Трехсотлетие Российской империи проходит совсем незаметно

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Samsung уличили в копировании российской технологии

Смартфоны Samsung оказались под запретом в России Zuma/ZEUS/ТАСС
Бизнес Samsung в России оказался под ударом. В суде было доказано, что корейская компания, по сути, скопировала технологию, изобретенную россиянином и защищенную российским патентным правом еще с 2013 года. Суд потребовал запретить продажи более 60 корейских смартфонов. Это открывает ящик Пандоры, от которого может пострадать далеко не один Samsung.  Подробности...
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Переименованием великой войны Украина затмила Оруэлла

Переименование ВОВ является технологичным и в перспективе эффективным шагом по изменению украинского менталитета Халдей Евгений/ТАСС
Главный инструмент президента Владимира Зеленского по управлению государством – Совет национальной безопасности и обороны – ввел новые меры по защите Украины от «российской агрессии». Стране предписывается отказаться, например, от таких понятий, как «Донбасс», «Крымский мост» и «Великая Отечественная война». К сожалению, это не столь безобидно и глупо, как может кому-то показаться.  Подробности...
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Глава канцелярии Дома Романовых: Монархия может возродиться через референдум

Свадьба Георгия Михайловича Романова стала одним из самых обсуждаемых событий последнего времени Александр Демьянчук/ТАСС
«Свадьба великого князя Георгия Михайловича и светлейшей княгини Виктории Романовны имела большой положительный резонанс во всем мире», – заявил газете ВЗГЛЯД директор канцелярии Российского императорского дома Романовых Александр Закатов. Он также рассказал о том, при каких условиях в России могла бы быть восстановлена монархия – и кто отдал приказ на участие в свадьбе великого князя почетного караула Российской армии. Подробности...
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Зеленский применил Черноморской флот против оппонентов

В 2010-м Харьковские соглашения на время сняли вопрос о базировании в Крыму Черноморского флота Алексей Павлишак/ТАСС
Под заочным арестом оказался последний домайданный премьер Украины Николай Азаров. Экс-глава кабмина стал фигурантом дела о предательстве в пользу России – о подписании соглашения 2010 года о базировании Черноморского флота в Крыму в обмен на газовую скидку. К этому же процессу об измене привлекли несколько депутатов Рады. Зачем Зеленскому понадобилось это дело и кто может оказаться на скамье подсудимых? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Трехсотлетие Российской империи проходит совсем незаметно

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Мы упускаем прекрасный шанс не только вспомнить о своем имперском прошлом, но и наметить контуры России будущего, всерьез поговорить о нашей идентичности. О будущем страны, которая стоит сегодня перед вызовами, едва ли уступающими тем, с которыми столкнулся в свое время Петр Первый. Подробности...

Гибель Ливии и выбор России

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай", научныи&#774; руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ
Новый этап в развитии международной политики означает, что теперь Россия всегда должна быть готова силой отстоять свои принципы и верность союзническим обязательствам. На помощь международных институтов рассчитывать не приходится. Подробности...
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Высокие цены на газ – это всерьез и надолго

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если для Европы грядущий энергетический кризис может обернуться замедлением восстановительного роста экономики, дополнительным стимулом товарной инфляции, то для таких стран, как Украина и Польша, он может стать серьезным испытанием для власти и государственности. Подробности...
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Чем опасно биотопливо

ФБР украло водку у Дерипаски

«Мисс Украина» затравили

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В Японии всплыли «корабли-призраки» времен Второй мировой

В районе японского острова Иводзима землетрясение подняло со дна затопленные корабли-призраки времен Второй мировой войны. Из-за сейсмической активности всплыли 24 остова судов
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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Владимир Можегов

    Трехсотлетие Российской империи проходит совсем незаметно

    Владимир Можегов
    публицист
    		22 октября 2021, 09:20

    22 октября (по старому стилю, 2 ноября по-новому) исполняется 300 лет Российской империи. В этот самый день, после победы над Швецией в Северной войне и закреплении России на Балтийском море, царь Петр был объявлен императором Всероссийским и Отцом народа. Русь стала именоваться Российской империей. Известие это молча, не сразу, но и без особых возражений, было принято Европой.

    Увы, 300-летие основания Российской империи проходит у нас совсем незаметно. Мы упускаем прекрасный шанс не только вспомнить о своем имперском прошлом, но и наметить контуры России будущего, всерьез поговорить о нашей идентичности. О будущем страны, которая стоит сегодня перед вызовами, едва ли уступающими тем, с которыми столкнулся в свое время Петр.

    Нам оказывается сподручнее водить веселые хороводы вокруг химерических «потомков рода Романовых», обращающих сакральность царской власти в балаган, нежели серьезно размышлять о прошлом и будущем нашей страны. Мы всё так же «ленивы и нелюбопытны», как и во времена Пушкина. Неужели и громы революций не добудятся русского национального сознания?

    Если уж мы ментально не дозрели до настоящего всероссийского празднества, посвященного Русскому триумфу, то до приуроченных к юбилейной дате научных конференций, выхода серьезных монографий, посвященных имперскому прошлому – неужели тоже нет? До чего же мы созрели? До свадьбы сомнительного потомка династии в Исаакиевском соборе, становящейся новостью гламурных хроник?

    Быть может скромность в таких дела и правда добродетель? Что ж, само объявление России империей было обставлено достаточно скромно. Ареной исторического события стал Троицкий собор Санкт-Петербурга, где в торжественном собрании всего двора и при стечении многого народа после отслуженной Литургии был зачитан Ништадтский мирный договор, затем с проповедью-речью выступил Феофан Прокопович, напомнивший все выдающиеся дела и заслуги русского царя.

    Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/Global Look Press

    После чего канцлер граф Головкин в окружении сенаторов, подойдя к царю, торжественно просили его принять «титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского». «Виват, виват, виват Петр Великий, Отец Отечествия, Император Всероссийский!» – трижды прокричали сенаторы. Клич этот подхватил весь собор, и народ, стоявший вне церкви. Затем «раздался колокольный звон, звуки труб, литавр и барабанов, пушечная и ружейная стрельба» (С.М. Соловьев).

    Интересно понаблюдать и за тем, как Российскую империю признавали в Европе. Едва ли мы увидим здесь много расхождений с позднейшим временем. Первым, в ноябре того же года, Российскую империю признал прусский король Фридрих Вильгельм I. За ним свое признание удостоверил грамотой от 21 декабря Венецианский дож Иоанн Корнелий. За ними последовал ряд немецких земель и Нидерланды (май 1722), король Швеции Фредерик I (июль 1723). Дольше всех (что и не удивительно) тянули с признанием Русского имперского флага императоры Священной Римской империи, англичане и Османские султаны. Но и им, в конце концов, пришлось это сделать.

    Мне же хочется указать на важнейшую, на мой взгляд, фабулу события. Казалось бы: что есть империя? Была да сплыла. До империи ли нам сегодня? Чай, есть дела поважнее: еще много людей за чертой бедности, демография, промышленность надо поднимать. Однако и вопросы демографии, и бедности, и промышленности упираются в конце концов в волю к жизни. А воля к жизни нации, народа – в цель его существования. Империя - это и есть связь со всем целым истории, а, следовательно, будущим. Никому еще не удавалось сохранить страну, нацию и народ, не являя перед ними ясные цели существования. Такую страну и такой народ вне ясной цели ждет неизбежный распад (что демонстрирует нам, например, распад советской империи).

    Что же такое Российская империя? Какими смыслами жила она? Какие смыслы транслировала своего государствообразующему народу?

    Это были Большие (с большой буквы) смыслы. Еще во времена Ивана Третьего Русь осознала себя Третьим Римом, восприняв свое духовное правопреемство от Византии. Право на которое давала, конечно, не только женитьба Ивана на принцессе царского рода Софье Палеолог, но, прежде всего, само греческое православие – та святыня, та ценность, ответственность за хранение которой с этого времени (после падения Константинополя) переходила к Руси. Да, Третий Рим – это не о национальном тщеславии, это, прежде всего, о великой ответственности.

    Империя в христианском понимании – это власть истины (imperio - высшая власть, власть Всевышнего), следовательно, единственно легитимная. Империя может быть только одна: один Бог на небе, один император на земле. То, что Империя (еще в дохристианские времена Диоклетиана) была разделена на западную и восточную, сути дела не меняло. И эту суть дела не оспаривали ни Карл Великий, восстановивший западную часть Империи, ни Оттоны, императоры Священной империи германской нации, приложившие немало усилий к объединению двух частей Империи. Увы, безуспешно.

    Лишь падение Константинополя под ударами турок остановило эти непрекращающиеся попытки. И – вызвало восхождение восточного Рима в лице Святой Руси. С объявлением Руси себя Третьим Римом, а затем – Российской империей, объединение мирового христианства, восстановление полноценной Римской империи вновь становиться возможным. Такие попытки предпринимались русскими царями. Самая яркая попытка такого рода – Священный Союз Александра. Мысль об объединении христианской Европы (против революционно-демократической заразы) никогда не покидала русские умы: вспомним «Выбранные места» Гоголя, мессианизм Чаадаева, или, например, проект Вл. Соловьева об объединении Европы под властью Русского царя и Римского папы.

    То, что эти проекты оказывались утопичны, не говорит еще об их онтологической неправоте. Просто время им, возможно, еще не пришло. И если Россия вновь осознает себя империей, ей придется брать на себя и имперскую миссию. На этот раз миссию уже, скорее, Ковчега спасения: спасения остатков греко-римской цивилизации, остатков ее культуры, остатков христианского мира.

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