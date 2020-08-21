Методички для майданов надо начинать с философии

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21 августа, пятница  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Российский бюджет получил уникальный доход

Доля нефтегазовых доходов России сократилась до рекордного уровня Алексей Козак/ТАСС
Казна России впервые на экспорте нефти и газа заработала меньше трети от всех доходов. Такая необычная ситуация сложилась первый раз за 15 лет, а причиной стал коронакризис. При этом отмечен и резкий рост ненефтегазовых доходов бюджета, которые почти полностью нивелировали потери от экспорта нефти и газа. Чем объясняется столь резкое изменение структуры доходов российского бюджета? Подробности...
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Украинские спецслужбы ведут войну на территории России

СБУ продолжает серию провокаций за пределами Украины кадр из видео
Киев второй раз в течение месяца оказался в центре громкого международного скандала, попытавшись похитить на территории России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. ФСБ удалось пресечь враждебную акцию, были задержаны сотрудники СБУ, которые готовили еще несколько похищений и убийств россиян. На кого в России ведут охоту украинские спецслужбы и каким должен быть ответ Москвы? Подробности...
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«Т-34 потоком пошли на фронт благодаря сварке Патонов»

На любой стройке в мире используются наработки Бориса Патона Виктор Ахломов/РИА Новости
«Вместе со своим отцом Евгением Оскаровичем он работал во время войны на «Уралвагонзаводе», где делали легендарные «тридцатьчетверки». «Шов Патона» оказался крепче самой брони, защищая жизни танкистов. Это был великий вклад в Победу!» – сказал газете ВЗГЛЯД российский академик Геннадий Месяц, поделившийся своими воспоминаниями об ученом в связи со смертью главы Академии наук Украины Бориса Патона. Подробности...
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Главный враг либералов поможет им победить Трампа

Дело против Бэннона грозит ударить по кампании Дональда Трампа, причем удары полетят с разных сторон Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
В США арестован бывший советник президента Стив Бэннон &#8722; правоконсервативный идеолог, благодаря которому Трамп переехал в Белый дом. Либералы этого человека ненавидели и считали расистом, сам он ненавидел Евросоюз, Китай и мигрантов, а Россию считал частью западного мира. Не исключено, что его арест будет иметь исторические последствия Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Методички для майданов надо начинать с философии

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея. Причём, делают это сознательно. Потому что как только ты признаёшь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется. Подробности...

Эдипов комплекс масс

Алексей Алешковский, сценарист
Чем белорусские протесты отличаются от американских? Или от французских? А одна несправедливость от другой? Кто-то считает, что с жиру бесятся афроамериканцы, кто-то – что белорусы или «желтые жилеты». Кому надо симпатизировать? Подробности...
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Троцкий жил, Троцкий жив, Троцкий будет жить

Владимир Можегов, публицист
Август-2020 ознаменован двумя интересными юбилеями. 100 лет назад, 15 августа 1920 года, Красная армия потерпела поражение под Варшавой. А еще через 20 лет, 20 августа 1940 года, создатель Красной армии товарищ Троцкий получил удар ледорубом по голове. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

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Провальные спецоперации Украины в России и Белоруссии являются:
  • Самодеятельностью СБУ

  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
Видите ли вы попытки разжигания ненависти к России в Белоруссии?
  • Да

  • Нет
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
    Валерий Коровин

    Методички для майданов надо начинать с философии

    Валерий Коровин
    директор Центра геополитических экспертиз
    		21 августа 2020, 09:28

    Происходящее в Белоруссии давно квалифицировано и белорусскими, и российскими политологами, как цветная революция, или проще говоря, майдан. Сомнений нет: в Белоруссии повторяется украинский сценарий, что не скрывают и сами лидеры протеста, откровенно снимая пункты своей программы с украинских образцов. Тут и «выход из интеграционных образований, где доминирует Россия» и «запрет пророссийских организаций», и «возвращение белорусскому языку статуса единственного государственного».

    В общем, всё то же самое, что и во времена украинского майдана, и, вроде, вся постмайданная украинская ситуация прошла у нас перед глазами, и все осведомлены о последствиях. А люди всё равно выходят на улицы, создают живые цепи и протестуют, требуя перемен. Парадокс? Недальновидность? Самоубийственная близорукость?

    Многие доводы противников белорусского майдана вполне рациональны, и всё действительно, происходит, как под копирку с аналогичных украинских событий. Но факт остаётся фактом, протест имеет место, он нарастает, люди выходят, и что с эти делать – похоже, те, кому это поручено, не вполне себе представляют, несмотря на то что время подготовиться, в общем-то, было.

    Та движущая сила, которая заставляет людей протестовать, разрушая своё государство в угоду западным глобалистским стратегам, так и остаётся для политтехнологов, в спешном порядке брошенных на тушение очередного пожара у наших границ, загадкой. Вернее, они-то вам скажут, что всё себе прекрасно себе представляют. Надо просто увеличить бюджеты, усилить медийное воздействие, накинуть ещё на Телеграм, давить пиаром, одновременно запугивать, грозить социальным коллапсом и красочно расписывать все прелести стабильности. Это всё так, и надо это делать, и надо было делать все прошедшие с момента разрушения СССР почти тридцать лет, но что-то подсказывает, что этого явно недостаточно.

    Ведь к кому-то обращены вот эти программные заявления: «выход из «Союзного государства», Евразийского Союза, Таможенного Союза», «осуществление пограничного и таможенного контроля на границе с Россией», а также вступление Белоруссии в НАТО и ЕС, ну и кружевные трусики каждому, разумеется. И кто-то их поддерживает. Причём эти «кто-то» поддерживают их активно, выходя на улицы и рискуя собой, жертвуя той самой стабильностью. Значит, есть что-то, что для них выше стабильности, дороже спокойствия и благополучия, то, за что они готовы идти под дубинки ОМОНа, дышать слезоточивым газом, а некоторые и бросать «коктейли Молотова».

    Фото: Sergei Grits/AP/ТАСС

    У нас явно недооценивают такие категории, как духовные ценности, мировоззрение, идентичность, идея, идеология. Причём, делают это сознательно. Потому что как только ты признаёшь эти категории в качестве данности, ситуация тут же резко осложняется.

    Тут уже накидыванием бюджета на Телеграм не обойдёшься, ибо в ход идёт (сейчас будет много сложных слов, но ненадолго) ноомахия – войны ума, оперировать необходимо эпистемами, опираться на три парадигмы – Премодерн, Модерн, Постмодерн. А также представлять себе, что такое Логос, в чём разница между Логосом Аполлона, Логосом Диониса и Логосом Кибелы.

    Вам уже стало дурно? Человеческая психика имеет защитные функции, и когда сталкивается с чем-то для себя опасным – а непонятное всегда кажется опасным – она закрывается, отключает восприятие, вплоть до жёсткого и агрессивного отрицания. То есть, если человеку что-то непонятно, то естественная реакция – отвергнуть это. Заставить себя понять – это требует, во-первых, серьёзного волевого усилия, во-вторых – ума. А это всегда сложно и не всем вообще дано.

    Куда проще действовать понятными, давно усвоенными методами. Есть же простые и прежде действенные методы и подходы. Например, PR – это мы знаем из 1990-х. Нанимаешь пиарщиков, при этом денег лучше не жалеть, а то пиарщики обидятся и будут работать плохо. Это как экономить на здоровье, недоплачивая врачам. СМИ – тоже всё ясно, нужно заплатить копирайтерам, которые напишут по тезисам, а потом устроить «размещалово». Денег тоже лучше не жалеть, сейчас не до шуток. А, ну из новых фишек – Телеграм-каналы. Это вообще только для продвинутых, а на «той стороне» люди явно продвинутые, поэтому тут особый подход и бюджеты тоже особые, здесь об экономии вообще речи быть не может.

    Остаётся вопрос – а что писать, с каким контентом работать, что двигать в телеге? Да это вообще не вопрос, братан, интернет в помощь, там есть всё, забивай нужный запрос, дальше совсем просто – Ctrl+Insert, Shift+Insert– это для продвинутых, а так – правка / вырезать, правка / вставить. Вот и вся премудрость. Конечно, всё так, в интернете есть всё, и даже ноомахия, и про эпистему, и про три парадигмы, и про Логосы – всё это тоже есть, но тут включаются защитные свойства психики. Простое и понятное брать, сложное и непонятное – отбрасывать.

    Ну, действительно, кто полезет читать Ноомахию, если бюджеты уже пришли и всё очень горячо и очень срочно. Хорошо, статью в Википедии про постмодерн ещё можно пробежать, что-то где-то каждый об этом уже более-менее слышал, статью про Эпистему Фуко – сложнее, написана тяжёлым философским языком. Да и времени действительно нет. Хорошо, когда в ход идёт хотя бы геополитическая логика. Ведь выход из интеграционных проектов с участием России и вступление в ЕС и НАТО – это уже чистая геополитика, к ней-то уже привыкли, первые лица оперируют этим термином, здесь-то хоть надо не подкачать. Какая там уже эпистема, парадигмы и Логосы.

    А вот наши западные партнёры не гнушаются. И методички их не за бюджеты пишутся, Cut & Paste. Точнее, денег они, конечно, тоже не жалеют, но со всей своей англосаксонской диурнической логикой они идут от начала – от Идеи. Сначала философия – развитие западной Мысли – от пресократиков к Платону и Аристотелю, через сомнение к схоластике, реформация, там Декарт с его «Богом как первопричиной» к субъектно-объектной паре и дальше выход в Модерн, постановка под сомнение Традиции, дальше Кант и Гегель, отрицание Традиции, прогрессизм, позитивизм, материализм. Это столетия развития западной мысли. Либерализм – как кульминация Модерна. Но дальше – интереснее.

    Дальше сомнение в Модерне и переход к Постмодерну. Здесь уже корень всех современных технологий – ризома Делёза, Бодрияр, отчуждение и атомизация, сети и сетевое общество, адаптированные в технологии – сетевые войны, soft-power, smart-power. А вот уже потом, когда всё это технологическое великолепие правильно оформлено и упаковано – появляется методичка. Да, та самая. Там и дальше есть – объектно-ориентированная онтология, искусственный интеллект, мутанты, клоны, киборги. Но это пока в стати проработки, это ещё не технологии, а только первое приближение. Нас же интересует та самая методичка.

    Она есть продукт развития западной мысли. Западной, Карл! Тот, кто взял её в руки, взял её вместе с западной эпистемой – своего рода ценностным, парадигмальным языком, на котором мыслит, говорит и действует Запад. Он взял её с ценностной основой и идеей существования (Запада), которая утверждается не как западная, а как универсальная, то есть глобальная, для всех. Она сформулирована, так же хорошо упакована и даже уже продвинута на рынок. Уже проведены маркетинговые исследования, созданы дилерские центры, сети по продвижению, реклама, и люди уже её берут. Хорошо берут.

    Ведь Идея для Запада – это товар. Ценности – это товар. Не просто прими их. Купи. Только тогда ты воспримешь их не как спам, а как то, за что ты заплатил, то есть как действительно, ценность. Эта система ценностей не только вписана в многовековой интеллектуальный смысловой контекст, она реализована, наглядна, закончена. В ней, как и во всяком законченном мировоззрении, есть ответы на все вопросы. Если ты её купил, воспринял, она стала твоей – ты стал её носителем и ретранслятором, в этот момент она уже и есть ты.

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    В этой смысловой парадигме и развивается наше общество, всё постсоветское пространство, постсоветская постлиберальная Россия, постсоветская квазисоветистская Белоруссия, вся постсоветская элита, культура, а массы покорно, вслед за элитами, становятся её носителями. Носителями западной эпистемы. Они тоже, как и вы, господа белорусские (российские, украинские, молдавские, далее по списку, нужное подчеркнуть) чиновники, принимают западную ценностную смысловую парадигму. Но только делают это не за бабки, как вы, и не за власть, а искренне, незатейливо, более кондово и примитивно, но при этом более просто и одержимо.

    Они думают, что это всерьёз, они думают, что это и есть ценности, что других нет, а значит, что это и есть они сами. Для них всё, к чему апеллируют методички – понятно и естественно. Поколение носителей советской эпистемы уходит, а на их место идут носители новой, западной эпистемы. Это они стоят напротив щитов ОМОНа в Минске. Вам уже кажется, что всё безнадёжно, и выхода нет, как и нет нашей, альтернативной смысловой парадигмы, нашей мысли, нашей, не западной, эпистемы. Есть. Но это уже совсем другая история.


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