Запад посылает Саакашвили домой

Михаил Саакашвили заявил, что намерен покинуть Украину и вернуться в Грузию. Заявление бывшего грузинского президента, а ныне главы национального совета реформ при президенте Зеленском вызвало бурную реакцию и в Киеве, и в Тбилиси.

На Украине, кажется, все вздохнули с облегчением. Саакашвили не прижился в тамошней элите, будучи крайне непредсказуемым элементом политической системы, не признающим командную игру. Он требовал должности и полномочий, но получил номинальное назначение без конкретного функционала – место, чтобы пересидеть и отдышаться после вынужденного изгнания с Украины стараниями Петра Порошенко. Учитывая холерический нрав и амбиции Саакашвили, который патологически нуждается в постоянном пребывании под софитами телекамер, долго это продолжаться не могло.

В новой должности Саакашвили никак себя не проявил. На Украине у него нет собственного политического проекта, с которым он мог бы заявить о себе на региональных выборах этой осенью. А команда Зеленского не доверила ему никакой стартовой площадки – будь то позиция губернатора Одесской области или кандидата от партии власти на должность мэра Одессы или Киева – что дала бы Михо возможность заниматься самопиаром и строить дальнейшую политическую карьеру.

Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная, с жестким олигархическим укладом и ослабленными институтами власти. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся.

Возможности, которых не хватало Саакашвили на Украине, в достатке есть в камерной Грузии, где Михо со своей энергией кажется большим и громким, тогда как в Киеве – скорее визгливым и истеричным.

Партия «Единое национальное движение», лидером которой он является – главная оппозиционная сила в стране. Экономический кризис и коронавирусные ограничения повысили степень раздражения грузин и правительством, и правящей партией, за которой маячит тень олигарха Бидзины Иванишвили. Все это создает предпосылки если не для победы «Единого национального движения» на парламентских выборах грядущей осенью, то для достойного результата.

А учитывая высокое значение выборов в представительский орган власти в политической системе Грузии, кто знает – при достаточно близких результатах правящей и оппозиционных партий – вполне возможен грузинский вариант белорусского бунта. По крайней мере, такие надежды может питать сам Саакашвили.

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Грузинское руководство хорохорится, заявляя, что Саакашвили будет задержан и отправлен в тюрьму, как только пересечет границу – против него все еще открыты уголовные дела. Но тут вспоминается история 2017 года, когда после конфликта с Порошенко Саакашвили ненадолго угодил в СИЗО с реальной угрозой экстрадиции в Грузию. Обнародованные переговоры российских пранкеров с главой грузинского МВД свидетельствовали: официальный Тбилиси наотрез отказывался принимать у себя, пусть даже в качестве арестанта, бывшего грузинского президента – лишние народные волнения местному правительству не нужны. Грузинская сторона буквально умоляла «киевское руководство» в лице пранкеров выслать Михо куда угодно, только не на родину.

Анонсированный Саакашвили приезд в Грузию – и здесь не так важно, готов ли он физически перейти границу, поставив на карту свою свободу, а может быть, и жизнь, либо это просто предвыборный сигнал сторонникам о том, что лидер ближе, чем им кажется – так вот, это заявление можно воспринимать как сигнал. Прежде всего как сигнал перемены отношения Запада к Украине.

Энтузиазм и задор первых лет сменился рутинным поглощением государства. Даже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «Белоруссия не должна стать второй Украиной», видя в постмайданной реальности негативный опыт. Запад использовал «сбитого летчика» Саакашвили как таран, как козырную карту, которую можно использовать в случае, если руководство новой колонии выйдет из-под контроля. Так было с Порошенко, которого держали в узде, в том числе при помощи Саакашвили. Так было и с Зеленским, которому всадили Саакашвили, но уже без видимой цели – по инерции, на всякий случай.

Но и Порошенко, и Зеленский четко придерживались главного – антироссийской линии поведения. А назначением правительства «соросят» во главе с Алексеем Гончаруком Зеленский и вовсе дал понять Западу, прежде всего США, что лоялен на сто процентов. И даже с отставкой этого же правительства в марте 2020 года украинская русофобская повестка никуда не исчезла. Выход Украины из минских переговоров кажется вопросом времени, и сколько-нибудь значимых шагов Зеленского к миру не наблюдается.

Необходимость в пугале для украинской элиты, которым до сих пор работал Михаил Саакашвили, отпала. Украина крепко запуталась в силках, расставленных США и ЕС, и столь грубый инструмент давления, как бывший президент Грузии, уже не нужен.

Но Саакашвили не оставят без дела. Его отпускают «с миром» в Грузию, в которой (по свежим данным опроса, проводимого при поддержке американской грантовой структуры USAID) значительно выросли пророссийские и антизападные настроения. В таких делах грантоедам врать ни к чему, а значит, нестареющий грузинский «форвард» от политики Михо Саакашвили вновь выйдет на поле родного ему «стадиона».