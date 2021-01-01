Друзей не надо искать – сами появятся

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Каким будет курс рубля в 2021 году

Новый год добавит крепости рублю REUTERS/Maxim Shemetov
Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. С чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в новом, 2021 году? Подробности...
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Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

Чиновникам придется отчитаться о содержимом чемоданов, в том числе виртуальных Сысоев Григорий/ТАСС
Наступающий 2021-й станет годом, направленным на резкое улучшение качества работы государственных служащих. В частности, нечистых на руку будет проще уволить или привлечь к суду, обладатели двойного гражданства и вовсе будут изгнаны с работы, а тем, кто оскорбляет граждан, грозит крупный штраф. Планируется и ряд других нововведений, повышающих спрос с чиновников и депутатов. Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации от будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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Асад рискует вновь потерять Пальмиру

В районе Пальмиры вновь обострилась террористическая активность Sandra Auger/Reuters
Количество терактов и диверсий, совершенных на территории Сирии, вновь начало расти. Причем речь идет не только о северо-востоке страны, где расположены протурецкие боевики, но и о других регионах арабской республики. В последнюю предновогоднюю ночь возле древней Пальмиры попали в засаду и погибли почти три десятка сирийских солдат. Что стало причиной новой террористической активности в Сирии и чем она грозит власти Дамаска? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...

Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 5 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
    Дмитрий Грунюшкин

    Друзей не надо искать – сами появятся

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		1 января 2021, 13:10

    Один мой товарищ недавно с горечью пожаловался – не получается что-то в последнее время друзей находить. Приятелей хоть пруд пруди, коллег и партнеров по работе полно, с собутыльниками тоже проблем нет. А вот чтоб прямо друг – не получается. Раньше получалось, а сейчас нет. Все друзья откуда-то из давних лет, из юности, а новые не заводятся.

    Мне показалось это странным. Ведь и мужик-то хороший, бездна обаяния и позитива, контактный и дружелюбный, без внутренней хитрости, которую, на самом деле, всегда очень видно. Хитрые ведь только думают, что они хитрые, двойное дно всегда заметно. И возраст вполне активный – 40 лет. Единственное объяснение в голову пришло, что связано это с его профессией. Он режиссер. Не из грандов, не модный, но довольно известный. А режиссер, он ведь как в советские времена «директор овощной базы» – человек «полезный».

    То есть к такому липнет очень много людей, скажем так, небескорыстных. Актеров, жаждущих роли, сценаристов, желающих продать сценарий, агентов всяких, да и просто мелких хищников, которые почему-то думают, что если режиссер, так обязательно миллионер и от его пирога можно немножко откусить. И среди такой толпы желающих поиметь пользу найти друга труднее, чем в борделе сыскать девственницу.

    Сам он объясняет это внутривидовой агрессией, которая вынуждает самцов одного вида относиться друг к другу с настороженностью и при первой возможности выталкивать конкурента за пределы своего ареала. И если в юности человеки-щенки тянутся друг к другу, чтобы организовать стаю в целях противостояния агрессии окружающего мира, то к зрелому возрасту мы уже матерые волки и в подобном кучковании не нуждаемся. У каждого уже либо своя стая, либо осознанный выбор волка-одиночки.

    Что ж, вариант вполне логичный. Но, на мой взгляд, слишком простой, пытающийся нарисовать универсальный ответ на сложную задачу. Не пытаясь выстроить еще более универсальную схему, я просто попытался проанализировать свой опыт.

    Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

    Знакомых и товарищей у меня немало. Даже очень хороших товарищей. А вот друзей... Друг – понятие в нашей системе координат очень ценное. И, соответственно – редкое. Когда у тебя чего-то много, это не может иметь большую ценность.

    Друг – это не просто человек, с которым тебе легко, весело и интересно. Друг – это не просто человек, который может помочь. Друг – это не просто человек, которому ты можешь доверить сокровенное. Друг – это который «все сразу» из перечисленного и еще много чего. А главное, он это сделает даже тогда, когда ему это невыгодно. Потому что друг выше выгоды. И такие друзья у меня есть. Есть пара друзей времен «боевой юности», с которыми хоть и видимся раз или два в год, когда на родину приезжаю, но я всегда могу на них рассчитывать. И они на меня. Пара друзей, появившихся в уже зрелые годы. А есть те, с кем подружился буквально несколько лет назад. По-настоящему подружился. Все проверены лихом и радостью. За каждого сам встану.

    Но, копаясь в себе, не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи».

    Первый фактор прост. В юности и молодости мы пропускаем через себя огромное количество людей. При этом мы доверчивы, активны, легко сходимся с людьми и так же легко расстаемся. В друзья ты записываешь каждого приятного тебе человека. А потом тебя кидают, обманывают, предают, бьют наотмашь равнодушием, что хуже предательства, на вопль о помощи пожимают плечами – прости, братан, я с девушкой в кино уже иду. И ты вычеркиваешь, вычеркиваешь, вычеркиваешь, с ужасом глядя, как редеют ряды друзей. Ты начинаешь разочаровываться в людях, в друзьях. Иногда это называют противным словом «взрослеть».

    И вдруг ты понимаешь, что у тебя осталось всего два-три человека, иногда даже один, который ни разу не предал, всегда был рядом, чтобы подставить плечо, шел с тобой вдвоем против пятерых, расставался с девчонкой, потому что она не простила, когда он выбрал помочь тебе, а не пойти с ней в кино. Ты отсеял полсотни, пока не остались эти, самые лучшие, самые верные, за которых ты сам хоть в огонь. А когда тебе сорокет или полтос, у тебя просто нет ни времени, ни сил отсеять эти полсотни. Да и отсеивать уже нужды особой нет, потому что ты отсекаешь «не своих» на подлете, ибо наработал опыт. Поэтому и шанс найти этого одного из полсотни, минимальный.

    Второй фактор чем-то связан с первым. С годами задница становится тяжелее. Ты уже не так легок на подъем. По молодости ты постоянно в движении, постоянно приключения, события. Многие из которых заканчиваются косяками. Из них помогают выбраться те, кто становятся друзьями, проверенными в бою. А с возрастом ты умнеешь, и опыт помогает тебе самому обойти острые углы и потенциальные косяки. То есть, тебя банально реже нужно выручать – и проверить новых товарищей в бою уже сложнее. Тут таится опасность как излишне довериться непроверенным людям, так и не заметить того, кто мог бы стать другом.

    Ну и толстая кожа, огрубевшая с годами и невзгодами, оберегает тебя не только от холодных ветров судьбы, но и, к сожалению, от человеческого тепла.

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    Опять же, время размазывает нас по поверхности планеты. Труднее стало просто встречаться – времени мало, все друзья далеко, это раньше в одном дворе жили, да и у них тоже времени нет, жена ругается, нога болит, проект горит, раньше в Питер или Рязань мотануть с утра, вечером с другом там посидеть за рюмкой чая, а утром обратно и с поезда на работу – как нефиг делать. А сейчас уже нет. Позвонить бы не забыть, уже хорошо.

    Тяжелее с возрастом стало друзей заводить. Это правда. Но шансы всегда есть. Надо только, простите за каламбур, давать шансу шанс. И не надо искать – сами появятся.


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