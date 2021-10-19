Государство не может быть бабушкой

Взгляд
19 октября, вторник  |  Последнее обновление — 09:34  |  vz.ru
Разделы

Мировая инфляция стала опасной проблемой для России

Дорогие нефть и газ несут России не только прибыль, но и инфляцию Антон Новодережкин/ТАСС
Рост цен на углеводороды приносит России солидный доход. Бюджет зарабатывает на десятки миллиардов долларов больше, а золотовалютные резервы выходят на исторически высокий уровень. Однако у всего есть оборотная сторона медали. Удорожание нефти, газа и угля станет еще одной причиной для разгона мировой инфляции, которая будет «завезена» в Россию с импортом. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

От голода и болезней во время блокады погибли более 600 тысяч человек Борис Кудояров/РИА Новости
«Вопиющая несправедливость». Так глава МИД Сергей Лавров назвал решение немецких властей о выплате ежемесячного пособия в 375 евро только тем жителям блокадного Ленинграда, кто имеет еврейское происхождение. В перспективе подобное разделение блокадников «на два сорта» опасно для исторической памяти. Чем может ответить Россия? Подробности...
Перейти в раздел…

Чем опасен скандал с краповыми беретами

В Росгвардии опровергли сообщения о драке на состязаниях за краповые береты Kotsnews/Telegram
Громкий скандал произошел в одном из учебных центров Росгвардии на юге России. Во время сдачи экзамена на краповый берет кандидаты из Чечни проходили часть дистанции на автомобилях приятелей, чем вызвали недовольство других участников соревнований. Почему стала возможна эта ситуация и какие у нее могут быть последствия? Подробности...
Перейти в раздел…

Русский язык объявлен главной бедой Латвии

«Русский язык в Латвии – такой же иностранный, как и любой другой», – считает президент Эгил Левитс Alexander Welscher/dpa/Global Look Press
Президент Латвии Эгил Левитс призвал изгнать русский язык с рынка труда и неустанно над этим работать, поскольку широкое употребление русского в Латвии – главная беда страны. Призыв президента стоит воспринять серьезно. Ранее были приняты ряд откровенно идиотских законов, направленных на искоренение русского языка. Ради этой цели латыши не пощадили собственную экономику. Подробности...
Перейти в раздел…

Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
Перейти в раздел…

Государство не может быть бабушкой

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Беда в том, что многие люди у нас застряли между детством и взрослостью, одновременно требуя патернализма – государство обязано решить проблему пандемии – и в то же время либертарианства – государство не смеет мне указывать. Подробности...

Когда в Америке закончится всё

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Основанная, по сути дела, на доверии долларовая экономика в один миг превратится в ничто, как только сомнения в ее надежности превысят критический уровень. Пожалуй, в 2021-2022 годах полного обрушения удастся избежать. Но следующий кризис не заставит себя долго ждать. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
«Непрофессиональный космос» – это общемировая тенденция. Еще сто лет назад, чтобы полетать на самолете, требовалось идти в летную школу, сейчас же достаточно купить билет. С космосом постепенно ситуация станет такой же. Подробности...
Обсуждение: 121 комментарий
Перейти в раздел…

Россия разрывает отношения с НАТО

Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 21 комментарий

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Перейти в раздел…

Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
Подробности...

Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
  • НАТО

  • Россия

  • Обе стороны в равной степени

  • Ни одна из сторон
На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

  • Российская империя

  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Назван усугубляющий энергокризис в Европе фактор
    Задержанного на Украине представителя ЛНР в СЦКК арестовали Минэнерго Украины: Запасов угля на ТЭС осталось на 5-6 дней Житель Магнитогорска пытался оспорить в Верховном суде штраф за отсутствие маски В Петербурге введут QR-коды для посещения театров, музеев и кафе
    США пообещали реакцию НАТО на «агрессию» России Умер разработчик использовавшихся в Карабахе турецких беспилотников Мишустин: Объем экономики России превысил докризисный уровень Сенат Чехии допустил возможность передачи полномочий президента Земана
    Зампостпреда РФ в ООН назвал шокирующим внесение в «Миротворец» 12-летней девочки Суд признал экстремистским объединение «Мужское государство» Пропавшая в Вологде девятилетняя девочка найдена мертвой В Латвии объявили жесткий локдаун на четыре недели

    Главная тема


    Зачем Берлин делит жертв блокады Ленинграда на сорта

    Team Spirit


    Эксперт предсказал реакцию Киева на совместную победу российских и украинских геймеров

    «горстка стран»


    Эрдоган выступил против сложившегося после Второй мировой миропорпядка

    атака вирусов


    Вирусолог рассказал о возможной конкуренции за людей между COVID-19, гриппом и ОРВИ

    Видео

    бывший ссср


    Русский язык объявлен главной бедой Латвии

    Удорожание нефти, газа и угля


    Мировая инфляция стала опасной проблемой для России

    экстрадиция дипломата


    США и Кабо-Верде перед приездом Поклонской учинили правовой беспредел

    голубое топливо


    Европу лишили последней надежды на газовое спасение

    советский разведчик


    Кто подставил Рихарда Зорге

    Социальная напряженность


    Кирилл Телин: Настала эпоха санитарной демократии

    Непрофессиональный космос


    Михаил Котов: Обычная девушка вернула интерес россиян к космонавтике

    американская империя


    Дмитрий Дробницкий: Когда в Америке закончится все

    на ваш взгляд


    Какая из сторон больше заинтересована в диалоге между Россией и НАТО?
    Сергей Худиев

    Государство не может быть бабушкой

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		19 октября 2021, 09:20

    Ушедшая неделя прошла под знаком плохих новостей о росте пандемии ковида – число заболевших (и умерших) растет, больницы переполнены, медики сбиваются с ног. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко призывает усилить разъяснительную работу среди населения: «Сколько бы ни было коек в инфекционных госпиталях, они конечны и стремительно заполняются по всей стране. Коллеги, врачи, я обращаюсь и к вам, давайте уже начнем откровенно и без прикрас говорить с нашими соотечественниками. Чувствую, что в разъяснительном плане мы все с вами сильно не дорабатываем. Ситуация если не критическая, то близка к этому».

    Появляется множество желающих половить рыбу в мутной воде, обвиняя власти одновременно в том, что они вводят (в некоторых регионах) ограничения, стесняя свободу граждан, и в том, что они не могут остановить эпидемию. Но ситуация и впрям скандальная – уже давно есть лучшая в мире вакцина «Спутник», ее можно получить бесплатно, но привиты ей не более 40% населения – явно недостаточно, чтобы переломить ситуацию. Проблема тут не в государстве – которое обеспечило, со своей стороны, все необходимое, а в гражданах – которые не хотят принять меры к сохранению здоровья – своего и других.

    В чем причины этого массового психологического феномена? Их несколько, и, конечно, свою роль, как и везде, играют антипрививочники. Накопившаяся статистика – привитые люди заражаются реже и болеют легче – могла бы подорвать их позиции, если бы эта позиция была рациональна. Но она не зависит от статистики – у нее совершенно другие психологические корни.

    В ряде культов от адептов требуется отказываться от медицинской помощи – по крайне мере, некоторых ее видов. Это может показаться абсурдным, но это имеет свою цель – так лидер культа утверждает свою власть над адептами. Они показывают, что доверяют ему настолько, что готовы поставить под удар свою жизнь и здоровье. Его эго раздувается от сознания, что он может распоряжаться чужими жизнями.

    Преступники, склонявшие подростков в самоубийству через интернет, в так называемых «группах смерти», не получали никаких денег – все, что они получали, это упоительное чувство власти. Когда государство, медицинское сообщество и Церковь призывают вас идти и привиться, а антипрививочная «баба-яга против», и ей удается перебить все голоса специалистов и людей благоразумных – это тешит ее гордыню. Вопрос в том, готовы ли вы умереть, чтобы потешить ее гордыню. Эта проблема есть много, где – но у нас она имеет свои особенности. Наше общество сочетает высокий уровень свободы на низовом уровне (те же ковидные ограничения у нас были намного мягче, чем в большинстве стран мира) с патерналисткими ожиданиями в отношении государства.

    Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

    Это можно сравнить с психологией подростка. Подросток, который только входит в активную жизнь, переживает трудное время между двумя мирами. С одной стороны, он живет с родителями, и рассматривает, как что-то само собой разумеющееся то, что он будет накормлен, одет, и уложен спать в теплой комнате – как дело и обстояло, когда он был ребенком. С другой – он яростно требует независимости, и отстаивает эту независимость, принимая решения иногда подчеркнуто глупые – «бабушке назло отморожу уши». Он пытается совмещать два принципиально разных образа жизни – ребенка, о котором заботятся (и требуют послушания), и взрослого, который имеет свободу – в обмен на необходимость самому решать свои проблемы. Человеческие общества могут быть устроены по-разному. Некоторые носят патерналисткий характер, как СССР или, насколько мы можем судить, современный Китай. Власти заботятся о гражданах, как о детях. В обмен от людей требуется послушание – в тех вопросах, которые государство считает важными, оно принимает решения, не интересуясь мнением граждан.

    Как в советском фильме 1966 года «В город пришла беда», который воспроизводит вполне реальные события вспышки черной оспы 1959 года. Фильм показывает жесткие и энергичные действия властей по предотвращению эпидемии – подозреваемых в том, что они контактировали с больным, хватают и изолируют, не спрашивая, как это вписывается в их личные планы, когда появляется возможность срочной вакцинации, ее проводят, тоже ни у кого не спрашивая разрешения и не тратя время на уговоры, в приказном порядке – как это делают и в современном Китае. В фильме выведены несколько иностранцев, которые вынуждены признать эффективность советской системы – пока в Нью-Йорке паникуют и раскачиваются, в Москве отдают четкие приказы, которым все безоговорочно повинуются, и, благодаря этому, сводят число жертв к минимуму.

    Тоталитарные государства, действительно, могут гораздо эффективнее справляться с внезапными кризисами – их правителям не нужны ни долгие согласования, ни уговоры упрямых граждан. Другое дело, что это многократно перекрывается тем обстоятельством, что такая же исполнительность будет проявлена при осуществлении вредных, глупых или преступных указаний – чего увы, и у нас, и у китайцев, было достаточно. Но, во всяком случае, гражданин избавлен от бремени личных решений.

    Обратная ситуация – либертарианское общество, которого в чистом виде нет нигде, но к которому были довольны близки США. Ты имеешь полное право отказаться от вакцинации. Но страховая компания имеет полное право брать с тебя повышенные взносы. Не хочешь покупать медицинскую страховку вообще? И не обязан. Ты свободный гражданин в свободной стране! Только скорая к тебе не приедет – и, тем более, никто не будет обеспечивать тебя дорогостоящим лечением. Ты свободен в своем выборе, но другие люди не обязаны за него платить. Если ты умираешь, это твои проблемы – а не государства.

    Наша беда в том, что многие люди у нас застряли между детством и взрослостью, одновременно требуя патернализма – государство обязано решить проблему пандемии на общенациональном уровне, и обеспечить мне лечение и уход, если я сам свалюсь с этой болезнью – и в то же время либертарианства – государство не смеет мне указывать, какие меры предосторожности лично я должен принимать ряди сохранения своего и чужого здоровья.

    Подросток, который пытается бабушке назло отморозить уши, исходит из того, что до реального обморожения дело не дойдет – взрослые этого не допустят. Но наша беда в том, что мы и есть взрослые – а государство – это не бабушка, и если мы хотим отморозить себе уши, мы их действительно отморозим. Что, увы, и происходит.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •