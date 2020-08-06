Зачем американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

75 лет назад, 6 августа 1945 года, американцы впервые применили по реальной цели атомную бомбу. Взрыв «Малыша» нанес обширные повреждения городу Хиросима и стоил жизней десяткам тысяч японцев. Несколько дней спустя за ним последовала бомбардировка Нагасаки. Какие цели ставили себе атаковавшие эти города, и добились ли они своего? Давайте разберемся.

Незавидное положение

Война для Японии с момента нападения на Перл-Харбор складывалась отвратительно. С одной стороны, японцы провели своеобразный «Тихоокеанский блицкриг», захватив необходимые им голландские колонии, богатые нефтью. Они захватили Филиппины, Сингапур, и еще много чего, и добрались чуть ли не до Австралии.

Но, учитывая глобальное экономическое неравенство, это все было курам на смех. Как говорил адмирал Ямамото, «единственный способ победить – ворваться в Вашингтон и продиктовать условия мира там», подразумевая, что американцы глотать пилюлю и позволять японцам хозяйничать в Юго-Восточной Азии не станут.

Но сделать это было нельзя даже при фантастической удаче – промышленная мощь позволяла американцам производить в десятки раз больше военной техники, чем производили японцы. И, что еще важнее – готовить на всю эту технику грамотный персонал. Японцы были беднее, и такой возможности не имели – поэтому пытались взять качеством, готовя «идеальных», например, пилотов. И тут был жирный минус – как только этих лучших выбивали, выяснялось, что резерва нет, и сажать за штурвалы уже приходится кого попало. С соответствующими результатами.

Отсутствие обширного корпуса хотя бы просто «неплохо» обученных пилотов стало не последней причиной бессилия перед бомбардировочными налетами. Как только американцы продвинулись достаточно далеко по Тихому океану, чтобы завести базы, позволяющие новым бомбардировщикам В-29 доставать до Японии, начались налеты.

Поначалу они велись не очень умно, но вскоре американцы собрали информацию и изменили тактику. Они снизили высоту и перешли с фугасных на зажигательные бомбы. Японские города, большой частью построенные из дерева и бумаги, не имели шансов против такого подхода, и загорались, как спички. Налеты с обычными «зажигалками» унесли не меньше жизней, чем атомные бомбардировки, и уж точно разрушили больше имеющих военную ценность целей.

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К августу 1945-го японская промышленность была парализована рейдами «Сверхкрепостей». Хороший срез дает военный дневник Дзиро Хорикоши, конструктора знаменитого истребителя «Зеро». Тот мечется, как угорелый, от завода к заводу, и везде большие трудности со сборкой самолетов. Где-то есть задел планеров, но сгорел двигательный цех, где-то наоборот. А перевезти компоненты и что-то собрать из них невозможно – уничтожены города на пути, а это центры железнодорожных коммуникаций. Грузовиками по проселочным дорогам тоже не провезешь – топлива мало, потому что разбомблены резервуары, а в море лютуют вражеские подлодки. Иными словами, шансы не проиграть войну с треском у японцев отсутствовали.

Новая дубина

Но за это еще предстояло заплатить. Американцы готовили большую высадку на Японские острова, где у противника была многомиллионная армия. Союзническое превосходство в огневой мощи не оставляло этой армии шансов, но чувствительные потери та бы нанести успела. Это понимали, и стремились как можно сильнее ослабить Японию любыми доступными способами. Глядишь, в Токио осознают бесполезность дальнейшего сопротивления и капитулируют без высадки.

Одним из этих способов были атомные бомбы, имевшиеся на тот момент только у американцев. Оружие на новых физических принципах, обладающее невиданной – для одного самолета – разрушительной мощью. Применить его стоило с любой военной точки зрения. Уничтожить еще один японский город, как центр коммуникаций. Психологически надавить на противника. Испытать новое оружие в деле, а не на полигоне. И – последнее, но от того не менее важное – продемонстрировать мощь атомных бомб всем остальным. Пусть боятся.

Поэтому американцы думали недолго, и произвели две опустошительных атомных бомбардировки 6 и 9 августа 1945 года. Безо всяких сомнений и сожалений – как было и принято во Второй мировой войне. Если противник не сдается, жалеть его никто не будет. Потом, правда, родились байки – якобы участвовавшие экипажи посходили с ума и страдали от постоянных ночных кошмаров. Это не так. Американцы имели богатый опыт уничтожения целых городов обычными бомбами, как в Японии, так и в Европе, и с точки зрения профессионалов работа бомбами атомными принципиальными этическими отличиями не обладала.

Так, например, Пол Тиббетс, сбросивший ядерную бомбу на Хиросиму, в послевоенных интервью не раз демонстрировал отсутствие какой-либо сентиментальности – «если бы приказали, я бы ее и на Нью-Йорк сбросил». А в 70-е и вовсе провел воздушную театральную постановку на одном из авиашоу, где был даже стилизованный «ядерный гриб». Что вызвало даже небольшой дипломатический скандал.

Советский фактор

Стоило ли оно того? Ну, как посмотреть. С точки зрения военных действий вклад был внесен. Разрушено еще два немаленьких города, а это значит, что японцы тратят силы и ресурсы на их восстановление, включая промышленность. Боевая мощь нового оружия всему миру продемонстрирована – кому надо, все увидели, как оно бывает на практике, и последствия учли.

Психологический эффект? Несомненно, есть, хотя немного и не в том смысле, в котором ожидалось. Все дело в том, что последней соломинкой надежды японцев была Маньчжурия – там еще действовала некоторая промышленная база и стояла Квантунская армия, которую еще долго можно было раздергивать на подкрепления. Но незадолго до второй бомбардировки в войну вступил СССР – что создало серьезнейшую угрозу этой самой Маньчжурии.

Японцы восприняли это, как последнюю соломинку, ломающую хребет, и сочли за лучшее на этом все-таки остановиться. Решение о капитуляции было принято. Но в азиатской культуре крайне важно «сохранить лицо». Иными словами, нельзя годами вещать об упорной войне до конца, а потом взять и сдаться.

И тут атомные бомбы стали отличным предлогом. Да, они приносили не так уж и много проблем по сравнению с отработанной бомбардировочной схемой «зажигалки + несколько сотен самолетов». Но зато все отлично объясняли подданным. Именно поэтому многие японцы воспринимают атомные бомбардировки, как некое «необходимое зло». Для русского уха подобный конструкт звучит диковато, но на деле все объясняется просто. Бомбы были просто назначены козлом отпущения – и в этом смысле уберегли японцев от хаоса и, возможно, даже гражданской войны.