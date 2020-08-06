Россия разбаловала Батьку

Взгляд
6 августа, четверг  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» достроят корабли таинственных судовладельцев

«Северный поток – 2» снова под угрозой срыва Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока – 2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
Перейти в раздел…

За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
Перейти в раздел…

В Белоруссии Россия поставит на победителя

Лукашенко конкурирует сейчас не с Тихановской, а с воплощенным Антилукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС<br>EPA/TATYANA ZENKOVICH/ТАСС
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сделала воззвание к Берлину с просьбой как-то повлиять на Лукашенко. Сам Батька тоже нашел себе союзника за рубежом – в такового стремительно превращается его киевский коллега Зеленский. Но кого из основных кандидатов поддержит Москва? Это зависит от дальнейших событий, которые будут разворачиваться стремительно и опасно.  Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...

Зачем американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 6 августа 1945 года, американцы впервые в истории применили по реальной цели атомную бомбу. Взрыв «Малыша» нанес обширные повреждения Хиросиме, стоил жизней десяткам тысяч японцев, но остановил войну. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Закон Черномырдина в действии

Алексей Алешковский, сценарист
Когда движение #MeToo только начиналось, никакого смеха оно у меня, в отличие от многих мужчин (и даже женщин), не вызывало – ведь люди говорили о своей боли. Но, как это обычно бывает, весь сегодняшний виктимный дискурс основан на подмене понятий – том же обмане. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
Как вы оцениваете свой уровень владения иностранным языком?
  • Свободно владею

  • Могу объясниться в бытовых ситуациях

  • Читаю со словарем

  • Не владею иностранным языком
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко ответил на «нытье, писки и крики» о судьбе задержанных россиян
    Лукашенко поручил пригласить в Белоруссию генпрокуроров России и Украины Российский владелец взорвавшейся в Бейруте селитры обратился в консульство на Кипре Суд признал право москвичей на дворы многоэтажек В Совфеде оценили объявление Арктики «северным флангом НАТО»
    Украина не получала ответа от Белоруссии о выдаче задержанных россиян Свидетель рассказал о моменте ДТП с участием Ефремова В Крыму выявили максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом СМИ сообщили о «жесточайшем ударе» по экономике США
    В Минске задержана глава избирательного штаба Тихановской Опубликовано видео синхронных ракетных ударов из комплексов «Искандер-М» Американскую военную базу атаковали в Сирии Андрей Кабанов: За схиигуменом Сергием стоят кукловоды

    Главная тема


    В Белоруссии Россия поставит на победителя

    «укрепление суверенитета»


    Пушков: США намерены поощрять новую политику Лукашенко

    громкое дело


    Адвокат Пашаев: Ефремову платили деньги за критику Путина

    нежелание «играть по правилам»


    Познер рассказал о сложившемся на Западе образе России

    Видео

    выборы в белоруссии


    Советники Тихановской придумали, как обыграть Лукашенко

    220 процентов прибыли


    Кризис доллара привел к расцвету новой валюты

    конкуренция и сотрудничество


    Как России удалось в рекордные сроки создать вакцину от COVID-19

    1939 год


    Как СССР пытался создать альтернативу пакту Молотова – Риббентропа

    подмена понятий


    Алексей Алешковский: Закон Черномырдина в действии

    где деньги


    Глеб Простаков: Россия мучительно деофшоризирует себя

    конец постмодерна


    Андрей Бабицкий: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
    Геворг Мирзаян

    Россия разбаловала Батьку

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		6 августа 2020, 12:00

    Умные люди говорили, что кризис – это не только проблемы, но и возможность. Возможность оценить правильность своих предыдущих действий и внести необходимые коррективы. И в этом плане, наверное, даже хорошо, что Лукашенко пересек почти все возможные красные черты в отношениях с Москвой – вплоть до взятия в заложники трех десятков граждан Российской Федерации с тонким намеком на то, что часть из них могут отдать киевскому режиму. Этот кризис, надеюсь, станет уже не колоколом, а набатом, возвещающем о не совсем успешной политике России на постсоветском пространстве. И о необходимости смены этой политики.

    Интеллигентная империя

    Когда читаешь западные статьи о том, что Кремль ведет себя агрессивно и пытается подчинить страны постсоветского пространства своей имперской воле, то возникает впечатление, что американские и европейские пропагандисты выплескивают на бумагу какие-то свои околоэротические фантазии. Ведь на самом деле политика Москвы в отношениях с соседями по большей части, наоборот – чрезмерно осторожна. Двусторонние отношения с соседями похожи не на сделку и тем более не на симбиоз – скорее, на благотворительность. Мы боимся лишний раз поссориться с ними, лишний раз напомнить о том, что кормим (в буквальном смысле) некоторые государства. Даем серьезные экономические скидки и преференции, а взамен получаем лишь заверения о дружбе – вместо того, чтобы требовать в ответ политической лояльности и углубления интеграции в рамках евразийских институтов.

    Не говоря уже о том, чтобы живущие за наш счет соседи прекратили рассматривать свою историю в контексте «российского колониализма» и вместо того, чтобы воспитывать в новых поколениях неприязнь к Москве, начали воспитывать благодарность к России. Хотя бы за то, что та вытащила из средневековья, построила школы и промышленность – и создала на месте территорий государства.

    И только тогда, когда какие-то отдельные страны выбешивают российского медведя (как это сделали Грузия и Украина), они узнают, что такое российская агрессивность и имперская воля. Однако и грузинский, и украинский кейс был скорее поражением – следствием того, что Россия на текущем этапе проиграла эти страны Западу. За ними последовала Армения, где вследствие государственного переворота к власти пришла прозападная элита (пусть она очень скоро и осознала всю опасность открытого выражения своей русофобии).

    Теперь ситуация докатилась до Белоруссии – нашего вроде как ближайшего союзника, где самый популярный среди россиян зарубежный лидер (фактически икона всех отечественных леваков) берет в заложники наших бойцов, защищающих интересы России в зарубежных странах.

    Проиграли разным

    Кто-то, конечно, скажет, что нельзя сравнивать провал на Украине и неудачу в Армении с ситуацией в Белоруссии. За Киев и Ереван критика справедлива – ведь и там и там достаточно демократичные общества, и Москва банально проиграла борьбу за них западным НКО (хотя правильнее сказать прозевала – проигрывают ведь тогда, когда ведут борьбу). В Белоруссии же не было возможностей для работы – страна находится под жестким контролем спецслужб, которые банально не дадут развернуться никаким агентам влияния. А попытка начать работу в Минске без одобрения КГБ вызвала бы открытый конфликт между Россией и Белоруссией, не нужный обоим государствам. Не говоря уже о том, что рассматривалась бы Лукашенко, как вмешательство во внутренние дела страны, чем Россия старается не заниматься.

    Однако Белоруссия – это не просто страна или российская сфера влияния, а жизненно важное для безопасности Москвы государство, где Кремль должен защищать свои интересы. Выстраивать там сеть пророссийских НКО и воспитывать молодых лидеров, не нарушая при этом белорусского законодательства – а при любой попытке Минска незаконно преследовать эти НКО жестко объяснять ему экономические последствия подобных действий. Так и только так у авторитарных лидеров (к которым относится Батька и многие его коллеги на постсоветском пространстве) вырабатывается уважение к российским интересам.

    Фото: Алексей Никольский/ТАСС

    А что тут неожиданного?

    Поэтому нужно понять, что в происходящем в Белоруссии есть значительная вина Российской Федерации. Не в том плане, о котором говорят рупоры белорусской пропаганды – объяснение «Кремль отправил три десятка «вагнеровцев», чтобы устроить в полностью подконтрольной местным спецслужбам Белоруссии переворот в интересах прозападной оппозиции, которая положит страну под Польшу и ЕС» годится только для умственно отсталых или для верующих в абсолютную греховность России (собственно, тоже умственно отсталых). Москва виновата в том, что разбаловала Лукашенко – не давала по рукам за прошлые прегрешения, которые и привели к нынешней ситуации.

    Кто-то удивляется поведению Лукашенко – но что он сделал неожиданного? Обвинил Россию в попытке устроить в Белоруссии переворот? Так он говорит об этом все последние месяцы – рассказывает о том, что Россия хочет чуть ли не аннексировать Белоруссию через ее интеграцию в Союзное государство. И ему за это ничего не было – даже жесткой отповеди со стороны высших должностных лиц России. Взял в заложники россиян? Так он уже делал это раньше, когда в 2013 году сначала пригласил к себе в гости на переговоры для обсуждения экономического спора, а потом бросил в тюрьму гендиректора компании «Уралкалий» Владислава Баумгертнера. И ему тоже за это ничего не было – ни отзыва посла, ни жесткого ультиматума. Отпустили заложника лишь через несколько месяцев – после того, как часть акций «Уралкалия» была продана другому владельцу.

    Другие материалы автора

    Мы пожинаем то, что посеяли – безнаказанность, неблагодарность и нахлебничество. Более того, сейчас, в ходе конфликта с Минском, мы продолжаем сеять те же семена. Уже неделю российские заложники находятся в руках белорусских властей – а Москва до сих пор не сделала никаких жестких демонстративных шагов по наказанию Минска и для освобождения заложников. Кто-то, конечно, скажет, что мы вежливые люди – не хотим позорить Батьку перед выборами и получим наших людей после того, как он изберется на очередной срок. Но это не вежливая, а крайне неэффективная политика. Россия молчит, Батька продолжает оскорблять Москву и обвинять ее во вранье (как он сделал в ходе обращения 4 августа) – а другие лидеры постсоветского пространства смотрят и делают выводы. И поэтому Россия должна посеять правильные семена. На примере отношения к Лукашенко помочь нашим соседям сделать правильный вывод – о том, что россиян в заложники брать не то, что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете белорусского Батьку. Он-то нас выставил.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •