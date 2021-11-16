Кому нужна антипрививочная паника

На днях портал госуслуг подвергся хакерской атаке – в результате чат-бот Макс, вместо того, чтобы помогать пользователям получить QR-коды, сообщал, что «коронавируса не существует», а «QR-коды – часть планов мирового правительства по установлению цифрового контроля». Это можно было бы воспринять просто как глупую шутку каких-то хакеров, которые хулиганят чисто из любви к искусству.

Но, читая социальные сети, легко заметить, что не так уж и мало людей верят в зловещее «тайное мировое правительство», которое стоит за сходными мерами различных государств против коронавируса – введением масок, qr-кодов и вакцинацией.

Иногда это производит довольно ироничное впечатление. У меня в ленте «Фейсбука» мелькают как отечественные борцы с вакциной Спутник V, открывающие «страшную правду» про этот препарат и его создателей, так и известные украинские блогеры – часто настроенные неукротимо антимосковски – которые тоже выступают против вакцинации, при том, что никакого «Спутника» на Украине нет, а все вакцины имеют западное происхождение.

Получается, что и Путин, и Байден, и наш центр им. Гамалеи, и западные «Пфайзер», «Джонсон и Джонсон» и «Астра Зенека» – одна шайка, и люди, стершие не один десяток клавиатур в борьбе с Москвой на стороне Запада, теперь получают от этого Запада нож (или, вернее, шприц с вакциной) в спину – как, впрочем, и наоборот, российские блогеры, которые призывали сплотиться вокруг нашего руководства в борьбе с коварным Западом, теперь с ужасом обнаруживают, что родное государство теперь приступает к ним с той же «жижей» которая, по уверению авторитетных в этих кругах сетевых гуру, «вызывает рак и бесплодие».

Куда бежать, и где спрятаться, остается совершенно неясным – к китайцам невозможно, они уже вакцинировали миллиард человек. Люди, которые, были полны патриотических чувств, и энергично выступали в сетях каждый за свое правительство, теперь захвачены совершенно другой историей – что все эти конфликты были иллюзией и отводом глаз, а на самом деле власти всех стран единодушно осуществляют злоковарный план «сокращения населения» и строят один на всех «электронный концлагерь».

Что же, о «мировом правительстве» стоит сказать несколько слов. Для многих влиятельных людей «мировое правительство» – предмет не кошмара, а мечты. Предполагается, что оно сможет решить стоящие перед человечеством проблемы. Утвердить прочный мир, организовать справедливое и разумное распределение ресурсов, так, чтобы никто в мире не был лишен чистой воды, пищи и медицинской помощи, объединить усилия человечества в борьбе с болезнями и климатическими проблемами.

Объединение земного шара под властью, как предполагается, его мудрейших представителей, откроет новую и прекрасную эру, когда измученное человечество, наконец, оставит войны, голод и болезни позади. То есть желание создать такое правительство, конечно, существует. Но о нем можно заметить две вещи. Во-первых, вопреки всем, кто о нем мечтает, ни к чему хорошему создание такого правительства не приведет. Во-вторых, такого правительства пока не существует, и пандемия показала, что мы находимся от него еще очень далеко – так что страхи людей, что это правительство зловеще вмешивается в их жизнь прямо сейчас, совершенно неосновательны.

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Начнем с более утешительного – мирового правительства не существует. Каждое обновление ленты новостей показывает тот же самый мир конфликтующих государств (и их союзов). Дипломаты бросают друг другу гневные упреки, военные проводят учения, вводятся санкции, ведется пропаганда – зрелище, конечно, как всегда грустное, но говорящее о том, что человечество еще достаточно далеко от того, чтобы объединиться под единой властью.

Говорить же о том, что за всем этим хаосом напряженностей и конфликтов стоит некое «тайное мировое правительство» невозможно из-за того, что «тайное правительство» есть противоречие в определениях. У правительства могут быть секретные службы, которые проводят тайные операции – это да, но вот тайно править невозможно. Править – значит собирать налоги на свою деятельность, отдавать распоряжения и устанавливать законы, вознаграждать послушных и наказывать ослушников. Делать все это тайно невозможно.

Всемирное правительство будет носить весьма зловещий характер – но вот тайным оно не будет. В Откровении Иоанна Богослова говорится о последней всемирной тирании, во главе которой станет Антихрист – и эта тирания описывается как предельно явная. Антихрист – как и великие тираны прошлого – будет вещать из каждого утюга и более чем открыто требовать себе поклонения. Но есть ли у нас (помимо Библии) причины так недоверчиво относиться к проектам всемирного правительства? Да. Как здравый смысл, так и исторический опыт говорят о том, что концентрация власти опасна – а концентрация власти во всемирном масштабе неизбежно выродится в самую мрачную в истории тиранию.

Если тоталитарные режимы прошлого, которые контролировали только часть планеты, могли пасть в результате военного поражения, или выдохнуться в состязании с более разумно устроенными обществами, то глобальное правительство, которое неизбежно будет располагать несравненно большими ресурсами и вооруженными силами, чем Гитлер, Сталин, Мао или любой другой правитель в истории, не будет иметь даже таких сдержек и противовесов.

Более того, технические возможности контроля над людьми уже достигли масштабов, немыслимых для диктаторов прошлого – и обязательно будут использованы этой всемирной тиранией. У нас есть основания смотреть на любые проекты глобальной власти с серьезным опасением – и противиться приходу такой власти. Но воцарению мирового правительства более всего препятствует такое явление как национальный суверенитет – существование отдельных государств, которые конкурируют друг с другом, опираясь на лояльность своего населения.

В процессе утверждения глобальных правителей этот суверенитет – и эту лояльность – важно подорвать. Чтобы люди утратили доверие к своим государствам – а потом стали искать защиты у кого-то еще. И вот в этом контексте разрушение базового доверия к своим государствам – хотя бы на уровне веры в то, что государственные и медицинские власти, хотя и могут делать ошибки, далеки от того, чтобы намеренно губить свое население – играет на глобалистский проект.

Когда я читаю, например, что российские власти – это «приспешники мировых цифро-вакцино-фашистов, чьи методы не на много расходятся с методами Гитлера» (буквальная цитата), эта надрывная пропаганда явно направлена не против «мирового правительства» – которого еще нет – а против национального. Нас призывают саботировать не какие-то международные структуры – а свое собственное государство. В чьих интересах? Об этом стоит подумать.

Антипрививочная паника достигла в этом отношении гораздо большего, чем все целенаправленные программы подрыва государственности – хотя, возможно, и является стихийной. Люди, увы, могут поддаваться массовой панике и истерии и без того, чтобы кто-то специально это организовывал. Но, стихийно или нет, нынешняя паника играет на то самое движение к мировому правительству, которого она, собственно, и пугается.