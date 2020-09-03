Государство – не машина удовольствия

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3 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 11:58  |  vz.ru
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Российский газ вернет ценовое превосходство над СПГ в Европе

Второе полугодие для Газпрома будет противоречивым REUTERS/Christian Charisius
Спотовые цены на газ в Европе снова растут и уже достигли максимума с осени 2019 года. Это хорошие новости для Газпрома. Российский трубопроводный газ должен вернуть свое ценовое превосходство над американским СПГ и любым другим сжиженным газом. Этот конкурент серьезно подкосил позиции Газпрома в Германии и Турции, которые традиционно покупали больше других. Однако второе полугодие должно все изменить.  Подробности...
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Навальным затыкают «Северный поток – 2»

Инцидент с Навальным является подарком для «ястребов» Запада Ruptly/YouTube
Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», заявили немецкие военные токсикологи, хотя ни симптомы, ни свидетельства омских врачей не говорят в пользу этой версии. Но Запад настаивает именно на отравлении блогера боевым веществом, преследуя свои прагматические цели.  Подробности...
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Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
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Маразм Байдена списали на «русский заговор»

Чтобы победить Трампа, Байдену придется стать Ельциным USA TODAY NETWORK/Reuters
Многие будут смеяться, но русские опять вмешались в президентские выборы в США. В центре очередного скандала – кандидат от демократов Джо Байден, которого «российская пропаганда» нагло оболгала и попыталась выставить маразматиком. Однако многое говорит в пользу того, что «российская пропаганда» права: из Байдена будут делать президента, как делали президента из Бориса Ельцина в 1996 году. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Государство – не машина удовольствия

Герман Садулаев, писатель, публицист
Государство заменило собой и религию, и общины, и цеха, и гильдии, и отчасти даже семью – теперь оно одно нам и священник, и папа, и мама, и дядя с тётей. Больше никого нет. Подробности...

Минское соглашение будут спасать пенсионеры

Сергей Миркин, журналист, Донецк
У жителей Донбасса нет никакой веры киевской власти. Закрепление особого статуса ЛДНР в конституции Украины является гарантией того, что Киев не отменит права региона через месяц после того, как их предоставит. Подробности...

Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Можно долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль», но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Символы СССР опять приравняли к свастике

Как нелепо тратят деньги победители лотерей

Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 14 комментариев
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Получены самые детальные снимки поверхности Солнца

Благодаря модернизации крупнейшего в Европе солнечного телескопа GREGOR немецкие ученые смогли получить самые детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений с Земли. Теперь техника позволяет различать на поверхности Солнца детали размером до 50 км при диаметре звезды 1,4 млн км
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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Герман Садулаев

    Государство – не машина удовольствия

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		3 сентября 2020, 11:58

    Мы живём в тотальном государстве. Это не жалоба, не критика, это просто констатация факта. Россия – тотальное государство. Но не только Россия. И США, и Германия, и Израиль, и Китай, и Япония и даже Швеция – все государства сейчас являются тотальными. Как правило, гораздо более тотальными, чем Россия. Хотя Россию и Китай обвиняют в «тоталитаризме», а, например, Японию – нет.

    Что такое «тоталитаризм» никому не известно. Это хитрый термин, который придумали западные идеологи, чтобы поделить все режимы на «тоталитарные» (или «авторитарные», как мягкая степень того же тоталитаризма) и «демократические». При этом не берутся в расчёт ни ориентация на капитализм или социализм, ни история, ни традиции, ни уровень жизни или развития экономики, ничего: тот, кто слушается Америку – «демократический», а кто не слушается Америку – «тоталитарный», даже если решения вплоть до покраски бордюров принимаются общенародным голосованием. «Демократия» – это не про власть народа, это про подчинение Вашингтону. Так что «тоталитаризм» – это просто идеологический ярлык, за которым нет никакого научного содержания.

    А вот про тотальность государства в XX веке сообщили многие мыслители, и правого, и левого направлений. Тотальность означает, что государство приняло на себя практически все общественные функции. Государство всё взяло на себя, теперь оно за всё в ответе. В Средние века было не так, существовало несколько иерархически организованных сообществ, которые имели свои автономные функции: церковь, сельская община, городской муниципалитет, цех ремесленников, торговая гильдия и так далее. Но постепенно государство лишило сообщества автономии и взяло все обязательства на себя. Это и называется тотальным государством, а не обязательно «Гитлер».

    Поэтому все претензии мы обращаем к государству. Мы хотим, чтобы государство нас лечило, учило, развлекало, и при этом кормило и защищало. А государство по своему происхождению есть военная организация общества для ведения внешней или внутренней войны, вот и всё. Это как мясорубка. Мясорубка не может печь пироги или стирать бельё. Потому что она мясорубка.

    Представьте себе, что сержанту Хартману из фильма «Цельнометаллическая оболочка» поручили заодно с боевой подготовкой новобранцев заниматься культурой и здравоохранением. Ну, он занимается. Как может. Так же и государство.

    Фото: Graeme Sloan/Sipa USA/Reuters

    Но я не защищаю государство. Его ведь никто не заставлял. Как говорится, назвался груздем – полезай в кузов. Государство заменило собой и религию, и общины, и цеха, и гильдии, и отчасти даже семью – теперь оно одно нам и священник, и папа, и мама, и дядя с тётей. Больше никого нет. Даже социального обеспечения, пенсий, заботы и ухода в старости мы ждём не от своих родных, а от государства, что было бы нелепо в традиционном обществе.

    Либеральные теории исходят из того, что есть некое «гражданское общество», состоящее из «автономных индивидов», и это «гражданское общество» противостоит государству и ограничивает его. Однако, на самом деле, ни автономных индивидов, ни гражданского общества нет, это фикции. С тех пор, как возникло государство – государство и есть общество, а другого общества, «гражданского» или какого-то ещё, просто нет. Функции государства «надзирать и наказывать» являются функциями самого общества, а не особенностями какой-то внешней «политической власти». Они выделены вовне только для удобства, но любое общество, оставшись без государственной власти, сразу принимается само надзирать и наказывать, да ещё и пожёстче, чем государство.

    Государство есть механизм войны, репрессии, наказаний. То есть, оно создано причинять страдания. Это машина страданий, машина боли. Но оно приняло на себя некоторые другие функции и оказалось в них успешным. Например, экономика. Когда нужно выйти из кризиса или достичь конкретных результатов, то государство берёт в свои руки управление экономикой и оказывается, что «военное» управление лучше, эффективнее, чем какой-то мифический «рынок».

    То есть, государство ещё и машина работы. Прошлые революции были направлены на то, чтобы сломать государство как машину принуждения к рабскому труду, как машину эксплуатации, и перенастроить на свободный равный труд и справедливое вознаграждение.

    Однако современные протесты, что в Америке, что в Белоруссии, движимы совсем иной мотивацией. Нет у протестующих желания работать, не хотят они улучшить условия труда, оплату труда и так далее. Теперь людям кажется, что работать вообще не обязательно. Людей учат, что «работа должна приносить удовольствие». Всё должно приносить удовольствие. Раньше считалось нормальным, если человек работал и зарабатывал себе на определённые потребности и удовольствия. Никто не ожидал, что удовольствием будет сама работа. Эксплуататорские классы были порицаемы за то, что они получали удовольствия, не отплачивая за них обществу вообще никакой работой: потому их называли паразитами и тунеядцами.

    Теперь быть паразитом и тунеядцем стало модно. Надо чтобы работать было легко, приятно, интересно. Надо чтобы работа была как хобби. Ни в коем случае нельзя трудиться и напрягаться! Выходит, что мы все теперь должны работать в порно-индустрии и эротических чатах, сниматься в кино, фотографировать, путешествовать и вести тревел-блоги. Мы будем селфить себя над тарелкой с креветками. Но кто выловит, заморозит, доставит, приготовит и подаст нам этих креветок? Есть какие-то люди, которым нравится быть официантами или мыть посуду за посетителями в кафе? Кто будет сеять хлеб, добывать уголь, строить дома, дороги, вывозить мусор будет кто?

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    Государство было (и остаётся) машиной боли и наказаний. Оно может быть машиной работы, может организовать экономику и следить за правильным распределением результатов труда. Но ждать от государства, что оно станет машиной удовольствий, что мы будем нажимать на кнопку, а оно будет выдавать нам наслаждения, это уже слишком. Всё равно что просить сержанта Хартмана, чтобы он прочитал нам на ночь сказку, поцеловал и погладил по голове. Или ещё где.


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