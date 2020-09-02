Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Взгляд
2 сентября, среда  |  Последнее обновление — 10:01  |  vz.ru
Разделы

Технологический прорыв России оплатит Америка

Китайский инвестор-изгой меняет США на Россию REUTERS/Matthew Childs
Развод США с технологическим гигантом Huawei оказался выгоден российской IT-сфере и экономике РФ. Китайцы заявили об открытии в России исследовательского центра и намерении вкладывать здесь, а не в США, свои инвестиции в разработки. Они оцениваются в миллиарды долларов. Деньги китайского IT-гиганта позволят отечественному сектору высоких технологий выйти на принципиально иной уровень, считают эксперты. Подробности...
Перейти в раздел…

Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Россия ликвидирует демографическую катастрофу 1990-х

Старых в России все больше, а молодых – все меньше Валерий Матыцин/ТАСС
Численность населения России продолжит снижаться, в текущем году - на 158 тысяч человек, сообщают СМИ со ссылкой на прогнозы правительства. Почему россиян становится все меньше, чем Россия в смысле демографии похожа на другие страны и чем отличается от них – и какие обстоятельства породили так называемый русский крест? Подробности...
Перейти в раздел…

Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией

Акт о капитуляции Японии был подписан на линкоре «Миссури» с участием советских представителей AP/ТАСС
Дата 2 сентября – финальный день Второй мировой – оставляет большинство молодых японцев равнодушными. История 1945 года воспринимается ими как седая древность. Если кому и интересно погреть руки на теме 75-летия завершения войны, так это политикам. В правящих кругах Японии до сих пор упрекают СССР в «вероломном нападении». Но почему-то при этом никто на обижается на США за атомные удары по Хиросиме и Нагасаки. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Было бы хорошо, если бы мировая политика по сложности была как компьютерная игра-стратегия. Реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Без благих намерений дорогу в ад не вымостишь

Алексей Алешковский, сценарист
Белорусская оппозиция оказалась в понятном цугцванге: мирный протест, не направленный на достижение компромисса, рано или поздно сдуется. Революционное насилие либо будет жестоко подавлено, либо повлечет его эскалацию, вплоть до гражданской войны. В чем выход? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев

Белоруссии пора переходить на российский рубль

Антон Любич, экономист
Белорусский рубль – валюта тех, на ком держится режим Лукашенко. Такая вот «валютно-политическая экономия». Поэтому, подрывая белорусский рубль, протестующая улица действительно ударяет именно по власти. Но как такая ситуация стала возможной? Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев
Перейти в раздел…

Узбеки вспомнили про Сталина

Обсуждение: 12 комментариев

Балканский враг России потерпел поражение

Обсуждение: 5 комментариев

Украина порвала с Лукашенко

Перейти в раздел…

Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
Подробности...

Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
Подробности...

Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
  • Очной

  • Дистанционной

  • Смешанной очно-дистанционной
Следите ли вы за курсом рубля?
  • Да, регулярно

  • Да, время от времени

  • Не слежу
Понадобится ли белорусским силовикам для обеспечения общественного порядка помощь российских правоохранительных органов?
  • Скорее, да

  • Скорее, нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет
    Лукашенко рассказал о «стоявшем на коленях» лидере оппозиции Названа дата обращения Путина к ГА ООН Школы на Украине набрали новые «русские классы» РЖД начали тестировать уникальный беспилотный поезд
    Белорусы Крыма упрекнули Тихановскую в повторении украинской пропаганды Госдеп потребовал пустить в Белоруссию главу местных католиков США собрались «по всем фронтам» противостоять Китаю в «холодной войне» Пилот самолета в США заметил в небе мужчину с реактивным ранцем
    Минобороны рассекретило документы к 75-летию окончания Второй мировой войны Комиссия по ядерной сделке отказала США в праве требовать санкций против Ирана Макрон заявил о «свободе богохульствовать» во Франции Грузчик избил актера Юрия Шлыкова

    Главная тема


    Япония отметила 75-летие капитуляции с исторической амнезией

    громкое дело


    Соловьев нашел доказательство нахождения Ефремова за рулем в момент ДТП

    «запретить серп и молот»


    В Бразилии захотели повторить украинскую декоммунизацию

    армия и вооружение


    Западные СМИ впечатлил российский «убийца танков» «Гермес»

    Видео

    третья неделя протестов


    Лукашенко остается с Белоруссией

    мирные обязательства


    Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

    скандал вокруг БСК


    Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

    морская блокада


    США готовят «морское удушение России»

    Советские танки


    Тимур Шерзад: Как СССР стал великой танковой державой

    Возвращение в Грузию


    Глеб Простаков: Запад посылает Саакашвили домой

    Долгожданные реформы


    Сергей Мардан: Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой должна быть система образования России в условиях угрозы коронавируса?
    Ирина Алкснис

    Москва не могла выиграть на постсоветском пространстве

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		2 сентября 2020, 09:40

    События в Белоруссии в очередной раз оживили одну из самых популярных тем для обсуждения и острой критики Кремля среди политически активных граждан. Речь о российской внешней политике на постсоветском пространстве.

    Лейтмотив дискуссии хорошо знаком любому: Россия якобы из-за слабой работы утратила свои позиции и влияние практически во всех бывших советских республиках, даже тех, где пророссийские позиции традиционно были сильны - она потеряла Молдову, Грузию, Украину, и вот теперь находится на грани потери Белоруссии. А все из-за стратегически неверного подхода и системных ошибок.

    Перечень претензий к российской внешней политике у критиков  варьируется, но ключевые пункты неизменны:

    1.    Москва заигрывала с русофобскими элитами вместо того, чтобы делать ставку на реально пророссийские политические силы, приводить их к власти и добиваться реального изменения политики в соответствующих странах.

    2.    Россия решала любые проблемы в двухсторонних отношениях, заливая те деньгами и только сильнее развращая антироссийские власти.

    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

    3.    Россия не давала реальный отпор русофобским силам и выходкам, создавая впечатление безнаказанности.

    4.    Москва крайне неэффективно работала (и по сей день не работает) с обществами постсоветских стран, взаимодействуя исключительно с правящими элитами соседей, тем самым не используя важнейший инструмент мягкой силы.

    5.    Отношения с постсоветскими странами были отданы на откуп сложившимся еще чуть ли не в советский период структурам, связям и людям – глубоко коррумпированным, работающим в личных или корпоративных интересах, а не в национальных интересах России.

    По мнению сторонников данной точки зрения, если бы государство последние два десятилетия вело себя иначе – обратно описанному выше – результат был бы кардинально иной. 

    Нужно отметить, что авторы высказанных претензий не осознают принципиальную ошибку, содержащуюся в их умозаключениях. Предлагаемые ими коррекции внешнеполитического курса России ни в малейшей степени не улучшили бы позиции страны на постсоветском пространстве, а, вернее, в случае своей реализации почти наверняка бы обеспечили к настоящему моменту куда худшее ее положение.

    Причина в том, что в отношениях Москвы с соседями объективно доминируют факторы, изменить которые Россия просто не может. Никакими способами и методами. И тут хоть на голове стой, а приходится играть настолько дрянными картами, что они обрекают тебя на движение к определенной не тобой точке вне зависимости от твоего мастерства и прилагаемых усилий. Что же это за факторы?

    Самое главное, что необходимо понимать – элита любого (абсолютно любого!) государства заинтересована в сохранении, хотя бы формальном, его суверенного статуса. А для стран, недавно обретших (восстановивших) независимость, это особенно актуально.

    Еще вчера они были одним из множества регионов в составе большой страны и брали под козырек командам из центра, а сегодня летают на Генассамблею ООН и совершают государственные визиты по всему миру. Не говоря уже о том, что теперь они сами внутри себя договариваются и перераспределяют национальные ресурсы и доступ к ним. И даже если независимость повлекла за собой ухудшение социально-экономических реалий для большей части общества, элиты это не касается – ее представители всегда будут получать своей гешефт от суверенитета.

    Никакими уговорами и усилиями извне изменить это невозможно, поскольку люди, находящиеся у власти, абсолютно точно и адекватно оценивают личные интересы. А им – лично им – выгодно именно такое положение дел.

    В случае России и ее соседей эта и без того непростая ситуация усугубляется тем, что можно назвать историко-идеологическим разгромом нашей страны, где совпали не только относительно недавние обстоятельства, но и берущие свое начало в глубине веков. Тут и невыгодное сравнение лапотной деспотической России и лучезарного демократического Запада. И статус исторического неудачника, потерпевшего государственный крах по итогам холодной войны. И прилипший ярлык «тюрьмы народов». И, возможно, самое важное – откровенно невыигрышное внутреннее состояние российских регионов по сравнению с отпавшими национальными окраинами.

    Советская политика по выкачиванию ресурсов из русских регионов для развития республик дала впечатляющий – и абсурдный для нормальных империй – результат, когда «колонии» жили лучше «метрополии». И странно удивляться, что у тамошних элит (да и общества во многих случаях) возникло устойчивое чувство искреннего превосходства над живущей в ничтожестве России – и твердая устремленность держать с ней дистанцию.

    В этом, кстати, наше отличие от той же Британской империи. Даже отпавшие колонии там сохраняют пиетет перед бывшей метрополией как центром цивилизации, что современной Великобритании обеспечивает немалые рычаги влияния на них. У России же ситуация прямо противоположная, что дополнительно затрудняет ситуацию.

    Более того, нынешние грандиозные внутренние изменения внутри России нашим соседям опять-таки выгодно не замечать, поскольку можно продолжать делать вид, что с конца прошлого века ничего принципиально не изменилось.

    Стоит повторить: никакими методами и усилиями невозможно переломить описанные обстоятельства. Это данность, которую надо просто принимать. Абсолютно любые попытки Москвы действовать более напористо и агрессивно в отношениях с постсоветскими государствами обеспечили бы ей только дополнительные трудности и проблемы.

    Сколько было примеров, когда на выборах у соседей побеждали вроде бы пророссийские силы. Но стоило им оказаться у власти, как они очень быстро начинали дрейф от Москвы. И дело не в том, что эти люди притворялись и врали, а в том, что, становясь правящими элитами, они очень быстро осознавали свой интерес, который отталкивал их от России, а не подталкивал к ней. И так было бы с абсолютно любым политиком или организацией.

    Работать России напрямую с обществом? Но как это делать, если речь идет о суверенном государстве, чьи власти не заинтересованы и не хотят усиления ее влияния на своей территории? Белоруссия тут служит замечательным примером, так как Александр Григорьевич Лукашенко тщательно зачистил поле от реально пророссийских организаций – просто потому, что ему крайне невыгодно их наличие. А у любого государства хватит ресурсов и компетентных органов, чтобы не допустить работы на своей территории нежелательных структур.

    Что должна была делать Россия? Ругаться, скандалить, стучать кулаком по столу, грозить санкциями или вовсе угрожать ввести войска? А ведь ей от этих стран нужно было сохранение сотрудничества по множеству направлений – от транзита (потому что раньше альтернатив просто не было) до военно-политических вопросов.

    Именно поэтому был сделан иной стратегический выбор. Москва начала работать над развитием всех возможных альтернатив (от строительства новых портов до создания новых видов вооружений), чтобы никто из постсоветских соседей больше не имел возможности ее шантажировать. И постепенно, хотя и не быстро, достигла поставленной цели.

    После чего разговор начался иной. Его испытала на себе Прибалтика, лишившаяся транзита, и Украина, отношения с которой Россия резала по живому, но не прогнулась, и Грузия, и другие страны. Теперь на очереди Белоруссия, где антироссийский тренд не успел зайти слишком далеко, в результате чего в данный момент Москва проводит операцию по принуждению Лукашенко к здравому смыслу.

    Другие материалы автора

    Кто-то может сказать: но почему только Россия умудрилась влететь в такое, почему у нормальных великих держав все обстоит иначе? Придется разочаровать этих наивных людей. Прямо сейчас события показывают, что США вляпались ровно в ту же проблему. Трамп безжалостно разрушает многолетние соглашения с ближайшими союзниками и партнерами, поскольку выяснилось, что те в свое время добились от Вашингтона, находившегося на пике могущества, весьма невыгодных для Соединенных Штатов условий.

    С новыми договоренностями дело обстоит и того хуже. США давят на все возможные рычаги, но выхлоп откровенно не впечатляет. Западная Европа упирается и не хочет действовать себе в ущерб – будь то «Северный поток – 2» или отношения с Ираном. Польша играет в собственную игру. Даже Украину – Украину! – не удается принудить к выполнению предъявленных требований, если те идут вразрез с интересами местных олигархов. А дальше будет только хуже, поскольку бывший глобальный гегемон теряет силы, возможности и инструменты давления.

    Мораль всего вышеизложенного проста: было бы весьма неплохо, если бы мировая политика по сложности и вееру возможностей была как компьютерная игра-стратегия, но, к сожалению, реальность куда более прихотлива, запутанна и головоломна. Это обстоятельство стоит учитывать любителям учить жизни Кремль, Елисейский дворец или Белый дом.

    Вы согласны с мнением автора?
    13 голосов 2 голоса


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •