например, в проекте правил предельно четко объясняется, что слова президент или премьер-министр с прописных букв пишутся только и исключительно в официальных документах. А в газетной статье прогиб в форме «Президент России» является грамматической ошибкой.

    Фото: Сорокин Донат/ТАСС

    Не менее важным является раздел религиозных названий, где предписывается с прописной буквы писать слово «Бог» применительно к названию единого верховного существа в монотеистических религиях. Со строчной буквы пишется слово «бог» в формах множественного числа, а также в значении одного из множества богов или в переносном значении – боги Олимпа, бог Аполлон, бог войны. На этом тему можно будет считать закрытой, а тех, кто христианского или мусульманского Бога будет упоминать с маленькой буквы, считать не атеистом, а просто малограмотным человеком.

    Вот чего мне категорически не хватило в упомянутом документе, так это объяснения, как правильно пишутся географические названия у ближайших отколовшихся соседей. Совершенно логично, что они должны писаться так, как это исторически сложилось в русском языке, а не в языках самих соседей. Потому что от всех этих Беларусей, вукраин и Таллиннов кровь из глаз брызжет. А от Кыргызстана и вовсе язык в узел завязывается. Ну не говорят у нас так и никогда говорить не будут. То, что это национальные комплексы – понятно. Евреи вон самодостаточны и не требуют от нас, чтобы мы Вифлеем называли Бейт-Лахемом, как у них принято, а китайцы не вопят, что если мы напишем Пекин, а не Бейджинг, то проявим имперское хамство. Так вот, этого раздела в документе просто нет. А жаль. Только в одном месте я увидел, что слово «Алма-Ата» надо писать через дефис и с двух строчных. В общем, хайп блогеры раскрутили на порожняке. Ну или на традиционном русском – если нет повода для скандала, значит, надо его придумать.

    Но вот сам факт того, что русский язык требует формального обновления, вряд можно оспорить. И здесь «охранители» категорически неправы. Любой язык – живая субстанция. Если его остановить в развитии, он повторит путь санскрита, арамейского или латыни – мертвых языков, которые широко известны, но которыми пользуются только специалисты и религиозные деятели.

    Русский язык в этом плане крайне гибок и восприимчив. Соседи-небратья одно время любили попрекать русских тем, что вы, мол, мокша и угро-финны, а мы настоящие славяне, потому как у русских половина слов заимствована. Ну, это действительно так ­– может, не половина, но много. И именно поэтому в технических или медицинских вузах Украины насильное введение «соловьиной мовы» вместо «языка агрессора» вызывает коллапс – на застоявшемся в развитии языке очень сложно объяснять вещи, возникшие в историческом масштабе совсем недавно. Приходится либо переходить на английские эквиваленты, которые точно так же к мове отношения не имеют, либо выдумывать смешные слова, которых сами украинцы не понимают.

    Русские – народ экспансивный, живущий «наружу», русским чуждо капсулирование, в том числе капсулирование культуры и языка. Русские соприкасаются с сотнями этносов и впитывают частицы их культуры. Тем мы отличаемся от тех же англосаксов, которые так же экспансивны, но соприкасаясь с чужой культурой, не берут от нее, а насаждают собственную.

    В русском языке, как в кунг-фу, нет места понятиям «никогда» и «нигде». Это понятия для ограниченных людей. Любое слово или оборот могут прижиться в русском языке, если они помогают решать какие-то задачи – объяснять сложный процесс, упрощать, делать фразу лаконичней или быть термином, которому нет адекватного аналога в русском языке. Все в русском определяется одним условием – уместностью. Русский язык жив именно потому, что в нем нет «никогда». Иначе мы бы до сих пор «иже еси паки и вельми понеже» говорили и писали с ятями и ерами.

    Но сторонники радикального лингвистического прогресса тоже берут на себя слишком много. И здесь понятие «уместности» подходит даже больше. Да, наш язык впитывает много и быстро. Но он так же быстро и отторгает лишнее, наносное. Неуместное. Если ничтоже сумняшеся вводить в словари новоявленные словечки, особенно если они являются частью профессионального или сословного арго, то эти словари точно так же быстро сделаются собранием отмерших слов.

    И не надо бояться засилья англицизмов в речи подростков. Это временно. Наши папы и мамы волкали на стриту в шузах и аскали на батл, чтобы дринкнуть на флэту. Это был их язык, приводивший в ужас наших бабушек. А сейчас они так говорят? Нет. Потом пришла пора уже нашим папам и мамам пугаться наших полублатных базаров, принесенных дурным ветром 90-х. Но мы же сейчас не забиваем друзьям стрелу на Пешке и не рамсим с драйвером за сотку. Правда, привычка отвечать за базар осталась, хоть и не у всех. Падонкавский или олбанский языки тоже отмерли, перестав быть оригинальными, став признаками замшелости. Так же отомрут и все эти авторки, кейсы, эшкере, коворкинги и гештальты, сделавшись ярким признаком человека отсталого и неоригинального.

    И останется нам нормальный русский язык, обогащенный тем новым, что в нем прорастет потому, что улучшит его, а не замусорит. Просто это будет новый русский язык, его улучшенная осовремененная модель. И даже если вам будет что-то в нем резать уши, вспомните русский язык Державина и русский язык Пушкина. И поверьте, что «державинцы» вряд ли были в восторге от языка «пушкинцев». Слишком уж он был прост и свободен от вериг традиционного на тот момент словосложения. Это естественный процесс – и нет никакого смысла ему мешать.

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