Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Есть одна общая черта всех протестов во всех странах и даже во все времена. Движущей силой всех протестов, революций и бунтов всегда является молодежь. Это мятежи и перевороты устраивают взрослые дяди, циничные и конкретные. Протест – дело молодых. У нас это выродилось в фарс с «хомячками Навального», которые бузят, прогуливая уроки. Но в целом примета четкая.

И это совершенно объяснимо. Отцы всегда загораживают сыновьям солнце, стоят на пути, мешают бежать вперед. Они поучают, предостерегают, наставляют. Скука смертная. Ну кто из нас в юности не бесился из-за «глупости» учителей и упертости родителей, не понимающих очевидных вещей, когда мы уже давно все поняли, что надо не так?

А они заскорузли в своей темноте и мешают нам пройти быстрой и прямой дорогой! Молодая кровь бурлит, полутонов юные глаза не различают, рассудительность представляется трусостью, а отвага, вызванная отсутствием болезненного опыта, толкает на безрассудную дерзость.

У молодых нет опыта, но они всегда отрицают имеющийся мир, потому что он построен не ими и, значит, построен неправильно. Мир должен быть изменен, а лучше переделан полностью, с основания. И ради этого они готовы на жертвы. Во многом потому, что опыта принесения жертв у них еще нет, а потому нет и страха. Нет страха принести кого-то в жертву, и нет страха пожертвовать собой – две стороны одной монеты.

Я их прекрасно понимаю. Я не пятидесятилетним родился. На рубеже 80-х и 90-х сам был активным участником протестов. Правильно ли я тогда поступал? Нет. Стыдно ли мне за те поступки? Тоже нет.

Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Взрослые – мясо революции, ее плоть.

Вспомните – бузу в семнадцатом начинали студенты и другие «умники». Но реальной революция стала, когда в нее влились рабочие и солдаты – взрослые, опытные, знающие не только как начать, но и как закончить. В Киеве начинали «онижедети», а когда они попали под дубинки «Беркута», поднялись взрослые. Да, во многом это были сельские рагули, которые разбивали грядки прямо на майдане, и прекрасноликая интеллигенция с кастрюльками на головах.

Но именно с их приходом майдан из бодрой движухи превратился в народное восстание. Жгли «беркутят» и убивали их булыжниками штурмовики-правосеки и футбольное фанатье. Но за их спинами стояли тысячи баб и мужиков, которые сами никогда бы не подняли руку на человека, но своим существованием, своим стоянием за спинами радикалов придавали «майдану» необходимую массу.

На эту тему

Чем пугает белорусская буча? Тем, что она, в отличие от долгого киевского стояния, стремительно перешла к активной фазе. И сейчас очень важно, чтобы «крылья революции» не обрели плоть, не обросли взрослым мясом. А это очень возможно. Дело в том, что белорусский ОМОН и армейцы действуют весьма жестко. Тестикулы у «батьки» покрепче, чем у Януковича. Но в этом и риск. Пока взрослые сидят у телевизоров, их дети пошли на войну. Ты можешь не разделять устремлений своего сыночка. Ты можешь даже лично вломить ему по шее, когда вернется домой после скачек на площади, и лишить его карманных денег.

Но когда ты увидишь, как дубинка ОМОНовца пробивает ему голову, а берцы служивого обрабатывают ему ребра, в тебе всколыхнется другое, животное начало, начало отца, который должен защищать свое будущее, своего наследника, когтями и клыками до последнего вздоха. Это родительский рефлекс. И тогда на площадь пойдут взрослые мужики. Им плевать на движуху, ими будет двигать не импульс и горячая кровь, а твердая решимость. И они дадут протесту массу, дадут мясо, так нужное технологам переворотов.

Поэтому «батьке» нужно сейчас пройти четыре четверти пути даже не над ареной, а над жерлом вулкана. Ювелирная задача.