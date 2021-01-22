Американскому бизнесу есть что предложить России

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22 января, пятница  |  Последнее обновление — 17:32  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ

Стратегические ядерные вооружения могут ввести в рамки на ближайшие пять лет Максим Блинов/РИА Новости
Новое руководство Белого дома и Пентагона совершило резкий поворот в затянувшейся истории спасения договора СНВ-3 о сокращении наступательных вооружений. После того, как Трамп практически похоронил ядерный договор с Россией, команда Байдена пообещала его продлить – и не на год, как компромиссно предлагала Москва, а сразу на пять лет. Что заставило новую власть в Вашингтоне изменить подход к главному вопросу международной безопасности? Подробности...
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Нужно ли вводить в России ковид-паспорта

Россияне волей-неволей разделились на тех, кто безопасен для окружающих, и тех, кто может быть заразен Алексей Куденко/РИА Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила резко против идеи ковид-паспортов – такую инициативу, не дожидаясь решения Москвы, запустили было несколько российских регионов. Социологические опросы также показывают скорее отрицательное отношение граждан. В соцсетях разгоняется волна, что ковидные паспорта – это аналог желтых звезд Давида в еврейских гетто. Однако эксперты указывают на бесспорные преимущества этой идеи. Каковы плюсы и минусы введения ковид-паспортов? Подробности...
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Вакцина от коронавируса заново разделила мир

Самые бедные получат вакцину от коронавируса, скорее всего, самыми последними Ken Ruinard/Reuters
Россия оказалась в числе немногих стран мира, имеющих редкую по сегодняшним дням привилегию: доступ к вакцине от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения бьет тревогу – большинство населения планеты никаких перспектив вакцинации от коронавируса не имеет. Какие последствия будет иметь эта проблема и можно ли с нею справиться? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Американскому бизнесу есть что предложить России

Сергей Суверов
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
Представляется, что технологические и финансовые инвестиции с Запада являются необходимым условием для возобновления адекватного экономического роста в России, модернизации экономики, создания новых рабочих мест, улучшения экологии и производительности труда. Подробности...

Текст «расследования» Навальному писали по-английски

Павел Данилин
Павел Данилин, политолог
Когда я начал читать «разоблачение» Навального, обратил внимание, что мне что-то режет глаз. С первых строчек режет. Послушал аудио. Вернулся к тексту и начал всматриваться в него пристальнее. И вот что получилось. Подробности...
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Куда бежать из соцсетей

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Быть вне соцсетей – роскошь, позволительная разве что знаменитым писателям или президентам. Да и они там с удовольствием сидят, наслаждаясь силой публичности, управляя общественным мнением. Подробности...
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Цыплята важнее людей

В США сменилась власть: главное

НАТО вызывает рак

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Джозеф Байден стал 46-м президентом США

Джозеф Робинетт Байден–младший принес в среду присягу на ступенях Капитолия в качестве 46-го президента США, а Камала Харрис стала вице-президентом страны. Новый глава Америки назвал день своей инаугурации «днем истории, надежды и обновления», призвав американский народ к единению
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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как изменятся отношения между Москвой и Вашингтоном после прихода Джозефа Байдена?
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    Американскому бизнесу есть что предложить России

    Сергей Суверов
    инвестиционный стратег УК «Арикапитал»
    		22 января 2021, 17:00

    Финансовые рынки и бизнес с тревогой ждали вступления в должность нового президента США Джо Байдена. Политические отношения наших стран и без того близки к стадии «холодной» войны, теперь вероятно произойдёт очередное обострение отношений с новыми раундами санкций и контрсанкций. Окружение Байдена уже обвинило Россию в причастности к кибератакам на правительственные учреждения США, вероятно новое столкновение позиций по Украине, Сирии, Белоруссии и множеству других вопросов.

    Финансисты с тревогой ждут возможных ограничений для международных инвесторов на покупку российского госдолга, а также инициатив в отношении отключения РФ от системы международных расчетов SWIFT. Возможны новые санкции и против российских бизнесменов, которые, как считают в Вашингтоне, слишком тесно связаны с Кремлём.

    Это, правда, наиболее пессимистичный сценарий. Возможно, что администрация Байдена, заинтересованная в поддержании диалога с Россией в части сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений, не пойдёт на радикальное ухудшение отношений с Москвой. Но в любом случае бизнесу обеих стран будет неуютно работать при неуклонно ухудшающихся политических отношениях между странами, что несёт огромные риски для хозяйственной деятельности американских компаний в РФ, а также международных операций отечественных предпринимателей.

    Вместе с тем, торговое и экономическое взаимодействие стран развивается довольно интенсивно, и сегодня сложно представить российский рынок без американских айфонов, соцсетей и программного обеспечения, наконец, закусочных «Макдональдс». В России давно работают американские банки, такие как Citigroup и JP Morgan, многие граждане нашей страны инвестируют в американские финансовые активы, как самостоятельно через брокерские договора, так и через инфраструктуру доверительного управления и паевых инвестиционных фондов. Американские фонды активно вкладывают средства в российские ценные бумаги, инструменты private equity и венчурного финансирования. Россия поставляет в США сырую нефть, титан для Boeing, драгоценные камни, товары металлургической промышленности. Отметим, что в Америке велика активность российских айтишников в Силиконовой долине, успешно работают инвестиционные компании и фонды, созданные выходцами из нашей страны.

    Есть немало примеров успешной деятельности в России и американских производственных компаний. Coca-Cola не только продаёт в РФ напитки, но и строит производственные мощности и покупает активы. В 2005 году была приобретена компания «Мултон», второй по величине производитель соков в стране, а в 2010 году «Нидан», также один из крупнейших производителей соков в России. Вклад Coca-Cola в экономику России оценивался в 2018 году в 0,2% ВВП, это более 195 млрд руб. Coca-Cola – один из крупнейших работодателей страны. Сегодня в компании работает более 7000 человек. За все время присутствия в России Coca-Cola вложила 5,5 млрд руб. в социальные проекты.

    Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»

    Социальными и благотворительными проектами в РФ активно занимается «Макдональдс», а американская компания Procter&Gamble является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику. С 1991 года компания инвестировала в России более 900 млн долларов.

    Еще один пример из не самой типичной отрасли, в отличие от FMCG, для инвестиций – капиталоемкое промышленное производство. Инвестиции почти в полмиллиарда долларов в Самарский металлургический завод (входит в группу Arconic) позволили перевооружить крупнейшего в России производителя алюминиевых полуфабрикатов, улучшить охрану труда и экологические стандарты его деятельности, ведь примерно 10% инвестиций были направлены на эти цели. Благодаря этому за последние 15 лет предприятие более чем в два раза снизило удельное потребление энергоносителей. Arconic участвует в решении экологических и социальных проблем самарского региона, за последние пять лет налоги в региональный бюджет увеличились в два раза. Это в полной мере отвечает критериям набирающей популярность в мире концепции ESG (ecological, social, governance), которая становится мейнстримовой для всех передовых мировых компаний. Технологический трансфер от головной компании заводу в Самаре модернизировал уникальную линейку оборудования. Компания стала крупным производителем баночной ленты для напитков. Среди клиентов – достаточно капризные наукоемкие отрасли, такие как авиастроение, судостроение, вагоностроение, автопром.

    Представляется, что технологические и финансовые инвестиции с Запада являются необходимым условием для возобновления адекватного экономического роста в России, модернизации экономики, создания новых рабочих мест, улучшения экологии и производительности труда. Есть успешные примеры сотрудничества с Соединенными Штатами, их надо пытаться развивать и масштабировать, не хотелось бы, чтобы политика удушала экономику, препятствуя росту доходов и качества жизни населения.

    Остаётся верить, что политики найдут в себе мужество отказаться от взаимных претензий и упреков, и сконцентрируют свою энергию на хозяйственном и инновационном взаимодействии, охране окружающей среды, развитии здравоохранения, культурном обмене, что особенно важно в свете разрушительной пандемии коронавируса, болезненный рубец от которой ещё долго будет отражаться на нашей цивилизации.


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