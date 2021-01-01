Друзей не надо искать – сами появятся

Один мой товарищ недавно с горечью пожаловался – не получается что-то в последнее время друзей находить. Приятелей хоть пруд пруди, коллег и партнеров по работе полно, с собутыльниками тоже проблем нет. А вот чтоб прямо друг – не получается. Раньше получалось, а сейчас нет. Все друзья откуда-то из давних лет, из юности, а новые не заводятся.

Мне показалось это странным. Ведь и мужик-то хороший, бездна обаяния и позитива, контактный и дружелюбный, без внутренней хитрости, которую, на самом деле, всегда очень видно. Хитрые ведь только думают, что они хитрые, двойное дно всегда заметно. И возраст вполне активный – 40 лет. Единственное объяснение в голову пришло, что связано это с его профессией. Он режиссер. Не из грандов, не модный, но довольно известный. А режиссер, он ведь как в советские времена «директор овощной базы» – человек «полезный».

То есть к такому липнет очень много людей, скажем так, небескорыстных. Актеров, жаждущих роли, сценаристов, желающих продать сценарий, агентов всяких, да и просто мелких хищников, которые почему-то думают, что если режиссер, так обязательно миллионер и от его пирога можно немножко откусить. И среди такой толпы желающих поиметь пользу найти друга труднее, чем в борделе сыскать девственницу.

Сам он объясняет это внутривидовой агрессией, которая вынуждает самцов одного вида относиться друг к другу с настороженностью и при первой возможности выталкивать конкурента за пределы своего ареала. И если в юности человеки-щенки тянутся друг к другу, чтобы организовать стаю в целях противостояния агрессии окружающего мира, то к зрелому возрасту мы уже матерые волки и в подобном кучковании не нуждаемся. У каждого уже либо своя стая, либо осознанный выбор волка-одиночки.

Что ж, вариант вполне логичный. Но, на мой взгляд, слишком простой, пытающийся нарисовать универсальный ответ на сложную задачу. Не пытаясь выстроить еще более универсальную схему, я просто попытался проанализировать свой опыт.

Знакомых и товарищей у меня немало. Даже очень хороших товарищей. А вот друзей... Друг – понятие в нашей системе координат очень ценное. И, соответственно – редкое. Когда у тебя чего-то много, это не может иметь большую ценность.

Друг – это не просто человек, с которым тебе легко, весело и интересно. Друг – это не просто человек, который может помочь. Друг – это не просто человек, которому ты можешь доверить сокровенное. Друг – это который «все сразу» из перечисленного и еще много чего. А главное, он это сделает даже тогда, когда ему это невыгодно. Потому что друг выше выгоды. И такие друзья у меня есть. Есть пара друзей времен «боевой юности», с которыми хоть и видимся раз или два в год, когда на родину приезжаю, но я всегда могу на них рассчитывать. И они на меня. Пара друзей, появившихся в уже зрелые годы. А есть те, с кем подружился буквально несколько лет назад. По-настоящему подружился. Все проверены лихом и радостью. За каждого сам встану.

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Но, копаясь в себе, не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи».

Первый фактор прост. В юности и молодости мы пропускаем через себя огромное количество людей. При этом мы доверчивы, активны, легко сходимся с людьми и так же легко расстаемся. В друзья ты записываешь каждого приятного тебе человека. А потом тебя кидают, обманывают, предают, бьют наотмашь равнодушием, что хуже предательства, на вопль о помощи пожимают плечами – прости, братан, я с девушкой в кино уже иду. И ты вычеркиваешь, вычеркиваешь, вычеркиваешь, с ужасом глядя, как редеют ряды друзей. Ты начинаешь разочаровываться в людях, в друзьях. Иногда это называют противным словом «взрослеть».

И вдруг ты понимаешь, что у тебя осталось всего два-три человека, иногда даже один, который ни разу не предал, всегда был рядом, чтобы подставить плечо, шел с тобой вдвоем против пятерых, расставался с девчонкой, потому что она не простила, когда он выбрал помочь тебе, а не пойти с ней в кино. Ты отсеял полсотни, пока не остались эти, самые лучшие, самые верные, за которых ты сам хоть в огонь. А когда тебе сорокет или полтос, у тебя просто нет ни времени, ни сил отсеять эти полсотни. Да и отсеивать уже нужды особой нет, потому что ты отсекаешь «не своих» на подлете, ибо наработал опыт. Поэтому и шанс найти этого одного из полсотни, минимальный.

Второй фактор чем-то связан с первым. С годами задница становится тяжелее. Ты уже не так легок на подъем. По молодости ты постоянно в движении, постоянно приключения, события. Многие из которых заканчиваются косяками. Из них помогают выбраться те, кто становятся друзьями, проверенными в бою. А с возрастом ты умнеешь, и опыт помогает тебе самому обойти острые углы и потенциальные косяки. То есть, тебя банально реже нужно выручать – и проверить новых товарищей в бою уже сложнее. Тут таится опасность как излишне довериться непроверенным людям, так и не заметить того, кто мог бы стать другом.

Ну и толстая кожа, огрубевшая с годами и невзгодами, оберегает тебя не только от холодных ветров судьбы, но и, к сожалению, от человеческого тепла.

Опять же, время размазывает нас по поверхности планеты. Труднее стало просто встречаться – времени мало, все друзья далеко, это раньше в одном дворе жили, да и у них тоже времени нет, жена ругается, нога болит, проект горит, раньше в Питер или Рязань мотануть с утра, вечером с другом там посидеть за рюмкой чая, а утром обратно и с поезда на работу – как нефиг делать. А сейчас уже нет. Позвонить бы не забыть, уже хорошо.

Тяжелее с возрастом стало друзей заводить. Это правда. Но шансы всегда есть. Надо только, простите за каламбур, давать шансу шанс. И не надо искать – сами появятся.