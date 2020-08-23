Белоруссия ставит точку в цветных революциях

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23 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:50  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Арестован шпион, который любил Россию

За свои данные о США Питер Деббинс получал от агентов ГРУ коньяк The Institute of World Politics/<br>YouTube
В США по обвинению в шпионаже на Россию арестован бывший офицер армейского спецназа Питер Деббинс. По данным американской контрразведки, он в течение почти 15 лет предоставлял информацию агентам ГРУ. Причем сотрудничал с Москвой Деббинс из любви к России и обижался, когда ему предлагали деньги за секреты США. Теперь американцу грозит пожизненное заключение. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...

Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Геворг Мирзаян

    Белоруссия ставит точку в цветных революциях

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		23 августа 2020, 12:00

    Долгие годы цветные революции – управляемые Западом перевороты на постсоветском пространстве, целью которых было выдавить оттуда влияние Москвы и сделать страну очередным звеном системы сдерживания России – были одним из главных инструментов политики США и Европы против РФ. Часть западных элит настолько ненавидела и боялась (а эти чувства часто идут в связке, ведь страх всегда порождает агрессию) Россию, что Вашингтону и Брюсселю мало было изгнать Россию из Восточной Европы и зацементировать там свое влияние через поспешное принятие этих стран в ЕС. Их задачей было сначала привести границы сферы влияния России в соответствие с ее территориальными границами, а затем совершить цветную революцию в Москве.

    И все эти годы Запад в этой партии постепенно выигрывал. Прежде всего потому, что ему удалось совершить ряд таких революций – в странах, где для этого созрели внутренние условия. В Грузии, на Украине, в Молдавии, Армении, Киргизии. Да, последние два государства они пока не смогли привести к геополитическому развороту, а в Молдавии население постепенно разочаровывается в западном выборе – но, тем не менее, результат налицо.

    Кроме того, Запад выигрывал потому, что после каждой цветной революции Москва упорно не хотела делать работу над ошибками и цементировать свое влияние на постсоветском пространстве через инструменты «мягкой силы». Власти вообще не понимали, что это такое. До сих пор вспоминаю разговор в стенах Российского Совета по международным делам с одним высокопоставленным представителем МИД – ему предлагали поддержать стремления одного российского фонда по приглашению в Россию молодых экспертов из Грузии – дабы они увидели реальную Россию и с ними можно было работать. «Да мы не против – но зачем вы приглашаете тех, кто настроен против России? Приглашайте тех, кто нас поддерживает», – искренне ответил дипломат. В результате Кремль продолжал ставить на взаимодействие с постсоветскими элитами, тогда как работа с гражданским обществом оставалась уделом отдельных организаций или способом впустую спускать бюджеты Россотрудничества и других структур.

    Наконец, российские власти не всегда эффективно реагировали и с точки зрения внутрироссийской политики. Справедливо опасаясь переброски майданных настроений в Россию, они тормозили развитие гражданского общества, превращали государственников в охранителей и выжигали оппозиционное политическое пространство – следствием чего и стала оккупация его неспособными ни к какому конструктиву радикалами, превращение их в единственный канал для выражения растущих протестных настроений россиян и тем самым приближение российского Майдана.

    И, на первый взгляд, в Белоруссии победная серия евроатлантической команды была продолжена. Да, Батьку не удалось сковырнуть – однако он потерял легитимность и его власть (кому-то казавшаяся незыблемой) зашаталась. А разворот Белоруссии на Запад не только замыкал бы антироссийскую цепь стран от Балтийского до Черного (или даже до Каспийского, если учесть, что Азербайджан является союзником Турции), но являлся бы последней «тренировкой на кошках» перед российским Майданом – благо, политические изменения в России в преддверии 2024 года неизбежно приведут к разбалансировке системы и ослаблению вертикали власти.

    Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

    Страх и усталость

    Однако на самом деле Белоруссия стала началом конца цветных революций. И не потому, что попытка переворота там не привела к свержению Лукашенко, а потому, как этот переворот проходил.

    Прежде всего, со стороны Запада не было ни энтузиазма, ни единства в белорусском вопросе. Не было не то, что признания Тихановской избранным президентом Белоруссии – ЕС даже не ввел против Лукашенко сколь бы то ни было серьезные санкции. А Соединенные Штаты вообще от процесса самоустранились, и сотрудники американского посольства не раздавали печеньки протестующим.

    Кто-то, конечно, может сказать, в Америке выборы, а Европа осторожничала из-за нежелания толкать Минск в объятья Москвы. Пыталась сохранить веру Батьки в многовекторность внешней политики, дабы потом сыграть на ней. Отчасти это действительно так (и польский премьер на саммите ЕС приводил этот аргумент) – однако помимо трезвого расчета страны ЕС руководствовались двумя другими чувствами: усталостью и страхом.

    Усталостью от того, что цветные революции оказались для Европы слишком накладными. Не столько с точки зрения инвестиций, сколько с точки зрения последующего сопровождения. Евросоюз смог организовать перевороты – но он не сумел построить в постсоветских государствах образцово-показательные общества. Ни одна страна, пережившая цветной переворот, так и не превратилась в маяк демократии и экономического благополучия на постсоветском пространстве, а некоторые (Молдавия и Украина) наоборот – рухнули в разруху.

    Более того, проевропейские власти этих стран, будучи в какой-то степени детьми ЕС, банально дискредитировали своих родителей. Молдавские тем, что украли из банковской системы страны 1 млр евро, а украинские – тем, что постоянно вставляли палки в колеса российско-европейским отношениям и требовали от Европы новых средств на свое содержание.

    Эти действия не то, что не способствовали укреплению «цветных» настроений на постсоветском пространстве – они, наоборот, отвращали другие страны от попыток устроить что-то подобное. Без сомнения, пример украинского майдана и его последствий стал важнейшим сдерживающим фактором для белорусского протеста – выбирая между жизнью с Лукашенко и превращением своей страны в очередную Украину, белорусы предпочли первое, меньшее зло.

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    Что же касается страха, то это страх перед Россией. Кремль выучил некоторые украинские уроки и дал понять, что готов защищать белорусский народ от западной интервенции. Учитывая крайне тесные отношения между Белоруссией и Россией, близость народов (в том числе и культурную), а также наличие различных договоров между государствами, российская помощь могла обрести разную форму – начиная от поддержки белорусской экономики и заканчивая вводом войск. В Евросоюзе просчитали, что у Запада нет ни воли, ни ресурсов, ни желания для победы над Россией в этом противостоянии – поэтому Европа отошла в сторонку. Продемонстрировав тем самым другим «демократам» на постсоветском пространстве – либеральной общественности в еще не затронутых майданом странах, а также проевропейским элитам в государствах победившей революции – неготовность биться за их интересы с Россией. И тем самым отбивая у них желание играть роль пешек в антироссийских партиях.


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