Чем Нетаньяху похож на Зеленского

Некоторые задаются вопросом: зачем Зеленский вместо того, чтобы искать мир, продолжает войну? А все просто: он надеется сохранить власть. Он рассчитывает на некую победу или благоприятное для него стечение обстоятельств, которое все изменит, и он не потеряет свое кресло. И ему плевать, сколько погибнет людей, что в результате останется от государства Украина, за интересы которого он якобы борется.

Зеленского можно назвать искусственным политиком, он стал президентом благодаря тому, что украинцы полюбили его героя Голобородько из сериала «Слуга народа». После начала СВО западная пропаганда раскрутила образ Зеленского как главного защитника свободы и демократии. А управляет на Украине серый кардинал Андрей Ермак, и об этом все прекрасно знают.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху кажется полной противоположностью Зеленского. Ветеран израильской политики шесть раз возглавлял правительство страны, он участник Шестидневной войны. Правда, он и один из самых скандальных политиков современного Израиля, против него были выдвинуты уголовные обвинения по подозрению в коррупции и мошенничестве. Нетаньяху в 2023 году пытался провести судебную реформу, которая расколола израильское общество. Но сегодня они с Зеленским находятся в очень похожей ситуации.

Нетаньяху тоже нужна ощутимая военная победа, чтобы сохранить власть. После событий 7 октября, когда ХАМАС устроил рейд на территорию Израиля, в израильском обществе возник консенсус – сначала надо закончить войну, а потом искать виновных.

Понятно, что в произошедшем виновато военное командование, руководство израильских спецслужб, но высшая политическая ответственность лежит на Нетаньяху как на фактическом главе государства (президент в Израиле есть, но это церемониальная должность). А значит, пока продолжаются боевые действия, Нетаньяху нужно добиться такого успеха, который может реабилитировать его в глазах израильского общества.

О чем может идти речь? Это либо уничтожение военного потенциала ХАМАС и изгнание организации из сектора Газа, либо вытеснение боевых отрядов ливанской «Хезболлы» за реку Литани в Ливане (по некоторым сведениям, граница древнего Израиля проходила именно по ней). Акции меньшего масштаба не смогут спасти политическую карьеру Нетаньяху.

Несмотря на десятки тысяч погибших и разрушение населенных пунктов в секторе Газа, ЦАХАЛ не удалось полностью уничтожить военные отряды ХАМАС и заставить начальство этой организации покинуть регион. Большое количество жертв среди мирного населения сектора привело к тому, что Израиль испортил отношения со многими странами мира, если не с большинством. Даже всегда лояльные Тель-Авиву США оказывают давление на израильское правительство с целью заставить прекратить военную операцию в регионе и начать переговоры с ХАМАС.

Белый дом делает это не из человеколюбия. Война в Газе раскалывает электорат Демократической партии США, отворачивает от Джо Байдена американских мусульман, а также многих чернокожих избирателей и левых либералов. Это команде Байдена перед президентскими выборами не нужно, их кандидат и так в сложном положении.

Ссориться с Белым домом Нетаньяху нельзя, Израиль не сможет вести войну без боеприпасов из США и дипломатической поддержки Штатов. Поэтому, вероятно, военная операция в секторе Газа будет сворачиваться.

Но Тель-Авив начнет другую войну – с «Хезболлой». Немецкое издание Bild сообщает, что израильская армия может вторгнуться в Ливан уже в июле. И вовсе не обязательно, что операция в Газе при этом закончится. В Израиле войну с «Хезболлой» многие считают неизбежной. Однако «Хезболла» по своим военным возможностям значительно превосходит ХАМАС. А ее лидер Хасан Насралла заявил: если полномасштабная война начнется, организация будет сопротивляться как может, без каких-либо рамок и правил. И если Израиль не может с октября раздавить ХАМАС, то, вероятно, и война в Ливане не будет легкой прогулкой. Тем более, что «Хезболла» – это шиитская организация, и шиитский Иран уже обещал, что окажет ей всеобъемлющую поддержку.

В подобной ситуации открытие нового фронта – если Нетаньяху на это решится – не кажется разумным решением. И совсем иррациональной представляется возможная передача Украине систем ПВО Patriot, которые ЦАХАЛ снял с вооружения по причине неэффективности. Ранее в 2022-2023 годах большинство израильских политиков, включая Нетаньяху, выступали против передачи Украине какого-либо оружия, мотивируя это тем, что Израилю невыгодно портить отношения с Россией, у которой сильные позиции на Ближнем Востоке и есть военный контингент в соседней Сирии.

Однако сейчас Нетаньяху необходима поддержка Белого дома. А команде Байдена нужно усилить ПВО Украины для защиты F-16, когда они прибудут на Украину, а возможно, для прикрытия нового «мясного» наступления, если его готовит ВСУ. В такой ситуации Нетаньяху мог пойти на сделку с американцами, не думая о долгосрочных последствиях. Постпред России в ООН Василий Небензя сказал, что возможная отправка систем Patriot Киеву «может иметь определенные политические последствия». Вероятно, у противников Израиля появится оружие, которого ранее не было, а израильским ВВС станет куда трудней наносить удары по объектам в Сирии. И никакие «фиговые листочки» в виде схемы по передаче комплексов ПВО сначала США, а от них уже Украине, от этого не спасут.

Правда, у Нетаньяху еще есть время одуматься и смириться с окончанием политической карьеры и потерей власти. Хотя сомнительно, что он так поступит. А вот Зеленскому, если он потеряет власть, придется бежать с Украины, тотальной мобилизации люди ему не простят.