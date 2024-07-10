  • Новость часаСША рассекретили документы 1990-х годов о тайных планах расширения НАТО
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    10 июля 2024, 09:18 Мнение

    Чем Нетаньяху похож на Зеленского

    У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России
    Захарова выразила уверенность в способности Бога обойтись без советов Пугачевой
    Глава Рособрнадзора объяснил, почему школьники не одобрят замену ЕГЭ на обычные экзамены
    Грузия припомнила Евросоюзу спасение его военной миссии в ЦАР

    Некоторые задаются вопросом: зачем Зеленский вместо того, чтобы искать мир, продолжает войну? А все просто: он надеется сохранить власть. Он рассчитывает на некую победу или благоприятное для него стечение обстоятельств, которое все изменит, и он не потеряет свое кресло. И ему плевать, сколько погибнет людей, что в результате останется от государства Украина, за интересы которого он якобы борется.

    Зеленского можно назвать искусственным политиком, он стал президентом благодаря тому, что украинцы полюбили его героя Голобородько из сериала «Слуга народа». После начала СВО западная пропаганда раскрутила образ Зеленского как главного защитника свободы и демократии. А управляет на Украине серый кардинал Андрей Ермак, и об этом все прекрасно знают.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху кажется полной противоположностью Зеленского. Ветеран израильской политики шесть раз возглавлял правительство страны, он участник Шестидневной войны. Правда, он и один из самых скандальных политиков современного Израиля, против него были выдвинуты уголовные обвинения по подозрению в коррупции и мошенничестве. Нетаньяху в 2023 году пытался провести судебную реформу, которая расколола израильское общество. Но сегодня они с Зеленским находятся в очень похожей ситуации.

    Нетаньяху тоже нужна ощутимая военная победа, чтобы сохранить власть. После событий 7 октября, когда ХАМАС устроил рейд на территорию Израиля, в израильском обществе возник консенсус – сначала надо закончить войну, а потом искать виновных.

    Понятно, что в произошедшем виновато военное командование, руководство израильских спецслужб, но высшая политическая ответственность лежит на Нетаньяху как на фактическом главе государства (президент в Израиле есть, но это церемониальная должность). А значит, пока продолжаются боевые действия, Нетаньяху нужно добиться такого успеха, который может реабилитировать его в глазах израильского общества.

    О чем может идти речь? Это либо уничтожение военного потенциала ХАМАС и изгнание организации из сектора Газа, либо вытеснение боевых отрядов ливанской «Хезболлы» за реку Литани в Ливане (по некоторым сведениям, граница древнего Израиля проходила именно по ней). Акции меньшего масштаба не смогут спасти политическую карьеру Нетаньяху.

    Несмотря на десятки тысяч погибших и разрушение населенных пунктов в секторе Газа, ЦАХАЛ не удалось полностью уничтожить военные отряды ХАМАС и заставить начальство этой организации покинуть регион. Большое количество жертв среди мирного населения сектора привело к тому, что Израиль испортил отношения со многими странами мира, если не с большинством. Даже всегда лояльные Тель-Авиву США оказывают давление на израильское правительство с целью заставить прекратить военную операцию в регионе и начать переговоры с ХАМАС.

    Белый дом делает это не из человеколюбия. Война в Газе раскалывает электорат Демократической партии США, отворачивает от Джо Байдена американских мусульман, а также многих чернокожих избирателей и левых либералов. Это команде Байдена перед президентскими выборами не нужно, их кандидат и так в сложном положении.

    Ссориться с Белым домом Нетаньяху нельзя, Израиль не сможет вести войну без боеприпасов из США и дипломатической поддержки Штатов. Поэтому, вероятно, военная операция в секторе Газа будет сворачиваться.

    Но Тель-Авив начнет другую войну – с «Хезболлой». Немецкое издание Bild сообщает, что израильская армия может вторгнуться в Ливан уже в июле. И вовсе не обязательно, что операция в Газе при этом закончится. В Израиле войну с «Хезболлой» многие считают неизбежной. Однако «Хезболла» по своим военным возможностям значительно превосходит ХАМАС. А ее лидер Хасан Насралла заявил: если полномасштабная война начнется, организация будет сопротивляться как может, без каких-либо рамок и правил. И если Израиль не может с октября раздавить ХАМАС, то, вероятно, и война в Ливане не будет легкой прогулкой. Тем более, что «Хезболла» – это шиитская организация, и шиитский Иран уже обещал, что окажет ей всеобъемлющую поддержку.

    В подобной ситуации открытие нового фронта – если Нетаньяху на это решится – не кажется разумным решением. И совсем иррациональной представляется возможная передача Украине систем ПВО Patriot, которые ЦАХАЛ снял с вооружения по причине неэффективности. Ранее в 2022-2023 годах большинство израильских политиков, включая Нетаньяху, выступали против передачи Украине какого-либо оружия, мотивируя это тем, что Израилю невыгодно портить отношения с Россией, у которой сильные позиции на Ближнем Востоке и есть военный контингент в соседней Сирии.

    Однако сейчас Нетаньяху необходима поддержка Белого дома. А команде Байдена нужно усилить ПВО Украины для защиты F-16, когда они прибудут на Украину, а возможно, для прикрытия нового «мясного» наступления, если его готовит ВСУ. В такой ситуации Нетаньяху мог пойти на сделку с американцами, не думая о долгосрочных последствиях. Постпред России в ООН Василий Небензя сказал, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия». Вероятно, у противников Израиля появится оружие, которого ранее не было, а израильским ВВС станет куда трудней наносить удары по объектам в Сирии. И никакие «фиговые листочки» в виде схемы по передаче комплексов ПВО сначала США, а от них уже Украине, от этого не спасут.

    Правда, у Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

    Другие материалы автора


    Главное
    Украинский конфликт выявил огромные пробелы в боеготовности НАТО
    Подача электричества в российских регионах восстановлена после сбоев из-за жары
    Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти
    Задержанного в Болгарии главу движения «Русофилы» отпустили под залог
    Суд в Дагестане вновь арестовал экс-главу Сергокалинского района
    Актрису Троянову внесли в перечень террористов и экстремистов
    Умер сыгравший в «Глухаре» польский актер Ежи Штур

    Россия развивает новый способ обхода финансовых санкций

    Российскую платежную систему предлагается объединить с платежными системами стран БРИКС. За пример можно взять опыт объединения российской системы «Мир» с иранской Shetab, считает Тегеран. Подобные проекты уже обсуждаются с Турцией и Индией, важнейшими торговыми партнерами России. А если еще и Китай пойдет на объединение с российской платежной системой, то это будет сильный удар для США. Подробности

    Перейти в раздел

    Способ выйти из конфликта на Украине подсказал маляр из Германии

    Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал Украину к компромиссу с Россией – отказу от вступления в НАТО и ЕС. Это, по его мнению, необходимо для завершения конфликта. В главном Хрупалла прав, но в то же время лжет. А полуправда бывает опаснее чистой лжи. Подробности

    Перейти в раздел

    Двадцать новых поводов для выдворения мигрантов из России

    В России вдвое увеличится количество статей КоАП, за нарушение которых мигрантов будут выдворять из страны. Как говорят в Госдуме, соответствующий законопроект МВД будет поддержан в кратчайшие сроки. В экспертной среде считают, что принятие подобных мер напрямую связано со стабильностью в стране и отвечает на запрос общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон мстит Ле Пен за нервные выборы

    Поразительное совпадение: сразу после окончания крайне нервных и противоречивых для Франции выборов в национальный парламент прокуратура завела дело против одного из главных участников этих выборов – Марин Ле Пен. В чем обвиняют главу партии «Национальное объединение» и почему французские избиратели не сомневаются, что речь идет о чисто политическом преследовании со стороны действующих властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Чем Нетаньяху похож на Зеленского

      У Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.

      0 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

      28 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

      6 комментариев
    Перейти в раздел

    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............