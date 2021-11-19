Человек потерял ценность в новом мире

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Как бедные и разумные россияне помогли росту цен на продукты

Продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений Артем Геодакян/ТАСС
Целых четыре года россияне наслаждались уникально низкой инфляцией в 4%. Однако в этом году ситуация вышла из-под контроля. Продовольственная инфляция достигла двузначного значения. И долю вины за разгон цен глава Центробанка возложила на самих россиян. Действительно ли население может влиять на инфляцию? И где искать выход из инфляционной спирали? Подробности...
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Конгрессмены США покусились на основополагающее право граждан России

Конгрессмены США начали соревноваться с русофобами Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters
Конгрессмены США предложили не признавать Владимира Путина президентом России, если он пойдет на новый срок в 2024 году. В ответ российские политики и Кремль заявили о нелепом вмешательстве США в дела Москвы. К каким последствиям может привести эта резолюция и какие внутренние проблемы она вскрывает в самой Америке? Подробности...
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Для QR-кодов в России предложили «метод светофора»

В эпидемически «красных» регионах правила QR-кодов должны быть строже Максим Киселев/ТАСС
QR-коды в регионах и антиковидные ограничения должны применяться с учетом уровня вирусной угрозы по единому для всей страны стандарту. Это сделает понятным введение или снятие на определенной территории ограничительных мер. Оптимальным методом ранжирования территорий по уровню риска, по мнению экспертов, является «светофорный принцип», который уже используется как за рубежом, так и в ряде регионов РФ. Подробности...
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Литву скармливают китайскому дракону

Литву подсылают к китайскому дракону с целью узнать, насколько этот дракон зол и опасен REUTERS/Carlos Barria
В Литве открылось официальное представительство Тайваня – и теперь все с интересом ждут, что будет с Литвой. Вильнюс пошел дальше всех малых стран в желании разозлить Пекин, с которым, казалось бы, у него нет никаких резонов ссориться. Возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов. Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Человек потерял ценность в новом мире

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир поехал с ярмарки. Подробности...

Российская экономика сближает Донецк и Луганск

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Экономическое (а впоследствии, вероятно, и политическое) объединение ДНР и ЛНР между собой должно повысить управляемость этих территорий, что, в свою очередь, снизит трудности при интеграции с Россией. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Санкции против миграции еще пригодятся Европе

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Кризис на белорусско-польской границе несколько спутал европейцам карты, заставив отвлечься от потенциально более серьезной афганской проблемы, но одновременно он позволил Германии и ЕС опробовать новые инструменты миграционной политики. Подробности...
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Украину побили по огурцам

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Лаврова «достали» Париж и Берлин

Тихановская объедает Литву

Обсуждение: 5 комментариев
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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Обсуждение: 9 комментариев

Мигранты атаковали границу Польши с Белоруссией

Польшу атаковали мигранты из стран Ближнего Востока. Была предпринята попытка силового перехода белорусско-польской границы. Иностранцы пытались разрушить проволочное ограждение, а польские полицейские применили против них слезоточивый газ
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Где должен быть похоронен Сталин?
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    Дмитрий Ольшанский

    Человек потерял ценность в новом мире

    Дмитрий Ольшанский
    публицист
    		19 ноября 2021, 20:11

    Индустриальный мир эпохи модерна, мир двадцатого века, мир прошлого - имел свои темные стороны, с ним было много проблем, но в одном ему не откажешь: ему нужны были люди. Он жил, исходя из идеи, что всякому человеку можно найти какое-нибудь рациональное занятие, и всякую территорию или страну нужно развивать, и везде что-нибудь делать, производить что-то вещественное, полезное. 

    И в любой Сирии, Ливии, Ираке, какой-нибудь Венесуэле, не говоря уж о более серьезных странах, ну буквально повсюду тогда приходили к власти молодые майоры и полковники, президенты и отцы нации - и строили фабрики, строили дороги, подтягивали провинцию до больших городов, учили людей на инженеров и врачей, создавали танковые бригады, пытались дотянуться до американского, немецкого, да хоть бы и советского стандарта. 

    Словом, везде возникала норма. Везде возникала равномерность. Везде возникал здравый смысл. Пусть с перебором и пересолом, и где-то жестоко, и где-то неудачно, но - это было. Весь мир был таким.

    А потом что-то неуловимо, постепенно, трагически переломилось. Скорее всего, роковым моментом были восьмидесятые годы, когда впервые оказалось, что развлекать выгоднее, чем производить, спекулировать цифрами выгоднее, чем торговать товарами, а управлять хаосом выгоднее, чем управлять коллективами. И на том старый мир - неважно, капиталистический или социалистический, диктаторский, демократический, во имя нации, во имя класса, во имя чего захочешь, - поехал с ярмарки.

    А на его место уселось какое-то новое, и очень неприятное существо, которое с тех пор только раздувается на своем троне, и только крепчает. Этому существу нужны только клиенты, но не работники, только подростки, но не взрослые, только финансовые инструменты, но не вещи, только корпорации, но не государства, только кочевники, но не местные жители, только наемники, но не регулярные армии, только мегаполисы, но не страны, только гендеры, но не семьи, только меньшинства, но не большинство, только экзотика, но не норма. Только эмоции, но не здравый смысл. 

    Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

    И мы теперь на каждом шагу видим печальные отходы его, этого скверного существа, жизнедеятельности. К примеру, мигранты, стоящие где-нибудь палаточным лагерем или плывущие на лодочке навстречу цивилизации, - в чем с ними беда?

    А в том беда, что мигранты значимы для новой цивилизации ровно в той степени, в какой они мигрируют, не сеют, не пашут, только мигрируют, и в идеале они должны мигрировать вечно, производя поводы поговорить о мультикультурализме, ксенофобии, человечности, проклятом имперском наследии, идентичностях и тому подобной официозной макулатуре.

    Но если бы любой из них остался у себя дома - в условном Ираке, Таджикистане, неважно, - и спросил бы робко у современного мира: 

    - Может, я лучше тут на фабрике за углом буду работать?

    - Может, я учителем стану, а мне квартиру дадут?

    - Может, я служить пойду, до комполка дослужусь? 

    - Может, мы электростанцию построим, автомобили будем делать, диссертации защищать? 

    Современный мир расхохотался бы в лицо дурачку.

    Твоя фабрика неэффективна, мы все фабрики в мире запихнем в один Бангладеш. Учителей сократим, если надо - у нас есть онлайн-курсы психологии и дизайна. Армия - это насилие, а насилие - зло. Случится что - пришлем дроны, разбомбим у вас пару сараев и скажем, что победила свобода. Электростанции твои вредят природе, автомобили - тем более, можем подарить тебе самокат, а что касается диссертаций - поступим так.

    Нарядись в тряпки, какие есть пострашнее, прыгай в лодочку, плыви к нам, садись посреди улицы на землю, бормочи что-нибудь непонятное - желательно, заклинания на случай человеческих жертвоприношений, как это нету таких? Какой еще Шекспир? Давай придумывай заклинания! - и рассказывай, как тебя все обидели, как ты страдаешь, а мы выпишем тебе пособие, чтобы ты и дальше сидел на земле посреди улицы.

    И заодно диссертацию защитим - о трансгрессивных аспектах небинарного дискурса постколониальных идентичностей. Усвоил? Иди ищи рваные тряпки!

    Потому что человек больше не имеет никакой ценности у себя дома, у себя на работе, одной и то же десятилетиями, на своей земле, в своей стране, среди всего стабильного, регулярного и равномерного. 

    Он, человек, должен бежать в какое-то одно место, какое теперь ему назначено для новой жизни, и там ему либо повезет - и он займется онлайн-курсами психологии и дизайна, то есть станет производить пустоту, либо не повезет - и тогда он может рассчитывать на пособие, сидя на земле в рваных тряпках. Ну, есть еще клининг-сервис, если на земле слишком холодно.

    Вечная тебе память, товарищ полковник, он же и господин. Вечная тебе память, фабрика, она же и электростанция, дорога, школа, автомобиль, и даже танковая бригада. Вечная вам память, норма и здравый смысл.

    Источник: блог Дмитрия Ольшанского

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