Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

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15 октября, пятница  |  Последнее обновление — 19:42  |  vz.ru
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Россия поразила Запад рекордными накоплениями

Россия накопила пятые в мире по объему резервы Донат Сорокин/ТАСС
Россия достигла исторически рекордного объема золотовалютных резервов – более 618 млрд долларов. Это пятый результат в мире. Столь большой подушки безопасности России хватит на 19 месяцев жизни при полном отсутствии экспортных доходов. Мало кто может похвастаться такими накоплениями. Что же помогло России нарастить запасы вопреки санкционной войне со стороны Запада и кризису пандемии? Подробности...
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Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
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Зачем МВД России простило тысячи депортированных мигрантов

В Россию смогут вернуться те, кто был выслан по решению органов МВД Максим Блинов/РИА «Новости»
Решение МВД об амнистии сотен тысяч мигрантов, ранее высланных из России за правонарушения, подверглось критике со стороны депутатов новой Госдумы. Среди возмущенных парламентариев – лидер эсеров Сергей Миронов и вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой. Ряд экспертов, однако, одобряют и объясняют решение МВД. Надо ли Москве разрешать въезд ранее депортированным мигрантам? Подробности...
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ЕС использовал газ и электроэнергию в качестве оружия

Британцы рискуют замерзнуть из-за торгового конфликта с ЕС Heline Vanbeselaere/ZUMA/ТАСС
Евросоюз готовится ввести экономические санкции против Британии. Брюссель грозит Лондону прекращением поставок газа и электроэнергии, а Франция обещает соседям по Ла-Маншу отключение двухгигаваттного кабеля. Почему страны Западной Европы оказались на пороге энергетической войны? Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранские партнеры просят у Москвы помощи в решении их региональных проблем. Готова ли Россия помочь своему номинальному союзнику? Подробности...

На зарубежных рынках россиян никто не ждет

Аркадий Комаров
Аркадий Комаров, предприниматель
Многие российские экспортеры не могут, не знают, не умеют продвигать продукцию. Но гораздо чаще, как показывает мой опыт общения с сотнями компаний-экспортеров, просто не думают об информационной поддержке своего экспорта. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Карибский кризис до сих пор удерживает Землю от большой войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В этот день 15 октября 1962 года американские аналитики внимательно изучили полученные с воздуха снимки размещенных на Кубе советских вооружений. Внезапно оказалось, что русские поднесли ядерный пистолет прямо к американскому виску. Подробности...
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Зачем Супермена сделали геем

Обсуждение: 4 комментария

Нуланд вернула Украину "на крючок"

Когда Молдавия предаст Украину

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Определена самая красивая мигрантка России

На церемонии в «Президент-Отеле» объявлена победительница конкурса красоты, который провела Федерация мигрантов России. Корону получила 25-летняя Рушана Каримова из Узбекистана. В финал также вышли девушки из Киргизии и Таджикистана
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Портреты победителей конкурса «Учитель года России» разных лет

4 октября в ГУМе открылась выставка портретов учителей года разных лет – все они олицетворяют собой образ современного российского педагога. Выставка будет экспонироваться до 9 октября, после этого она украсит собой праздничный концерт ко Дню Учителя в Государственном Кремлевском дворце. На фото: Екатерина Алексеевна Филиппова «Учитель года России – 1996»
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Россия отправила в космос первый в истории киноэкипаж

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, во вторник отправился к МКС для съемок фильма «Вызов»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
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  • Февральская и Октябрьская революции

  • Правление Сталина

  • Великая Отечественная война

  • Хрущевская оттепель

  • Застой

  • Перестройка и развал СССР

  • 90-е годы 20 века
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  • Ужесточить

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    Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
    Геворг Мирзаян

    Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		15 октября 2021, 19:00

    Последние месяцы для Исламской Республики Иран получились, мягко говоря, не очень удачными. Южный Кавказ активно подгребает под себя Турция, разжигающая националистические настроения в гражданах Ирана азербайджанского происхождения и размещающая сирийских боевиков возле северных иранских границ (как будто Ирану было мало израильтян, дислоцировавшихся в Азербайджане и использующих эту страну для радиоэлектронной разведки и шпионских операций против ИРИ).

    Попытки иранцев запугать Анкару и Баку военными учениями ни к чему не привели – Эрдоган и Алиев понимают, что иранцы в одиночку не решатся на силовое решение проблемы. В Ираке (который еще недавно считался чуть ли не иранским вассалом) все тоже очень грустно – не столько даже из-за победы на парламентских выборах в стране местного шиита-националиста Муктады ас-Садра, сколько из-за серьезнейшего поражения главной проиранской партии, сократившей свое представительство в парламенте почти в три раза. Проиранские силы называют выборы сфальсифицированными и угрожают чуть ли не восстанием, однако вопрос в том, готов ли Иран это восстание санкционировать – и тем самым еще больше отвратить от себя иракское население, уставшее от доминирования могущественного восточного соседа?

    Наконец, на американском фронте, где Иран и США ведут переговоры о переговорах по вопросу реанимации ядерной сделки, ситуация тоже непростая. Требования Тегерана вернуть все как было – то есть отменить все американские санкции, после чего Иран вернется к исполнению своей части условий по ограничению ядерной программы и временному замораживанию ее сегментов, не находят понимания на Западе. В том числе и из-за поведения самого Ирана, который по внутриполитическим причинам (в стране после президентских выборов формируется новая исполнительная власть, которая придерживается более антизападных позиций, чем заключавший ядерную сделку президент Хасан Роухани) тянет с возобновлением переговорного процесса. И американцам это затягивание очень не нравится.

    «С каждым днем Иран продолжает предпринимать действия, которые не соответствуют соглашению, в частности наращивает запасы высокообогащенного урана до 20%, даже до 60%, и ускоряет вращение центрифуг», – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. И, по его словам, в какой-то момент в будущем «Иран добьется слишком большого прогресса в своей программе, который не будет отменен простым возвращением к условиям СВПД». Поэтому Штаты уже намекают на готовность вернуться к рассмотрению силового варианта решения вопроса.

    В Москве на сложности Ирана смотрят с пониманием и даже с определенным сочувствием. При этом на словах Москва всячески поддерживает Тегеран. «Рассмотрена ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подтверждено, что восстановление «ядерной сделки» в ее изначальной сбалансированной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон. Обозначен обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по СВПД в Вене», – именно так на официальном сайте МИД РФ расписаны телефонные переговоры Сергея Лаврова и его иранского визави Хоссейна Амира Абдоллахиана. Однако иранцы, выражаясь словами Остапа Бендера, просят не столько учить их жить, сколько помочь материально. Оказать реальную помощь в решении их проблем. Если уж не иракской, то турецкой и американской.

    Фото: mil.ru

    Союзники с иранской спецификой

    На первый взгляд, помочь надо. И не потому, что мы с Ираном партнеры, которые уже вместе решают проблемы Сирии, а также готовятся противостоять угрозам, исходящим из Афганистана. А потому, что иранские проблемы – это и российские проблемы. Так, иранцы уже год пытаются убедить Москву в том, что Турция на Кавказе слишком много на себя берет.

    Про противостояние Штатам и говорить не стоит – Соединенные Штаты не признают ни иранский, ни российский суверенитет, а также право обеих стран жить так, как хочет их население. И в рамках этого непризнания Америка использует против Российской Федерации и Ирана один и тот же санкционный инструмент. Поэтому и в российских, и в иранских интересах продемонстрировать США слабость этого инструмента.

    Однако, на второй взгляд, общие интересы не являются единственным условием для двустороннего сотрудничества. Необходимо еще доверие сторон и понимание, что сотрудничество принесет дивиденды. А у России такого доверия и понимания нет.

    Так, у ощущения ненадежности иранцев есть и субъективные, и объективные причины. Субъективные – это поведение иранского руководства после того, как с них при Обаме сняли санкции. В качестве благодарности Москве за многолетнюю поддержку Тегеран оперативно отменил все или абсолютное большинство контрактов, заключенных с российскими производителями, и отдал их западным фирмам, дабы экономикой поддержать восстановление политических отношений. И да, жизнь наказала Иран за такое переобувание – после восстановления по воле Трампа санкций западные фирмы заморозили контракты, после чего Иран остался и без товаров, и без оплаченных денег. Однако у Москвы осадок все равно остался – и у РФ нет никаких гарантий, что после восстановления ядерной сделки Иран не поступит таким же образом.

    Если же брать объективные факторы, то опять же очевидно, что Иран России не помощник и на турецком направлении. Как минимум из-за фактора иранских азербайджанцев, чьи протюркские настроения не позволят Тегерану (опасающемуся внутренних беспорядков) занимать жесткую позицию. Не случайно в той же Второй Карабахской иранские дипломаты активно просили Россию предпринять односторонние акции против Турции, тогда как представители Рахбара (верховного лидера Ирана) публично заявляли о поддержке действий Азербайджана в войне.

    Возникает стойкое ощущение, что иранцы хотят использовать Москву как наконечник копья, направленный на врагов Исламской Республики. Вот только зачем Москве играть эту роль?

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