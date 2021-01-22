Американскому бизнесу есть что предложить России

Финансовые рынки и бизнес с тревогой ждали вступления в должность нового президента США Джо Байдена. Политические отношения наших стран и без того близки к стадии «холодной» войны, теперь вероятно произойдёт очередное обострение отношений с новыми раундами санкций и контрсанкций. Окружение Байдена уже обвинило Россию в причастности к кибератакам на правительственные учреждения США, вероятно новое столкновение позиций по Украине, Сирии, Белоруссии и множеству других вопросов.

Финансисты с тревогой ждут возможных ограничений для международных инвесторов на покупку российского госдолга, а также инициатив в отношении отключения РФ от системы международных расчетов SWIFT. Возможны новые санкции и против российских бизнесменов, которые, как считают в Вашингтоне, слишком тесно связаны с Кремлём.

Это, правда, наиболее пессимистичный сценарий. Возможно, что администрация Байдена, заинтересованная в поддержании диалога с Россией в части сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений, не пойдёт на радикальное ухудшение отношений с Москвой. Но в любом случае бизнесу обеих стран будет неуютно работать при неуклонно ухудшающихся политических отношениях между странами, что несёт огромные риски для хозяйственной деятельности американских компаний в РФ, а также международных операций отечественных предпринимателей.

Вместе с тем, торговое и экономическое взаимодействие стран развивается довольно интенсивно, и сегодня сложно представить российский рынок без американских айфонов, соцсетей и программного обеспечения, наконец, закусочных «Макдональдс». В России давно работают американские банки, такие как Citigroup и JP Morgan, многие граждане нашей страны инвестируют в американские финансовые активы, как самостоятельно через брокерские договора, так и через инфраструктуру доверительного управления и паевых инвестиционных фондов. Американские фонды активно вкладывают средства в российские ценные бумаги, инструменты private equity и венчурного финансирования. Россия поставляет в США сырую нефть, титан для Boeing, драгоценные камни, товары металлургической промышленности. Отметим, что в Америке велика активность российских айтишников в Силиконовой долине, успешно работают инвестиционные компании и фонды, созданные выходцами из нашей страны.

Есть немало примеров успешной деятельности в России и американских производственных компаний. Coca-Cola не только продаёт в РФ напитки, но и строит производственные мощности и покупает активы. В 2005 году была приобретена компания «Мултон», второй по величине производитель соков в стране, а в 2010 году «Нидан», также один из крупнейших производителей соков в России. Вклад Coca-Cola в экономику России оценивался в 2018 году в 0,2% ВВП, это более 195 млрд руб. Coca-Cola – один из крупнейших работодателей страны. Сегодня в компании работает более 7000 человек. За все время присутствия в России Coca-Cola вложила 5,5 млрд руб. в социальные проекты.

Социальными и благотворительными проектами в РФ активно занимается «Макдональдс», а американская компания Procter&Gamble является одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую экономику. С 1991 года компания инвестировала в России более 900 млн долларов.

Еще один пример из не самой типичной отрасли, в отличие от FMCG, для инвестиций – капиталоемкое промышленное производство. Инвестиции почти в полмиллиарда долларов в Самарский металлургический завод (входит в группу Arconic) позволили перевооружить крупнейшего в России производителя алюминиевых полуфабрикатов, улучшить охрану труда и экологические стандарты его деятельности, ведь примерно 10% инвестиций были направлены на эти цели. Благодаря этому за последние 15 лет предприятие более чем в два раза снизило удельное потребление энергоносителей. Arconic участвует в решении экологических и социальных проблем самарского региона, за последние пять лет налоги в региональный бюджет увеличились в два раза. Это в полной мере отвечает критериям набирающей популярность в мире концепции ESG (ecological, social, governance), которая становится мейнстримовой для всех передовых мировых компаний. Технологический трансфер от головной компании заводу в Самаре модернизировал уникальную линейку оборудования. Компания стала крупным производителем баночной ленты для напитков. Среди клиентов – достаточно капризные наукоемкие отрасли, такие как авиастроение, судостроение, вагоностроение, автопром.

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Представляется, что технологические и финансовые инвестиции с Запада являются необходимым условием для возобновления адекватного экономического роста в России, модернизации экономики, создания новых рабочих мест, улучшения экологии и производительности труда. Есть успешные примеры сотрудничества с Соединенными Штатами, их надо пытаться развивать и масштабировать, не хотелось бы, чтобы политика удушала экономику, препятствуя росту доходов и качества жизни населения.

Остаётся верить, что политики найдут в себе мужество отказаться от взаимных претензий и упреков, и сконцентрируют свою энергию на хозяйственном и инновационном взаимодействии, охране окружающей среды, развитии здравоохранения, культурном обмене, что особенно важно в свете разрушительной пандемии коронавируса, болезненный рубец от которой ещё долго будет отражаться на нашей цивилизации.