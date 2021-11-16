Как в Австрии ввели локдаун для невакцинированных

Пока в России решают, вводить ли QR-коды для всех, в Австрии с понедельника ввели локдаун для невакцинированных. Как сказал новый канцлер страны, «это будет максимально некомфортно для тех, кто не хочет вакцинироваться». Действительно – теперь невакцинированных нельзя пускать в магазины и рестораны, не говоря про концерты и прочее приятное. А на улицу им можно выходить только в аптеку, за едой, а если и прогуливаться, то только рядом с домом.

Я сейчас в Вене. Иду на улицу, чтобы осмотреть ковидные разрушения в городе, который Сталин лично запретил обстреливать и бомбить. А заодно острым репортерским глазом приметить несчастных старушек, которых полицейские тащат в автозак.

Для этого мне нужно: тележка для покупок (чтобы полицаям было видно, что человек идет за едой), вся наличность в доме (потому что без документов – штраф 500 евро). Мой первый шот «Спутником» тут не канает – скажите за это спасибо ВОЗ и прочим прекрасным людям, которые до сих пор не признали российскую вакцину, по многим признакам – лучшую в мире, так что я иду в нелегалы. На улице удивительно многолюдно и на углу весело смеются негры. У нас тут на углу отродясь не было негров. Или им наплевать на локдаун, или всем неграм тут сделали прививку в первую очередь.

Улицы полны народу. В самый первый локдаун с комендантским часом, когда все реально испугались и никто не знал, чего ожидать, те же самые улицы были абсолютно пусты. Ходили только пустые трамваи, пустые электрички, пустые автобусы и пустое метро. Единственное, что тогда сделали с умом – не остановили транспорт. Потому что это был бы моральный коллапс столицы.

Теперь же комендантский час для непривитых. Пытаюсь на вид определить в толпе, шествующей по улицам (у нас «на раёне», повторю, и народу-то столько обычно не бывает), невакцинированных. Наверное – это группа веселых пацанов лет двенадцати: кто в масках, кто-то нет. Подростки вообще тут заметно оживились. Им полтора года рассказывали, что из-за них обязательно умрут бабушки-дедушки и прочие родственники, потому что они, как крысы, разносят заразу, а сами не умирают. Из-за этих рассказов прекрасных СМИ и чиновников в Австрии появилось 15 000 новых несовершеннолетних пациентов у врачей-психиатров (даже не психологов). Но теперь новая фишка – теперь дедушек и бабушек так же громогласно обвиняют в том, что дети стали заражаться ковидом. Нет, этих турецких подростков никто винтить не будет. Ищу в толпе грозный наряд полиции. Пока нигде нет.

Почему объявили локдаун непривитым? Местное министерство здравоохранения выпустило «дорожную карту», по которой, если будет занято больше 500 коек в реанимации, то введут локдаун невакцинированным. Естественно, когда стукнуло 400, ввели локдаун. При этом канцлер говорит, что общенационального локдауна не будет. Но люди тут, как и везде, давно поняли – если начальство говорит, что чего-то не будет, то оно точно случится. Ну, кроме денег, конечно. Это не какой-то русский эксклюзив.

А еще австрийское начальство говорит, что не будет блэкаута – веерного отключения электроэнергии. Правда, каждый день в газетах публикуют полезные факты – чем надо запастись на случай блэкаута: вода, макароны, консервы, лекарства и походная газовая печка. Про наличные почему-то не говорят. Так что я, конечно, иду в магазин, чтобы подготовиться не только к локдауну, но и к блэкауту. Нокаут, апскейл, дауншифт, кросс-дресс и интерсекс не предлагать – старый я уже для этих развлечений.

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Площадь перед станцией метро, по идее, должна быть вымершей – потому что персонажи, которые там тусят, меньше всего похожи на тех, кто побежал, задрав штаны, вакцинироваться. Но вместо гулкой пустоты площадь встречает меня турецким рынком, который тут по понедельникам – фрукты, с одной стороны, и кастрюли, фонарики и фигурки Lego, которые не подходят ни к одному набору – вcё, как всегда – с другой. На площади разводит пары кебабная. Пахнет доковидной жизнью.

Вот интересно – только что объявили, что невакцинированные не будут допущены на Рождественские ярмарки. В газетах заголовки: «У невакцинированных подарков на Рождество не будет». Хорошие заголовки, добрые – хоть в петлю. Журналисты, конечно же, знают, что самое большое количество самоубийств одиноких людей именно на Рождество. Но это их не останавливает. Вот куда бы я вызвал наряд, так это в местные редакции. Давно пора.

Полицейских нарядов нет ни на станции, ни в вагонах метро. Обещали еще, что на помощь полиции придет так называемая служба городского порядка. Хорошо, что не контртеррористическое подразделение WEGA. Кстати, в прошлый раз террориста застрелил обычный мент. WEGA в этот момент поправляла камеры на лбу. Это был последний вечер перед локдауном 2020-го, поэтому было много людей в ресторанах. Сегодня первый день локдауна, а народу еще больше, чем тогда.

Разговариваю с ресторатором на углу, держа в руках свою нелепую тележку для покупок. Он говорит, что да, полиция приходила уже вчера вечером и у них новая тактика – приходят вшестером, блокируют входы и выходы, один идет сразу в бар, и начинают шмонать документы. Ausweis – главное понятие немецкоязычной истории. Надо понимать, что QR-коды тут популярны, но не обязательны. Никаких QR-кодов на транспорте нет, как, впрочем, и в Германии, Испании, Португалии. Вам тут не Италия долбанутая. А обязательным аусвайсом тут является Impfpass – желтая книжечка, где наклеены стикеры обо всех прививках. Не надо шутить про собаководов – даже в ГДР была такая книжечка (и ее до сих пор принимают, кстати).

Я всё понял – пока что все наряды заняты ресторанами, где опять ввели самую фантастическую меру по защите от ковида: в ресторан ты должен заходить в маске (строго FFP2 – в которой дышать можно только через уши), идти к столу – в маске. И только сев за стол, ты можешь снять маску. Если бы я такое прочел года два с половиной назад, то решил бы, что автор чисто прикалывается. А вот большой магаз еды типа «Спар», и народу в нем многовато. Сюда можно невакцинированным (за штанами и ботинками – нельзя), и все в масках FFP2. В Австрии давно уже перешли строго на FFP2, только не спрашивайте меня, почему. Наверное, у секретарши канцлера есть еще один брат, и он теперь поставляет маски FFP2 – совсем как в прошлый раз.

В прошлый раз, кстати, сразу исчезла туалетная бумага. Просто людям от страха перед неведомым очень нужна туалетная бумага. Нынче тоже не все понятно, но уже отношение гораздо спокойнее к вирусу и более неприязненное – к политикам. И много безразличия. Она вообще давно пестовалась, эта ангедония: нас последовательно лишают удовольствий жизни. Сначала геи со своим СПИДом и презервативами для всех, потом стали давить курильщиков, выгоняя их на мороз, теперь разделили общество и натравили одних на других, меняя виноватых по ходу пьесы, заперли по квартирам. ОК. А запертым по квартирам еще и свет обещают отключить. Но зато обещают legalize. Что логично, потому что на такую жизнь можно смотреть только сознательно обкурившись до состояния булыжника.

Кстати, про блэкаут – наблюдаю некоторую суету в отделе, где консервы. Обычно ни одному человеку в голову не приходит жрать гуляш из банки, словно псине, а тут вижу: народец потихоньку снимает с полок даже «Дебреценский сосисочный суп», стыдливо оглядываясь.

Видимо, они читали те же советы по блэкауту, что и я. Какой-то мужик сгребает в тележку все маленькие бутылочки с кока-колой – штук сорок за раз. Под колой у него уже ровным слоем лежит пиво. Туалетная бумага еще в наличии. Покупают воду в бутылках. Это тревожный признак. Дело в том, что венцы не пьют воду из бутылок – только из-под крана, так как она идет прямиком с нескольких гор, и бутылки с водой – признак понаехавшего. Или напуганного локдауном-блэкаутом.

На кассе куча народу. Какой-то дедушка нагло спер бумажный пакет и нанес торговой сети ущерб в 80 центов. Плохо говорящая по-немецки кассирша без маски бьет в набат. С персоналом в сетевых магазинах вдруг вообще стало плохо – невакцинированных увольняют, взамен никто не приходит. Сеть Hoffer объявила о закрытие десяти магазинов – тупо некому работать. Толкаю тележку сквозь народ на улице – его не становится меньше. Наряда как не было, так и нет. Иду и думаю – а каково сейчас за чертой города? Ведь как оно было еще на прошлой неделе: там был тихий злобный саботаж – никаких масок, в ресторанах принципиально не спрашивали тесты и собачьи паспорта, типа «вам тут не Красная Вена». А с другой стороны, вся Австрия без Вены – это гигантская деревня, где от одного хутора до другого случается километров десять – вирусу тяжело ходить.

Да и мне нелегко, что-то тележка тяжелая, а я всего-то купил лампочку, бутылку воды – водопровод без электричества работать не будет. И банку Дебреценского сосичного таки супа. И уже подходя к дому, представляю, как мне будет хорошо в полной темноте, под снегом при свете звезд – я поставлю Дебреценский сосичочный суп в микроволновку, разогрею… Я понял, почему тележка такая тяжелая – я же пять бутылок вина взял. В блэкаут я буду его пить вместо воды. Должны же в жизни быть хоть какие-то радости. Ну хоть какие-то.

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