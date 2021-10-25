Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

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25 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:24  |  vz.ru
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Газ стал Молдавии не по карману

При нынешних условиях на рынке Молдавия оказалась не в состоянии платить реальную цену за газ Алексей Никольский/РИА Новости
Переговоры России с Молдавией по газовому вопросу завершились безрезультатно. Кишинев, отказавшийся ранее от нефтяной привязки цены на газ, оказался не способен платить за него по рыночным ценам – у Молдавии просто нет таких денег. А поэтому с 1 декабря поставки газа Кишиневу могут остановиться. Правда, там могут разыграть приднестровскую карту. Но насколько эта угроза серьезна для Газпрома? Подробности...
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В НАТО нашли способ атаковать Россию с территории Украины

Есть опасность, что натовские ракеты могут стартовать в 30 км от нашей границы Zuma/ТАСС
России нет причин опасаться вступления Украины в НАТО, поскольку альянс – сугубо «оборонная» структура, заявил глава блока Столтенберг. Впрочем, и без принятия Киева в свои ряды, альянс может разместить ракеты на Украине вблизи границ России. О существующих для этого возможностях в украинском законодательстве рассказал Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». Откуда Украина будет угрожать России? Подробности...
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Замена нефти на биотопливо таит смертельную угрозу

Главный довод за биотопливо: выбросы СО2 при горении древесины будут полностью компенсированы при выращивании новой Philipp von Ditfurth/Global Look Press
В западных странах активно насаждают миф о том, что спасти планету от глобального потепления поможет переход на биотопливо. То есть на ТЭС, которые сжигают специально обработанную древесину вместо угля, нефти и газа. За этим мифом кроется глобальная афера людей циничных и жадных, ведь подобная «зеленая энергополитика» смертельно опасна.  Подробности...
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Китай оккупировал «задний двор» США

Страшный сон США – китайские боеголовки в Центральной Америке – может стать реальностью Артем Иванов/ТАСС
Центральноамериканский ракетный кризис. Именно так одна из американских газет назвала сценарий, который грозит стать повторением Карибского кризиса между Вашингтоном и Москвой. В строительстве Китаем стадионов в Сальвадоре и Коста-Рике видят тайные планы по размещению ракет под боком у США. Это не просто паранойя – ночной кошмар Пентагона правда может стать реальностью. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
В ноябре «Газпром» не будет бронировать дополнительные мощности прокачки газа через Украину, а польский маршрут продолжит использовать на треть. Но в Варшаве и этому рады – ведь Киев мог отобрать почти половину польского транзита. Подробности...

Ответственность – ключевое слово в отношениях человека и оружия

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отстаньте от русского закона об оружии – в нем все верно, хотя я лично, конечно, за короткоствол, а травматы бы запретил совсем, так как это оружие безответственности. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Правота превратилась в религию

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Так уж повелось, что чем свободнее мы живем, тем шире героическое недовольство. А чем оно шире, тем больше его приходится сужать. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария
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Зачем СССР подавил бунт в Венгрии

Обсуждение: 17 комментариев

Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Олег Хавич

    Варшавские адвокаты Украины наживаются на клиенте

    Олег Хавич
    аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
    		25 октября 2021, 09:04

    В Польше любят называть себя «адвокатом Украины», нередко эту формулу используют и в Киеве. Причём обе стороны, похоже, не задумываются о том, что потребность в адвокате возникает в первую очередь у правонарушителей. Кроме этого – услуги адвоката стоят недёшево, особенно на Западе. Потому неудивительно, что в Варшаве не упускают случая заработать на своих киевских «подзащитных».

    К примеру, 18 октября в СМИ вышла новость под заголовками типа «Газпром не стал бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину в ноябре». Однако в ней было сказано не только о том, что российский газовый монополист отказался от навязчивого (и самого дорогого в Европе, кстати) предложения оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) о бронировании в ноябре 2021 года дополнительных мощностей по прокачке газа из России в Европу общим объёмом 15 миллионов кубометров в сутки. Сообщалось также, что «Газпром» забронировал на ноябрь транзитные мощности через Польшу – правда, лишь 31,4 млн кубометров в сутки из предложенных оператором польской ГТС мощностей по прокачке 89 миллионов кубометров газа трубопроводом Ямал-Европа.

    В последнем случае речь идёт не о дополнительных мощностях – ведь долгосрочный контракт «Газпрома» на транзит газа через Польшу закончился год назад, и Варшава наотрез отказалась его продлевать или подписывать новый. После этого все мощности газопровода Ямал-Европа распределяются по итогам аукционов. На прошедший газовый год (с октября 2020-го по сентябрь 2021 года) российская компания бронировала мощности на годовом аукционе.

    Однако на текущий газовый год «Газпром» от такого бронирования воздержался, отказавшись заодно и от квартального заказа мощностей. На октябрь 2021-го «Газпром» бронировал мощности трубопровода Ямал-Европа на входе в ГТС Германии практически в том же в объеме, что и на ноябрь, – 31,3 млн кубометров в сутки. На тот же период российский газовый монополист также отказался от дополнительного транзита через Украину – ведь основные его объёмы согласно пятилетнему контракту, истекающему в 2024-м, и так составляют почти 110 миллионов кубометров газа в сутки.

    Примечательно, что польские политики и СМИ, которые продолжают призывать Европу к отказу от запуска «Северного потока – 2», а Россию – к увеличению транзита газа через Украину, не выдвинули лежащую на поверхности идею: поделиться частью своего транзита с соседней страной (кстати, если бы оператор украинской ГТС предлагал дополнительные мощности по польским расценкам, которые в три раза ниже, то агитировать «Газпром» за транспортировку газа через Украину было бы не нужно). Но, судя по всему, в Варшаве готовы лишь к вербальной поддержке Киева, а денежки, как говорится, врозь. И так транзит газа через Польшу упал почти в три раза вследствие отказа от долгосрочного контракта с Россией, а теперь из оставшейся трети отдать почти половину Украине?.. Нет уж, лучше наш премьер выступит в Европарламенте и заявит, что рост цен на газ спровоцирован «преднамеренными действиями российских компаний».

    Фото: Петр Ковалев/ТАСС

    Собственно, практически каждый раз, когда Польша «приходит на выручку» Украине, выгоду от этого получает польская сторона, или отдельные её представители. Особенно ярко это проявлялось в ходе сотрудничества двух стран в области инфраструктуры.

    Так, стоило польскому рок-музыканту Войцеху Балчуну в апреле 2016-го возглавить «Укрзализныцю» (украинские железные дороги), как в Киев сразу же приехала группа людей в серых костюмах. Они принялись копировать всю, в том числе секретную, документацию украинского железнодорожного оператора. Её стоимость просто невозможно оценить вследствие уникальности.

    К августу 2017-го вся инсайдерская информация была получена, Балчун вернулся в Польшу играть на концертах, а Польские железные дороги (Polskie Koleje Panstwowe, PKP) с тех пор используют добытое в своих интересах. В частности, в ходе переговоров РКР с немецким национальным ж/д оператором Deutsche Bahn, который не теряет надежду получить украинские железные дороги в концессию. Правда, не исключено, что немцам дешевле будет купить упомянутую информацию напрямую в Киеве, чем в Варшаве – которой она досталась бесплатно.

    А в октябре 2016-го польский гражданин Славомир Новак возглавил ещё одну украинскую государственную компанию – «Укравтодор», отвечающую за строительство, ремонт и содержание магистральных автомобильных дорог. Бывший министр транспорта Польши, вступая в новую должность в Киеве, заявил, что чувствует себя «немного профессионалом в этой отрасли», и думает, что его опыт и умения «помогут в строительстве продуманной инфраструктуры».

    Новак продержался дольше Балчуна – до октября 2019-го, а меньше чем через год был задержан польскими правоохранительными органами по обвинению в коррупции, руководстве преступной группировкой и отмывании денег, причём речь шла именно о его деятельности на Украине. Речь шла о тендерах на ремонт и строительство дорог на сумму как минимум 270 миллионов евро. Сколько из них попало в карман лично Новаку – сказать сложно, поскольку суд по этому делу ещё не закончен.

    Одним словом, если бы киевские власти действительно были патриотическими, как они любят себя называть, то при любом заявлении польских чиновников и политиков о «поддержке Украины» в Киеве должны были покрепче сжимать кошелёк. И прислушиваться к мнению российских аналитиков, которые ещё два года назад предупреждали, что Украина и Польша будут бороться друг с другом за транзит российского газа в Европу.

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