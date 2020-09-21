Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

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Новому российскому супертанкеру пророчат неподвижное будущее

Крупнейший нефтяной танкер Венесуэлы будет ходить под флагом России Lan Mantel/marinetraffic.com
Крупнейший нефтяной супертанкер Венесуэлы, находящийся посреди Карибского моря, перешел под российский флаг. Кроме того, теперь судно носит имя великого русского писателя Максима Горького. В чем особенность этого танкера, почему ему понадобился именно российский флаг и будет ли этот корабль бороздить Мировой океан? Подробности...
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Американские планы «разгрома» ПВО Калининграда лишены смысла

Для «взлома» ПВО Калининграда одного B-52 недостаточно, нужны сотни бомбардировщиков af.mil
Американские военные эксперты рассчитали, сколько стратегических бомбардировщиков и других средств понадобится США для прорыва ПВО Калининградской области. Командование американских ВВС всерьез рассматривает и другие варианты взлома обороны российского анклава на Балтике. Чем и как Россия будет отражать агрессию врага против своего самого западного региона? Подробности...
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Священнослужители отказались заново переучиваться

Исторически священнослужители большинства конфессий получали образование за рубежом Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
В Госдуме на следующей неделе начинается рассмотрение поправок в закон «О свободе совести», которые, по мнению их инициаторов, предотвратят появление в России религиозных экстремистов и защитят страну от «духовного неоколониализма». Однако такая инициатива наткнулась на критику буддистов, иудеев и мусульман. В чем заключается суть их претензий и удастся ли законодателям прийти к согласию с верующими? Подробности...
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Смерть судьи сыграла против американских либералов

Рут Гинзбург (вторая справа в первом ряду) была одним из главных «штыков» либералов в Верховном суде США supremecourt.gov
То, что происходит сейчас в США, уже назвали «схваткой над гробом», победа в которой даже важнее, чем итоги президентских выборов. В пятницу умерла одна из девяти судей Верховного суда Рут Гинзбург. От того, кто займет ее место, зависит, каким путем будет двигаться Америка – консервативным или либеральным. Битва вокруг этого вопроса столь горяча, что грозит похоронить политическую систему страны.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. Подробности...

Украинские шахтеры ушли под землю

Павел Волков, публицист
Работяги из Кривого Рога, родины президента Зеленского, уже две недели сидят под землей, потому что дальше так жить нельзя. Чего же хотят шахтеры? Они хотят всего лишь выжить. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Двадцатый век был столетием диктаторов

Тимур Шерзад, журналист
Двадцатый век начался с крушения монархий – и это приводило к образованию далеко не только демократий. Но даже среди диктатур были страны, творившееся в которых безобразие было значительно выше нормы. Поговорим о «тройке лидеров». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Туркмения добила русский язык

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Польша придумала новое «преступление России»

Подозрительная смерть Тесака

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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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    Сергей Миркин

    Зеленский не дождется самоликвидации ЛДНР

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		21 сентября 2020, 17:45

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью австрийской газете WienerZeitung заявил, что на территории Донбасса, неподконтрольной Киеву, возможна гуманитарная катастрофа. По его словам, в ЛДНР низкие зарплаты, много больных коронавирусом, высокие цены на электричество и воду. Зеленский сказал, что шахтерам в регионе очень тяжело.Он высказал мнение, что люди с Донбасса смотрят на Украину и понимают, что там лучше. Также Зеленский думает, что в регионе много людей, которые в душе украинцы. Кроме этого, президент Украины предположил, что в ЛДНР возможны протесты.

    Зарплаты на Украине выше, с этим никто не спорит. Однако объективная реальность заключается в том, что ЛДНР являются непризнанными республиками, что не дает возможность полноценно развивать экономику. Кроме того, Украина, устроившая торговую блокаду, внесла свою немалую лепту в то, чтобы ухудшить социально-экономическое положение жителей Донбасса. И, кстати, Зеленский пальцем не пошевелил, чтобы восстановить торговлю.  Что же до остальных заявлений господина Зеленского, то они, мягко говоря, спорные, а некоторые вообще являются чистейшей дезинформацией.

    Например, электроэнергия на Украине значительно дороже, чемв республиках. В незалежной один киловатт стоит 2 рубля 41 копейку (для удобства стоимость в гривнах переведена в рубли), причем такой тариф действует, если семья потребляет не более 100 киловатт в месяц, а выше – больше. В ДНР стоимость одного киловатта электроэнергии – 81 копейка, причем этот тариф распространяется на лимит до 150 киловатт. На Украине кубометр горячей воды стоит 223 рублей 96 копеек, а в ДНР 35 рублей 16 копеек.

    Что же до заболевших коронавирусом, то, к примеру, в Донецкой республике всего заболело 2908 человек, а на Украине 166 тысяч заболевших, при этом летальных исходов 3584. А относительно проблем донбасских шахтеров стоит вспомнить старую поговорку - у себя в глазу бревно не замечаешь, а у соседа и соринку видишь. В родном городе украинского президента — Кривом Роге — бастуют шахтеры, и отказываются выходить на поверхность. Так что сначала Зеленскому решить бы проблемы своих земляков.

    Можно подробнее остановиться и на утверждении президента, что многие жители Донбасса в душе украинцы, хотя в чужую душу, конечно, можно заглянуть только будучи президентом, простому смертному такая опция недоступна.

    Фото: SERGEY DOLZHENKO/ЕРА/ТАСС

    Проукраински настроенные граждане в ЛДНР, конечно, есть. Их можно условно разделить на две группы. Первая группа поменьше, это те, которые свято верят украинской пропаганде и что «Украина –  цэ Европа». Это люди, которые информационно были зомбированы еще до 2014 года и до сих пор уверены, что Россия плохая, а Запад хороший, и что ЕС Украину не бросит. Вторая группа больше. Это люди, которым до 2014 года было куда лучше, чем сейчас, прежде всего в материальном плане, и они наивно верят, что если вернется украинская власть, то все вернется к прежней жизни. Эти люди не понимают, что Украины, какой она была до февраля 2014 года, уже нет, и не будет. На ее месте возникло другое государственное образование, где герои – нацисты и их пособники, а сама майданная Украина держится на насилии и ненависти. Но некоторым жителям Донбасса легче жить в мире иллюзий, чем признать реальность.

    Но все-таки проукраински настроенных персонажей в ЛДНР меньшинство. Большая часть людей связывает свое будущее с Россией. И лучше всего это подтверждает тот факт, что с каждым днем становится все больше граждан, которые получают паспорта РФ. И все, с кем ни поговоришь в Донецке, хотят поскорей получить паспорт Российской Федерации, а это самый лучший индикатор политических предпочтений граждан.

    Что же до предсказаний Зеленского о протестах в ЛДНР, то, учитывая слабость его собственной власти, нелюбовь к ЗЕкоманде различных радикалов и откровенных нацистов, куда больше шансов, что серьезные протесты начнутся на самой Украине, а не в Донбассе. Тем более, что его утверждения, что в незалежной жизнь лучше, крайне спорное. От хорошей жизни люди бы не уезжали собирать клубнику в Польшу и мыть туалеты в Венгрию.

    И все же главный вопрос, который вытекает из интервью Зеленского – верит ли он сам в то, что говорит? Или это просто слова для западной публики? Если Зеленский и ЗЕкоманда уверовали, что в ЛДНР рано или поздно начнутся протесты, которые приведут к ликвидации республик, то тогда понятно, что никаких шагов по реализации Минских соглашений Киев делать не будет. Напротив, Зеленский и его команда будут делать все для максимального затягивания Минского процесса – в надежде, что республики ликвидируются сами собой. В эту логику укладывается и принятое украинским парламентом постановление о выборах, в котором прописано, что сначала Украина получает контроль над границей, а потом выборы, что противоречит Минскому договору.

    Если учесть, что Зеленский ждет бунта на Донбассе, то становится понятна его реакция на кризис в районе поселка Шумы, когда сначала украинская сторона согласилась на проведение совместной инспекции, а потом отказалась, что поставило под угрозу действующее перемирие.

    Зеленскому удобно верить в то, что ЛДНР самоликвидируются. Он не может или не хочет противостоять «партии войны», которая выступает против любых компромиссов с республиками. Поэтому с психологической точки зрения комфортно полагать, что вопрос решится сам собой.

    Во-вторых, думается, у Зеленского есть советники по Донбассу, скорее всего, бывшие жители Донецка и Луганска, которые уверены, что понимают все происходящее в республиках.  И они уверяют президента: если подождать, ЛДНР, как спелые фрукты, сами упадут ему в руки.

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    Но дело в том, что люди, уехавшие из Донбасса в 2014 году, уже не понимают своих бывших земляков. Война и лишения меняют людей. Большинство в Донбассе не представляют, как можно жить в одной стране с теми, кто, служа в ВСУ, обстреливал твой дом, убивал или пытал друзей и родных. Людям просто страшно от осознания того, что представители украинских нацистских группировок придут и будут хозяйничать в их городах.  И чтобы этого не допустить, жители Донбасса готовы вытерпеть многое, как бы трудно ни было.

    Поэтому тактика ждать у «моря погоды», а, точнее, дестабилизации в ЛДНР, ничего Зеленскому не даст.


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