Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»

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5 августа, среда  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Цены на газ подскочили от высокой температуры

Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Погода является важным фактором для газового рынка. Ожидание синоптиками жары в Европе подтолкнуло рыночные цены на газ вверх. В Австрии они впервые за четыре месяца превысили 100 долларов за тысячу кубометров. Поможет ли погода Газпрому вернуться к прибыли? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Спектакль Лукашенко списали на мандраж

Александр Лукашенко попросил видеть различия между реальной оппозицией и «фанерными марионетками» Наталия Федосенко/ТАСС
Лукашенко выступил с ежегодным посланием к народу и парламенту. Он пообещал белорусам рост зарплат в два раза и дал характеристику своим оппоненткам на выборах. Говоря о задержанных российских гражданах, Лукашенко заявил, что они якобы были специально засланы в страну, и пригрозил в случае обострения обстановки неприятностями «до Владивостока». Впрочем, в Москве эти заявления Батьки восприняли спокойно. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»

Андрей Перла, Политолог
Останется у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой Майдан ему ничего не сделает. Потому что нету Майдана и не будет. Сделать в Белоруссии революцию не из чего. Подробности...

Россия мучительно деофшоризирует себя

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Одним закрытием Кипра реальной деофшоризации не добиться. Нужно пройтись по всему списку офшорных юрисдикций, что довольно непросто. Ведь если для Кипра такие страны, как Россия – лакомый кусок, то на многие другие влияния у Москвы куда меньше. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которая хотела бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...
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За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
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    Андрей Перла

    Прекратите этот стон «наши пролюбили Белоруссию!»

    Андрей Перла
    Политолог
    		5 августа 2020, 10:42

    Братцы, диванные политологи, полудиванные журналисты, застольные и самобеглые политические обозреватели, аналитики патриотические, весьма патриотические и самые патриотистые патриоты. Вы меня утомили. Прекратите этот стон: «Наши пролюбили-потеряли Белоруссию!», «Россия остается без последнего братского народа и союзника!», «Погоня ускачет на запад!» Послушайте старого, заслуженного, блестящего в некоторых местах пикейного жилета. Не будет этого. Запомните это заявление.

    Останется там после 9 августа у власти президент Лукашенко. Чтоб он был здоров. Останется и будет дальше продолжать нервы нам с вами мотать. Никакой майдан ему ничего не сделает. Потому что нету майдана и не будет. Толпа на площади, даже очень большая – это не майдан, не революция гидности или как ее там. Сделать в Белоруссии революцию не из чего.

    Да, так вот это все устроено. Из дерьма конфетку сделать можно. Можно даже съедобную, а продаваемую – так точно. А из пустоты – нельзя. На тех местах, где на Украине и в Армении было накоплено это дерьмо для будущей конфетки – в Белоруссии ничего нету. Снизу вверх пойдем, от малого к большому, от последнего к первому.

    Не нужна Белоруссия Европе. Некому обещать «безвиз» и плюшки по ходу европейского шляха. Европе не до того. Слабая она после ковида, не отошла еще, у нее головушка болит. В смысле, европейские институты по сравнению с национальными правительствами опять пришли в ничтожество. Пока обратно силу наберут – Лукашенко своей смертью помрет, и сын его поседеет.

    Нет американского посольства, заточенного на поддержку и организацию переворота. В Армении посольство прямо сейчас втрое больше самых смелых предположений о его возможной численности. Где аналог в Белоруссии? На Украине янки были готовы в один миг перенять все нити управления страной – в ручном режиме. Вплоть до согласования кандидатур отдельных чиновников. Где эта готовность в Белоруссии? Нет такой готовности. И легко понять почему.

    Фото: Volodymyr Tarasov/Global Look Press

    Потому что нет контрэлиты, которая могла бы пользоваться поддержкой и взаимодействовать с западными партнерами. Что-то им обещать. О чем-то договариваться. Получать обещания взамен. Деньги брать, на худой конец, авансом за будущую продажу страны. В Армении Пашинян – слабый политик, малообразованный, особенно по армянским меркам, человек и к тому же дезертир с фронта главной войны конца XX века. Но Пашинян – представитель целого слоя национальной политической элиты, которой не досталось от национальной политики достаточно плюшек. На Украине Порошенко был представителем равнодействующей, огромной, разнородной, объединенной в несколько группировок контрэлиты, имеющей территориальную привязку. И его более чем было кем заменить. Столько раз, сколько это могло бы понадобиться. Контрэлите было на кого опереться не только внутри страны, но и вне страны. Особенно вне страны.

    Потому что – и вот это не просто важно, это принципиально важно – Армения и Украина располагают очень большими и очень национально озабоченными диаспорами. В случае Армении эта диаспора в несколько раз больше по численности населения самой страны. Располагает мощным лобби в нескольких великих державах (включая и Россию), способна аккумулировать средства, сравнимые с национальным ВВП. Она способна выставить на поле не одну, а несколько разных контрэлит. Причем каждая будет располагать собственными силами, вплоть до вооруженных отрядов, и собственным вариантом национального мифа.

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    В случае Украины диаспора меньше (потому что сама Украина больше), но зато эта компактная группа заокеанских жителей состоит из совершенно оголтелых националистов, нацистов, потомков сичевых стрельцов и полицаев, говорящих на специально для них придуманном языке и помнящих о России только плохое. Собственно, это специально собранные в кучу ненавистники России в пятом уже, кажется, поколении. «Сотканный из холста, знать припасла Канада» украинский флаг каждую минуту есть кому подхватить. И запеть щеневмерлу, протянув руку через океан.

    Ничего подобного в и для Белоруссии нет. И не может быть. Потому что – это самое главное – у Белоруссии нет национального мифа. Может быть, когда-нибудь будет. Но пока нет. Армения была частью мировой истории столько, сколько человечество себя помнит. Украина, конечно, новодел, но все-таки как политический проект имеет на сегодня худо-бедно более чем вековую историю и еще туманные воспоминания о чем-то вроде государственности в XVII веке и о княжествах совсем седой древности, которые можно объявить украинскими. Галицко-Волынское там, не говоря про Киевское. Белоруссия же – это то ли восток великого княжества Литовского, то ли российские губернии Северо-Западного края. Из «погони» можно было бы сделать национальный миф и основание будущего революционного национализма. Но пока никто этого не сделал.

    Источник: Блог Андрея Перлы


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