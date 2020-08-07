Пещерные новации в старом театре

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7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 12:59  |  vz.ru
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У России обнаружилась стратегическая зависимость от Белоруссии

Отечественный тягач для ракет будет готов в лучшем случае в 2025 году Максим Блинов/РИА «Новости»
Экономики России и Белоруссии тесно взаимосвязаны. Зависимость Минска от Москвы очевидна каждому. Но и Россия в некоторых сферах тоже зависит от Белоруссии. Причем эти импортируемые товары жизненно необходимы для обороноспособности нашей страны, а импортозаместить их Москва пока не может. Подробности...
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«Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

Беседа «последнего диктатора Европы» с «либеральным украинским журналистом» сочилась взаимной симпатией Николай Петров/БелТА/ТАСС
Если бы во главе Украины в 2014 году стоял Александр Лукашенко, началась бы кровавая война за Крым с тысячами жертв. Это оригинальное признание сделал сам Батька, переживающий сейчас «медовый месяц» в отношениях с Киевом. Как нужно относиться к его словам – как к переходу за «красную линию» в отношениях с Россией или как к части хитрого плана по сохранению власти, которую Лукашенко сейчас рискует потерять? Подробности...
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Как Россия окончательно разгромила Швецию

Русские галеры стали одним из главных инструментов победы при Гренгаме Франсуа Перро "Бой при Гренгаме"
Ровно 300 лет назад состоялось сражение, которое окончательно утвердило Россию как одну из самых могущественных империй. Речь идет о битве при Гренгаме 7 августа 1720 года, в ходе которой галеры русского флота нанесли жестокое поражение шведской эскадре. Поражение было настолько обидным, что сегодня в Швеции сочиняют лживые легенды об этом сражении. Подробности...
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Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...

«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
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Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Максим Соколов

    Пещерные новации в старом театре

    Максим Соколов
    публицист
    		7 августа 2020, 12:16

    После того, как театр «Современник» возглавил режиссер-новатор В.А. Рыжаков, тут же горячо – по мнению иных, чрезмерно горячо – взявшийся за обновление храма Мельпомены, артист-ветеран С.Л. Гармаш, прослуживший в «Современнике» тридцать шесть лет, отряс прах и удалился с родной сцены. Поскольку Гармаш – это не только рекламное лицо известного банка (деньги всем нужны), но и премьер труппы (теперь уже бывший премьер), отрясание не могло не вызвать живую реакцию почти по Хармсу: «Театр закрывается, нас всех тошнит».

    В своих претензиях Гармаш выступил с позиций стародума (хотя они с новатором Рыжаковым погодки). Резкое и, быть может, не вполне тактичное изменение ауры театра – увольнение стареньких капельдинеров, чрезмерно скорый въезд в бывший кабинет Г.Б. Волчек. Авторитарный стиль управления творческим процессом, причем процесса по нынешним обстоятельствам особо-то и нет, но стиль уже есть. Правда, и покойная Волчек держала бразды довольно круто.

    Но самым неприемлемым Гармашу показалось то, что Рыжаков скорее всего на линии обновленцев типа Богомолова и Серебренникова. То есть: приход новатора – освоение площадки – быстрая ломка всего прежнего – «вот тебе Бог, а вот порог» – появление самоновейших культурных и политических веяний, которые не всем нравятся.

    Голые задницы Гармаш Рыжакову не инкриминировал (да и какие задницы в карантине, их ныне и у прекраснозадых Богомолова – Серебренникова не наблюдается), его претензии были к «Диалогам», посвященным юбилею Победы. «Часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу. Потому что Победа и Великая Отечественная война есть факт истории, которым пронизана моя и не только моя жизнь, это мое кино, моя литература, на которой вырос, и моя память. Это является святым и неприкосновенным: вспомните, с чего начинался «Современник», с «Вечно живых». Молодых артистов подтолкнул к этому худрук, а потом и отредактировал снятое. Их обнародовали от лица театра».

    Символика и вправду немалая. 15 апреля 1956 года первый спектакль театра – «Вечно живые». 22 июня 2020 года первый спектакль обновленного театра – «Онлайн-проект «Диалоги Современника. Война и мир», инициаторами и авторами которого стали молодые артисты театра, «решившие попробовать смело и искренне поговорить о войне, о мире, о своих страхах, чувствах и памяти».

    Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Может быть и смело, и искренне, беда только в том, что до боли вторично. «Эхо дождя» уже который год под День Победы вываливает большое количество диалогов и монологов на эту тему. «Закидали трупами», «схватка двух тоталитаризмов», «каяться, каяться и обратно каяться», «преступления СМЕРШа» etc. Молодые артисты театра не внесли ни единой новой нотки в многолетнюю песнь старых абажуров. У которых, кстати, она даже лучше получается – сказываются регулярные тренировки.

    Впрочем, без идеологии нынче труба. Поставь нечто, преемственное со старинным спектаклем «Вечно живые» – неровен час, запишут в ватники. Поставь «Диалоги. Война и мир» – будешь смелым и гражданственным дождевиком. Выбор очевиден, и только старые люди, рекламирующие «Почта-банк», могут такие очевидные вещи не понимать.

    Недаром чуткий барометр прогрессивной мысли, артистка Л.М. Ахеджакова, тут же поспешила заклеймить Гармаша. И не только она. Взлаяли на него очень многие. С одной стороны, новаторство нового худрука – все это очень старо и пещерно, хотя и прогрессивно, тут с критикой Гармаша как не согласиться. С другой стороны, а делать-то что?

    Г.Б. Волчек стояла во главе «Современника» с 1972 по 2019 год. Обыкновенно срок жизни театра, как культурного организма, много меньше, чем 47 лет. Так что дело не столько в В.А. Рыжакове, как бы к нему ни относиться, а в том, что смерть старого «Современника» и появление в его стенах нового театра – хотя и с прежним названием – было неизбежно. О чем, кстати, и стародум Гармаш писал. Ибо если не брать в расчет нарочито музейные театры вроде Большого (да и его не миновал ветер перемен), умирание прежнего есть непреложный закон. Таганка, БДТ, Театр на Малой Бронной, оба МХАТа – список можно длить до бесконечности.

    Другое дело, что умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Худрук-новатор, Гармаш-консерватор, громкое «гав-гав-гав». Ровно собачья свадьба задралась.

    Такой борзости мог способствовать ряд обстоятельств. Театры находятся в простое. Но надо же куда-то девать творческую энергию. Вот и нашли куда. Передовые задницы Богомолова – Серебренникова разгорячили театральную и не только общественность, и задница теперь мерещится во всяком артистическом споре. Денег театрам дают мало, а будут давать еще меньше, что очень обостряет полемику.

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