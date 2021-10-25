Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

В Польше любят называть себя «адвокатом Украины», нередко эту формулу используют и в Киеве. Причём обе стороны, похоже, не задумываются о том, что потребность в адвокате возникает в первую очередь у правонарушителей. Кроме этого – услуги адвоката стоят недёшево, особенно на Западе. Потому неудивительно, что в Варшаве не упускают случая заработать на своих киевских «подзащитных».

К примеру, 18 октября в СМИ вышла новость под заголовками типа «Газпром не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в ноябре». Однако в ней было сказано не только о том, что российский газовый монополист отказался от навязчивого (и самого дорогого в Европе, кстати) предложения оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) о бронировании в ноябре 2021 года дополнительных мощностей по прокачке газа из России в Европу общим объёмом 15 миллионов кубометров в сутки. Сообщалось также, что «Газпром» забронировал на ноябрь транзитные мощности через Польшу – правда, лишь 31,4 млн кубометров в сутки из предложенных оператором польской ГТС мощностей по прокачке 89 миллионов кубометров газа трубопроводом Ямал-Европа.

В последнем случае речь идёт не о дополнительных мощностях – ведь долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит газа через Польшу закончился год назад, и Варшава наотрез отказалась его продлевать или подписывать новый. После этого все мощности газопровода Ямал-Европа распределяются по итогам аукционов. На прошедший газовый год (с октября 2020-го по сентябрь 2021 года) российская компания бронировала мощности на годовом аукционе.

Однако на текущий газовый год «Газпром» от такого бронирования воздержался, отказавшись заодно и от квартального заказа мощностей. На октябрь 2021-го «Газпром» бронировал мощности трубопровода Ямал-Европа на входе в ГТС Германии практически в том же в объеме, что и на ноябрь, – 31,3 млн кубометров в сутки. На тот же период российский газовый монополист также отказался от дополнительного транзита через Украину – ведь основные его объёмы согласно пятилетнему контракту, истекающему в 2024-м, и так составляют почти 110 миллионов кубометров газа в сутки.

Примечательно, что польские политики и СМИ, которые продолжают призывать Европу к отказу от запуска «Северного потока – 2», а Россию – к увеличению транзита газа через Украину, не выдвинули лежащую на поверхности идею: поделиться частью своего транзита с соседней страной (кстати, если бы оператор украинской ГТС предлагал дополнительные мощности по польским расценкам, которые в три раза ниже, то агитировать «Газпром» за транспортировку газа через Украину было бы не нужно). Но, судя по всему, в Варшаве готовы лишь к вербальной поддержке Киева, а денежки, как говорится, врозь. И так транзит газа через Польшу упал почти в три раза вследствие отказа от долгосрочного контракта с Россией, а теперь из оставшейся трети отдать почти половину Украине?.. Нет уж, лучше наш премьер выступит в Европарламенте и заявит, что рост цен на газ спровоцирован «преднамеренными действиями российских компаний».

Собственно, практически каждый раз, когда Польша «приходит на выручку» Украине, выгоду от этого получает польская сторона, или отдельные её представители. Особенно ярко это проявлялось в ходе сотрудничества двух стран в области инфраструктуры.

Так, стоило польскому рок-музыканту Войцеху Балчуну в апреле 2016-го возглавить «Укрзализныцю» (украинские железные дороги), как в Киев сразу же приехала группа людей в серых костюмах. Они принялись копировать всю, в том числе секретную, документацию украинского железнодорожного оператора. Её стоимость просто невозможно оценить вследствие уникальности.

К августу 2017-го вся инсайдерская информация была получена, Балчун вернулся в Польшу играть на концертах, а Польские железные дороги (Polskie Koleje Panstwowe, PKP) с тех пор используют добытое в своих интересах. В частности, в ходе переговоров РКР с немецким национальным ж/д оператором Deutsche Bahn, который не теряет надежду получить украинские железные дороги в концессию. Правда, не исключено, что немцам дешевле будет купить упомянутую информацию напрямую в Киеве, чем в Варшаве – которой она досталась бесплатно.

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А в октябре 2016-го польский гражданин Славомир Новак возглавил ещё одну украинскую государственную компанию – «Укравтодор», отвечающую за строительство, ремонт и содержание магистральных автомобильных дорог. Бывший министр транспорта Польши, вступая в новую должность в Киеве, заявил, что чувствует себя «немного профессионалом в этой отрасли», и думает, что его опыт и умения «помогут в строительстве продуманной инфраструктуры».

Новак продержался дольше Балчуна – до октября 2019-го, а меньше чем через год был задержан польскими правоохранительными органами по обвинению в коррупции, руководстве преступной группировкой и отмывании денег, причём речь шла именно о его деятельности на Украине. Речь шла о тендерах на ремонт и строительство дорог на сумму как минимум 270 миллионов евро. Сколько из них попало в карман лично Новаку – сказать сложно, поскольку суд по этому делу ещё не закончен.

Одним словом, если бы киевские власти действительно были патриотическими, как они любят себя называть, то при любом заявлении польских чиновников и политиков о «поддержке Украины» в Киеве должны были покрепче сжимать кошелёк. И прислушиваться к мнению российских аналитиков, которые ещё два года назад предупреждали, что Украина и Польша будут бороться друг с другом за транзит российского газа в Европу.