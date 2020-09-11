Сколько получает командир танка

В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии.

Почему? Потому что высокую значимость профессиональной выучки экипажей танков в целом и командиров танков в особенности показали операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году и развитие конфликта в Сирии после сентября 2015 года. Потому что сейчас командное танковое училище готовит «специалистов по управлению персоналом», а не «инженеров-механиков», как в советское время. Молодой офицер приходит «рулить» танковым взводом, танков не зная, а зачастую опасаясь. И здесь его могут выручить и поспособствовать становлению командиры танков – контрактники-профи .

На самом деле командиров танков в нашей армии очень мало – менее 4000 человек. То есть их меньше, чем летчиков, например. Очень специфическая и трудная специальность. Как же оценивается государством их служба в денежном эквиваленте? Все расчеты даны в рублях с учетом повышения на 3% с 1 октября 2020 года. ШДК – старший сержант, оклад по воинскому званию – 7822. Код 194 ВУС 117215, командир танка, 4-й тарифный разряд – 14 526. Итого оклад денежного содержания: 22 348.

К этим выплатам идут надбавки за особые условия службы, выслугу лет, классную квалификацию, уровень физической подготовленности (в скобках указаны размеры надбавки в рублях). Для примера возьмем уже достаточно опытного, но пока молодого (25-26 лет) командира танка (+2905), выслуга в ВС РФ 6 лет (+3352), классная квалификация мастера (+4357), высший уровень физической подготовленности (+10 168). По всем надбавкам он получает 20 782 в месяц. Вместе с окладом денежного содержания – 43 130.

Это в мирное время, на территории РФ, не входящей в районы Крайнего Севера и приравненные к ним. При службе и выполнении задач за пределами территории РФ, в условиях военных конфликтов и прочей чрезвычайщины, в районах Крайнего Севера, применяют повышающие коэффициенты, нередко кратные. Также предусмотрены дополнительные выплаты в виде ежегодной материальной помощи, премии за добросовестное и эффективное выполнение должностных обязанностей, возмещение затрат на поднаем жилья и прочие.

Нормально получает или маловато будет? По моему мнению, маловато. Если взглянуть на программу боевой подготовки танковых подразделений, учесть требование о проведении 30% всех стрельб, вождения, тактических занятий и учений ночью, то понимаешь, что 7–8 месяцев в году командир танка проводит в говнах: на полигонах, директрисах, танкодромах. Днем и ночью, в любое время года и в любую погоду.

Его рабочий инструмент – танк, не самая удобная и дружественная для человека машина, это такой «источник повышенной опасности», который большинству и в кошмарах не снился. Вообще в танковых войсках и в мирное время потенциально опасных для жизни и здоровья ситуаций – выше крыши, не говоря о боевой обстановке. В то же время надбавка за особые условия службы – всего 20% (от должностного оклада), при том, что простые водители ВАТ получают надбавку 30%. Плюс экипаж, который надо учить, воспитывать, гнобить и лелеять, в зависимости от обстоятельств. В общем, при всей редкости и эксклюзивности этой специальности, должным образом она не оценена. Поэтому ВУС командира танка малоконкурентна даже внутри армии, не говоря о сравнимой должности на «гражданке».

Если где-то допустил ошибку в расчетах, замечания принимаются.

Источник: Блог Виктора Мураховского