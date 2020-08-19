Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

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19 августа, среда  |  Последнее обновление — 09:41  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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В Африке доказали, что демократия без денег не работает

Достоин ли очередной малийский переворот военного вторжения, решать будут в Париже vesti.ru
В Мали – золотоносной жиле Африки – произошел военный переворот, высшее руководство страны арестовано, а президент согласился отречься от власти. Это вызвало резко негативные комментарии со стороны МИД России и Франции, а следующей частью этой истории может стать французское вторжение. В целом малийский кризис подтверждает то, что знали и прежде: без денег демократия не работает. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Казалось бы – чисто технический вопрос: где проводить переговоры. Но на самом деле это не так. По украинскому законодательству все сотрудники госорганов ЛДНР являются государственными преступниками. И в любой другой точке мира Украина может потребовать их ареста. Подробности...

Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
    Сергей Миркин

    Останется ли Минск местом проведения переговоров по Донбассу

    Сергей Миркин
    журналист, Донецк
    		19 августа 2020, 09:30

    С 2014 года площадкой для переговоров по Донбассу является Минск. Однако сейчас в белорусском государстве происходят процессы, которые при определенном стечении обстоятельств могут заставить переговорщиков искать новое место для встреч.

    Например, если уличные протесты сделают столицу Белоруссии небезопасным городом. О том, что контактной минской группе придется искать другую площадку для переговоров, заявил новый глава украинской делегации в Минске, экс-президент Украины Леонид Кравчук. Однако не исключено, что, даже если в Минске скоро станет спокойно, от него как от места проведения переговоров откажется Украина исключительно по политическим причинам.

    Так, ряд депутатов пропрезидентской фракции «Слуга народа» во главе с нардепом Богданом Яременко обратились с открытым письмом к Владимиру Зеленскому с требованием перенести переговоры по Донбассу из Минска в другое место. Ранее офис украинского президента высказал недовольство относительно того, что 32 из 33 задержанных в Белоруссии россиян (якобы сотрудников ЧВК Вагнера) были переданы России. Экстрадиции 28 из них требовала Украина, так как эти люди «воевали в Донбассе на стороне ополчения».

    Почему именно на Украине сейчас стали поднимать вопрос о переносе места встречи контактной группы из Белоруссии? Думается, что есть несколько причин. Во-первых, ряд политиков в незалежной действительно надеялись, что Лукашенко выдаст 28 россиян Украине, и она устроит суд над ними, а точнее, показательно-политический процесс. Когда же мужчин вернули в Россию, эти политики почувствовали себя обиженными. Во-вторых, раз Запад занял антилукашенковскую позицию, то многие на Украине хотят быть «святее папы римского» и спешат показать Вашингтону и Брюсселю, что они тоже присоединились к кампании против Александра Григорьевича.

    В-третьих, украинская власть хочет получить от ситуации политическую выгоду. В Киеве уже давно по факту саботируют Минский процесс: отказываются выполнять политическую часть соглашения, устраивают «спектакли» – достаточно вспомнить факт включения в переговорную группу бывших донецких журналистов и попытку объявить их «представителями Донбасса». Теперь же у украинского руководства появилась возможность, ставя вопрос о площадке для переговоров, окончательно парализовать Минский процесс, а может, даже нивелировать его.

    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

    Казалось бы, вопрос, где будут проходить встречи, чисто технический. На самом деле нет. Так, Кравчук предложил в качестве возможных площадок для встречи Стокгольм или Женеву.

    Однако можно предположить, что эти города не устроят представителей Донбасса, так как в них никто не сможет гарантировать безопасность. Если Украина потребует выдачи делегатов, то нет гарантии, что власти Швеции или Швейцарии не осуществят их экстрадицию в Киев. Нельзя забывать, что по украинскому законодательству все работающие в государственных структурах ЛДНР совершают уголовное преступление. А, значит, теоретически Украина может потребовать выдачи любого из переговорщиков, представляющих республики Донбасса.

    Минск в 2014 году потому и стал идеальной площадкой для переговоров, что, с одной стороны, Белоруссия политически и экономически прочно связана с Россией, что гарантировало безопасность делегатов из ЛДНР, а с другой – у Минска были хорошие отношения с Киевом. Вторую такую державу будет найти сложно. Возможный вариант Казахстан, хотя, конечно, со многими но.

    Конечно, переговоры в «минском формате» могут проходить и онлайн, это, вероятно, тоже устроит Украину, так как в таком формате невозможно будет подписать никакие документы. Украинские делегаты всегда делают это с неохотой, да и визирование любых договоров вызывает гнев украинских радикалов и часто порождает новые мини-майданы.

    Хотя, вероятно, пока никаких резких шагов по переносу переговоров из Минска в другой город украинская сторона предпринимать не будет. Протесты в Белоруссии, похоже, набирают обороты, а значит, при желании Киев всегда найдет формальный повод, чтобы поставить этот вопрос.

    Также можно предположить, что если в Белоруссии установится майданная власть, подобная украинской, то Минск также не сможет оставаться площадкой для переговоров, так как безопасность делегатов из Донбасса будет под большим вопросом.

    А поэтому события в Белоруссии могут иметь очень серьезное влияние на судьбу Минского процесса.


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