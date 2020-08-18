Избирательное возмущение

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18 августа, вторник  |  Последнее обновление — 13:04  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Лукашенко сделал оппозиции предложение

Лукашенко пообещал бастующим рабочим квартиры и новую конституцию BelTA/Reuters
Лукашенко сказал, когда он покинет президентский пост – после принятия новой конституции. Оппозиции он предложил поработать над ней вместе. Эксперты не исключают, что Батька может предложить оппонентам и ряд постов в новом правительстве. Но оппозиция хочет получить власть прямо сейчас – Тихановская уже заявила о готовности стать национальным лидером. Возможен ли компромисс между Лукашенко и оппозицией? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...

Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...

Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
Обсуждение: 48 комментариев
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Сергей Худиев

    Избирательное возмущение

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		18 августа 2020, 12:48

    Когда меня призывают справедливо возмутиться бесчинствами белорусского ОМОНа, расизмом американской полиции, или еще какими-то безобразиями, зарубежными или отечественными, мне хочется несколько понизить градус негодования и тихим голосом кое-что объяснить. Нет, мне не нравится, когда людей бьют дубинками и держат долгие часы в переполненных помещениях. Это очевидный провал властей. Мне тем более не нравится расизм. Это несомненное зло, тут и спорить не о чем.

    Но я не тороплюсь нашивать на плащ соответствующую эмблему и выступать в крестовый поход против неправды. Когда меня с яростью обличают в том, что отказ выступить в поход делает меня подлым пособником злодеев, это вызывает у меня еще меньше желания присоединиться к борьбе хороших людей против плохих.

    И не потому, что я на стороне злодеев. А потому, что дела человеческие очень запутанны, конфликтующие стороны состоят из очень разных людей – макиавеллистов, просчитывающих их макиавеллистские расклады,  холодных, расчетливых манипуляторов, психопатов и садистов, жуликов, ловящих воду в мутной воде, идеалистов, желающих добра и справедливости – каковые идеалисты (вспомним, например, Робеспьера и Дзержинского) в итоге проливают намного больше крови, чем психопаты, простых людей с простым негодованием на обиду и несправедливость, честных людей, желающих исполнить то, что они понимают как свой долг, юношей, желающих побуянить, старцев, желающих заполнить свою жизнь чем-то значимым.

    Благородное негодование выключает способность к анализу и различению, и упрощает всю эту запутанную картину до очень простого – мы (эльфы и ангелы) против них (бесов и орков). Если ты не присягнул одной стороне (добра и света), то ты поддерживаешь другую (тьмы и зла). Отстраненная рассудительность – худший из возможных грехов. Это негодование является высоко избирательным – те преступления, которые можно вписать в нужную картину, бурно обличаются во всех медиа, те, которые не вписываются – игнорируются или оправдываются.

    На днях по англоязычной сети пронеслась волна публикаций под хештегом «назови это имя» – речь шла об убийстве пятилетнего Кеннона Хиннанта, которого ни с того ни с сего застрелил рецидивист, когда он играл во дворе своего дома. Мальчик – белый, рецидивист – черный, и в сложившейся атмосфере медиа предпочли игнорировать это происшествие – пока волна перепостов в сетях не вынудила их изменить политику. Американцы в сетях пишут, что Кеннона никто не будет хоронить в золотом гробу или становиться на колени.

    Фото: AP/ТАСС

    Конечно, в реальности можно легко найти примеры преступлений кого угодно против кого угодно. Чтобы белый психопат убивал случайных черных – это тоже бывало, и неоднократно.

    Психопаты есть везде, а в Штатах есть еще и доступное оружие. Только это показывает популярный прием, который по-английски называется selective outrage, избирательное возмущение. Вам предлагают что-то действительно плохое и возмутительное – и требуют бурно возмущаться. Ведь возмутительно же! Все честные люди планеты негодуют! А если вы не возмущены до дыма из ушей – то вы подлый, бесчеловечный пособник!

    Жульничество тут не в том, что случай, на который вам указывают – не возмутительный. Он вполне может быть возмутительным. А в том, что из всех многочисленных возмутительных событий вам настойчиво предлагают те и только те, которые вписываются в определенную картину мира и требуют от вас лояльности к определенному движению. Опыт – причем недавний, – показывает, что люди, возмущенные зверским избиением студентов, потом с полным пониманием относятся к артиллерийским обстрелам жилых кварталов. 

    Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. И тут надо сделать несколько замечаний.

    Возмущение против несправедливости и желание утвердить справедливость – это не одно и тоже. Из того, что некие люди выступают против очевидной несправедливости, еще не следует, что их цели справедливы. Но даже если их цели справедливы, еще не означает, что они их достигнут. И из вашего стремления к справедливости никак не следует, что ваши действия реально послужат этой благородной цели. Дорога в ад вымощена благими намерениями, хотели, как лучше, а вышло, как всегда.

    Любое политическое движение в мире говорит о справедливости и свободе – еще не было политика, который прямо бы заявлял, что его цель – несправедливость и рабство. Нет такого поведения, сколь угодно аморального, контрпродуктивного и глупого, которое не объявляло бы себя справедливым. Люди, которые грабят магазины в США, говорят о том, что это справедливая компенсация за века рабства и унижений. Все революции вообще – и большевистская революция в России, и украинский Майдан – проходят под лозунгами справедливости.

    Причем и революция 1917 года, и приход к власти национал-социалистов в Германии, и все остальные перевороты, обернувшиеся великими бедствиями, опирались на реальное недовольство, вызванное реальными несправедливостями. Российская империя не была раем на земле, а к 1917 году уже три года шла мировая война с миллионными жертвами. У людей были причины для недовольства. Падение трона Романовых было встречено с восторгом – поэты слагали стихи, а композиторы – симфонии. Они еще не знали, что очень скоро они будут плакать о временах царизма как о потерянном рае.

    Германии после Первой Мировой мстительными победителями был навязан несправедливый – действительно несправедливый – версальский мирный договор, гиперинфляция лишала множество честных людей плодов их труда – в то же время сказочно обогащая немногих проходимцев. Мы знаем, чем все кончилось – на волне горечи, обиды и острого чувства несправедливости к власти в стране пришли национал-социалисты.

    Восстание против несправедливостей легко приводит к несправедливостям намного худшим; победы добивается не абстрактный «народ» а, довольно предсказуемо, те люди, у которых есть организационные и финансовые ресурсы, чтобы использовать недовольство народа в своих интересах. И эти интересы совсем не совпадают с интересами рядовых участников движения. А те, кого выносит наверх смута, редко бывают хорошими людьми. Революции не делаются в перчатках, и, как заметил еще Макиавелли, «люди, веря, что новый правитель окажется лучше, охотно восстают против старого, но вскоре они на опыте убеждаются, что обманулись, ибо новый правитель всегда оказывается хуже старого».

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    Это ума холодное наблюдение вызывает праведный гнев – люди говорят о том, что ты поддерживаешь тиранов и их гнусные, бесчеловечные злодейства. Никоим образом. Я о другом. О том, что картина мира, в которой добро и зло разведено по легко опознаваемым политическим лагерям – благородные борцы за свободу и достоинство против подлых и бесчеловечных тиранов, или наоборот, подлые наймиты против сил закона и порядка – просто неверна. Мир очень запутан, и пытаясь смешивать этические предпочтения с политическими, вы очень быстро остаетесь с чисто готтентотской этикой. Зло – это когда наших бьют, добро – это когда бьют наши.

    Справедливость – это не когда вы возмущены какими-то сообщениями в вашей ленте. Справедливость состоит в том, чтобы, как минимум, не причинять вреда невинным людям. Не лишать их жизни, здоровья, жилищ, имущества, возможности трудиться и кормить свои семьи. Конечно, это минимум; но если вас волнует справедливость, вам именно с него и стоит начинать.

    Конечно, это может привести к тому, что вы, вместо того чтобы смело в бой пойти, погрузитесь в глубокую задумчивость – а как это все отразится на безопасности и достатке людей? Но поступать справедливо – это и значит задумываться о том, как ваши действия могут отразиться на других людях.


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